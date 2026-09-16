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marchand2sable
> blog
Le film Resident Evil est sorti, vous comptez aller le voir ?
Le film est sorti aujourd'hui un peu partout et reçoit au compte-gouttes de bonnes critiques, enfin du moins, plus que le précédent film et la saga Milla Jovovich.
Vous avez prévu d'aller le voir ?
tags :
resident evil
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legato
posted the 09/16/2026 at 11:14 AM by
marchand2sable
comments (
42
)
walterwhite
posted
the 09/16/2026 at 11:18 AM
Samedi soir
J’ai surkiffé Weapons.
adamjensen
posted
the 09/16/2026 at 11:22 AM
Ouais, dès qu’il sera dispo en bonne qualité et en VFF sur mon tracker privé.
marchand2sable
posted
the 09/16/2026 at 11:23 AM
walterwhite
Barbarian pas trop, mais Weapons j’ai adoré aussi.
Ce qui me freine pour RE, c’est que le film n’est pas canon a la série et les zombies qui courent aie aie aie... Stop avec cette mode coréenne. Du coup je sais pas trop. J'hésite.
shanks
posted
the 09/16/2026 at 11:24 AM
Samedi. Madame a l'abo ciné donc gratos, ça se refuse pas.
nicolasgourry
posted
the 09/16/2026 at 11:24 AM
Oui
zoske
posted
the 09/16/2026 at 11:27 AM
J'aime bien le réalisateur et son film Weapons.
Alors pourquoi pas faire un petit cinéma
sonilka
posted
the 09/16/2026 at 11:29 AM
J'ignorais qu'il était sorti. Et pour répondre à la question : non.
shinz0
posted
the 09/16/2026 at 11:30 AM
Surement j'ai bien aimé Barbare et Évanouis
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 11:30 AM
Ma meuf et sa pote ce Samedi au BFI de Londres.
Je pense qu'il sera bon.
Mais les fans à mon avis seront très déçu...
pharrell
posted
the 09/16/2026 at 11:34 AM
S'il est encore à l'affiche en octobre, oui je pense. Pas possible avant la fin du mois. Et faut que les critiques soient bonnes surtout...
Je m'en fou si ça colle pas aux scénarios des jeux je veux juste voir un film qui propose quelque chose d'intéressant avec un peu de fan service à droite à gauche bien dosé.
Je suis pas un fan boy
Faut juste que ça soit mieux que la saga Jogovich, ce qui n'est pas très dur non plus mais pas gagné pour autant !
coopper
posted
the 09/16/2026 at 11:36 AM
Je vais le voir dans 2 heures, assez intrigué du résultat.
guyllan
posted
the 09/16/2026 at 11:56 AM
Pour le moment, ce qui rappelle vraiment Resident Evil c'est une poignée d'Easter eggs superficiels : une plante verte et une machine à écrire dans le décor, puis
un magasin d'armes "Leon S. Kennedy"
au lieu de "Kendo". Ce qui est particulièrement fort, sachant que le réalisateur expliquait en interview qu'on pouvait imaginer que les événements du film se déroulaient au moment même où Leon se trouve dans le commissariat
Bref, le film pourrait être excellent, mais j'ai surtout hâte de lire les retours concernant la qualité du film en tant qu' "adaptation" car le réalisateur semble s'être bien foutu de la gueule des fans de la franchise pour les attirer dans les salles.
giru
posted
the 09/16/2026 at 11:58 AM
J'irai le voir samedi. Je m'attends à rien d'extraordinaire, mais ça pourra difficilement être un moins bon film que la saga Jovovich
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 12:05 PM
coopper
Dit nous ce soir stp.
coopper
posted
the 09/16/2026 at 12:17 PM
ravyxxs
J'écrirai un petit truc je pense.
marchand2sable
posted
the 09/16/2026 at 12:19 PM
guyllan
Ils l’ont massacré le pauvre Cregger, à tel point qu’il a commencé à flipper dans une interview et à se justifier en urgence…
Il a juste menti et il aurait dû dire que ce n’était pas canon dès le début, au lieu de faire tout ce foin avec les jeux. C’est vraiment bête de sa part d’avoir fait ça.
