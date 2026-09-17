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Nouvelle démo FFVII Revelation du TGS, sans coms


Attention aux spoils
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    posted the 09/17/2026 at 01:05 PM by jenicris
    comments (7)
    rogeraf posted the 09/17/2026 at 01:40 PM
    J'ai lu Attention aux poils, j'ai eu peur
    jenicris posted the 09/17/2026 at 01:46 PM
    rogeraf
    tripy73 posted the 09/17/2026 at 01:48 PM
    En parlant de FF7 Révélations, je sais pas si vous avez vu la figurine du collector, mais elle est vraiment dégueulasse... Au lieu de sortir un truc pareil, ils auraient mieux fait de mettre des disques ça aurait coûté moins cher.
    jenicris posted the 09/17/2026 at 01:54 PM
    tripy73 cette finition au rabais...
    tripy73 posted the 09/17/2026 at 02:29 PM
    jenicris : ouais ça vraiment pitié d'avoir une finition pareille, surtout quand tu vois le prix de cette édition...
    tripy73 posted the 09/17/2026 at 02:45 PM
    jenicris : une autre photo de la figurine complète, la gueule du socle en plastique marron dégueulasse et mal découpé, ça fait depuis longtemps que j'avais pas vu un truc aussi moche.
    rbz posted the 09/17/2026 at 03:13 PM
    je suis étonné , tu na même pas posté la vidéo du PAX, alors que pour une fois le trailer de fin était bien

    bon sinon pas mal le gameplay, c'est ce qu'on veut voir( sans ces costumes atroces
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