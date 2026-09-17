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dormir13hparjour
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dormir13hparjour > blog
Une collection Battle Arena Toshinden
Je suis tombé sur cette information il y a 20 minutes :



La compilation incluerait les trois premiers épisodes seulement.
. - https://nichegamer.com/toshinden-collection-announced/
    tags : combat
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    byakuyatybw, janolife
    posted the 09/17/2026 at 10:25 AM by dormir13hparjour
    comments (14)
    byakuyatybw posted the 09/17/2026 at 10:34 AM
    Autant à sa sortie la licence avait fait son petit effet mais j'avoue qu'en 2026 rejouer à un Toshinden me laisse plutot froid...Il faudrait au préalable sortir un nouvel opus et/ou un beau remake pour dépoussiérer les persos et gameplay....
    Je ne dis pas que les jeux sont nuls parce qu'en dehors du 1er ( et vite fait les suivants en emul), je ne connais pas vraiment l'univers et liens des persos .
    Du coup, même si je vois dans un rayon en physique , je ne me jetterai pas dessus sauf si sortie en période creuse et prix d'appel en grande surface...

    Par contre, je ne dirais pas non à une compil des Bloody Roar....
    choupiloutre posted the 09/17/2026 at 10:44 AM
    Je serais pas contre une collection bloody roar
    battossai posted the 09/17/2026 at 10:49 AM
    J'ai le premier sur PS1 et Saturn ça me suffit et le gameplay reste vieillot comme dit plus haut.

    Bloody Roar avec les technologies actuelles
    tab posted the 09/17/2026 at 10:51 AM
    Toshiden brillait surtout par son avance graphique pour l’époque.
    Le gameplay étant vraiment basique et grand interet.
    adamjensen posted the 09/17/2026 at 10:55 AM
    Pas sûr que ce soit une affaire, au vu de l’horrible gameplay.
    22 posted the 09/17/2026 at 11:03 AM
    Bah ça reste une compile, plutôt sympa pour les "vieux".
    neetsen posted the 09/17/2026 at 11:11 AM
    j'adorais à l'époque, surtout le 3 avec les persos à débloquer
    sans devoir les payer mais, accroché vous bien ça va être choquant : en jouant et finissant le mode arcade

    c'était très fun

    après ça a dû mal vieillir quand même, entre les graphisme et la rigidité du gameplay
    byakuyatybw posted the 09/17/2026 at 11:37 AM
    Franchement avec Bloody Roar il y a un boulevard ouvert ( après je ne sais plus du tot qui a les droits actuellement) car aucun jeu de baston moderne n'a redéveloppé d'univers avec des hommes-betes.... et je viens de penser que le studio qui le fera pourrait tout à fait faire une collab avec One Piece vu qu'on a des Zoans plutot stylés ( Yamato, Rob Lucci, Kaido, etc)
    zboubi480 posted the 09/17/2026 at 11:40 AM
    byakuyatybw j'y ai rejoué ya pas longtemps en émulation : j'aurais pas dû mes souvenirs ont été salis....

    choupiloutre c'est déjà mieux mais un nouvel épisode serait le bienvenu
    xylander posted the 09/17/2026 at 12:30 PM
    Nostalgie
    idd posted the 09/17/2026 at 12:53 PM
    Toshinden c'était génial à l'époque, puis Soulcalibur est arrivé ^^
    Comme dit plus haut, Bloody Roar avec la techno actuelle ce serait vraiment top, peut-être un jour...
    sussudio posted the 09/17/2026 at 01:11 PM
    Compilation inutile pour des jeux qui n'ont pas vraiment marqué l'histoire.
    forte posted the 09/17/2026 at 01:22 PM
    Mon premier jeu PS1 le premier J'avais adoré perso !
    benichou posted the 09/17/2026 at 02:44 PM
    Ce jeu était une vitrine technique de la ps1 et mettait une mandale directe à virtua fighter sur ce point. Après au delà de la technique le jeu était vite lassant avec son nombre de perso famélique
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