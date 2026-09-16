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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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[Marvel's Wolverine] Insomniac promet "d'affiner davantage l'expérience" en tenant compte des retours des joueurs


Dans une publication sur les réseaux sociaux célébrant le lancement du jeu, Insomniac Games a indiqué être "en dialogue actif" avec les joueurs pour recueillir leurs avis et a promis des modifications.Voici la déclaration intégrale du studio :

"Le grand jour est enfin arrivé : c’est le lancement de Marvel’s Wolverine ! Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous ont aidés à atteindre ce moment unique. Les joueurs du monde entier entament leur aventure aux côtés de Logan, et nous sommes impatients de découvrir vos expériences de jeu."

"Nous sommes incroyablement fiers du travail accompli par l’équipe. Nous restons également très à l’écoute de notre communauté et recueillons vos retours afin d’affiner encore davantage l’expérience de jeu."

« Nous apprécions énormément la passion et le soutien de nos joueurs, ainsi que le temps passé avec Logan. Nous vous levons nos griffes en signe de reconnaissance et avons hâte de découvrir vos propres aventures dans Marvel’s Wolverine."

La question qui se pose pour les joueurs, c'est de savoir comment les équipes de dev pourraient "peaufiner" davantage le gameplay de son jeu. Le studio envisage peut-être d'enrichir le système de combat, point souvent critiqué dans les tests. Ou peut-être prévoit-il d'apporter de la variété aux environnements de jeu. Toutefois, compte tenu de la linéarité du gameplay de Marvel’s Wolverine et de sa narration très cadrée, il est difficile d'imaginer des changements majeurs à ce niveau.

Cela dit, Insomniac Games pourrait se pencher sur le cas de ce fameux "gaz de pet" associé à Wolverine, qui fait l'objet de moqueries en ligne depuis quelques semaines. Certains joueurs ont demandé au studio d'offrir la possibilité de désactiver totalement la piste olfactive de Logan, jugeant cette assistance au joueur excessive. Le débat a été relancé la semaine dernière par la publication des tests de Marvel’s Wolverine ; Gene Park, journaliste au Washington Post, a en effet qualifié cette piste olfactive de "gaz de pet" en raison de son apparence lorsqu'elle se déploie derrière les personnages que Logan doit suivre.

Une certaine confusion a circulé en ligne quant à la possibilité de désactiver cette fonctionnalité via les options d'accessibilité. La liste officielle des options d'accessibilité d'Insomniac pour Wolverine inclut en effet une "aide à la traque" (Chase Assist) permettant de réduire la vitesse de déplacement des cibles lors des séquences de poursuite, mais cette option ne désactive pas la piste olfactive. Les autres paramètres de navigation ne permettent pas non plus de la supprimer. Cela a amené certaines personnes à croire que la piste olfactive était affichée en permanence en jeu, incitant ainsi les joueurs à demander à Insomniac d'ajouter une option pour la désactiver. Toutefois, avant la sortie du jeu, James Stevenson, directeur de la communauté et du marketing chez Insomniac, a expliqué que la piste olfactive de Logan est intrinsèquement liée au fonctionnement des pouvoirs du mutant.

"La piste olfactive n'est pas affichée en permanence", a-t-il précisé. "Elle reflète les super-sens et les capacités de pistage hors pair de Logan, tels qu'ils sont définis dans l'univers officiel. Elle n'apparaît que lorsqu'il piste une odeur ou un son spécifique (une personne, du whisky ou tout autre indice olfactif) — lors de moments clés de l'histoire ou des missions, ou lorsqu'il détecte l'odeur d'un objet à collectionner."

En écho aux débats précédents sur les repères visuels façon traces de peinture jaune dans Final Fantasy, certains ont affirmé que les pistes olfactives suivies par Logan supprimaient toute notion de skills lors des séquences de poursuite, tout en anihilant le plaisir de la découverte durant l'exploration. Insomniac serait-il prêt à modifier le fonctionnement de cette mécanique de pistage pour satisfaire ses joueurs ? Difficile à croire.

Les seuls autres changements envisageables — sans pour autant nécessiter une refonte majeure et coûteuse des fondations mêmes du jeu — concernent le contenu du mode New Game Plus. Ce mode est disponible dès le lancement, et Insomniac a d'ailleurs souligné qu'il y aurait de quoi faire une fois l'histoire terminée. Il reste peut-être toutefois une marge de manœuvre pour ajouter des choses à faire ou des défis supplémentaires dans lesquels les joueurs pourront planter leurs griffes.

