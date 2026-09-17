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GTA 6 : billbil-kun tease la version disque [putain de troll]
Jeux Video


En tout cas vu l'emoji.
Par contre probablement réservé au collector vu les rumeurs.

UP :
- C'est bien une version disque.
- Mais pour un album des musiques...
- 34 morceaux, et vinyle collector
- Tout ici : https://www.dealabs.com/magazine/exclusif-lalbum-officiel-de-gta-vi-est-sur-le-point-detre-annonce-voici-ce-que-lon-sait-deja-61718
    tags :
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    Who likes this ?
    kisukesan, icebergbrulant, link49
    posted the 09/17/2026 at 11:10 AM by shanks
    comments (51)
    jeanouillz posted the 09/17/2026 at 11:12 AM
    C'est qui ?
    kisukesan posted the 09/17/2026 at 11:14 AM
    jeanouillz il leake pas mal de trucs pour dealabs, notamment les jeux à venir dans les abos ps+
    supasaiyajin posted the 09/17/2026 at 11:14 AM
    jeanouillz Un gars sûr.
    jenicris posted the 09/17/2026 at 11:15 AM
    jeanouillz un leaker de Deelabs
    legend83 posted the 09/17/2026 at 11:16 AM
    Dites moi que ceux qui ont pre-commandes en deja en parti paye. Je me pisserai dessus de rire si c'est le cas.
    adamjensen posted the 09/17/2026 at 11:19 AM
    En tout cas, Dealabs est vraiment génial pour les affaires, surtout pour les différents composants PC, à condition de rester à l’affût.

    Et pour ce qui est de GTA 6, si c’est vrai, je le prendrais peut-être, s’il n’y a pas de couille ou autre.
    Sinon, ce sera sur PC.
    guiguif posted the 09/17/2026 at 11:19 AM
    Un vinyle
    icebergbrulant posted the 09/17/2026 at 11:21 AM
    Je reste persuadé que ça va sortir en physique pour relancer les ventes vers mi ou fin 2027

    Sony, il va falloir faire marcher les machines à presse !!

    Comment ?!
    Vous les avez déjà vendu ?!

    Ah oui ?! Et c’est quoi au-dessous de toutes ces bâches ? Des bureaux ? Des meubles ?! Vos mensonges ?!

    On vous a grillé (une fois de +) !!

    Allez bosser !!
    legend83 posted the 09/17/2026 at 11:24 AM
    guiguif En vrai c'est sans doute cela. Franchement, ce serait la definition meme du foutage de gueule
    biboufett posted the 09/17/2026 at 11:24 AM
    je pense plutôt à la BO oublier le physique avec celui là.
    22 posted the 09/17/2026 at 11:28 AM
    jeanouillz billbil-kun
    shinz0 posted the 09/17/2026 at 11:34 AM
    La BO en vynile
    pcverso posted the 09/17/2026 at 11:35 AM
    La version pc qui arrive plus lui
    hazuki999 posted the 09/17/2026 at 11:37 AM
    Wah super! C'est devenu tellement normal le tout démat qu'on finit par se faire "teasé" une version physique. C'est devenu un luxe ça y est...
    ioda posted the 09/17/2026 at 11:38 AM
    Et au final, ca sera la radio du jeu qui évolue, on aura droit à des pistes venant des anciens GTA en sélection des disques.
    supasaiyajin posted the 09/17/2026 at 11:43 AM
    Laissez nous croire à une version disque bon sang.
    cyr posted the 09/17/2026 at 11:45 AM
    On va attendre de voir. Parce que la....
    magneto860 posted the 09/17/2026 at 11:47 AM
    Sony a profité du lancement des préco de GTA 6 pour annoncer le tout démat.
    Sortir une version disque après ça ce sera vraiment du foutage de tronche.
    altendorf posted the 09/17/2026 at 11:51 AM
    Si c'était une version physique, il aurait balancé l'info direct au lieu de teaser pour les stats. C'est forcément un truc lié à la bande-son
    heracles posted the 09/17/2026 at 11:57 AM
    Je sens qu'on va bien s'marrer
    shinz0 posted the 09/17/2026 at 12:00 PM
    Jamais ils ne feront une annonce sur une version physique du jeu alors que le je cartonne en préventes démat
    ravyxxs posted the 09/17/2026 at 12:00 PM
    shinz0
    liquidus posted the 09/17/2026 at 12:01 PM
    Voilà voilà... https://x.com/billbil_kun/status/2100554762634543236
    shinz0 posted the 09/17/2026 at 12:03 PM
    ravyxxs si on est optimiste ou utopiste, une annonce pas avant la sortie du jeu, ils vont pas gâché des ventes
    Et le pire dans tout cela certains seraient capables de le racheter en physique
    adamjensen posted the 09/17/2026 at 12:05 PM
    liquidus
    Merci.
    Ce sera donc comme prévu, sur PC.
    altendorf posted the 09/17/2026 at 12:09 PM
    liquidus C'était totalement obvious
    ravyxxs posted the 09/17/2026 at 12:10 PM
    shinz0 T'avais raison


    liquidus publié le 17/09/2026 à 13:01
    Voilà voilà... https://x.com/billbil_kun/status/2100554762634543236     />


