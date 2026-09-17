Jeux Video
En tout cas vu l'emoji.
Par contre probablement réservé au collector vu les rumeurs.
UP :
- C'est bien une version disque.
- Mais pour un album des musiques...
- 34 morceaux, et vinyle collector
- Tout ici : https://www.dealabs.com/magazine/exclusif-lalbum-officiel-de-gta-vi-est-sur-le-point-detre-annonce-voici-ce-que-lon-sait-deja-61718
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posted the 09/17/2026 at 11:10 AM by shanks
Et pour ce qui est de GTA 6, si c’est vrai, je le prendrais peut-être, s’il n’y a pas de couille ou autre.
Sinon, ce sera sur PC.
Sony, il va falloir faire marcher les machines à presse !!
Comment ?!
Vous les avez déjà vendu ?!
Ah oui ?! Et c’est quoi au-dessous de toutes ces bâches ? Des bureaux ? Des meubles ?! Vos mensonges ?!
On vous a grillé (une fois de +) !!
Allez bosser !!
Sortir une version disque après ça ce sera vraiment du foutage de tronche.
Et le pire dans tout cela certains seraient capables de le racheter en physique
Merci.
Ce sera donc comme prévu, sur PC.
liquidus publié le 17/09/2026 à 13:01
Voilà voilà... https://x.com/billbil_kun/status/2100554762634543236
Bon pas plus mal mais je vais me garder la surprise des artistes...
adamjensen Mon gars, ça va être long sans compter qu'il faudra je pense une sacré config....
https://www.gtavi-thealbum.com/en-eu/products/grand-theft-auto-vi-the-album-limited-edition-vinyl?variant=71303757070589
Pas de version mini disques (de sony d'ailleurs lol quand on y pense) prévus ???
- Vinyle - 51,99€
- CD - 16,99€
Et pas de version physique du jeu, c'est vraiment pour nous achever
Pas grave, la vraie version physique avec Disques et Carte /Poster de Vice City sera annoncée dans un an pour une sortie en fin d’année 2027 !
...
...
n’est-ce pas ?!
https://x.com/RinoTheBouncer/status/2100562131452113240
"La musique ça pèse moins lourd" -> Le jeu complet n'a même pas besoin d'être sur le disque, quel argument débile