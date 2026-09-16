Dans une publication sur les réseaux sociaux célébrant le lancement du jeu, Insomniac Games a indiqué être "en dialogue actif" avec les joueurs pour recueillir leurs avis et a promis des modifications.Voici la déclaration intégrale du studio :
"Le grand jour est enfin arrivé : c’est le lancement de Marvel’s Wolverine ! Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous ont aidés à atteindre ce moment unique. Les joueurs du monde entier entament leur aventure aux côtés de Logan, et nous sommes impatients de découvrir vos expériences de jeu."
"Nous sommes incroyablement fiers du travail accompli par l’équipe. Nous restons également très à l’écoute de notre communauté et recueillons vos retours afin d’affiner encore davantage l’expérience de jeu."
« Nous apprécions énormément la passion et le soutien de nos joueurs, ainsi que le temps passé avec Logan. Nous vous levons nos griffes en signe de reconnaissance et avons hâte de découvrir vos propres aventures dans Marvel’s Wolverine."
La question qui se pose pour les joueurs, c'est de savoir comment les équipes de dev pourraient "peaufiner" davantage le gameplay de son jeu. Le studio envisage peut-être d'enrichir le système de combat, point souvent critiqué dans les tests. Ou peut-être prévoit-il d'apporter de la variété aux environnements de jeu. Toutefois, compte tenu de la linéarité du gameplay de Marvel’s Wolverine et de sa narration très cadrée, il est difficile d'imaginer des changements majeurs à ce niveau.
Cela dit, Insomniac Games pourrait se pencher sur le cas de ce fameux "gaz de pet" associé à Wolverine, qui fait l'objet de moqueries en ligne depuis quelques semaines. Certains joueurs ont demandé au studio d'offrir la possibilité de désactiver totalement la piste olfactive de Logan, jugeant cette assistance au joueur excessive. Le débat a été relancé la semaine dernière par la publication des tests de Marvel’s Wolverine ; Gene Park, journaliste au Washington Post, a en effet qualifié cette piste olfactive de "gaz de pet" en raison de son apparence lorsqu'elle se déploie derrière les personnages que Logan doit suivre.
Une certaine confusion a circulé en ligne quant à la possibilité de désactiver cette fonctionnalité via les options d'accessibilité. La liste officielle des options d'accessibilité d'Insomniac pour Wolverine inclut en effet une "aide à la traque" (Chase Assist) permettant de réduire la vitesse de déplacement des cibles lors des séquences de poursuite, mais cette option ne désactive pas la piste olfactive. Les autres paramètres de navigation ne permettent pas non plus de la supprimer. Cela a amené certaines personnes à croire que la piste olfactive était affichée en permanence en jeu, incitant ainsi les joueurs à demander à Insomniac d'ajouter une option pour la désactiver. Toutefois, avant la sortie du jeu, James Stevenson, directeur de la communauté et du marketing chez Insomniac, a expliqué que la piste olfactive de Logan est intrinsèquement liée au fonctionnement des pouvoirs du mutant.
"La piste olfactive n'est pas affichée en permanence", a-t-il précisé. "Elle reflète les super-sens et les capacités de pistage hors pair de Logan, tels qu'ils sont définis dans l'univers officiel. Elle n'apparaît que lorsqu'il piste une odeur ou un son spécifique (une personne, du whisky ou tout autre indice olfactif) — lors de moments clés de l'histoire ou des missions, ou lorsqu'il détecte l'odeur d'un objet à collectionner."
En écho aux débats précédents sur les repères visuels façon traces de peinture jaune dans Final Fantasy, certains ont affirmé que les pistes olfactives suivies par Logan supprimaient toute notion de skills lors des séquences de poursuite, tout en anihilant le plaisir de la découverte durant l'exploration. Insomniac serait-il prêt à modifier le fonctionnement de cette mécanique de pistage pour satisfaire ses joueurs ? Difficile à croire.
Les seuls autres changements envisageables — sans pour autant nécessiter une refonte majeure et coûteuse des fondations mêmes du jeu — concernent le contenu du mode New Game Plus. Ce mode est disponible dès le lancement, et Insomniac a d'ailleurs souligné qu'il y aurait de quoi faire une fois l'histoire terminée. Il reste peut-être toutefois une marge de manœuvre pour ajouter des choses à faire ou des défis supplémentaires dans lesquels les joueurs pourront planter leurs griffes.
Source : https://www.ign.com/articles/wolverine-developer-insomniac-promises-to-further-refine-the-player-experience-based-on-feedback/
On est quand même sur un budget de plus de 300 millions de $
Non mais un jour peut être on aura une explication de pourquoi le jeu est trop classique. Pourquoi des joueurs ont activés toutes les options d'aides pour basher le jeu, pourquoi le jeu aurait coûté 300 Millions...
C'est vraiment très étrange tout ce qui ce passe
Par contre si c'est pas ça, c'est qu'il y a un problème plus profond au sein du studio
Non parce que ça parle comme si c'était la sortie de Cyberpunk 2077...après c'est couloir, logiquement ça devrait être carré, mais encore là, une connaissance m'a dit qu'ils font rentrer des brêles dans le milieu de nos jours. Hallucinant !
Mais j'aimerais tellement un nouveau Sunset Overdrive
Quelle politesse !!! Pourquoi Insomniac, tu poses alors la question ???
Cela dit, Insomniac Games pourrait se pencher sur le cas de ce fameux "gaz de pet" associé à Wolverine, qui fait l'objet de moqueries en ligne depuis quelques semaines. Certains joueurs ont demandé au studio d'offrir la possibilité de désactiver totalement la piste olfactive de Logan, jugeant cette assistance au joueur excessive. Le débat a été relancé la semaine dernière par la publication des tests de Marvel’s Wolverine ; Gene Park, journaliste au Washington Post, a en effet qualifié cette piste olfactive de "gaz de pet" en raison de son apparence lorsqu'elle se déploie derrière les personnages que Logan doit suivre.
Tu fais venir, tout frais payé, les médias pour la preview du jeu et aucun de ces médias ne t'auraient fait part des points négatifs, en particulier celui-là ?
walterwhite il va y parvenir sans faiblir. Exclu et insomniac. Faut pas aller plus loin . Et dans quelque semaine plus personne en parlera. Gta6 va lui faire de l"ombre.
cyr on se le demande. La même avec cyberpunk
Je vais bientôt le prendre, je l'ai toujours vu comme un bon gros défouloir où tu casses tout. Ca va me rappeler mes années Streets of Rage où quand je rentrais de l'école, il fallait j'évacue ma rage parce qu'il y avait toujours un ou plusieurs merdeux qui m'insultaient à la cour de récré et qui voulaient se battre, ou une prof qui te faisait chier.
Surtout en ce moment, ça va faire un bien fou ! Je vais penser à la gueule de Totoki, le président de Sony pour l'arrêt des disques et aux membres de gamekyo qui racontent de la merde sur ma passion.
Ouaaaaaaaahhhhhh !!!! venez !!!! je vais tous vous éclater !!!
A coup sûr, je vais le noter 10/10 à la fin, ça va être trop bon !