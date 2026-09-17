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[Nintendo] Mario squattera les Galeries Lafayette pendant 2 mois


À l’approche des fêtes de fin d’année, les visiteurs pourront plonger dans un décor entièrement consacré à l’univers de Mario, avec notamment de nombreux goodies à découvrir.

Cette opération offrira aux fans de la célèbre licence l’occasion de retrouver l’ambiance emblématique de Super Mario dans un cadre inédit, à travers une expérience conçue aussi bien pour les joueurs que pour les familles et les visiteurs de passage.

L’événement se déroulera du 13 novembre 2026 au 4 janvier 2027

Une idée de combien une telle opération peut coûter ?
DLGAMING - https://dlgaming.fr/super-mario-s-installe-aux-galeries-lafayette-champs-elysees-pour-les-fetes-idA5277.html
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    aeris201
    posted the 09/17/2026 at 08:28 AM by rocan
    comments (9)
    rogeraf posted the 09/17/2026 at 08:30 AM
    Le lien affiche erreur 404 Gamekyo. Sympa l'idée j'irai bien voir ca étant du coin, et (mais ca va peu être durer moins longtemps) les 2 coupes d'Europe aux Champs Elysées !!
    rocan posted the 09/17/2026 at 08:32 AM
    rogeraf Corrigé ! Merci
    cyr posted the 09/17/2026 at 08:35 AM
    Les galarie lafayette? C'est pas loin du théâtre mogador je crois. Peut-être que j'irai si je vais au théâtre d'ici décembre.
    rocan posted the 09/17/2026 at 08:39 AM
    cyr Galeries Lafayette des champs élysées
    rogeraf posted the 09/17/2026 at 08:39 AM
    rocan
    cyr Très bien le Roi Lion en spectacle, si tu y vas (pour les petits et grands)
    cyr posted the 09/17/2026 at 11:11 AM
    rogeraf j'y suis aller le voir 1 fois par an depuis que le pass sanitaire a etais levé. Mais cette année j'y suis pas aller. Après j'ai vu qu'il etais prolongé au moins jusqu'à noel. Alors je me tâte.
    cyr posted the 09/17/2026 at 11:13 AM
    rocan OK. Parce qu'il y en a plusieurs de galerie lafayette
    cyr posted the 09/17/2026 at 11:17 AM
    rocan bon j'ai regarder, les galerie lafayette hausman c'est pas loin des champs élysé. 2 km apparemment.

    Si je suis motivé. Ou si mon cul reste assis dans le rer A.
    rocan posted the 09/17/2026 at 12:45 PM
    cyr Tu as deux mois
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