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name :
Fire Emblem : Fortune's Weave
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Intelligent Systems
genre :
tactical-RPG
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aeris201
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[Switch 2] Fire Emblem : son metascore dispo
https://opencritic.com/game/20819/fire-emblem-fortunes-weave
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3
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shinz0
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link49
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kisukesan
posted the 09/16/2026 at 12:17 PM by
aeris201
comments (
35
)
shinz0
posted
the 09/16/2026 at 12:21 PM
7/10 Gamekult est venu gâché la fête
fiveagainstone
posted
the 09/16/2026 at 12:31 PM
J'ai jamais été déçu par cette licence. Même Engage -en dessous sur certains points- avait des combats très cool.
shinz0
"Oui, nous avons mis un 7/10 à Fire Emblem : Fortune's Weave, c'est-à-dire un point de moins que pour Engage ou Three Houses. Vous n'aurez cependant pas manqué de noter que l'auteur de ce test n'est pas le même que sur les deux précédentes tentatives d'Intelligent Systems, ceci expliquant cela. Et s'il fallait qu'il se base sur les notes antérieures de la licence pour livrer celle-ci, alors Fire Emblem : Fortune's Weave aurait 8/10, voire 9/10."
Gamekult dans toute sa splendeur.
Je cherche plus trop à comprendre, un coup ils font les exigeants et un coup ils ont le 9 un peu facile (Keeper ou Yoshi).
akinen
posted
the 09/16/2026 at 12:34 PM
Ben voilà, c’est c’un un bon jeu. Ok ce sont des fainiasse de l’optimisation mais visiblement on va bien s’amuser
akinen
posted
the 09/16/2026 at 12:42 PM
Trails 2 a eu 93 et Fire emblem 90 sur open critic.
Sacré performance! En même temps, les jeux restent classiques et attendus dans leurs formules respectives. Mais ça fait du bien!
nyseko
posted
the 09/16/2026 at 12:49 PM
Comme quoi les graphismes ne font pas tout.
zekk
posted
the 09/16/2026 at 12:54 PM
fiveagainstone
C'est n'importe quoi, ce qu'ils racontent
shuntaro
posted
the 09/16/2026 at 12:58 PM
J'avais parié sur 90.... Bon on va attendre que d'autres tests remontes la note
mercure7
posted
the 09/16/2026 at 01:00 PM
GameKult essaie simplement de créer une polémique pour assurer un passage sur son site, comme souvent.
Les points négatifs remontent souvent, même dans les 9/10
Mais ça sent meilleur que Engage, c'est sûr
wickette
posted
the 09/16/2026 at 01:02 PM
Non mais moi c'est préco day one lui de base néanmoins FE Engage j'avais absolument pas aimé ni les chara designs ni l'histoire, c'est pas non plus un achat les yeux fermés, mais Fortune's waive j'ai directement eu une bonne vibe, l'impression que le jeu est massif et beaucoup plus ambitieux
fiveagainstone
Quelle blague...
ziggourat
posted
the 09/16/2026 at 01:03 PM
Que j'ai hâte, on va bien manger !
wickette
La même, dès le premier trailer, j'ai eu un bon ressenti avec cet épisode !
cyr
posted
the 09/16/2026 at 01:06 PM
nyseko
les graphismes n'ont jamais fait un jeux.
Sinon tetris aurait bidé.....
Le jeux video est un divertissement, auquel cas il faut une bonne dose de fun . Une bonne histoire (suivant le type de jeux), une bande son mémorable, de l'amusement etc.
Les graphismes c'est franchement pas le point essentiel....
Le jeux vidéo n'est pas née hier.
shao
posted
the 09/16/2026 at 01:10 PM
akinen
Après Trails 2 n'a que 10 tests si on doit remettre les choses dans leurs contexte.
Sinon ce FE a l'air d'être un bon jeu mais pas un incontournable non plus ( qui équivaudrait à un 90+ meta). Je pense donc pas le prendre tout de suite et privilégier d'autres jeux (comme phantom blade zero).
ziggourat
posted
the 09/16/2026 at 01:13 PM
cyr
Ce n'est pas un point essentiel, mais ça reste important tout de même et c'est toujours plus agréable à parcourir un monde avec une jolie DA et de jolies graphismes que l'inverse.