22
posted
the 09/16/2026 at 12:22 PM
Celui avec les jambes en l'air
marchand2sable
posted
the 09/16/2026 at 12:24 PM
22
Commence pas toi.
rogeraf
posted
the 09/16/2026 at 12:24 PM
Oui, sur TF1
coopper
posted
the 09/16/2026 at 12:28 PM
marchand2sable
Je blamerai surtout l'équipe marketing voir Capcom sur ce coup-ci car l'appel du pieds aux fans est leur spécialité dans la franchise. Il s'est retrouvé là dedans à présenter le film de cette manière sans avoir conscience de la sensibilité du sujet. Et ça je ne peux pas le blâmer, il faut être un fan très assidu et investi pour être au courant.
(Ce qui n'est pas une obligation pour réaliser un film et une adaptation intéressante)
marchand2sable
posted
the 09/16/2026 at 12:38 PM
coopper
J’ai pensé à ça aussi. J’ai l’impression que c’est la production ou carrément Capcom qui lui a dit de dire que c’était canon avec les jeux, puis au final, ça a juste foutu la merde…
De toute façon faut pas être une lumière pour savoir que ce n’etait pas canon. Des zombies courent dans une partie de la ville (son film), alors que dans les jeux, ils marchent (RE1, 2 et 3).
Faut arrêter de déconner, c’était visible a 20 mètres qu’il allait faire une adaptation a sa sauce. Les surpris abusent.
J’aurais vraiment préféré qu’il dégage Raccoon perso, mais bon, tant pis. C’est pas grave, je le verrai quoi qu’il arrive au ciné ou pas.
cyr
posted
the 09/16/2026 at 12:40 PM
Non. Je pense pas.
Le prochain film que j'irai voir, c'est avengers doom day....normalement. sinon 9 mois a attendre et il sera sur disney+.
shinz0
posted
the 09/16/2026 at 01:01 PM
Par contre comme à certaines séances de film d'horreur j'espère qu'il n'y aura pas une brochette d'abrutis dans la salle qui font les cons
akinen
posted
the 09/16/2026 at 01:03 PM
Nan, j’trouve ca fou qu’il n’arrêtent pas de faire n’importe quoi.
Y’a trousemilles jeux et ils ont tous un scenario riquiqui et hollywoodien.
Mais t’as pas un seul mec qui se dit, bah on va faire la même chose. Y’a rien à adapter, la licence est dejà un ersatz de film d’action
pharrell
posted
the 09/16/2026 at 01:29 PM
shinz0
j'avais pas pensé à ça... Faut essayé d'y aller pendant les heures creuses
guyllan
posted
the 09/16/2026 at 01:31 PM
marchand2sable
Zach Cregger a touché 20 millions de dollars pour ce film, quand le budget total de production est estimé à 80 millions de dollars. Il s'est dit que, pour ce prix-là, cela ne valait pas la peine de s'intéresser vraiment à la licence avant de l'adapter
shinz0
posted
the 09/16/2026 at 01:52 PM
pharrell
souvent je pose un congé pour y aller aux creuses et en VOST
yukilin
posted
the 09/16/2026 at 01:53 PM
Non je n'irai pas le voir.
stardustx
posted
the 09/16/2026 at 02:23 PM
Peut être sur un malentendu pour faire vivre le petit cinéma de mon bled mais j'en doute
linkstar
posted
the 09/16/2026 at 03:39 PM
Je sors de la séance justement. Une très bonne surprise, avec une super ambiance.
MAIS : ça n'a de Resident Evil que le nom, et la fin est nulle à chier... Moyen de chez moyen.
pimoody
posted
the 09/16/2026 at 04:08 PM
linkstar
c’était sur que ça allait être assez loin de la licence au vu de ce qu’on avait pu en voir. Après tant mieux si ça reste un film du genre sympa.
linkstar
posted
the 09/16/2026 at 04:38 PM
pimoody
Ouai vraiment le film est plutôt cool. Mais c'est un putain de scam que d'appeler ça Resident Evil. Tu m'aurais dit que c'était Left 4 Dead, c'était pareil. Il n'y a quasiment rien repris du lore de RE, hormis deux/trois noms.
coopper
posted
the 09/16/2026 at 04:50 PM
Je suis sorti du film il y a une heure et franchement j'ai plutôt apprécié. Très classique dans le fond mais assez malin dans sa confrontation entre design de jeu et réalité.