Source : https://www.ign.com/articles/wolverine-developer-insomniac-promises-to-further-refine-the-player-experience-based-on-feedback/
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    posted the 09/16/2026 at 01:56 PM by link49
    comments (30)
    shinz0 posted the 09/16/2026 at 02:08 PM
    C'est qu'ils reconnaissent des problèmes (hors ceux qui râlent pour l'implication de Sweet Baby Inc)
    On est quand même sur un budget de plus de 300 millions de $
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 02:09 PM
    Pourtant ils ont eu le retour des joueurs lors des leaks de build...XD.

    Non mais un jour peut être on aura une explication de pourquoi le jeu est trop classique. Pourquoi des joueurs ont activés toutes les options d'aides pour basher le jeu, pourquoi le jeu aurait coûté 300 Millions...


    C'est vraiment très étrange tout ce qui ce passe
    shinz0 posted the 09/16/2026 at 02:12 PM
    shuntaro ce n'est plus la même équipe que Spider-man 1 et 2 apparemment
    johnlesnonnes posted the 09/16/2026 at 02:12 PM
    Affiner un jeu solo couloir une fois sorti c’est un concept que je ne connaissais pas. Que c’est triste putain. Au moins ils ont conscience qu’ils peuvent faire mieux.
    ratchet posted the 09/16/2026 at 02:14 PM
    Bah des MaJ quoi comme 100% des jeux, ah non faut continuer à cracher dessus encore c’est vrai.
    newtechnix posted the 09/16/2026 at 02:15 PM
    johnlesnonnes ou que le couloir était trop étroit pour que cela passe
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 02:16 PM
    shinz0 c'est bizzare de filer 300 millions en se faisant avoir quand même. C'est négatif pour Sony, négatif pour Disney... Trop bizzare quand même. Le pire c'est que c'est même pas une histoire de ''On a pas eu le temps ''... C'est presque volontaire d'un manque d'investissement
    azerty posted the 09/16/2026 at 02:23 PM
    Encore un jeu patché, qui va changer. Day one c'est fini. Ras le cul
    akinen posted the 09/16/2026 at 02:23 PM
    Certains n’avaient pas dis que les problèmes n’existaient pas?
    kenjushi posted the 09/16/2026 at 02:24 PM
    shuntaro : Peut être que c'est une façon pour Insomniac de dire à Sony : On veut faire d'autres jeux qui nous permettent de laisser parler notre créativité, on ne veux pas être catalogué comme un studio que ne fait que du Marvel avec un cahier des charges à respecter (jeu couloir avec peu de challenge, on tient par la main le joueurs pour ne pas le frustré et implication importante de Sweet Baby pour la DA)

    Par contre si c'est pas ça, c'est qu'il y a un problème plus profond au sein du studio
    supasaiyajin posted the 09/16/2026 at 02:27 PM
    Je ne vois pas trop ce qu'ils veulent affiner avec un jeu couloir, à part corriger les nombreux bugs.
    abookhouseboy posted the 09/16/2026 at 02:47 PM
    Ils devraient commencer par affiner le visage de leurs personnages féminins.
    zoske posted the 09/16/2026 at 03:18 PM
    shinz0 comme CD RED Project qui a fait une version 2.0 de Cyberpunk et The Witcher 3?
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 03:26 PM
    C'est Insomniac, la seul fois où ils m'ont déçu c'était sur Spideman 2 sur PC, et encore c'est de la faute de NIXXES. Ils sont excellent, si y avait pas la situation de disque de Sony, les gens seraient LARGEMENT plus compatissant sur des bugs, mais bon...

    Non parce que ça parle comme si c'était la sortie de Cyberpunk 2077...après c'est couloir, logiquement ça devrait être carré, mais encore là, une connaissance m'a dit qu'ils font rentrer des brêles dans le milieu de nos jours. Hallucinant !

