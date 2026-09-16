« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Bonus : Première 4/5
On avait fini par croire Resident Evil inadaptable. Car à chaque fois les studios faisaient la même erreur, prenaient une expérience de trouille pour un terrain de jeu d'action blockbusterisée. Zach Cregger, lui, a compris ce que trente ans de blockbusters avaient précisément manqué. Sa boussole, c'est Evil Dead II, et son film est conçu comme une « lettre d'amour aux jeux ».
J'espère qu'il est cool le film.