En termes d'identité, je trouve le film comme l'aboutissement de l'orientation plus "grounded" de la franchise depuis 2017 (RE7). On garde le crescendo dans les transformations qui peuvent être un peu absurde mais on a moins la patte exagéré et camp qui était plus présent entre 98 et 2012.
Le film arrive d'ailleurs à exprimer un propos sur l'exploitation inhumaine des multinationales alors que les jeux n'ont jamais réussi à clairement incarner cela (même si c'est en fond).
Mais la grande réussite du film c'est vraiment son personnage principal, assez attachant, plutôt lache mais à qui en prend plein la gueule tout en réagissant en permanence à l'absurdité qu'il vit.
quicky
posted
the 09/16/2026 at 04:52 PM
Oui mon bon monsieur !
le parfait équilibre entre l'horreur potache de Sam Raimi et l'hommage aux jeux vidéos d'après les premiers retours.
Ce sera dimanche soir en VO en salle ICE
coopper
posted
the 09/16/2026 at 04:55 PM
Ah et je dirai en termes de rythme et de structure, on est vraiment proche de RE 4 dans l'enchaînement d'environnements à affronter dans un rythme soutenu.
pimoody
posted
the 09/16/2026 at 05:02 PM
linkstar
bah en faites il aurait pu assumer totalement le fait de se détacher des jeux globalement en reprenant certains éléments et certaines choses sur le propos de fond. Mais là on a fait croire aux gens que ça se passer en parallèle du jeu 1 et que c’était plus ou moins la même chose.
Apparement il a coupé beaucoup d’humour par rapport aux projections tests sur sa première version du film.
linkstar
posted
the 09/16/2026 at 06:06 PM
pimoody
Même en voulant se détacher du jeu tu peux faire plein de choses. Je pensais que ca se rapprocherait un peu de l'esprit des épisodes Survivor, ca aurait été cool. Mais non, là ça réécrit tout et en plus tu n'as aucune explication.
marchand2sable
posted
the 09/16/2026 at 06:15 PM
linkstar
Merci pour ton retour. Je compte le voir peut-être demain aprem pour être dans le calme parce ce que a mon avis ça doit-être le bordel le soir...
marchand2sable
posted
the 09/16/2026 at 07:36 PM
coopper
Cool j’aime beaucoup le 4 malgré l’action H24. Je vais tenter d’aller le voir demain après-midi pour éviter le plus de monde possible (insupportable le bordel en salle des fois).
pharrell
posted
the 09/16/2026 at 07:37 PM
Personne n’en parle mais le côté « énervé » des zombies tranchent avec les zombies des premiers opus qui marchaient à 2 à l’heure.
Je trouve dommage qu’ils n’aient pas mis les mêmes zombies car c’est vraiment la signature de la franchise. La tu la dénature totalement.
Le côté histoire différente sans les perso de la saga ça ça me dérange pas. Mais il aurait pu au moins garder les éléments qui ont faits la signature de la saga.
coopper
posted
the 09/16/2026 at 07:49 PM
pharrell
En vrai les zombies courent vraiment pour un enjeu de tension et de suspens, je pense que le film n'aurait pas eu la même intensité. Le film est plus intéressé par les mutations que les zombies.
Une "signature" présente par contre c'est celle du stalker qui poursuit le personnage principal pendant tout le film.
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 08:03 PM
coopper
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J’ai surkiffé Weapons.
Barbarian pas trop, mais Weapons j’ai adoré aussi. Ce qui me freine pour RE, c’est que le film n’est pas canon a la série et les zombies qui courent aie aie aie... Stop avec cette mode coréenne. Du coup je sais pas trop. J'hésite.
Alors pourquoi pas faire un petit cinéma
Je pense qu'il sera bon.
Mais les fans à mon avis seront très déçu...
Je m'en fou si ça colle pas aux scénarios des jeux je veux juste voir un film qui propose quelque chose d'intéressant avec un peu de fan service à droite à gauche bien dosé.
Je suis pas un fan boy
Faut juste que ça soit mieux que la saga Jogovich, ce qui n'est pas très dur non plus mais pas gagné pour autant !
Bref, le film pourrait être excellent, mais j'ai surtout hâte de lire les retours concernant la qualité du film en tant qu' "adaptation" car le réalisateur semble s'être bien foutu de la gueule des fans de la franchise pour les attirer dans les salles.
Ils l’ont massacré le pauvre Cregger, à tel point qu’il a commencé à flipper dans une interview et à se justifier en urgence…
Il a juste menti et il aurait dû dire que ce n’était pas canon dès le début, au lieu de faire tout ce foin avec les jeux. C’est vraiment bête de sa part d’avoir fait ça.
Commence pas toi.
(Ce qui n'est pas une obligation pour réaliser un film et une adaptation intéressante)
J’ai pensé à ça aussi. J’ai l’impression que c’est la production ou carrément Capcom qui lui a dit de dire que c’était canon avec les jeux, puis au final, ça a juste foutu la merde…
De toute façon faut pas être une lumière pour savoir que ce n’etait pas canon. Des zombies courent dans une partie de la ville (son film), alors que dans les jeux, ils marchent (RE1, 2 et 3).
Faut arrêter de déconner, c’était visible a 20 mètres qu’il allait faire une adaptation a sa sauce. Les surpris abusent.
J’aurais vraiment préféré qu’il dégage Raccoon perso, mais bon, tant pis. C’est pas grave, je le verrai quoi qu’il arrive au ciné ou pas.
Le prochain film que j'irai voir, c'est avengers doom day....normalement. sinon 9 mois a attendre et il sera sur disney+.
Y’a trousemilles jeux et ils ont tous un scenario riquiqui et hollywoodien.
Mais t’as pas un seul mec qui se dit, bah on va faire la même chose. Y’a rien à adapter, la licence est dejà un ersatz de film d’action
MAIS : ça n'a de Resident Evil que le nom, et la fin est nulle à chier... Moyen de chez moyen.
En termes d'identité, je trouve le film comme l'aboutissement de l'orientation plus "grounded" de la franchise depuis 2017 (RE7). On garde le crescendo dans les transformations qui peuvent être un peu absurde mais on a moins la patte exagéré et camp qui était plus présent entre 98 et 2012.
Le film arrive d'ailleurs à exprimer un propos sur l'exploitation inhumaine des multinationales alors que les jeux n'ont jamais réussi à clairement incarner cela (même si c'est en fond).
Mais la grande réussite du film c'est vraiment son personnage principal, assez attachant, plutôt lache mais à qui en prend plein la gueule tout en réagissant en permanence à l'absurdité qu'il vit.
le parfait équilibre entre l'horreur potache de Sam Raimi et l'hommage aux jeux vidéos d'après les premiers retours.
Ce sera dimanche soir en VO en salle ICE
Apparement il a coupé beaucoup d’humour par rapport aux projections tests sur sa première version du film.
Merci pour ton retour. Je compte le voir peut-être demain aprem pour être dans le calme parce ce que a mon avis ça doit-être le bordel le soir...
Cool j’aime beaucoup le 4 malgré l’action H24. Je vais tenter d’aller le voir demain après-midi pour éviter le plus de monde possible (insupportable le bordel en salle des fois).
Je trouve dommage qu’ils n’aient pas mis les mêmes zombies car c’est vraiment la signature de la franchise. La tu la dénature totalement.
Le côté histoire différente sans les perso de la saga ça ça me dérange pas. Mais il aurait pu au moins garder les éléments qui ont faits la signature de la saga.
Une "signature" présente par contre c'est celle du stalker qui poursuit le personnage principal pendant tout le film.