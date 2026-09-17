Bonjour à toutes et tous,



Une petite question un peu particulière et qui sort des sentiers (pas sur le débat physique/démat, GTA6, Sony ou autre lol).



Je possède une Evercade VS et je souhaitais essayer mon stick arcade HORI alpha (version PS4/PS5/PC) dessus, mais cela ne fonctionne pas. A priori, cela devrait fonctionner.



- Mon stick est à jour ainsi que mon Evercade.

- Je suis bien sur le mode PC

- Rien n'est reconnu, même si la LED de mon stick s'allume.

- Même avec un Wingman Brook FGC2, cela ne fonctionne pas.



Est-ce que quelqu'un a une solution ou alors il n'est tout simplement pas compatible?

Ais-je manquer quelque chose?



D'après certains sites, il devrait fonctionner et par ailleurs je suis sûr que mon stick fonctionne (du moins sur PS5) et mon Evercad également.



Je suis conscient qu'il s'agisse d'une question un peu particulière, mais si quelqu'un a une réponse, ça serait chouette.



Merci d'avance