Donc oui, le JV c'est avant tout un feeling, comme n'importe quelle forme d'art, si on adhère à un univers alors on oublie les défauts dont ceux liés aux graphismes.
Après certains titres usent de leur qualité graphique pour pousser l'immersion comme ND avec Uncharted 4. Grâce à la puissance visuelle du titre, c'est un voyage à tous les niveaux.
Mais bon, faut aussi arrêter de jouer les hypochrites, quand Zelda OOT a été dévoilé il y a deux semaines, nous autres, les Nintendo fans, on a été soulagé de la bonne qualité graphique du titre, faut savoir l'avouer aussi
akinen
posted
the 09/16/2026 at 01:14 PM
shao
c’est du classique oui
rocan
posted
the 09/16/2026 at 01:18 PM
shuntaro
pas très différent 89 - 90
shao
posted
the 09/16/2026 at 01:19 PM
akinen
Yep
vagrant
posted
the 09/16/2026 at 01:20 PM
Honnêtement j'ai vu leur présentation sur le Treehouse, ça a l'air d'être énormément de travail répétitif et pas forcément passionnant en dehors des combats.
Genre les quêtes annexes éclatées au sol, à base d'aller chercher des ingrédients et faire de la cuisine pour donner un plat à un PNJ lambda pour augmenter notre niveau de relation avec... ça fait vraiment remplissage.
Et graphiquement, que dire, on est sur Switch 2 ou 1 ? Aucun effort encore une fois de la part de Nintendo mais on commence à être habitué quand un simple 2ème copié collé en plus beau suffit à remuer les foules (Ocarina of Time). Je vais pas mentir je vais acheter OoT, car je voulais le refaire depuis longtemps après les déceptions de BotW et TotK sur pas mal d'aspects (genre les donjons, l'obtention d'items etc...) et c'est l'occasion car j'ai une Switch 2 de toute façon (on est fanboy de Nintendo ou on l'est pas), mais j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre l'extase alors que comme sur beaucoup de leurs productions récentes, c'est jamais complet quoi.
Je veux dire que soit on a les graph et c'est à peu près tout (OoT et Starfox), soit on a le gameplay mais pas les graphs. Starfox je peux relativement comprendre vu le style de jeu (encore que, quelques missions ou scénarios supplémentaires, ça se fait souvent chez la concurrence), mais OoT méritait de nombreux changements en profondeur, des ajouts et le tout en gardant son essence. Là ça fait mise à jour de la mise à jour de 3DS de 2011.
shao
posted
the 09/16/2026 at 01:25 PM
vagrant
Et graphiquement, que dire, on est sur Switch 2 ou 1 ?
En même temps, t'as déjà vu les FE sur Switch 1? Ils sont dégueulasses graphiquement
C'était sur que celui n'allait pas une baffe technique, ça reste FE après tout.
rbz
posted
the 09/16/2026 at 01:30 PM
shao
trails ça baissera max de 2 points, une fois tous les test dispo.
donc c'est encore un sacré score pour falcom.
vagrant
posted
the 09/16/2026 at 01:35 PM
shao
Justement, il y en a marre que ça passe à l'aise dans les tests, zéro sanction.
On parle pas d'un petit développeur qui a pas de budget/compétences...
Même dans ce cas, regardez Xseen avec les remakes de RS2 et RS3.
Ils ont zéro budget et le jump graphique de Romancing Saga 3 est très notable. Et ils ont commencé avec le remake de Trials of Mana hein... l'évolution est flagrante.
Et là t'as Intelligent System, donc Nintendo hein, qui ont des milliards en capital, constructeur de leur console (donc connaissance technique maximale), qui fait sa grosse pince comme d'habitude et nous livre un jeu digne du début de la Wii U quand tu sais pas maîtriser la console...
shao
posted
the 09/16/2026 at 01:35 PM
rbz
Mais y'aura pas énormément de tests non plus. Le précédent non plus n'avait pas eu énormément de critiques.
teel
posted
the 09/16/2026 at 01:38 PM
shao
??? first chapter a eu 70 critique sur open critique il me semble
shao
posted
the 09/16/2026 at 01:41 PM
vagrant
Bah après l'évolution est flagrante aussi comparé au précédent, c'est juste que ça reste pas ouf graphiquement pour de la Switch 2. lol
Après Romancing Saga 3 remake, c'est pas la baffe graphique non plus.
