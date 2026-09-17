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lion93
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Voilà, je me suis pris les 2 jeux qui sortent aujourd’hui, la suite de Trails in the Sky Remake et Fire Emblem. Bon, je n’ai pas la nouvelle Switch, mais vu que je sais que c’est mon cadeau de Noël d’avance et qu’il me restait des bons d’achat sinon ils allaient être périmés, autant les utiliser. En tout cas, les jeux japonais sont en pleine forme sur cette génération!
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    byakuyatybw, kisukesan, escobar
    posted the 09/17/2026 at 09:20 AM by lion93
    comments (3)
    shuntaro posted the 09/17/2026 at 09:24 AM
    bons jeux à toi !
    byakuyatybw posted the 09/17/2026 at 10:39 AM
    Le 1er arrive chez moi par Amazon ce jour et le 2ème sera mien via Micromania dans la journée.

    Hate de tater Trails 2 et j'espère de tout coeur que Trails 3 arrivera à sortir en physique avant 2028 , cela serait trop dommage d'avoir 2 volets physiques et le dernier en demat par la force des choses.
    Punaise quand je repense que j'ai découvert la licence des Trails par Trails in the Sky sur PSP et pris les 2 et 3 en import PSP Jap sans jamais avoir pu y jouer à ca
    byakuyatybw posted the 09/17/2026 at 10:40 AM
    cause de la barrière de la langue.
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