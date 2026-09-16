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Wolverine jouable sans manette


loul

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https://youtu.be/i1wAvbKLncw
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    osiris67
    posted the 09/16/2026 at 01:50 PM by skuldleif
    comments (35)
    tomgame55 posted the 09/16/2026 at 01:55 PM
    Les post de troll sérieux...
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 01:56 PM
    saram posted the 09/16/2026 at 01:57 PM
    Avec toutes les aides activés oui. Ce qui peut être très bien pour un joueur handicapé ou quelqu'un qui galère énormément donc stop le troll.
    wickette posted the 09/16/2026 at 02:02 PM
    C’est censé faire rire l’accessibilité pour les joueurs en situation de handicap ?
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 02:03 PM
    wickette Ils prennent tous les joueurs pour des handicapés alors.
    skuldleif posted the 09/16/2026 at 02:03 PM
    wickette faut faire l'accessibilité dans les prix , soon 80€ only demat quelle belle accessibilité dit donc
    masharu posted the 09/16/2026 at 02:08 PM
    wickette Venant de l'handicapé lui-même, c'est censé faire rire oui après t'es juste pas sensible à ça.
    eggspinner posted the 09/16/2026 at 02:10 PM
    Et malgré tout les aides du jeu, l'handicap mental de skuldleif peut pas être corrigé.
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 02:11 PM
    eggspinner

    skuldleif mdrrr lis sa vanne mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

    Profites bien au prochain jeu Xbox merdique ou avec des bugs ils vont pas te louper
    rogeraf posted the 09/16/2026 at 02:22 PM
    Merci pour le bonus ! Les fans vont apprécier
    grundbeld posted the 09/16/2026 at 02:39 PM
    T’es au niveau des pires connards de X. Content ?
    aozora78 posted the 09/16/2026 at 02:41 PM
    saram Non arrêtez de mytho OMG, Benzaie jouait en difficile sur son live hier, sans les aides, le truc se conduit tout seul, il n'a pas touché la manette pendant la phase et il l'a passé.
    temporell posted the 09/16/2026 at 02:43 PM
    Ricky Berwic adore utiliser son handicap pour le fun, il l'en a fait une force, y'a que les valide qui chiale fort
    abookhouseboy posted the 09/16/2026 at 02:45 PM
    La rage quand ça critique ce jeu !
    skuldleif posted the 09/16/2026 at 02:46 PM
    shuntaro je m'en branle je te rappel que c'est la norme que les jeux xbox se fassent tacler , j'en ai moi meme taclé
    mais il l'a mal pris miskine il a pas lhabitude
    romgamer6859 posted the 09/16/2026 at 02:59 PM

    Un rail
    jackfrost posted the 09/16/2026 at 03:06 PM
    Inspiré des jeux mobiles gratuits.

    Sony le fait, mais payant
    syfer posted the 09/16/2026 at 03:07 PM
    5 ans de dev, + de 300 millions de budget, vendu 80 balles pour 12h de jeux avec QTE automatique et ligne droite en mode rail

    Ca fait cher le film interactif

    Peak gaming, changez rien Sony
    yogfei posted the 09/16/2026 at 03:10 PM
    syfer A part le budget tu as décris l'expérience des jeux Uncharted adulé par beaucoup... C'est quoi la diff ?
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 03:17 PM
    skuldleif
    romgamer6859 posted the 09/16/2026 at 03:19 PM
    yogfei
    les derniers uncharted ont des zones ouvertes intéressantes, ce ne sont pas que des rails et ça fait 10 ans qu'on en a pas eu, on est en 2026, c'est ça le soucis
    yogfei posted the 09/16/2026 at 03:23 PM
    romgamer6859 Plague tale resonance sorti il ya moins d'un mois a très peu de zone ouverte, c'est aussi sur rail, un système de combat basique et il a eu d'excellent review... et il dure 12h... J'ai pas joué à Wolverine il est peut être mauvais mais les jeux sur rails il y en a d'autres et pas autant de bashing dessus...
    22 posted the 09/16/2026 at 03:35 PM
    j'ai pas encore fait le jeu (et ça risque pas d'arrivée avant longtemps) mais Logan avec son costume qui fait de la moto ça fait un peu con^^
    heracles posted the 09/16/2026 at 03:40 PM
    Franchement on peux pas se réjouir de cet avenir chez PlayStation, c'est pas possible. Ils ont ont habitué à du très lourd...
    jamrock posted the 09/16/2026 at 04:09 PM
    J'en chiale, ça résume bien les jeux sony depuis 10 ans
    edarn posted the 09/16/2026 at 04:16 PM
    Bah, le J.C... Son métier, c'est de survendre... ^^'
    saigo posted the 09/16/2026 at 04:18 PM
    wickette C’est censé faire rire l’accessibilité pour les joueurs en situation de handicap ?

    C'est pas une option d'accessibilité, la phase en moto se joue réellement toute seule et pour tout le monde lol.
    mrvince posted the 09/16/2026 at 04:30 PM
    yogfei Tu prend le bashing au même niveau que ton attente et de ton prestige... Les grosses prods de studios Sony sont quand même généralement au dessus de la moyenne et apprécié de beaucoup de gens. Quand ils sont bien, les compliments sont aussi too much. Quand c'est moins bien bah faut accepter l'autre côté... A plague tale est bien plus pardonné car ambition moindre et pas mal de gens qui s'en foutent totalement et 0 attentes particulières. La c'est le dernier gros jeu d'Insomniac qui restait sur les spiderman et ratchet.
    taiko posted the 09/16/2026 at 04:31 PM
    D'un autre côté dès le début du jeu. Tu testes de ne pas appuyer sur les touches lors des qte... Et ça ne fait strictement rien. Ça les déclenche automatiquement.
    Assez fou... Même un jeu tiers AA n'oserait pas.
    ducknsexe posted the 09/16/2026 at 06:31 PM
    kazey77 posted the 09/16/2026 at 07:55 PM
    aozora78 merci pour la precision, donc peut importe diffculté ça passe
    saram pourquoi tu fais de la désinfo ? la maladie du siecle ça
    tokito posted the 09/16/2026 at 08:02 PM
    saigo : wickette est en mode damage control pour défendre cet étron
    wickette posted the 09/16/2026 at 08:10 PM
    tokito
    Tu as mon historique de commentaire publique sur Wolverine
    eggspinner posted the 09/16/2026 at 11:56 PM
    shuntaro Marre toi, mais quand on critique trop xbox, y sort son "gneu gneu ca fap sur xbox, vous êtes des merdes" puis se barre comme une petite fillette qui a ses régles en pleurant.

    Là, juste il a un moment de gloire parce que Sony se "plante" (dans les faites, c'est juste que comme d'hab, les anti-s comme lui sont cons comme des placards) et dés que Fable ou Gears se planteront, y recommencera à pleurer.
    yogfei posted the 09/17/2026 at 05:30 AM
    mrvince Oui justement je trouve ca dur pour les développeurs... Le jeu n'a pas l'air d'être une daube non plus...
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