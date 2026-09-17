Marvel’s Wolverine est désormais entre les mains de nombreux joueurs à travers le monde, et les avis sont, sans mauvais jeu de mots, tranchés. Les discussions autour du titre ont été omniprésentes ces dernières semaines, une partie bruyante de la communauté critiquant la direction artistique, le design des personnages et les séquences de gameplay dévoilées par les médias dans leurs tests. 'un des points centraux de ce débat concerne l'acteur Liam McIntyre lui-même, qui prête donc nouvellement ses traits au personnage éponyme. Certains fans estiment qu'il ne ressemble pas assez au célèbre mutant, tandis que d'autres jugent que les modélisations faciales et le style visuel d'Insomniac ne rendent pas justice à son visage. epuis l'annonce de sa participation au jeu, McIntyre s'exprime avec enthousiasme sur son rôle de Wolverine ; et certains joueurs viennent tout juste de capter qu'il a suivi de près tout ce qui se disait sur lui sur les réseaux ces dernières semaines. n réponse à l'un de ces joueurs, McIntyre a fait remarquer avec humour qu'il avait entendu bien pire à son sujet depuis le début de sa carrière d'acteur.
"Ha. Franchement, ma carrière a débuté avec la pression de succéder à l'incroyable Andy Whitfield dans Spartacus. (RIP à cette légende). J'ai lu des choses inimaginables. J'espère simplement que tout le monde s'amusera. Je suis incroyablement fier de ce jeu. C'est un vrai régal", a-t-il écrit sur X.
McIntyre a effectivement incarné le Spartacus historique dans la mini-série éponyme diffusée par Starz dans les années 2010. Le regretté Andy Whitfield avait notamment tenu le rôle de Spartacus lors de la première saison, intitulée Blood and Sand, mais un lymphome non hodgkinien de stade IV — un cancer du sang — lui a été diagnostiqué avant le tournage de la saison 2. près son décès en 2011, McIntyre a été chargé de reprendre le rôle ; une décision qui avait suscité de vives réactions de la part des fans à l'époque, bien que beaucoup gardent aujourd'hui un bon souvenir de sa prestation dans la série.
Tout ça pour dire que McIntyre est habitué aux réactions passionnées des fans lorsqu'il reprend le flambeau de personnages emblématiques associés à un acteur spécifique. Il est vrai que Wolverine a été incarné par Hugh Jackman dans la quasi-totalité des films récents de la saga principale X-Men ; l'interprétation de McIntyre représente donc un changement majeur pour les spectateurs habitués à voir Jackman à l'écran. Toutefois, l'acteur est impatient de faire découvrir aux joueurs sa propre version de ce mutant au tempérament bourru, et ce quelles que soient les réactions.
Marvel’s Wolverine a en tout cas reçu un accueil mitigé de la part de la critique ; IGN France lui a par ailleurs attribué au jeu la note de 7 sur 10. Notre commentaire : "Marvel’s Wolverine est spectaculaire et relativement fidèle à l’esprit de Logan. Ses combats brutaux et sa mise en scène assurent l’essentiel du spectacle. Cependant, son aventure trop balisée, ses mécaniques parfois répétitives et une écriture inégale l’empêchent de devenir le grand jeu Wolverine attendu. Un bon défouloir Marvel, mais pas encore la référence espérée."
Source : https://www.ign.com/articles/marvels-wolverine-actor-liam-mcintyre-isnt-fazed-by-players-brutal-comments-about-the-game/
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posted the 09/17/2026 at 01:32 PM by link49
Par contre, le problème n’est pas l’acteur en lui-même, mais bien ces merdes d’Insomniac Games ainsi que ces dégénérés de Sweet Baby, qui ont fait ressembler le personnage à un Mongol sans couilles et qui ne ressemble à rien, et qui se fait sauver tout le temps par la même grognasse super moche, en plus d’enlaidir toutes les femmes du jeu, avec un paquet de bugs et un gameplay foireux.
Là, par exemple, il y a une 2ème phase en moto qui se joue toute seule :
https://x.com/MichaelDoesLife/status/2100290805587988926
Et là les véhicules qui passent à travers :
https://x.com/MichaelDoesLife/status/2100308009570181352
Les vidéos de bugs en tout genre foisonnent sur X, mais ma préféré reste celle là :
https://x.com/kaiser_drago/status/2099524387854549268
300 millions de dollars pour ca ?
Aie caramba...
naru Oulaa....dans 4 ans oui peut être...ça reste du Marvel hein, au US et UK, le titre cartonne dans ces pays, on attendra les chiffres effectivement.
C'est dû aux décisions de Playstation Group que les gens bashent le jeu, et je parle pas des tests, mais du bashing, des insultes, des fausses histoires d'inceste entre WOLVERINE et SABRETOOTH , et c'est pas fini. Lawfey aussi va recevoir le même acceuil .
Mais l'actrice c'est déjà exprimé, qu'elle adorait l'expérience et que le bashing ne lui faisait pas peur...
"Ouais ma vie est horrible depuis que des ouin ouin de 30-40 ans font chier qu'un jeu est accessible et respecte par leur pseudo virilité de frustré et leur skill qui est sans doute leur seul qualité dans la vie"
ravyxxs tu peux ne pas être content pour le physique mais ce mettre a la queueleuleu pour faire tourner en réalité des fakes news... Whaou quand même.
Ceux qui n'ont pas joué au jeu pour la plupart !
Le bouche à oreille est étonnamment très positif.
Non c'est pas son genre pourtant....
La majorité des critiques sur les réseaux sociaux se focalisent sur la représentation visuelle de Wolverine par Insomniac qui est jugée "trop soft". C'est elle qui se fait basher ! Ce n'est pas la beauté de l'acteur Liam McIntyre qui est remise en question, sachant que Wolverine est loin d'être un mannequin dans les comics.