    Mais j'aimerais tellement un nouveau Sunset Overdrive
    zboubi480 posted the 09/16/2026 at 03:29 PM
    akinen c'est une bonne question. Les joueurs qui lui ont mis 10/10 en l'état (déplorable) vont devoir lui mettre 11/10 ???
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 03:45 PM
    Avec une durée de vie de 15h, ils feraient mieux d’allumer des cierges pour trouver 10 millions de pigeons en 2-3 semaines rentabiliser leur jeu.
    pcverso posted the 09/16/2026 at 03:46 PM
    du coup bien content d'attendre une bonne occas pour le prendre parce que pour le moment meme sur le bon coin il est encore trop cher .
    jobiwan posted the 09/16/2026 at 03:46 PM
    La question qui se pose pour les joueurs, c'est de savoir comment les équipes de dev pourraient "peaufiner" davantage le gameplay de son jeu. Le studio envisage peut-être d'enrichir le système de combat, point souvent critiqué dans les tests. Ou peut-être prévoit-il d'apporter de la variété aux environnements de jeu. Toutefois, compte tenu de la linéarité du gameplay de Marvel’s Wolverine et de sa narration très cadrée, il est difficile d'imaginer des changements majeurs à ce niveau.

    Quelle politesse !!! Pourquoi Insomniac, tu poses alors la question ???

    Cela dit, Insomniac Games pourrait se pencher sur le cas de ce fameux "gaz de pet" associé à Wolverine, qui fait l'objet de moqueries en ligne depuis quelques semaines. Certains joueurs ont demandé au studio d'offrir la possibilité de désactiver totalement la piste olfactive de Logan, jugeant cette assistance au joueur excessive. Le débat a été relancé la semaine dernière par la publication des tests de Marvel’s Wolverine ; Gene Park, journaliste au Washington Post, a en effet qualifié cette piste olfactive de "gaz de pet" en raison de son apparence lorsqu'elle se déploie derrière les personnages que Logan doit suivre.

    Tu fais venir, tout frais payé, les médias pour la preview du jeu et aucun de ces médias ne t'auraient fait part des points négatifs, en particulier celui-là ?
    aozora78 posted the 09/16/2026 at 03:47 PM
    Incroyablement fière d'un jeu insipide (artistiquement et niveau gameplay), avec plein de bugs, sans aucune ambition autre que graphique et même à ce niveau là c'est pas ouf... faut bien garder la tête haute sinon c'est la dépression...
    cyr posted the 09/16/2026 at 03:48 PM
    zboubi480 au moins 30/10 pour rester cohérent.

    walterwhite il va y parvenir sans faiblir. Exclu et insomniac. Faut pas aller plus loin . Et dans quelque semaine plus personne en parlera. Gta6 va lui faire de l"ombre.
    akinen posted the 09/16/2026 at 03:53 PM
    zboubi480 un 12/10 s’impose je pense

    cyr on se le demande. La même avec cyberpunk
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 03:59 PM
    cyr N’en sois pas si sûr. Passé l’euphorie des premiers jours on va vite passer à autre chose.
    jamrock posted the 09/16/2026 at 04:04 PM
    Ils vont parfumer leur bouse avec du parfum, mais ça restera une bouse en fait
    niflheim posted the 09/16/2026 at 04:12 PM
    Excellent ! merci Insomniac !

    Je vais bientôt le prendre, je l'ai toujours vu comme un bon gros défouloir où tu casses tout. Ca va me rappeler mes années Streets of Rage où quand je rentrais de l'école, il fallait j'évacue ma rage parce qu'il y avait toujours un ou plusieurs merdeux qui m'insultaient à la cour de récré et qui voulaient se battre, ou une prof qui te faisait chier.

    Surtout en ce moment, ça va faire un bien fou ! Je vais penser à la gueule de Totoki, le président de Sony pour l'arrêt des disques et aux membres de gamekyo qui racontent de la merde sur ma passion.

    Ouaaaaaaaahhhhhh !!!! venez !!!! je vais tous vous éclater !!!

    A coup sûr, je vais le noter 10/10 à la fin, ça va être trop bon !
    cyr posted the 09/16/2026 at 04:41 PM
    walterwhite non la sony force est toujours la. On est loin de l'appel au boycotte....
    ducknsexe posted the 09/16/2026 at 04:57 PM
    jamrock et encore leur parfum, c’est un savant mélange entre la raie d’un abricot de fanboy S et le vomi d’un nain.
    jamrock posted the 09/16/2026 at 05:01 PM
    ducknsexe j'étais pas près, et j'ai subitement envie de vomir là
    taiko posted the 09/16/2026 at 05:01 PM
    niflheim n'oublie pas de fermer les yeux pendant ton test. Car on est très loin du 10/10 pour le premier tiers que j'ai fait.
    osiris67 posted the 09/16/2026 at 05:05 PM
    Mdr faudrait refaire le jeu en entier en faite.
    docteurdeggman posted the 09/16/2026 at 06:59 PM
    Tous les acheteurs l’auront fini, oublié et revendu… perdez pas votre temps à ça les mecs
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