Nintendo n'a pas perdu de temps pour lancer la campagne marketing mettant en avant les notes reçues par Fire Emblem: Fortune's Weave.
Le titre se place directement dans le top 5 des Jeux édités par Nintendo sur Switch 2 les mieux notés (moyenne Metacritic) à ce jour.
Source : https://x.com/Stealth40k/
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posted the 09/17/2026 at 04:06 AM by link49
Le monde est déjà assez biaisé, fais des efforts si tu veux constamment faire des articles.
C'est pourtant pas dur de lire, le rapport avec Trail ? C'est Nintendo qui édite ?