À l’approche des fêtes de fin d’année, les visiteurs pourront plonger dans un décor entièrement consacré à l’univers de Mario, avec notamment de nombreux goodies à découvrir.
Cette opération offrira aux fans de la célèbre licence l’occasion de retrouver l’ambiance emblématique de Super Mario dans un cadre inédit, à travers une expérience conçue aussi bien pour les joueurs que pour les familles et les visiteurs de passage.
L’événement se déroulera du 13 novembre 2026 au 4 janvier 2027
Une idée de combien une telle opération peut coûter ?
cyr Très bien le Roi Lion en spectacle, si tu y vas (pour les petits et grands)
Si je suis motivé. Ou si mon cul reste assis dans le rer A.