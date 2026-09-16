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Marvel's Wolverine: un très gros lancement se dessine
Depuis l'ouverture des précommandes ça ne rallentit pas.
Actuellement le jeu est dans le top 5 de tous les pays (hors japon top 10)
Seule réelle opposition GTA 6 et parfois FC
Déjà 16k reviews d'acheteurs sur les stores
Progressions de son positionnement
En à peine 24h déjà dans le top 15 des jeux ayant le plus de reviews sur le store en 2026 (sans avoir eu de démo au préalable)
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posted the 09/16/2026 at 11:00 AM by
neptonic
comments (
92
)
taiko
posted
the 09/16/2026 at 11:03 AM
Et ?
Ça reste une cata pour un first en qualité...
neptonic
posted
the 09/16/2026 at 11:06 AM
taiko
et quoi ?
Des tas de joueurs sont entrain de s'amuser depuis hier comme on le voit sur les réseaux depuis que tout le monde peut se faire son avis.
ça plaira à tous le monde? non et ce n'est pas le but
guiguif
posted
the 09/16/2026 at 11:08 AM
Le contraire serait étonnant, maintenant pas sur qu'il tienne sur la longueur.
walterwhite
posted
the 09/16/2026 at 11:09 AM
C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens.
fdestroyer
posted
the 09/16/2026 at 11:09 AM
Ca serait intéressant pour celui-ci d'avoir la part démat/physique
vu que c'est du first party.
xylander
posted
the 09/16/2026 at 11:11 AM
Les gens sont cons.
neptonic
posted
the 09/16/2026 at 11:12 AM
walterwhite
les musiciens sont déjà entrain d'encaisser
negan
posted
the 09/16/2026 at 11:12 AM
En à peine 24h déjà dans le top 15 des jeux ayant le plus de reviews sur le store en 2026 (sans avoir eu de démo au préalable
Ça n'a aucune valeur il était déjà a 4.7 alors qu'il était sorti depuis 2h
apollokami
posted
the 09/16/2026 at 11:15 AM
negan
Il y a une pluie de faux avis pour le promouvoir sur les réseaux c'est hallucinant. Le même texte à l'identique dans toutes les langues
beppop
posted
the 09/16/2026 at 11:15 AM
continuer à hate vous lui faite juste de la pub et remplissez les poches
walterwhite
posted
the 09/16/2026 at 11:16 AM
neptonic
J’espère qu’ils finiront pas devant le Sephora avec un panier pour rentrer dans leurs frais.
osiris67
posted
the 09/16/2026 at 11:17 AM
Vivement qu’on arrete de parler de ce Vulve-urine parceque c est un enfer.
romgamer6859
posted
the 09/16/2026 at 11:20 AM
osiris67
beppop
posted
the 09/16/2026 at 11:21 AM
c'est là ou tu vois ça releve de la psychatrie les gens qui ont parle le plus 2/3 articles par jour n'ont même pas de ps5 ou ne compte pas le faire
Mais vous faites quoi avec vos Switch ou Series ?
kratoszeus
posted
the 09/16/2026 at 11:30 AM
beppop
de ouf les memes 3 membres qui tournent en boucle, quelle bande de psycopath de vouloir defoncer le jeu a tout prix. On boit tellement leur larme. Mdr moi je m'éclate sur le jeu, j ai fait tous les AAA ou preques sortis cette année, il arrive en haut de ma liste.
taiko
posted
the 09/16/2026 at 11:30 AM
neptonic
et? On est sur un site de jv et j'imagine que l'on est tous ici un minimum critique sur ce que l'on nous sert et on sait identifier lorsqu'un jeu est ambitieux ou fait le strict minimum.
Nous balancer des "tant que des gens s'amusent" n'a strictement aucun intérêt dans la critique et ne fait pas avancer le media vers le haut alors qu'il chute considérablement dans ses grandes productions.
kratoszeus
posted
the 09/16/2026 at 11:31 AM
apollokami
sur le store c est des avis uniques liés à ton compte.. mais essaie encore
taiko
posted
the 09/16/2026 at 11:32 AM
negan
t'emballes pas par contre, Gears s'annonce dans la même lignée des grosses productions sans âme ni ambition.
icebergbrulant
posted
the 09/16/2026 at 11:32 AM
Honnêtement, + j avance dans le jeu, + je l’apprécie
Ce n’est pas le jeu du siècle mais je dirai que pour un jeu d’action-defouloir sans trop prise de tête avec une bonne réalisation, ça fait vraiment
le job !
J’attends quand même de le finir, on n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise
taiko
posted
the 09/16/2026 at 11:33 AM
kratoszeus
pas de notre faute si t'as aucune exigence...
Je suis en train de le faire sur pro et ça ne m'empêche pas de voir la chute vertigineuse des prods Sony sur cette gen dont ce Wolverine est le plus grand ambassadeur.
kratoszeus
posted
the 09/16/2026 at 11:36 AM
taiko
on va te croire.. bien sur.. apres on a pas dit que le jeu devait plaire a tout le monde mais beaucoup de mensonges ont été dit a travers les youteuber de merdes qui font leur blé en faisant du rage bait..
apollokami
posted
the 09/16/2026 at 11:39 AM
kratoszeus
Je parle des réseaux sociaux, mais essaie encore.
bladagun
posted
the 09/16/2026 at 11:40 AM
Kai cenat viens de faire un marathon sur le jeu, c'est mort ils sont trop bon en promo
kratoszeus
posted
the 09/16/2026 at 11:42 AM
beppop
"Mais vous faites quoi avec vos Switch ou Series ?
"
Bah ils attendent leur vieu zelda remake moisi, gameplay 1995 avec personnage refait par IA
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 11:44 AM
kratoszeus
Depuis l'annonce de la fin du physique, ils sont devenu dingue de rage et chie sur tout qui sort
bladagun
Non mais laisse, on se moque de moi lorsque je parle de TWITCH, y a des gens qui pense que TWITCH c'est inutile niveau promo de jeu. Ils vivent sur la lune ces gens
icebergbrulant
C'est ça, quand j'ai essayé Spiderman 2 que j'ai pas fini, bah je me suis pas attendu à une claque immense j'ai pris le jeu comme tel. Mais injouable sur PC, jeu pas stable et qui crash constamment malheureusement.
walterwhite
posted
the 09/16/2026 at 11:47 AM
bladagun
Son marathon va durer 15h tout au plus, semaine prochaine plus personne parlera de ce jeu.