teel
Non juste une trentaine sur PS5 (la version où il y a le plus de notes):
https://www.metacritic.com/game/trails-in-the-sky-1st-chapter/
teel
posted
the 09/16/2026 at 01:42 PM
shao
oui sur meta mais je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas les autres test dispos . Sur open critic ,il a bien 85 critiques
https://opencritic.com/game/19302/trails-in-the-sky-1st-chapter
shao
posted
the 09/16/2026 at 01:45 PM
teel
Après Opencritic note toujours plus haut. Même ce FE a plus sur Open.
vagrant
posted
the 09/16/2026 at 01:46 PM
shao
Flagrante... bof, moi je vois surtout la résolution qui est plus importante hein. Peut-être un meilleur shading sur les persos mais c'est tout.
RS3 est plutôt joli, surtout les décors, il y a un fossé avec RS2. Même les persos d'ailleurs sont bien mieux faits, les ombres aussi (même si loin d'être au top).
teel
posted
the 09/16/2026 at 01:48 PM
shao
Certes, mais il me semble qu'il y a jamais un trop grand écart entre un jeu noté sur meta et open . A la limite trail sera a 90/91 ,ce qui est deja énorme mine de rien
shao
posted
the 09/16/2026 at 01:58 PM
vagrant
Bah y'a plus de détails, même dans les phases de combat dans ce FE. Les précédents avaient des sol tout plats bien pixelisé. Là c'est quand même bien plus agréable à l'oeil sans être une baffe.
Après tu te bases peut-être sur la version PS5 de RS3 pour juger mais la version switch 2, c'est pas incroyable non plus.
teel
Bah y'a quand même un écart de 3 points sur meta pour Trails 1 mais ça reste incroyable je suis d'accord. C'est juste que avec peu de notes, tu as plus de change que ton score reste élevé.
shao
posted
the 09/16/2026 at 02:01 PM
vagrant
Après pour te rafraichir la mémoire FE:3H c'était ça:
https://assets.nintendo.com.au/image/upload/f_auto/q_auto/v1626139329/NAL/Software%20Nintendo%20Switch/Fire%20Emblem:%20Three%20Houses/monastery1
C'était putain de moche!
shuntaro
posted
the 09/16/2026 at 02:07 PM
Link49
oui il est Amazing ! Bon j'avais bien raison de parier sur un 90. C'est une des meilleures licences de Nintendo de toute manière.
vagrant
posted
the 09/16/2026 at 02:46 PM
shao
Oui bah augmente la résolution, améliore un peu les shaders et voilà hein...
https://i.playground.ru/i/screenshot/275626/fire_emblem_fortunes_weave.jpg
Je trouve pas non plus qu'il y ait un gouffre dans les phases d'exploration.
Et encore là c'est une image promotionnelle... toi c'est une capture d'écran du jeu sorti.
En revanche j'ai vu une belle différence sur les animations de combat, faut le souligner.
shao
posted
the 09/16/2026 at 02:59 PM
vagrant
Nan mais vient pas me dire que c'est pas le jour et la nuit déjà là.
(d'ailleurs ton image met des plombs à charger je sais pas pourquoi...)
Encore une fois, je dis pas que le jeu est une baffe. Et je suis d'accord pour dire qu'on devrait en attendre mieux. Mais ça reste largement au dessus des versions switch pixélisé avec très peu de modélisation et de détails.
guiguif
posted
the 09/16/2026 at 03:09 PM
le meilleur
test
"Blague à part (ou peut-être pas), Fire Emblem: Fortune’s Weave est une expérience d’une grande intelligence, riche en thématiques, en personnages et en mécaniques de jeu d’une belle profondeur. Alors que Wolverine vient de sortir, il est agréable de constater que l’un des trois grands constructeurs et éditeurs de consoles respecte encore l’intelligence du joueur et cherche à aller au-delà de la simple répétition à l’infini de ces productions standardisées et sans âme, conçues selon des recettes toutes faites."
51love
posted
the 09/16/2026 at 03:10 PM
Le jeu a l'air de tenir son rang
comme attendu
Beaucoup de contenu, bcp d'ambition pour le genre.. peut être trop de contenu justement, assez fréquent pour les JRPG... même les meilleurs qui peuvent pas s'empêcher d'en faire tjs plus...
