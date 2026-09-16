Le studio derrière Hyper Light Drifter, Solar Ash et Possessor(s) traverse une nouvelle période particulièrement difficile. Heart Machine vient de subir un important revers après qu'un éditeur a décidé d'abandonner un projet encore non annoncé sur lequel l'équipe travaillait.Cette décision aurait des conséquences considérables pour Heart Machine. Sans les revenus liés à ce contrat et sans autre financement immédiat permettant de maintenir l'activité, le studio a été contraint de procéder à une vague de licenciements touchant la grande majorité de ses employés.C'est son fondateur, Alx Preston, qui a annoncé la nouvelle sur LinkedIn. Il a également tenu à saluer les membres de l'équipe concernés et indique que Heart Machine cherchera à les accompagner au mieux, notamment en facilitant leur recherche d'un nouvel emploi. Il appelle également les professionnels du secteur disposant d'opportunités à se manifester afin d'aider ces anciens employés à rebondir.Mais au-delà des licenciements, c'est tout simplement l'avenir de Heart Machine qui apparaît désormais incertain. Alx Preston reconnaît ne pas savoir si le studio sera en mesure de survivre à cette nouvelle épreuve, tout en affirmant vouloir continuer à chercher une solution pour lui permettre de poursuivre son activité.Cette situation intervient après une autre période compliquée pour Heart Machine. Le studio avait déjà procédé à d'importantes réductions de ses effectifs après avoir mis fin au développement de Hyper Light Breaker.Pour le moment, aucun détail n'a été communiqué concernant le mystérieux projet abandonné, ni sur l'identité de l'éditeur qui a décidé de mettre fin à son financement. Néanmoins, l'avenir des jeux AA et indépendants semble de plus en plus compromis.