Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
Fire Emblem : Fortune's Weave
7
Likers
name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
484
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19432
visites since opening : 35425962
link49 > blog
[Switch 2] Fire Emblem: Fortune's Weave : Nintendo peut être fier!


Nintendo n'a pas perdu de temps pour lancer la campagne marketing mettant en avant les notes reçues par Fire Emblem: Fortune's Weave.



Le titre se place directement dans le top 5 des Jeux édités par Nintendo sur Switch 2 les mieux notés (moyenne Metacritic) à ce jour.

Source : https://x.com/Stealth40k/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/17/2026 at 04:06 AM by link49
    comments (3)
    cyr posted the 09/17/2026 at 05:04 AM
    On peut retirer les rééditions de jeux switch en switch2 ? C'est pas des nouveaux jeux.....donc ben c'est un peu trompeur....
    kiryukazuma posted the 09/17/2026 at 05:31 AM
    Trails in the sky 2nd le bat en notes, parles en. C'est aussi sur Switch si c'est important pour toi.

    Le monde est déjà assez biaisé, fais des efforts si tu veux constamment faire des articles.
    ootaniisensei posted the 09/17/2026 at 05:37 AM
    kiryukazuma se place directement dans le top 5 des Jeux édités par Nintendo

    C'est pourtant pas dur de lire, le rapport avec Trail ? C'est Nintendo qui édite ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo