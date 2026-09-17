Metacritic 89%

OpenCritic 89%

Le point techniqueSur Switch 2 (et ce sera d'ailleurs son seul support),, sans gêner l'expérience du joueur lambda. Nul doute néanmoins qu'il aurait été possible de faire mieux. En docké comme en mode portable, le jeu est lisible, agréable à parcourir et s'offre même le luxe d'afficher plus de cinématiques que les précédents épisodes. Ces dernières s'avèrent aussi mieux travaillées, notamment lors des séquences des Jeux. On note quand même, dans certains environnements (notamment pour l'acte 3), un certain vide alentour qui nuit quelque peu à l'immersion. Dans l'ensemble, néanmoins, la copie est bonne. Ah, petit bonus : pour jouer à Fire Emblem : Fortune's Weave, on vous invite sincèrement à jouer avec les vibrations des joy-con activées. Certains effets intéressants sont déployés par la manette en fonction de la situation dans laquelle le joueur se trouve : si vous êtes sur le point de perdre un combat, par exemple, les vibrations imitent les battements d'un coeur, pour bien vous signaler que vous êtes sur le point de vous faire laver. Ce genre d'attention mérite une mention.