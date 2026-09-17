L’avenir de Build a Rocket Boy semble de plus en plus incertain. Le studio britannique à l’origine de MindsEye aurait lancé une nouvelle vague de licenciements, plusieurs employés ayant annoncé leur départ sur les réseaux sociaux. Certains témoignages laissent même penser que le développeur pourrait être en train de préparer sa fermeture.Dan Hawkins, ancien responsable du recrutement chez Build a Rocket Boy, a notamment indiqué sur LinkedIn qu’il continuerait à accompagner le studio afin de gérer les dernières opérations du côté des ressources humaines. Une déclaration particulièrement inquiétante qui semble suggérer que les activités de l’entreprise pourraient toucher à leur fin.D’autres membres de l’équipe ont également confirmé avoir été licenciés. Adam Ridsdale, artiste spécialisé dans les armes et accessoires en 3D, ainsi que Michaela Emslie, Release Manager, ont tous deux annoncé leur recherche d’un nouvel emploi après plusieurs années passées chez Build a Rocket Boy.Pour l’instant, le studio n’a pas officiellement confirmé une fermeture ni communiqué le nombre exact de personnes concernées par cette nouvelle restructuration. Il convient donc de rester prudent, même si les différents témoignages publiés ces dernières heures dressent un tableau particulièrement préoccupant.Cette situation intervient un peu plus d’un an après le lancement très difficile de MindsEye. Sorti en juin 2025, le jeu avait rapidement essuyé de nombreuses critiques en raison de ses problèmes techniques, de ses performances et de son état général. Le titre avait alors connu une réception particulièrement compliquée, aussi bien auprès de la presse que des joueurs.Build a Rocket Boy avait par la suite multiplié les mises à jour afin de tenter de redresser la situation, notamment avec une importante mise à jour publiée au début de l’année 2026. Malgré cela, les difficultés financières et internes du studio auraient continué, avec plusieurs vagues de suppressions de postes.Les tensions avaient également pris une autre dimension lorsque la direction avait évoqué des accusations de sabotage et d’activités malveillantes au sein de l’entreprise. Des employés avaient ensuite engagé des poursuites contre Build a Rocket Boy, notamment concernant des questions liées à la confidentialité, tandis qu’une manifestation avait été organisée devant les locaux du studio.Aujourd’hui, les nouveaux départs annoncés par les employés renforcent donc les interrogations autour de l’avenir de Build a Rocket Boy. Aucune fermeture n’a encore été confirmée officiellement, mais les déclarations de plusieurs membres du personnel semblent indiquer que le studio traverse probablement l’une des périodes les plus difficiles de son existence.Il faudra désormais attendre une communication officielle de Build a Rocket Boy pour connaître l’ampleur exacte des licenciements et surtout savoir si le studio compte poursuivre ses activités. Pour une équipe qui misait beaucoup sur MindsEye, la situation pourrait marquer un tournant définitif.