Ce qui peut au final desservir le rythme et l'expérience globale au final...
Je le reçois demain, ça sera un de mes jeux de l'hiver
miam! Ca faisait un moment que je m'étais pas fait un bon TRPG
akinen
posted
the 09/16/2026 at 04:14 PM
guiguif
après, comparer une fresque épisodique avec des dizaines de personnages et une histoire de comics en plein quiproquo politique, c’est pas très juste.
Moi j’attends de voir comment il se place face à unicorn overlord (choix perso)
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shinz0 "Oui, nous avons mis un 7/10 à Fire Emblem : Fortune's Weave, c'est-à-dire un point de moins que pour Engage ou Three Houses. Vous n'aurez cependant pas manqué de noter que l'auteur de ce test n'est pas le même que sur les deux précédentes tentatives d'Intelligent Systems, ceci expliquant cela. Et s'il fallait qu'il se base sur les notes antérieures de la licence pour livrer celle-ci, alors Fire Emblem : Fortune's Weave aurait 8/10, voire 9/10."
Gamekult dans toute sa splendeur.
Je cherche plus trop à comprendre, un coup ils font les exigeants et un coup ils ont le 9 un peu facile (Keeper ou Yoshi).
Sacré performance! En même temps, les jeux restent classiques et attendus dans leurs formules respectives. Mais ça fait du bien!
Les points négatifs remontent souvent, même dans les 9/10
Mais ça sent meilleur que Engage, c'est sûr
fiveagainstone
Quelle blague...
wickette La même, dès le premier trailer, j'ai eu un bon ressenti avec cet épisode !
Sinon tetris aurait bidé.....
Le jeux video est un divertissement, auquel cas il faut une bonne dose de fun . Une bonne histoire (suivant le type de jeux), une bande son mémorable, de l'amusement etc.
Les graphismes c'est franchement pas le point essentiel....
Le jeux vidéo n'est pas née hier.
Après Trails 2 n'a que 10 tests si on doit remettre les choses dans leurs contexte.
Sinon ce FE a l'air d'être un bon jeu mais pas un incontournable non plus ( qui équivaudrait à un 90+ meta). Je pense donc pas le prendre tout de suite et privilégier d'autres jeux (comme phantom blade zero).
Donc oui, le JV c'est avant tout un feeling, comme n'importe quelle forme d'art, si on adhère à un univers alors on oublie les défauts dont ceux liés aux graphismes.
Après certains titres usent de leur qualité graphique pour pousser l'immersion comme ND avec Uncharted 4. Grâce à la puissance visuelle du titre, c'est un voyage à tous les niveaux.
Mais bon, faut aussi arrêter de jouer les hypochrites, quand Zelda OOT a été dévoilé il y a deux semaines, nous autres, les Nintendo fans, on a été soulagé de la bonne qualité graphique du titre, faut savoir l'avouer aussi
Yep
Genre les quêtes annexes éclatées au sol, à base d'aller chercher des ingrédients et faire de la cuisine pour donner un plat à un PNJ lambda pour augmenter notre niveau de relation avec... ça fait vraiment remplissage.
Et graphiquement, que dire, on est sur Switch 2 ou 1 ? Aucun effort encore une fois de la part de Nintendo mais on commence à être habitué quand un simple 2ème copié collé en plus beau suffit à remuer les foules (Ocarina of Time). Je vais pas mentir je vais acheter OoT, car je voulais le refaire depuis longtemps après les déceptions de BotW et TotK sur pas mal d'aspects (genre les donjons, l'obtention d'items etc...) et c'est l'occasion car j'ai une Switch 2 de toute façon (on est fanboy de Nintendo ou on l'est pas), mais j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre l'extase alors que comme sur beaucoup de leurs productions récentes, c'est jamais complet quoi.
Je veux dire que soit on a les graph et c'est à peu près tout (OoT et Starfox), soit on a le gameplay mais pas les graphs. Starfox je peux relativement comprendre vu le style de jeu (encore que, quelques missions ou scénarios supplémentaires, ça se fait souvent chez la concurrence), mais OoT méritait de nombreux changements en profondeur, des ajouts et le tout en gardant son essence. Là ça fait mise à jour de la mise à jour de 3DS de 2011.
