accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
1
Like
Likers
Who likes this ?
minx
dormir13hparjour
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
16
visites since opening :
79118
dormir13hparjour
> blog
Une collection Battle Arena Toshinden
Je suis tombé sur cette information il y a 20 minutes :
La compilation incluerait les trois premiers épisodes seulement.
.
-
https://nichegamer.com/toshinden-collection-announced/
tags :
combat
2
Likes
Who likes this ?
byakuyatybw
,
janolife
posted the 09/17/2026 at 10:25 AM by
dormir13hparjour
comments (
14
)
byakuyatybw
posted
the 09/17/2026 at 10:34 AM
Autant à sa sortie la licence avait fait son petit effet mais j'avoue qu'en 2026 rejouer à un Toshinden me laisse plutot froid...Il faudrait au préalable sortir un nouvel opus et/ou un beau remake pour dépoussiérer les persos et gameplay....
Je ne dis pas que les jeux sont nuls parce qu'en dehors du 1er ( et vite fait les suivants en emul), je ne connais pas vraiment l'univers et liens des persos .
Du coup, même si je vois dans un rayon en physique , je ne me jetterai pas dessus sauf si sortie en période creuse et prix d'appel en grande surface...
Par contre, je ne dirais pas non à une compil des Bloody Roar....
choupiloutre
posted
the 09/17/2026 at 10:44 AM
Je serais pas contre une collection bloody roar
battossai
posted
the 09/17/2026 at 10:49 AM
J'ai le premier sur PS1 et Saturn ça me suffit et le gameplay reste vieillot comme dit plus haut.
Bloody Roar avec les technologies actuelles
tab
posted
the 09/17/2026 at 10:51 AM
Toshiden brillait surtout par son avance graphique pour l’époque.
Le gameplay étant vraiment basique et grand interet.
adamjensen
posted
the 09/17/2026 at 10:55 AM
Pas sûr que ce soit une affaire, au vu de l’horrible gameplay.
22
posted
the 09/17/2026 at 11:03 AM
Bah ça reste une compile, plutôt sympa pour les "vieux".
neetsen
posted
the 09/17/2026 at 11:11 AM
j'adorais à l'époque, surtout le 3 avec les persos à débloquer
sans devoir les payer mais, accroché vous bien ça va être choquant : en jouant et finissant le mode arcade
c'était très fun
après ça a dû mal vieillir quand même, entre les graphisme et la rigidité du gameplay
byakuyatybw
posted
the 09/17/2026 at 11:37 AM
Franchement avec Bloody Roar il y a un boulevard ouvert ( après je ne sais plus du tot qui a les droits actuellement) car aucun jeu de baston moderne n'a redéveloppé d'univers avec des hommes-betes.... et je viens de penser que le studio qui le fera pourrait tout à fait faire une collab avec One Piece vu qu'on a des Zoans plutot stylés ( Yamato, Rob Lucci, Kaido, etc)
zboubi480
posted
the 09/17/2026 at 11:40 AM
byakuyatybw
j'y ai rejoué ya pas longtemps en émulation : j'aurais pas dû
mes souvenirs ont été salis....
choupiloutre
c'est déjà mieux mais un nouvel épisode serait le bienvenu
xylander
posted
the 09/17/2026 at 12:30 PM
Nostalgie
idd
posted
the 09/17/2026 at 12:53 PM
Toshinden c'était génial à l'époque, puis Soulcalibur est arrivé ^^
Comme dit plus haut, Bloody Roar avec la techno actuelle ce serait vraiment top, peut-être un jour...
sussudio
posted
the 09/17/2026 at 01:11 PM
Compilation inutile pour des jeux qui n'ont pas vraiment marqué l'histoire.
forte
posted
the 09/17/2026 at 01:22 PM
Mon premier jeu PS1 le premier
J'avais adoré perso !
benichou
posted
the 09/17/2026 at 02:44 PM
Ce jeu était une vitrine technique de la ps1 et mettait une mandale directe à virtua fighter sur ce point. Après au delà de la technique le jeu était vite lassant avec son nombre de perso famélique
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Je ne dis pas que les jeux sont nuls parce qu'en dehors du 1er ( et vite fait les suivants en emul), je ne connais pas vraiment l'univers et liens des persos .
Du coup, même si je vois dans un rayon en physique , je ne me jetterai pas dessus sauf si sortie en période creuse et prix d'appel en grande surface...
Par contre, je ne dirais pas non à une compil des Bloody Roar....
Bloody Roar avec les technologies actuelles
Le gameplay étant vraiment basique et grand interet.
sans devoir les payer mais, accroché vous bien ça va être choquant : en jouant et finissant le mode arcade
c'était très fun
après ça a dû mal vieillir quand même, entre les graphisme et la rigidité du gameplay
choupiloutre c'est déjà mieux mais un nouvel épisode serait le bienvenu
Comme dit plus haut, Bloody Roar avec la techno actuelle ce serait vraiment top, peut-être un jour...