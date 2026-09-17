Voilà, je me suis pris les 2 jeux qui sortent aujourd’hui, la suite de Trails in the Sky Remake et Fire Emblem. Bon, je n’ai pas la nouvelle Switch, mais vu que je sais que c’est mon cadeau de Noël d’avance et qu’il me restait des bons d’achat sinon ils allaient être périmés, autant les utiliser. En tout cas, les jeux japonais sont en pleine forme sur cette génération!