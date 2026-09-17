Metacritic 89% -Pour l'instant-
OpenCritic 89% -Pour l'instant-
Gamekult
Le point technique
Sur Switch 2 (et ce sera d'ailleurs son seul support), Fortune's Weave offre des performances tout à fait raisonnables, avec une bonne fluidité
. Oui, 30 fps pour un Fire Emblem, c'est tout à fait acceptable
, sans gêner l'expérience du joueur lambda. Nul doute néanmoins qu'il aurait été possible de faire mieux. En docké comme en mode portable, le jeu est lisible, agréable à parcourir et s'offre même le luxe d'afficher plus de cinématiques que les précédents épisodes. Ces dernières s'avèrent aussi mieux travaillées, notamment lors des séquences des Jeux. On note quand même, dans certains environnements (notamment pour l'acte 3), un certain vide alentour qui nuit quelque peu à l'immersion. Dans l'ensemble, néanmoins, la copie est bonne. Ah, petit bonus : pour jouer à Fire Emblem : Fortune's Weave, on vous invite sincèrement à jouer avec les vibrations des joy-con activées. Certains effets intéressants sont déployés par la manette en fonction de la situation dans laquelle le joueur se trouve : si vous êtes sur le point de perdre un combat, par exemple, les vibrations imitent les battements d'un coeur, pour bien vous signaler que vous êtes sur le point de vous faire laver. Ce genre d'attention mérite une mention.
tags :
posted the 09/17/2026 at 01:10 PM by nicolasgourry
Et truc gênant, le jeu commence en anglais obligatoirement (aucun moyen de passer outre même après la 1ère sauvegarde). C'est saoulant quand ils font ça, c'est pas l'Amérique le premier consommateur étranger de manga!!!!
C'est pas gênant, d'ailleurs GameKult doit bien le dire qq part dans le test, donc s'ils le disent, c'est que c'est vrai non ? Comme pour le 30fps !
30fps pour ce type de graphisme... C'est presque gênant même pour une Switch 2
On va attendre la "Switch 3 edition", marre de se faire douiller avec Nintendo
Nintendo refuse d'utiliser le DLSS pour je ne sais quelle raison obscure et absurde et aurait pu viser les 60fps je pense
Maintenant, pour moi, que ce soit un tactical rpg ou un tour par tour comme Trails 2nd Chapter, c'est plus tolérable le 30 stable dans ces cas oui
Par contre un jeu comme GTA VI ou un action RPG type Tales of ou c'est beaucoup plus délicat de voir 30 fps.
Va vraiment falloir qu'on m'explique pourquoi Nintendo refuse d'utiliser le DLSS, autant des jeux développés initialement sur switch 1 je peux comprendre, autant à un moment ça commence à frôler le sketch, imagine la PS5 pro mais sans PSSR
Et truc gênant, le jeu commence en anglais obligatoirement (aucun moyen de passer outre même après la 1ère sauvegarde).
Autant le 30fps ne me dérange pas moins du monde, autant je déteste quand les jeux font ça. C'est juste insupportable!
J'espère que ça sera patché quand je prendrais le jeu.
Il me semble qu'FF16 et Unicorn Overlord font la même chose. Je me souviens plus.
Là c'est strictement impossible d'avoir l'intro en jap. Si tu changes la langue, t'es obligé d'effacer l'unique sauvegarde pour relancer une partie et ça recommence en anglais
Personne n'a dit que les graphismes n'étaient pas bons, ou que c'était la priorité absolue, mais que pour ce niveau de graphismes, on ne voit pas ce qui justifie un lock à 30fps
Faudra changer de système de défense, celui-là, il ne marche pas ici, faut t'adapter à l'article et aux commentaires, pas juste copier/coller n'importe quoi sans réfléchir, désolé . . .
ces peintres !
Là c'est strictement impossible d'avoir l'intro en jap. Si tu changes la langue, t'es obligé d'effacer l'unique sauvegarde pour relancer une partie et ça recommence en anglais
C'est le cirque Pinder chez eux ou quoi? Comment c'est possible de foirer quelque chose d'aussi basique que "laisser les joueurs choisir les voix du jeu avant l'intro" ?
shao y'a pleins de jeux qui lancent un pseudo prologue sans avoir accès au menu de base. Il me semble que c'est pareil sur starfox ou Donkey kong. C'est la mode en somme.
Sauf que là c'est nul quand on aime pas du tout les voix anglais sur du jrpg
Ouais sur Star fox et Bananza, ça m'avait pas plus dérangé que ça parce que les voix sont en fr et je peux encore les supporter.
Comme toi, j'aime juste pas les voix anglaises dans les jrpg, elles sont toujours hors sujet et ça me sort complètement du délire.
y'a pleins de jeux qui lancent un pseudo prologue sans avoir accès au menu de base.
J'ai l'impression que c'est surtout Nintendo qui fait ça maintenant pour rendre leurs jeux plus cinématographique mais ça casse les reins quoi...
Au pire demande juste si on veut garder les voix ou pas et lance ton jeu, ça coûte rien du tout.
Je vois les difference quand j'ai le choix mais la en l'etat ca m'a absolument pas derange, je me suis meme pas posé la question à vrai dire. Du moment que c'est fluide et que les anims sont bien comme sur ENGAGE dont c'était le principal point fort.
Pour le doublage pareil c'est vrai qu'ils auraient pu laisser le choix au debut mais au pire on peut relancer le prologue apres avpir changé la langue. (en tout cas j'ai l'option et je suis encore au debut de la partie avec mon premier perso choisi.
Le doublage anglais est très agréable c'est encore un faux besoins pour moi de raler juste pour 5 minutes de jeux juste pour se la jouer puriste... Mais bon ca existera toujours surtour en France des gens pour raler juste pour critiquer et a jamais savpir apprécier les choses simplement...
Comment vous faites au cine en 24fps sur les films ?