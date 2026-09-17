À l’approche des fêtes de fin d’année, les visiteurs pourront plonger dans un décor entièrement consacré à l’univers de Mario, avec notamment de nombreux goodies à découvrir.Cette opération offrira aux fans de la célèbre licence l’occasion de retrouver l’ambiance emblématique de Super Mario dans un cadre inédit, à travers une expérience conçue aussi bien pour les joueurs que pour les familles et les visiteurs de passage.L’événement se déroulera duUne idée de combien une telle opération peut coûter ?