Et graphiquement, que dire, on est sur Switch 2 ou 1 ?
En même temps, t'as déjà vu les FE sur Switch 1? Ils sont dégueulasses graphiquement
C'était sur que celui n'allait pas une baffe technique, ça reste FE après tout.
donc c'est encore un sacré score pour falcom.
On parle pas d'un petit développeur qui a pas de budget/compétences...
Même dans ce cas, regardez Xseen avec les remakes de RS2 et RS3.
Ils ont zéro budget et le jump graphique de Romancing Saga 3 est très notable. Et ils ont commencé avec le remake de Trials of Mana hein... l'évolution est flagrante.
Et là t'as Intelligent System, donc Nintendo hein, qui ont des milliards en capital, constructeur de leur console (donc connaissance technique maximale), qui fait sa grosse pince comme d'habitude et nous livre un jeu digne du début de la Wii U quand tu sais pas maîtriser la console...
Mais y'aura pas énormément de tests non plus. Le précédent non plus n'avait pas eu énormément de critiques.
Bah après l'évolution est flagrante aussi comparé au précédent, c'est juste que ça reste pas ouf graphiquement pour de la Switch 2. lol
Après Romancing Saga 3 remake, c'est pas la baffe graphique non plus.
teel
Non juste une trentaine sur PS5 (la version où il y a le plus de notes):
https://www.metacritic.com/game/trails-in-the-sky-1st-chapter/
https://opencritic.com/game/19302/trails-in-the-sky-1st-chapter
Après Opencritic note toujours plus haut. Même ce FE a plus sur Open.
RS3 est plutôt joli, surtout les décors, il y a un fossé avec RS2. Même les persos d'ailleurs sont bien mieux faits, les ombres aussi (même si loin d'être au top).
Bah y'a plus de détails, même dans les phases de combat dans ce FE. Les précédents avaient des sol tout plats bien pixelisé. Là c'est quand même bien plus agréable à l'oeil sans être une baffe.
Après tu te bases peut-être sur la version PS5 de RS3 pour juger mais la version switch 2, c'est pas incroyable non plus.
teel
Bah y'a quand même un écart de 3 points sur meta pour Trails 1 mais ça reste incroyable je suis d'accord. C'est juste que avec peu de notes, tu as plus de change que ton score reste élevé.
Après pour te rafraichir la mémoire FE:3H c'était ça:
https://assets.nintendo.com.au/image/upload/f_auto/q_auto/v1626139329/NAL/Software%20Nintendo%20Switch/Fire%20Emblem:%20Three%20Houses/monastery1
C'était putain de moche!
https://i.playground.ru/i/screenshot/275626/fire_emblem_fortunes_weave.jpg
Je trouve pas non plus qu'il y ait un gouffre dans les phases d'exploration.
Et encore là c'est une image promotionnelle... toi c'est une capture d'écran du jeu sorti.
En revanche j'ai vu une belle différence sur les animations de combat, faut le souligner.
Nan mais vient pas me dire que c'est pas le jour et la nuit déjà là.
(d'ailleurs ton image met des plombs à charger je sais pas pourquoi...)
Encore une fois, je dis pas que le jeu est une baffe. Et je suis d'accord pour dire qu'on devrait en attendre mieux. Mais ça reste largement au dessus des versions switch pixélisé avec très peu de modélisation et de détails.
"Blague à part (ou peut-être pas), Fire Emblem: Fortune’s Weave est une expérience d’une grande intelligence, riche en thématiques, en personnages et en mécaniques de jeu d’une belle profondeur. Alors que Wolverine vient de sortir, il est agréable de constater que l’un des trois grands constructeurs et éditeurs de consoles respecte encore l’intelligence du joueur et cherche à aller au-delà de la simple répétition à l’infini de ces productions standardisées et sans âme, conçues selon des recettes toutes faites."
Beaucoup de contenu, bcp d'ambition pour le genre.. peut être trop de contenu justement, assez fréquent pour les JRPG... même les meilleurs qui peuvent pas s'empêcher d'en faire tjs plus...
Ce qui peut au final desservir le rythme et l'expérience globale au final...
Je le reçois demain, ça sera un de mes jeux de l'hiver miam! Ca faisait un moment que je m'étais pas fait un bon TRPG
Moi j’attends de voir comment il se place face à unicorn overlord (choix perso)