    Bon pas plus mal mais je vais me garder la surprise des artistes...

    adamjensen Mon gars, ça va être long sans compter qu'il faudra je pense une sacré config....
    shinz0 posted the 09/17/2026 at 12:14 PM
    Leur vinyle à 50$ ils peuvent se le carrer dans la raie
    ayakaxs posted the 09/17/2026 at 12:14 PM
    https://blood-records.co.uk/products/gta />
    https://www.gtavi-thealbum.com/en-eu/products/grand-theft-auto-vi-the-album-limited-edition-vinyl?variant=71303757070589
    fan2jeux posted the 09/17/2026 at 12:23 PM
    Tiens pour la musique, on fait du physique...
    rogeraf posted the 09/17/2026 at 12:24 PM
    LE CD AUDIO, ressortez vos lecteurs.

    Pas de version mini disques (de sony d'ailleurs lol quand on y pense) prévus ???
    xylander posted the 09/17/2026 at 12:28 PM
    Je trouve ça cool de narguer Sony, cette marque de fils de p....
    guiguif posted the 09/17/2026 at 12:29 PM
    Et voilà
    shinz0 posted the 09/17/2026 at 12:32 PM
    xylander ils narguent les joueurs aussi
    xylander posted the 09/17/2026 at 12:33 PM
    shinz0 je te suis
    amario posted the 09/17/2026 at 12:35 PM
    J'attends la miniature de Julien Chieze
    gat posted the 09/17/2026 at 12:40 PM
    Le « Restez à l’écoute » aurait dû vous mettre la puce à l’oreille
    shinz0 posted the 09/17/2026 at 12:42 PM
    - Pack Vinyle Édition limitée - 123,99€
    - Vinyle - 51,99€
    - CD - 16,99€

    Et pas de version physique du jeu, c'est vraiment pour nous achever
    supasaiyajin posted the 09/17/2026 at 12:42 PM
    kikoo31 posted the 09/17/2026 at 12:49 PM
    CE troll puissance cosmique niveau 1000 PUTAIN
    aerithlazyqueen posted the 09/17/2026 at 12:57 PM
    Mais genre d'ou il sorte pas la version Physique avec disque je suis sur que c'est un énorme chéque en douce de la part de Sony !
    icebergbrulant posted the 09/17/2026 at 01:20 PM
    Nooooooooooooooooooooooooooooooooooon !!!



    Pas grave, la vraie version physique avec Disques et Carte /Poster de Vice City sera annoncée dans un an pour une sortie en fin d’année 2027 !

    ...
    ...
    n’est-ce pas ?!
    olex posted the 09/17/2026 at 01:49 PM
    Ça me termine qu’il propose du physique pour de la musique, mais pas pour le jeu en lui-même… Certainement une condition de labels musicaux.
    legend83 posted the 09/17/2026 at 01:56 PM
    Sold out
    akinen posted the 09/17/2026 at 02:01 PM
    Ben voilà, vous vouliez un disque, ben vous en avez un
    shinz0 posted the 09/17/2026 at 02:28 PM
    Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a déclaré que les médias physiques « n'ont aucun sens » pour les joueurs, et les a comparés à l'écoute de musique sur des disques vinyles, à peine quelques semaines avant d'annoncer Grand Theft Auto VI : The Album sur CD et 2 éditions de vinyles
    https://x.com/RinoTheBouncer/status/2100562131452113240
    guest666 posted the 09/17/2026 at 02:48 PM
    Pour le coup le niveau de troll de rockstar/take2 est insane et pourtant les gamers ne vont rien dire. V'la le deux poids deux mesures par rapport à Sony.
    masharu posted the 09/17/2026 at 03:16 PM
    kikoo31 posted the 09/17/2026 at 03:20 PM
    CHEH prenez vous ça !!
    churos45 posted the 09/17/2026 at 04:12 PM
    L'hypocrisie est au max. Pourquoi un vinyle au lieu d'un papier avec un lien vers Spotify ? Le démat c'est pas le futur ?
    churos45 posted the 09/17/2026 at 04:21 PM
    N'empêche ça me tue tous les suceurs sur twitter.

    "La musique ça pèse moins lourd" -> Le jeu complet n'a même pas besoin d'être sur le disque, quel argument débile
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