Prendre Twitch pour l’alpha et l’omega d’une bonne promo
kratoszeus
posted
the 09/16/2026 at 11:49 AM
ravyxxs
non mais laisse, ca devient pittoyable la haine émise envers ce jeu.. bref les ventes parleront d'elles memes. Moi je prends le jeu tel qu il est et le fait très bien.
guiguif
posted
the 09/16/2026 at 11:51 AM
bladagun
Ce
Kai Cenat
?
chreasy97
posted
the 09/16/2026 at 11:52 AM
Tous les gros jeux sont numéro 1 a leurs sorties, reste à savoir s'il fera les 5 millions de ventes demandés par Marvel pour qu'Insomniac conserve la licence...
J'ai un gros doute la dessus...
keiku
posted
the 09/16/2026 at 11:53 AM
Les gens mesure le lancement donc de personne qui on préco sans rien toucher du jeu... encore une fois , on peut dire ce que l'on veut, c'est les chiffre qui détermineront la vérité... pas les top, pas les notes, pas les review...
en dessous de 10 millions ca sera un échec au vu des autres AAA de la boite et du cout de développement, ni plus ni moins et ce peu importe les excuse ou les critiques qui de toute façon n'influence pas le grand publique d'après les dires...
kratoszeus
posted
the 09/16/2026 at 11:53 AM
chreasy97
y a noel et thanks giving ( aux usa) y a moyen qui les fassent meme bien avant, yotei a fait 3.5 millions en 3 semaines, wolverine ca va faire le double
nobleswan
posted
the 09/16/2026 at 11:53 AM
Le jeu va bien marché, La PS5 est la console populaire et Wolverine est une grosse licence bien connu du public. Et le jeu leur est clairement destiné c'est pas une catastrophe ça reste mid sans plus. Ça suffira à faire ses ventes.
Par contre pas sur qu'il reste dans les annales.
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 11:58 AM
walterwhite
Twitch a plombé violent Marathon. Twitch c'est bourrer d'influenceurs donc réfléchi deux minutes.
guiguif
Oui mais par du principe que ce mec, au moment où il commence son stream, les gens n'attendent pas qu'ils finissent le jeu (oui son audience est bourré de jeune influençable) ils vont le télécharger en numérique de suite. Si y a un jeu avec un mode multi, encore pire car ils voudront le streamsnipe.
walterwhite
posted
the 09/16/2026 at 11:59 AM
ravyxxs
aka Le sous-joueur qui se base sur Twitch
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 12:04 PM
walterwhite
Pour une sortie de jeu ou Twitch et Youtube peuvent être viscérable pour qu'un produit marche ou pas. Tu peux ne pas m'apprécier, mais si tu fais le pitre à pas comprendre, t'es encore pire que ce que j'imaginais....
pcverso
posted
the 09/16/2026 at 12:07 PM
Tant mieux il sera vite en occas pour moitier prix
guiguif
posted
the 09/16/2026 at 12:08 PM
ravyxxs
S'il en parle mal durant son live, je n'en suis pas sur.
taiko
posted
the 09/16/2026 at 12:12 PM
kratoszeus
tu vas me croire de quoi? Que j'y joue sur pro ? Je m'en tape que tu y crois ou non. T'as l'air de penser que si on a acheté le jeu, on est incapable de le critiquer. Je critique Sony quand ils font de la merde tout comme Microsoft alors que j'ai toutes les consoles. Juste grandi mec.
supasaiyajin
posted
the 09/16/2026 at 12:13 PM
J'ai beau avoir été un grand fan de PlayStation, ce jeu me laisse complètement indifférent. Pour ma part, depuis la fin du physique et maintenant Wolverine, mon intérêt pour la marque japonaise est tombé au plus bas.
taiko
posted
the 09/16/2026 at 12:13 PM
kratoszeus
mec tu parles plus des chiffres de vente que de la qualité des jeux. T'as un vrai soucis de fanboysme. Tu es la plaie du monde du jv sérieusement.
walterwhite
posted
the 09/16/2026 at 12:16 PM
ravyxxs
Arrête de raconter de la merde merci.
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 12:21 PM
walterwhite
Et toi vire moi de ta tête en fait ça urge, ça uuuuuurge PLEAAASE sinon je vais te faire à force
!!!!!
guiguif
Oui lorsqu'il s'ennuit ça se voit vite dans son visage. Dans tous les cas, j'étais surpris hier, le jeu était 2ème sur Twitch, cette année le jeu qui a fait ça c'était Crimson Desert je crois, et GTA 6 en 1er, qui avait littéralement casser les serveurs de Twitch
eggspinner
posted
the 09/16/2026 at 12:22 PM
beppop
kratoszeus
Mais aucun d'entre eux n'ont testé le jeu OU n'ont l'intention de le tester hein? Y font leur avis sur le même avis que la masse OU juste ils ont décidé de détester le jeu par principe. Et évidemment comme y a la masse, on se sent fort alors qu'on fait qu'alimenter son biais de confirmation, quitte à sortir les pires exemples.
Regardez :
guiguif
on lui chie à la gueule sans arrêt en disant "Gneu gneu c'est le mec qui a aimé Forspoken bla bla bla" et là "OH GUIGUIF IL A PAS AIMER WOLVERINE ! PROPHETE DE LA VERITE JE T AI ENTENDU"
Seigneur dieu, je pensais pas que twitter me manquerait
walterwhite
posted
the 09/16/2026 at 12:22 PM
ravyxxs
T'es sur chacune des news que je commente, va te donner une importance que tu n'as pas.
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 12:25 PM
walterwhite
Bah dans ce cas là parle pas de moi indirectement alors mec....passe ta route, ou change de trottoir...scénario que j'adorerais voir IRL.........
cidkageno
posted
the 09/16/2026 at 12:27 PM
Comme quoi certains joueurs Sony ont la dalle.
gasmok2
posted
the 09/16/2026 at 12:31 PM
Putain tous les gens qui défendent Wolverine aujourd'hui ressortent exactement les même phrases que les mecs qui défendait Starfield il y a quelques temps.
Les mêmes arguments pétés
Changez rien les gars
walterwhite
posted
the 09/16/2026 at 12:36 PM
ravyxxs
IRL tu voudrais pas de cette fumée crois moi.
nyseko
posted
the 09/16/2026 at 12:39 PM
Déjà 16.000 avis le jour de sa sortie...
Donc soit le jeu dure 2h, ce qui serait un peu moyen déjà soit on a clairement déjà beaucoup d'avis de forceurs qui ont à peine joué au jeu.
22
posted
the 09/16/2026 at 12:40 PM
Chine: out
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 12:47 PM
walterwhite
PFFFFFF
waaaah haha
22
OUT lol
hazuki999
posted
the 09/16/2026 at 12:55 PM
kratoszeus
non toi tu t'éclates pas sur un jeu, t'es juste là a attendre que les excus Sony soient des succès. On comprend pas pourquoi d'ailleurs, c'est juste du sectarisme de fanboy
xylander
posted
the 09/16/2026 at 12:56 PM
Un jeu pour les pigeons made in Sony. Ce sont des blaireaux qui ne savent plus faire une critique sans l'aide de Maman Sony.
zekk
posted
the 09/16/2026 at 12:59 PM
hazuki999
Pour le coup, j'ai vu des vidéos du jeu prisent par
kratoszeus
Je ne vais pas m'exprimer pour la qualité du jeu, mais au moins, il joue réellement au jeu, lui...
shao
posted
the 09/16/2026 at 01:14 PM
Bah on le savait non? On était plusieurs à le dire ici.
Wolverine est une licence connu. Les tests auront beau dire que le jeu est à chier ça va se vendre auprès du grand publique.
vagrant
posted
the 09/16/2026 at 01:28 PM
Vivement que cette boîte de merde se prenne un mur avec la PS6.
Parce que le tout démat forcé, les prix abusifs (et en plus "dynamiques selon ton profil, genre t'achètes souvent bah tu raques +... vive la logique mercantile), le PSN qui augmente, le PS Extra en carton, les exclues de merde au gameplay calibré pour les gens au QI ne dépassant pas les 60, et full woke de surcroît...
Ils couleront pas c'est sûr, mais ils vont prendre tarif avec la PS6.
Enfin je veux dire, ok tu veux faire du tout démat, mais propose au moins quelque chose qui fera craquer les gens à coup sûr, comme GTA 6 quoi. Un jeu révolutionnaire, pas la soupe habituelle depuis 15 ans.
keiku
posted
the 09/16/2026 at 01:39 PM
shao
Les tests auront beau dire que le jeu est à chier ça va se vendre auprès du grand publique.
bien sur mais tout dépend a combien il va se vendre, et c'est la que tout peut ce jouer... parce que même 7 ou 8 millions ca reste un succès au yeux des gens mais un échec en terme de financement, et au vue de la politique sony actuelle ca risque faire très mal au studio... (ce qui pour moi n'est pas un mal)
supasaiyajin
posted
the 09/16/2026 at 01:55 PM
icebergbrulant
Toi aussi t'as succombé
kalas28
posted
the 09/16/2026 at 02:50 PM
cool le jeu est bon, tourne très bien sur pro donc mérité
djfab
posted
the 09/16/2026 at 02:52 PM
shao
: licence connue + jeu de qualité = grosses ventes.
shao
posted
the 09/16/2026 at 03:24 PM
djfab
"Jeu de qualité" chacun sera juge on va dire...
keiku
A 7 ou 8 millions, ça serait un échec pour Sony?
Ca serait pas un peu abusé? Je veux dire, ça serait sans doute pas leurs plus gros succès mais un échec, carrément? J'ai un peu de mal à y croire.
51love
posted
the 09/16/2026 at 03:36 PM
shao
a moins que ça ait évolué depuis les leaks de 2023 mais en gros :
300 millions de budget
400 millions de recettes attendues
10 millions de vente.
Après on sait pas si depuis Sony a serré la vis ou au contraire rajouté des billets pour le budget du jeu si ces chiffres avaient du évoluer
Aucune surprise qu'un tel titre soit numéro 1 partout, c'est un des jeux de l'année avec le plus fort potentiel de vente, au moins dans le top 5 a vu de nez.
Maintenant attention au bouche a oreille et au bashing (du jeu en lui même ou de PlayStation).
Comme dit plus haut on verra sur le long terme, je pense que Sony doit flipper quand même pas mal vu les retours
wickette
posted
the 09/16/2026 at 03:43 PM
J’en sais rien de ces ventes mais faudrait attendre la fin de l’année pour faire un bilan
Là voir certains se rattacher aux metriques de reviews, j’espère que sony va vite vous rassurer mais il aura besoin d’un gros volume de ventes surtout avec la part de royalties Disney
shao
posted
the 09/16/2026 at 03:51 PM
51love
Après, je vois souvent ce chiffre 300 millions mais personne ne donne réellement la source de cette info.
Ca me parait un peu gros comme budget pour un tel jeu linéaire. Pour Spiderman je peux comprendre mais pour Wolverine, je sais pas...
Tu aurais des sources par hasard?
51love
posted
the 09/16/2026 at 03:54 PM
shao
c'était les leaks de chez Insomniac si je dis pas de conneries.. donc ça vaut en quelque sorte a l'instant T une info officielle.
Cest gros oui, c'est bcp vu le résultat final surtout.
shao
posted
the 09/16/2026 at 04:13 PM
51love
Bah justement, j'avais vu une vidéo anglophone qui affirmait avoir cherché des sources officielles sans rien trouvé.
La seule chose qu'il a trouvé, c'est un powerpoint sur subreddit qui date de quelques années. Mais ça peut être vrai comme fake en réalité.
Donc personnellement, je prendrais cette information des 300 millions de budget avec des pincettes.
keiku
posted
the 09/16/2026 at 04:27 PM
shao
voila comme l'a dit
51love
pour 300 millons de budget, il faut 10 millions pour atteindre la rentabilité, parce qu'il ne faut pas oublier que 300 millions c'est juste le dev, le marqueting n'est jamais compris dans les chiffres donné...
et 8 millions c'est le minimum pour couvrir les couts, donc un échec vu qu'il n'aura rien rapporté
icebergbrulant
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the 09/16/2026 at 04:33 PM
supasaiyajin
Pas du tout
Après j’essaye de rester le + honnête possible mais non, Wolverine n’est pas une merde, après s’il faut le comparer à un Spider-Man ou à un Batman Arkham Knight, là c’est chaud
Mais malgré cela, je ne pensais pas que j’allais autant apprécier, c’est cool de parer et contrer les ennemis avec rapidité
shao
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the 09/16/2026 at 04:37 PM
keiku
Mais encore une fois, on a les sources pour les 300 millions? Ca me parait vraiment beaucoup pour un jeu aussi linéaire.
djfab
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the 09/16/2026 at 04:49 PM
shao
: la linéarité n'a rien à voir avec l'importance du budget, drôle d'idée !
shao
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the 09/16/2026 at 05:02 PM
djfab
Bah un peu quand même. Quand tu fais un open world, c'est beaucoup plus cher à produire qu'un jeu ultra linéaire en tout.
djfab
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the 09/16/2026 at 05:05 PM
shao
: la preuve que non avec ce Wolverine et aussi TLOU 2. Un jeu linéaire est parfois plus détaillé qu'un open world, plus scénarisé, avec plus de cinématiques.
keiku
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the 09/16/2026 at 05:12 PM
shao
c'était dans les leak d'insomniac de 2023 je pense, pour le budget la mocap, les voix, les acteurs (et tu sais comme ca coute cher les acteurs... et c'est pourquoi l'ia était vue en sauveuse) , le level design sur un jeu linéaire demande beaucoup d’environnement et moins de réutilisation d'asset que sur un open world par exemple...( surtout que les open world dont généré procéduralement aujourd'hui) , donc croire qu'un open world est plus cher a produire en vrai j'aurais tendance a dire l'inverse mais ca dépend évidement de la longueur du jeux linéaire...
shao
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the 09/16/2026 at 05:24 PM
djfab
TLOU2 est quand même bien moins linéaire dans son approche que ce Wolverine et reste impressionnant même encore aujourd'hui en comparaison des jeux PS5. C'est un jeu qui a été fait par le studio le plus prestigieux de Sony donc normal.
keiku
Il y a aucun leak officiellement reconnu en tant que tel justement. Aucune source rapporte que ces leaks étaient réels ou pas.
Et le problème des open world c'est sur le débugage de la map qui prend des ressources de malades et un temps fou. C'est vraiment un vrai calvaire, surtout si tu rajoutes à ça l'IA des PNJ, tu n'en fini plus.
keiku
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the 09/16/2026 at 05:37 PM
shao
bah les leak d'insomniac était officiel...
Et le problème des open world c'est sur le débugage de la map qui prend des ressources de malades et un temps fou. C'est vraiment un vrai calvaire, surtout si tu rajoutes à ça l'IA des PNJ, tu n'en fini plus.
pas tout a fait, le cout d'investissement de l'open world est plus élevé a la base, mais le cout en ressource n'est pas du travail c'est des capacité machine...
pour l'IA justement c'est un modèle de base dupliquée car les open world sont bien moins scripté que les jeux linéaire, du coup si le modèle de base a un plus gros cout, la duplication réduit drastiquement le temps de travail que sur un jeu solo... de plus l'ia des open world reste moins poussée que celle des jeux linéaire et enfin l'ia open world est portable d'un jeu a l'autre... ce qui fait qu'au final sur plusieurs jeu le cout open word diminue...
donc si tu combine le tout, moins d'asset unique, moins d'ia, moins de décors et surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui c'est plus comme il y a 20 ans... alors oui il reste des cout qui sont plus important comme les test pour trouver les bugs, par contre le débugging est justement moins couteux, car il suffit de travaillé sur le modèle de base pour corriger tous les bugs de tous personnage associé, ce qui n'est pas le cas d'un jeu linéaire par exemple
un jeu linéaire peut demander plus de budget qu'un open world aujourd'hui, évidement comme je le répète ca dépendra énormément de la taille de la diversité et des possibilité du jeu...
mais par exemple si on prend ghost of yotei par rapport a tsushima, l'open word de yotei n'a du presque rien couter car ca réutilisait beaucoup du précédent... et bien moins que certain jeu linéaire...
keiku
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the 09/16/2026 at 05:41 PM
shao
http://gameinformer.com/news/2023/12/22/insomniac-addresses-ransomware-hack-marvels-wolverine-development-will-continue-as
The hacked data comprised of more than 1.3 million files, for a total of 1.67 terabytes of data,
including information about Marvel's Wolverine, future Insomniac Games titles
, release schedules, private employee information like tax and employment forms, internal studio messages, and more.
Insomniac has now publicly addressed the hack in a new statement, stating that development on Marvel's Wolverine will continue as planned.
shao
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the 09/16/2026 at 06:09 PM
keiku
il suffit de travaillé sur le modèle de base pour corriger tous les bugs de tous personnage associé
Le calvaire du débugage en monde ouvert ne vient pas du modèle de base, il vient de l'interaction avec l'environnement. Un PNJ parfait peut bugger parce qu'il croise un caillou mal placé, parce qu'il est poussé par un véhicule ou parce qu'il pleut en même temps qu'une quête se déclenche. C'est la multiplication des situations imprévisibles qui coute cher en débuggage, pas le modèle de départ.
L'IA des mondes ouverts est moins poussée et partagée d'un jeu à l'autre.
Oui mais dans un monde ouvert, le jeu doit gérer une IA systémique : des dizaines de PNJ qui vivent leur vie... Faire cohabiter toutes ces IA simples sans que le jeu plante demande un travail d'ingénierie colossal qui coûte une fortune.
De manière général, les développeurs te diront que les monde ouvert (les AAA j'entends pas les Open world de taille moyenne) coute plus cher à développé.
The hacked data comprised of more than 1.3 million files, for a total of 1.67 terabytes of data, including information about Marvel's Wolverine, future Insomniac Games titles, release schedules, private employee information like tax and employment forms, internal studio messages, and more.
Insomniac has now publicly addressed the hack in a new statement, stating that development on Marvel's Wolverine will continue as planned.
OK, effectivement ça parait crédible mais il faudrait aussi voir si ces leak coïncide avec le leak 300 millions de budget. Mais j'avoue etre moins sceptique qu'au début.
keiku
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the 09/16/2026 at 06:33 PM
shao
Le calvaire du débugage en monde ouvert ne vient pas du modèle de base, il vient de l'interaction avec l'environnement.
tu ne comprend pas, dans un open world tu a un seul modèle d'ia qui est appliquer a tous les personnages, donc quand un bug lié a l'environnement est découvert, en corrigeant ce bug sur le modèle de base, tous les bug identique sont corriger pour tous les personnage du jeu...
Un PNJ parfait peut bugger parce qu'il croise un caillou mal placé
et si tu corrige ce bug sur le modèle de base, plus aucun pnj du jeu n'aura de problème avec les cailloux mal placé
C'est la multiplication des situations imprévisibles qui coute cher en débuggage, pas le modèle de départ.
ce qui coute cher comme je l'ai dis c'est de trouver ces bug, les corriger eux coute moins cher car vu que les open world contrairement au jeux linéaire utiliser peu d'ia différente, la correction de bug ne se fait pas au cas par cas...
et je vais préciser car je ne suis pas sur que tu saisisses bien la chose, ce n'est jamais l’environnement qui bug, c'est bien le modèle physique qui bug (personnage , animal, véhicule...)
Oui mais dans un monde ouvert, le jeu doit gérer une IA systémique : des dizaines de PNJ qui vivent leur vie... Faire cohabiter toutes ces IA simples sans que le jeu plante demande un travail d'ingénierie colossal qui coûte une fortune.
justement et c'est la que c'est trompeur, car tu peux avoir 100 pnj dans un open world ils ont la même IA, qui n'est gèré que comme une seule instance dupliquée... cette ia tous les personnage possède la même, et on lui demande de faire des tache simple comme des routines et des actions...
donc tu ne fais pas cohabiter toute ces ia , tu as une seule ia clonée a laquelle tu applique la routine que tu veux au perso spécifique, c'est du coup juste une feuille excel (je simplifie mais presque) qui donne les coordonnée spécifique que le perso doit faire, les phrase a dire et les comportement a adopter... certes ca demande un travail de logistique (qui n'est pas si compliquer en soit mais qui demande c'est vrai du temps), c'est pour ca que ca que les gros AAA open world coute des centaines de millions également a produire...
mais les jeux solo eux demande des ia bien plus poussée, et contrairement a l'open world chaque personnage lui doit être testé ( et le test de wolverine démontre que des bug il y en a beaucoup...)
De manière général, les développeurs te diront que les monde ouvert (les AAA j'entends pas les Open world de taille moyenne) coute plus cher à développé.
ce qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, et encore moins depuis la sortie de unreal 5 qui a fait diminuer le cout/temps de la création de l'open world de moité environs voir de 2/3 dans certain cas...
OK, effectivement ça parait crédible mais il faudrait aussi voir si ces leak coïncide avec le leak 300 millions de budget. Mais j'avoue etre moins sceptique qu'au début.
bah on peut toujours douter de tout, moi je te dis ce que je sais tu en fais ce que tu veux... libre a toi de me croire ou non
51love
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the 09/16/2026 at 06:43 PM
shao
ah peut-être je te cache pas que là j'ai d'autres priorités que d'aller rechercher le bien fondé de ces chiffres ajd ^^ de mémoire c'était des chiffres très crédibles, peut être que je me trompe.
Si d'autres ont de meilleures informations je suis preneur
shao
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the 09/16/2026 at 07:04 PM
keiku
L'argument de l'IA unique dans un open world qui permettrait de corriger tous les bugs de manière globale, c'est une vision théorique simplifiée du développement. En réalité, la plupart des dysfonctionnements liés à l'environnement proviennent de la configuration des décors ou de la carte de navigation plutôt que du modèle comportemental de base, et les modifications globales risquent d'entraîner des effets secondaires inattendus sur d'autres entités.
En gros corrigé un bug dans un open world peut entrainer d'autres bugs en les corrigeant.
Encore une fois, gérer la physique, les collisions et le comportement dynamique de centaines de PNJ confrontés à l'imprévisibilité du joueur s'avère bien plus complexe et coûteux en ingénierie que l'optimisation d'un jeu solo linéaire en pratique.
51love
Ahah j'avoue...
J'ai un peu la flemme aussi de chercher mais si je tombe sur quelque chose, je te mettrais au courant.
mrpopulus
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the 09/16/2026 at 07:24 PM
"Tu ne comprend pas, dans un open world tu a un seul modèle d'ia qui est appliquer a tous les personnages, donc quand un bug lié a l'environnement est découvert, en corrigeant ce bug sur le modèle de base, tous les bug identique sont corriger pour tous les personnage du jeu..."
c'est n'importe quoi ce que tu dis
keiku
t'es complètement à la ramasse
keiku
posted
the 09/16/2026 at 07:32 PM
mrpopulus
ferme la un peu toi, t'es le plus idiot du site, et tu te la ramène devant tous le monde... tous le monde te le dis, va falloir comprendre a un moment...
mrpopulus
posted
the 09/16/2026 at 08:10 PM
keiku
alors déjà, jamais tu me feras taire et vu les conneries que tu racontes j'ai clairement de la marge.
Tout le monde ? De la part d'un des plus débiles du site ?
le pire c'est que tu te rends même pas compte des énormités que tu dis, et que tu es persuadé d'avoir raison.
T'es vraiment le maroiles qui dit au munster qu'il pue
Ahurissant et désespérant
bladagun
posted
the 09/16/2026 at 08:10 PM
guiguif
iiiiiiincroyyyyable
c'est genial je pensait qu'il kifferais vu qu'il est bon public mais non, respect du coup pour sa franchise
chreasy97
posted
the 09/16/2026 at 08:13 PM
kratoszeus
Deja Yotei n'a meme pas atteint 5 millons de ventes à ce jour (4,8M en juin 2026 seulement grace à l'aura du 1er avec Jin) et le backlash de ce jeu etait présent sur X mais bien inferieur à celui qui cours actuellement sur Wolverine.
Meme si X (et les reviews des youtubers négatifs) ne représente pas la majorité des joueurs, le jeu d'une maniere générale n'a pas un bouche à oreille postif.
Je suis curieux aussi de voir les ventes mais je reste persuadé qu'il ne fera pas les 5-6 millions requis par marvel.
niflheim
posted
the 09/16/2026 at 09:00 PM
chreasy97
on s'en tape de X et de ses utilisateurs, en général, qui sont tous corrompus :
Grok, l’IA d’Elon Musk, encourage à voter Marine Le Pen et salue « l’efficacité » d’Adolf Hitler
VOUS FAITES HONTE, HONTE A LA FRANCE !
ET AUX COMBATTANTS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE !
« Monstrueux. » C’est le terme choisi par l’ancien secrétaire de
Jean Moulin
, Daniel Cordier, pour qualifier la possible élection de la candidate du Front national (FN) à la présidence de la République. Dans un entretien au Journal du dimanche du 30 avril, l’homme qui est parti à Londres en 1940 alors qu’il n’avait « pas vingt ans » pour entrer dans la Résistance lance un message clair :
« Le Pen, je dis non. »
« [Marine] Le Pen, dans la vie politique française, représente la négation de tout ce pour quoi nous nous sommes battus.
Le Pen, c’est la France de la réaction, c’est la France de Maurras qui continue. Ce retour est effrayant », poursuit M. Cordier, l’un des onze derniers compagnons de la Libération encore en vie. Agé de 96 ans, il s’exprime pour la « première fois » dans le débat politique.
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/30/l-ex-secretaire-de-jean-moulin-denonce-le-pen-la-france-de-la-reaction_5120148_4854003.html?srsltid=AU7gw4XoEmSb7QnciZU9yPZvjjpCUBUV-BWDHRF0Ljyaq22oaC2qBstA
LA JEUNESSE EMMERDE LE FRONT NATIONAL !!!
SALUT A TOI JEAN MOULIN !!!
C'est uniquement les gens de l'Extrême Droite qui se battent contre cette petite société canadienne de jeu vidéo, et qui tentent de propager de la désinformation à leur égard malgré les studios de développement qui essaient de les défendre
https://fandomwire.com/un-insomniacs-marvel-wolverine-narrative-sweet-baby/
Ca en dit long sur votre pauvre petite vie bien misérable !
D'ailleurs dommage pour vous, il n'existe aucun lien officiel ou confirmé entre le studio Sucker Punch et la société de consultation Sweet Baby Inc. concernant le développement de Ghost of Yōtei
51love
posted
the 09/16/2026 at 09:22 PM
niflheim
quand est ce que tu nous laisses definitivement tranquille ici toi?
ça te ferait du bien, tes commentaires sont tjs un peu plus flippant, année apres année, malaisant, pr pas dire malsain... ça fait froid dans le dos..
pas plus tard qu'aujourd'hui notamment :
il fallait j'évacue ma rage parce qu'il y avait toujours un ou plusieurs merdeux qui m'insultaient à la cour de récré et qui voulaient se battre, ou une prof qui te faisait chier. Surtout en ce moment, ça va faire un bien fou ! Je vais penser à la gueule de Totoki, le président de Sony pour l'arrêt des disques et aux membres de gamekyo qui racontent de la merde sur ma passion.
Tu devrais aller prendre un peu l'air. ça ferait du bien a tout le monde.
si tu veux jeter un oeil... @
shanks
keiku
posted
the 09/16/2026 at 09:28 PM
mrpopulus
alors déjà, jamais tu me feras taire et vu les conneries que tu racontes j'ai clairement de la marge.
mec t'a jamais rien dit d’intelligent de ta vie... commence déja par le début avant de parler de marge.
Tout le monde ? De la part d'un des plus débiles du site ? le pire c'est que tu te rends même pas compte des énormités que tu dis, et que tu es persuadé d'avoir raison.
le refus d'accepter la vérité... ca rejoins ma première remarque...
tripy73
posted
the 09/16/2026 at 11:38 PM
Il faut vraiment être naïf pour prendre ce genre de données comme argent comptant...
On rappelle que les avis listés sur PS sont totalement opaques contrairement à d'autres stores et que Sony a déjà été condamné pour publicité mensongère et pour avoir créer un faux critique pour faire l'éloge de leurs films (cf. David Manning).
mrpopulus
posted
the 09/17/2026 at 04:51 AM
keiku
tout le monde se fout de ta gueule sur le site et personne te prend au sérieux mais continue à être dans le déni après tout c'est la marque des gens stupides de jamais se remettre en question
supasaiyajin
posted
the 09/17/2026 at 05:09 AM
icebergbrulant
Je parlais pas du jeu directement, mais de PlayStation. Faut pas leur donner de sous à ces traitres
Mais c'était pour déconner. Évidemment que tu fais ce que tu veux.
keiku
posted
the 09/17/2026 at 05:21 AM
mrpopulus
tous les mondes ? je ne savais pas que tu étais multiple... mais bref, vu que de toute facon, tes seule et unique phrase sur le site sont des agressions envers les personnes plus intelligente que toi (ce qui veut dire tous le monde), je vais te laisser continuer a parler dans le vide
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Ça reste une cata pour un first en qualité...
Des tas de joueurs sont entrain de s'amuser depuis hier comme on le voit sur les réseaux depuis que tout le monde peut se faire son avis.
ça plaira à tous le monde? non et ce n'est pas le but
vu que c'est du first party.
Ça n'a aucune valeur il était déjà a 4.7 alors qu'il était sorti depuis 2h
Mais vous faites quoi avec vos Switch ou Series ?
Nous balancer des "tant que des gens s'amusent" n'a strictement aucun intérêt dans la critique et ne fait pas avancer le media vers le haut alors qu'il chute considérablement dans ses grandes productions.
Ce n’est pas le jeu du siècle mais je dirai que pour un jeu d’action-defouloir sans trop prise de tête avec une bonne réalisation, ça fait vraiment le job !
J’attends quand même de le finir, on n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise
Je suis en train de le faire sur pro et ça ne m'empêche pas de voir la chute vertigineuse des prods Sony sur cette gen dont ce Wolverine est le plus grand ambassadeur.
"
Bah ils attendent leur vieu zelda remake moisi, gameplay 1995 avec personnage refait par IA
bladagun Non mais laisse, on se moque de moi lorsque je parle de TWITCH, y a des gens qui pense que TWITCH c'est inutile niveau promo de jeu. Ils vivent sur la lune ces gens
icebergbrulant C'est ça, quand j'ai essayé Spiderman 2 que j'ai pas fini, bah je me suis pas attendu à une claque immense j'ai pris le jeu comme tel. Mais injouable sur PC, jeu pas stable et qui crash constamment malheureusement.
Prendre Twitch pour l’alpha et l’omega d’une bonne promo
J'ai un gros doute la dessus...
en dessous de 10 millions ca sera un échec au vu des autres AAA de la boite et du cout de développement, ni plus ni moins et ce peu importe les excuse ou les critiques qui de toute façon n'influence pas le grand publique d'après les dires...
Par contre pas sur qu'il reste dans les annales.
guiguif Oui mais par du principe que ce mec, au moment où il commence son stream, les gens n'attendent pas qu'ils finissent le jeu (oui son audience est bourré de jeune influençable) ils vont le télécharger en numérique de suite. Si y a un jeu avec un mode multi, encore pire car ils voudront le streamsnipe.
guiguif Oui lorsqu'il s'ennuit ça se voit vite dans son visage. Dans tous les cas, j'étais surpris hier, le jeu était 2ème sur Twitch, cette année le jeu qui a fait ça c'était Crimson Desert je crois, et GTA 6 en 1er, qui avait littéralement casser les serveurs de Twitch
Regardez : guiguif on lui chie à la gueule sans arrêt en disant "Gneu gneu c'est le mec qui a aimé Forspoken bla bla bla" et là "OH GUIGUIF IL A PAS AIMER WOLVERINE ! PROPHETE DE LA VERITE JE T AI ENTENDU"
Seigneur dieu, je pensais pas que twitter me manquerait
Les mêmes arguments pétés
Changez rien les gars
Donc soit le jeu dure 2h, ce qui serait un peu moyen déjà soit on a clairement déjà beaucoup d'avis de forceurs qui ont à peine joué au jeu.
22 OUT lol
Wolverine est une licence connu. Les tests auront beau dire que le jeu est à chier ça va se vendre auprès du grand publique.
Parce que le tout démat forcé, les prix abusifs (et en plus "dynamiques selon ton profil, genre t'achètes souvent bah tu raques +... vive la logique mercantile), le PSN qui augmente, le PS Extra en carton, les exclues de merde au gameplay calibré pour les gens au QI ne dépassant pas les 60, et full woke de surcroît...
Ils couleront pas c'est sûr, mais ils vont prendre tarif avec la PS6.
Enfin je veux dire, ok tu veux faire du tout démat, mais propose au moins quelque chose qui fera craquer les gens à coup sûr, comme GTA 6 quoi. Un jeu révolutionnaire, pas la soupe habituelle depuis 15 ans.
bien sur mais tout dépend a combien il va se vendre, et c'est la que tout peut ce jouer... parce que même 7 ou 8 millions ca reste un succès au yeux des gens mais un échec en terme de financement, et au vue de la politique sony actuelle ca risque faire très mal au studio... (ce qui pour moi n'est pas un mal)
"Jeu de qualité" chacun sera juge on va dire...
keiku
A 7 ou 8 millions, ça serait un échec pour Sony?
Ca serait pas un peu abusé? Je veux dire, ça serait sans doute pas leurs plus gros succès mais un échec, carrément? J'ai un peu de mal à y croire.
300 millions de budget
400 millions de recettes attendues
10 millions de vente.
Après on sait pas si depuis Sony a serré la vis ou au contraire rajouté des billets pour le budget du jeu si ces chiffres avaient du évoluer
Aucune surprise qu'un tel titre soit numéro 1 partout, c'est un des jeux de l'année avec le plus fort potentiel de vente, au moins dans le top 5 a vu de nez.
Maintenant attention au bouche a oreille et au bashing (du jeu en lui même ou de PlayStation).
Comme dit plus haut on verra sur le long terme, je pense que Sony doit flipper quand même pas mal vu les retours
J’en sais rien de ces ventes mais faudrait attendre la fin de l’année pour faire un bilan
Là voir certains se rattacher aux metriques de reviews, j’espère que sony va vite vous rassurer mais il aura besoin d’un gros volume de ventes surtout avec la part de royalties Disney
Après, je vois souvent ce chiffre 300 millions mais personne ne donne réellement la source de cette info.
Ca me parait un peu gros comme budget pour un tel jeu linéaire. Pour Spiderman je peux comprendre mais pour Wolverine, je sais pas...
Tu aurais des sources par hasard?
Cest gros oui, c'est bcp vu le résultat final surtout.
Bah justement, j'avais vu une vidéo anglophone qui affirmait avoir cherché des sources officielles sans rien trouvé.
La seule chose qu'il a trouvé, c'est un powerpoint sur subreddit qui date de quelques années. Mais ça peut être vrai comme fake en réalité.
Donc personnellement, je prendrais cette information des 300 millions de budget avec des pincettes.
et 8 millions c'est le minimum pour couvrir les couts, donc un échec vu qu'il n'aura rien rapporté
Après j’essaye de rester le + honnête possible mais non, Wolverine n’est pas une merde, après s’il faut le comparer à un Spider-Man ou à un Batman Arkham Knight, là c’est chaud
Mais malgré cela, je ne pensais pas que j’allais autant apprécier, c’est cool de parer et contrer les ennemis avec rapidité
Mais encore une fois, on a les sources pour les 300 millions? Ca me parait vraiment beaucoup pour un jeu aussi linéaire.
Bah un peu quand même. Quand tu fais un open world, c'est beaucoup plus cher à produire qu'un jeu ultra linéaire en tout.
TLOU2 est quand même bien moins linéaire dans son approche que ce Wolverine et reste impressionnant même encore aujourd'hui en comparaison des jeux PS5. C'est un jeu qui a été fait par le studio le plus prestigieux de Sony donc normal.
keiku
Il y a aucun leak officiellement reconnu en tant que tel justement. Aucune source rapporte que ces leaks étaient réels ou pas.
Et le problème des open world c'est sur le débugage de la map qui prend des ressources de malades et un temps fou. C'est vraiment un vrai calvaire, surtout si tu rajoutes à ça l'IA des PNJ, tu n'en fini plus.
Et le problème des open world c'est sur le débugage de la map qui prend des ressources de malades et un temps fou. C'est vraiment un vrai calvaire, surtout si tu rajoutes à ça l'IA des PNJ, tu n'en fini plus.
pas tout a fait, le cout d'investissement de l'open world est plus élevé a la base, mais le cout en ressource n'est pas du travail c'est des capacité machine...
pour l'IA justement c'est un modèle de base dupliquée car les open world sont bien moins scripté que les jeux linéaire, du coup si le modèle de base a un plus gros cout, la duplication réduit drastiquement le temps de travail que sur un jeu solo... de plus l'ia des open world reste moins poussée que celle des jeux linéaire et enfin l'ia open world est portable d'un jeu a l'autre... ce qui fait qu'au final sur plusieurs jeu le cout open word diminue...
donc si tu combine le tout, moins d'asset unique, moins d'ia, moins de décors et surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui c'est plus comme il y a 20 ans... alors oui il reste des cout qui sont plus important comme les test pour trouver les bugs, par contre le débugging est justement moins couteux, car il suffit de travaillé sur le modèle de base pour corriger tous les bugs de tous personnage associé, ce qui n'est pas le cas d'un jeu linéaire par exemple
un jeu linéaire peut demander plus de budget qu'un open world aujourd'hui, évidement comme je le répète ca dépendra énormément de la taille de la diversité et des possibilité du jeu...
mais par exemple si on prend ghost of yotei par rapport a tsushima, l'open word de yotei n'a du presque rien couter car ca réutilisait beaucoup du précédent... et bien moins que certain jeu linéaire...
