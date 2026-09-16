Le jeu TGS approche et donc des annonces pleuvent même si évidemment c'est rarement du lourd, cela permets à des titres de trouver un peu d'espace pour exister avant le salon.Le jeu s'appelle doncet est déjà disponible sur l'e-shop, rien que là-dessus on comprends l'ambition de cette exclusivité.au titre on sait déjà donc à quoi s'attendre:Profitez de trois jeux uniques remplis de défis coopératifs qui rassemblent des amis grâce à la communication (le jeu utilise aussi le gamechat) et au travail d'équipe!Guidez votre ami les yeux bandés vers la pastèque en utilisant uniquement votre voix! Les directions précises du guide et les instincts pointus du joueur sont la clé de la victoire dans ce jeu passionnant.Un joueur lit la carte tandis que l’autre transporte les livraisons! Le travail d’équipe est la clé pour atteindre votre destination et effectuer des livraisons à temps, alors restez en phase et communiquez clairement.Les fantômes malicieux se cachent dans un manoir effrayant! Utilisez les caméras de sécurité pour les traquer, puis faites équipe avec vos amis pour les envoyer faire leurs valises.Vraiment un tout petit jeu...