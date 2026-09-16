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Heart Machine proche de la fermeture


Le studio derrière Hyper Light Drifter, Solar Ash et Possessor(s) traverse une nouvelle période particulièrement difficile. Heart Machine vient de subir un important revers après qu'un éditeur a décidé d'abandonner un projet encore non annoncé sur lequel l'équipe travaillait.

Cette décision aurait des conséquences considérables pour Heart Machine. Sans les revenus liés à ce contrat et sans autre financement immédiat permettant de maintenir l'activité, le studio a été contraint de procéder à une vague de licenciements touchant la grande majorité de ses employés.

C'est son fondateur, Alx Preston, qui a annoncé la nouvelle sur LinkedIn. Il a également tenu à saluer les membres de l'équipe concernés et indique que Heart Machine cherchera à les accompagner au mieux, notamment en facilitant leur recherche d'un nouvel emploi. Il appelle également les professionnels du secteur disposant d'opportunités à se manifester afin d'aider ces anciens employés à rebondir.

Mais au-delà des licenciements, c'est tout simplement l'avenir de Heart Machine qui apparaît désormais incertain. Alx Preston reconnaît ne pas savoir si le studio sera en mesure de survivre à cette nouvelle épreuve, tout en affirmant vouloir continuer à chercher une solution pour lui permettre de poursuivre son activité.

Cette situation intervient après une autre période compliquée pour Heart Machine. Le studio avait déjà procédé à d'importantes réductions de ses effectifs après avoir mis fin au développement de Hyper Light Breaker.

Pour le moment, aucun détail n'a été communiqué concernant le mystérieux projet abandonné, ni sur l'identité de l'éditeur qui a décidé de mettre fin à son financement. Néanmoins, l'avenir des jeux AA et indépendants semble de plus en plus compromis.
Shacknews - https://www.shacknews.com/article/150740/hyper-light-drifter-heart-machine-near-closure
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    posted the 09/16/2026 at 09:10 PM by altendorf
    comments (8)
    tokito posted the 09/16/2026 at 09:39 PM
    Hyper Light Drifter était exceptionnel avec une petite influence Nausicaä
    Et après, ils ont travaillé au début avec Sweet Baby pour Hyper Light Breaker qui a été un échec.

    Encore un autre studio talentueux sacrifié.
    losz posted the 09/16/2026 at 10:00 PM
    Hyper Light Drifter c'était génial ! Dommage qu'apres le studio ait perdu en qualité au fur et à mesure.
    churos45 posted the 09/16/2026 at 11:09 PM
    Hyper Light Drifter et Solar Ash étaient très cool. Vraiment dommage s'ils arrivent pas à rebondir
    grundbeld posted the 09/16/2026 at 11:11 PM
    J’ai aimé Hyper Light Drifter. Solar Ash aussi mais un peu moins. Pour ce dernier c’est dommage qu’une version physique n’existe pas, ça aurait pu décider certains indécis car le jeu avait un prix de base onéreux en démat’ pour sa catégorie.

    Je leur souhaite de ne pas fermer. C’est franchement dommage si ça arrive.
    ravyxxs posted the 09/17/2026 at 02:05 AM
    Franchement cette industrie...chaud quoi. A l'avenir j'imagine même pas en France comment le domaine va mourir. A quoi bon passer autant d'année à étudier ?? Difficile de vivre de sa passion...
    allanoix posted the 09/17/2026 at 02:32 AM
    hyper light breaker ne faisait aucun sens et etait rempli de bug, mais toute les cases wokes etaient bien coché et le jeu a bidé.
    cyr posted the 09/17/2026 at 05:06 AM
    tokito c'est quoi ce sweet baby? C'est un studio ? Le nom fait quand même asez peur
    akinen posted the 09/17/2026 at 05:59 AM
    En quoi le jeu etait woke? En dehors du design de l’héroïne et d’un autre perso un peu enrobé?
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