profile
Fire Emblem : Fortune's Weave
7
Likers
name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
139
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6323
visites since opening : 11589010
nicolasgourry > blog
all
[NS2] Fire Emblem : Fortune’s Weave et le 30FPS / Gamekult


Metacritic 89% -Pour l'instant-
OpenCritic 89% -Pour l'instant-

Le point technique
Sur Switch 2 (et ce sera d'ailleurs son seul support), Fortune's Weave offre des performances tout à fait raisonnables, avec une bonne fluidité. Oui, 30 fps pour un Fire Emblem, c'est tout à fait acceptable, sans gêner l'expérience du joueur lambda. Nul doute néanmoins qu'il aurait été possible de faire mieux. En docké comme en mode portable, le jeu est lisible, agréable à parcourir et s'offre même le luxe d'afficher plus de cinématiques que les précédents épisodes. Ces dernières s'avèrent aussi mieux travaillées, notamment lors des séquences des Jeux. On note quand même, dans certains environnements (notamment pour l'acte 3), un certain vide alentour qui nuit quelque peu à l'immersion. Dans l'ensemble, néanmoins, la copie est bonne. Ah, petit bonus : pour jouer à Fire Emblem : Fortune's Weave, on vous invite sincèrement à jouer avec les vibrations des joy-con activées. Certains effets intéressants sont déployés par la manette en fonction de la situation dans laquelle le joueur se trouve : si vous êtes sur le point de perdre un combat, par exemple, les vibrations imitent les battements d'un coeur, pour bien vous signaler que vous êtes sur le point de vous faire laver. Ce genre d'attention mérite une mention.

Gamekult
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kisukesan
    posted the 09/17/2026 at 01:10 PM by nicolasgourry
    comments (21)
    guiguif posted the 09/17/2026 at 01:12 PM
    Dire que 30fps c'est acceptable quand en face t'as un Trails 2 qui est en 60ps
    akinen posted the 09/17/2026 at 01:19 PM
    J'ai noté direct les vibrations au lancement, mais aussi le framerate pas terrible

    Et truc gênant, le jeu commence en anglais obligatoirement (aucun moyen de passer outre même après la 1ère sauvegarde). C'est saoulant quand ils font ça, c'est pas l'Amérique le premier consommateur étranger de manga!!!!
    nicolasgourry posted the 09/17/2026 at 01:20 PM
    akinen j'aime bien l'idée avec la vibration.
    mercure7 posted the 09/17/2026 at 01:23 PM
    akinen Et truc gênant, le jeu commence en anglais obligatoirement (aucun moyen de passer outre même après la 1ère sauvegarde). C'est saoulant quand ils font ça, c'est pas l'Amérique le premier consommateur étranger de manga!!!!

    C'est pas gênant, d'ailleurs GameKult doit bien le dire qq part dans le test, donc s'ils le disent, c'est que c'est vrai non ? Comme pour le 30fps !
    akinen posted the 09/17/2026 at 01:27 PM
    mercure7
    zoske posted the 09/17/2026 at 01:31 PM
    30fps pour ce type de jeu n'est pas gênant.
    30fps pour ce type de graphisme... C'est presque gênant même pour une Switch 2
    mercure7 posted the 09/17/2026 at 01:31 PM
    C'est comme pour le slot unique de sauvegarde (+explication des devs qui n'a aucun sens) : jeu rushé pour sortir dans les temps (avant OoT), donc optimisation aux fraises, ça commence avec les voix US, lock en 30fps, équilibrage fait à la va-vite, etc . . .

    On va attendre la "Switch 3 edition", marre de se faire douiller avec Nintendo
    akinen posted the 09/17/2026 at 01:33 PM
    mercure7 zoske vous avez raisons
    micheljackson posted the 09/17/2026 at 01:57 PM
    Il y aura un patch (payant) sur Switch 3 pour avoir 60fps, et les mêmes qui trouvent que "30fps ça suffit" ou "c'est inutile sur ce genre de jeu" se rueront dessus à sa sortie, on connait la chanson.
    hypermario posted the 09/17/2026 at 02:04 PM
    zoske Les graphisme font un jeu, y a qua voir Wolverine
    wickette posted the 09/17/2026 at 02:33 PM
    guiguif
    Nintendo refuse d'utiliser le DLSS pour je ne sais quelle raison obscure et absurde et aurait pu viser les 60fps je pense

    Maintenant, pour moi, que ce soit un tactical rpg ou un tour par tour comme Trails 2nd Chapter, c'est plus tolérable le 30 stable dans ces cas oui

    Par contre un jeu comme GTA VI ou un action RPG type Tales of ou c'est beaucoup plus délicat de voir 30 fps.

    Va vraiment falloir qu'on m'explique pourquoi Nintendo refuse d'utiliser le DLSS, autant des jeux développés initialement sur switch 1 je peux comprendre, autant à un moment ça commence à frôler le sketch, imagine la PS5 pro mais sans PSSR
    shao posted the 09/17/2026 at 02:59 PM
    akinen
    Et truc gênant, le jeu commence en anglais obligatoirement (aucun moyen de passer outre même après la 1ère sauvegarde).

    Autant le 30fps ne me dérange pas moins du monde, autant je déteste quand les jeux font ça. C'est juste insupportable!
    J'espère que ça sera patché quand je prendrais le jeu.
    akinen posted the 09/17/2026 at 03:07 PM
    shao ouais, heureusement qu'il ne se passe pas grand chose au début. C'est une intro un peu à froid, mais bon.

    Il me semble qu'FF16 et Unicorn Overlord font la même chose. Je me souviens plus.

    Là c'est strictement impossible d'avoir l'intro en jap. Si tu changes la langue, t'es obligé d'effacer l'unique sauvegarde pour relancer une partie et ça recommence en anglais
    mercure7 posted the 09/17/2026 at 03:32 PM
    Les graphisme font un jeu, y a qua voir Wolverine

    Personne n'a dit que les graphismes n'étaient pas bons, ou que c'était la priorité absolue, mais que pour ce niveau de graphismes, on ne voit pas ce qui justifie un lock à 30fps

    Faudra changer de système de défense, celui-là, il ne marche pas ici, faut t'adapter à l'article et aux commentaires, pas juste copier/coller n'importe quoi sans réfléchir, désolé . . .
    mercure7 posted the 09/17/2026 at 03:33 PM
    akinen Là c'est strictement impossible d'avoir l'intro en jap. Si tu changes la langue, t'es obligé d'effacer l'unique sauvegarde pour relancer une partie et ça recommence en anglais

    ces peintres !
    shao posted the 09/17/2026 at 03:51 PM
    akinen

    Là c'est strictement impossible d'avoir l'intro en jap. Si tu changes la langue, t'es obligé d'effacer l'unique sauvegarde pour relancer une partie et ça recommence en anglais

    C'est le cirque Pinder chez eux ou quoi? Comment c'est possible de foirer quelque chose d'aussi basique que "laisser les joueurs choisir les voix du jeu avant l'intro" ?
    akinen posted the 09/17/2026 at 03:53 PM
    mercure7 On aura un patch mais bon, c'est 5mn de dialogue, ça va

    shao y'a pleins de jeux qui lancent un pseudo prologue sans avoir accès au menu de base. Il me semble que c'est pareil sur starfox ou Donkey kong. C'est la mode en somme.

    Sauf que là c'est nul quand on aime pas du tout les voix anglais sur du jrpg
    shao posted the 09/17/2026 at 04:09 PM
    akinen
    Ouais sur Star fox et Bananza, ça m'avait pas plus dérangé que ça parce que les voix sont en fr et je peux encore les supporter.
    Comme toi, j'aime juste pas les voix anglaises dans les jrpg, elles sont toujours hors sujet et ça me sort complètement du délire.

    y'a pleins de jeux qui lancent un pseudo prologue sans avoir accès au menu de base.

    J'ai l'impression que c'est surtout Nintendo qui fait ça maintenant pour rendre leurs jeux plus cinématographique mais ça casse les reins quoi...
    Au pire demande juste si on veut garder les voix ou pas et lance ton jeu, ça coûte rien du tout.
    amario posted the 09/17/2026 at 04:23 PM
    A quoi sert le 60fps sur un jeu tactique ?
    suikoden posted the 09/17/2026 at 05:26 PM
    C'est vrai que 60 FPS ca me paraissait faisable sur Switch 2 pour FE mais en soit le 30 FPS m'a jamais derznge, je fais parti des gens qui ont des yeux tout pourris qui s'adaptent a des FPS plus bas sans que ca les derangent (tant que c'est stable) et perso ca m'arrange bien lol.

    Je vois les difference quand j'ai le choix mais la en l'etat ca m'a absolument pas derange, je me suis meme pas posé la question à vrai dire. Du moment que c'est fluide et que les anims sont bien comme sur ENGAGE dont c'était le principal point fort.

    Pour le doublage pareil c'est vrai qu'ils auraient pu laisser le choix au debut mais au pire on peut relancer le prologue apres avpir changé la langue. (en tout cas j'ai l'option et je suis encore au debut de la partie avec mon premier perso choisi.

    Le doublage anglais est très agréable c'est encore un faux besoins pour moi de raler juste pour 5 minutes de jeux juste pour se la jouer puriste... Mais bon ca existera toujours surtour en France des gens pour raler juste pour critiquer et a jamais savpir apprécier les choses simplement...

    Comment vous faites au cine en 24fps sur les films ?
    mercure7 posted the 09/17/2026 at 06:02 PM
    amario A quoi sert le 30fps sur un jeu tactique ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo