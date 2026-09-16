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Merej parle du film Resident Evil, ça donne franchement envie !


Bonus : Première 4/5
On avait fini par croire Resident Evil inadaptable. Car à chaque fois les studios faisaient la même erreur, prenaient une expérience de trouille pour un terrain de jeu d'action blockbusterisée. Zach Cregger, lui, a compris ce que trente ans de blockbusters avaient précisément manqué. Sa boussole, c'est Evil Dead II, et son film est conçu comme une « lettre d'amour aux jeux ».
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    posted the 09/16/2026 at 06:35 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    aozora78 posted the 09/16/2026 at 06:42 PM
    Lors du dernier State of Play, j'ai sincèrement rigolé en voyant la scène des zombies et du gars qui court

    J'espère qu'il est cool le film.
    ducknsexe posted the 09/16/2026 at 10:30 PM
    Personne avais confiance en ce projet mais Finalement cela peut être une bonne surprise. Même si ça ne ressemblera pas trop a un Resident evil .ça sera un excellent film d horreur .
    syoshu posted the 09/17/2026 at 05:38 AM
    ducknsexe pourtant depuis le début il sent bon ce projet, j'irai le voir ajd ou demain.
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