The hacked data comprised of more than 1.3 million files, for a total of 1.67 terabytes of data, including information about Marvel's Wolverine, future Insomniac Games titles, release schedules, private employee information like tax and employment forms, internal studio messages, and more.
Insomniac has now publicly addressed the hack in a new statement, stating that development on Marvel's Wolverine will continue as planned.
il suffit de travaillé sur le modèle de base pour corriger tous les bugs de tous personnage associé
Le calvaire du débugage en monde ouvert ne vient pas du modèle de base, il vient de l'interaction avec l'environnement. Un PNJ parfait peut bugger parce qu'il croise un caillou mal placé, parce qu'il est poussé par un véhicule ou parce qu'il pleut en même temps qu'une quête se déclenche. C'est la multiplication des situations imprévisibles qui coute cher en débuggage, pas le modèle de départ.
L'IA des mondes ouverts est moins poussée et partagée d'un jeu à l'autre.
Oui mais dans un monde ouvert, le jeu doit gérer une IA systémique : des dizaines de PNJ qui vivent leur vie... Faire cohabiter toutes ces IA simples sans que le jeu plante demande un travail d'ingénierie colossal qui coûte une fortune.
De manière général, les développeurs te diront que les monde ouvert (les AAA j'entends pas les Open world de taille moyenne) coute plus cher à développé.
The hacked data comprised of more than 1.3 million files, for a total of 1.67 terabytes of data, including information about Marvel's Wolverine, future Insomniac Games titles, release schedules, private employee information like tax and employment forms, internal studio messages, and more.
Insomniac has now publicly addressed the hack in a new statement, stating that development on Marvel's Wolverine will continue as planned.
OK, effectivement ça parait crédible mais il faudrait aussi voir si ces leak coïncide avec le leak 300 millions de budget. Mais j'avoue etre moins sceptique qu'au début.
tu ne comprend pas, dans un open world tu a un seul modèle d'ia qui est appliquer a tous les personnages, donc quand un bug lié a l'environnement est découvert, en corrigeant ce bug sur le modèle de base, tous les bug identique sont corriger pour tous les personnage du jeu...
Un PNJ parfait peut bugger parce qu'il croise un caillou mal placé
et si tu corrige ce bug sur le modèle de base, plus aucun pnj du jeu n'aura de problème avec les cailloux mal placé
C'est la multiplication des situations imprévisibles qui coute cher en débuggage, pas le modèle de départ.
ce qui coute cher comme je l'ai dis c'est de trouver ces bug, les corriger eux coute moins cher car vu que les open world contrairement au jeux linéaire utiliser peu d'ia différente, la correction de bug ne se fait pas au cas par cas...
et je vais préciser car je ne suis pas sur que tu saisisses bien la chose, ce n'est jamais l’environnement qui bug, c'est bien le modèle physique qui bug (personnage , animal, véhicule...)
Oui mais dans un monde ouvert, le jeu doit gérer une IA systémique : des dizaines de PNJ qui vivent leur vie... Faire cohabiter toutes ces IA simples sans que le jeu plante demande un travail d'ingénierie colossal qui coûte une fortune.
justement et c'est la que c'est trompeur, car tu peux avoir 100 pnj dans un open world ils ont la même IA, qui n'est gèré que comme une seule instance dupliquée... cette ia tous les personnage possède la même, et on lui demande de faire des tache simple comme des routines et des actions...
donc tu ne fais pas cohabiter toute ces ia , tu as une seule ia clonée a laquelle tu applique la routine que tu veux au perso spécifique, c'est du coup juste une feuille excel (je simplifie mais presque) qui donne les coordonnée spécifique que le perso doit faire, les phrase a dire et les comportement a adopter... certes ca demande un travail de logistique (qui n'est pas si compliquer en soit mais qui demande c'est vrai du temps), c'est pour ca que ca que les gros AAA open world coute des centaines de millions également a produire...
mais les jeux solo eux demande des ia bien plus poussée, et contrairement a l'open world chaque personnage lui doit être testé ( et le test de wolverine démontre que des bug il y en a beaucoup...)
De manière général, les développeurs te diront que les monde ouvert (les AAA j'entends pas les Open world de taille moyenne) coute plus cher à développé.
ce qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, et encore moins depuis la sortie de unreal 5 qui a fait diminuer le cout/temps de la création de l'open world de moité environs voir de 2/3 dans certain cas...
OK, effectivement ça parait crédible mais il faudrait aussi voir si ces leak coïncide avec le leak 300 millions de budget. Mais j'avoue etre moins sceptique qu'au début.
bah on peut toujours douter de tout, moi je te dis ce que je sais tu en fais ce que tu veux... libre a toi de me croire ou non
Si d'autres ont de meilleures informations je suis preneur
L'argument de l'IA unique dans un open world qui permettrait de corriger tous les bugs de manière globale, c'est une vision théorique simplifiée du développement. En réalité, la plupart des dysfonctionnements liés à l'environnement proviennent de la configuration des décors ou de la carte de navigation plutôt que du modèle comportemental de base, et les modifications globales risquent d'entraîner des effets secondaires inattendus sur d'autres entités.
En gros corrigé un bug dans un open world peut entrainer d'autres bugs en les corrigeant.
Encore une fois, gérer la physique, les collisions et le comportement dynamique de centaines de PNJ confrontés à l'imprévisibilité du joueur s'avère bien plus complexe et coûteux en ingénierie que l'optimisation d'un jeu solo linéaire en pratique.
51love
Ahah j'avoue...
J'ai un peu la flemme aussi de chercher mais si je tombe sur quelque chose, je te mettrais au courant.
c'est n'importe quoi ce que tu dis keiku t'es complètement à la ramasse
Tout le monde ? De la part d'un des plus débiles du site ? le pire c'est que tu te rends même pas compte des énormités que tu dis, et que tu es persuadé d'avoir raison.
T'es vraiment le maroiles qui dit au munster qu'il pue
Ahurissant et désespérant
Meme si X (et les reviews des youtubers négatifs) ne représente pas la majorité des joueurs, le jeu d'une maniere générale n'a pas un bouche à oreille postif.
Je suis curieux aussi de voir les ventes mais je reste persuadé qu'il ne fera pas les 5-6 millions requis par marvel.
Grok, l’IA d’Elon Musk, encourage à voter Marine Le Pen et salue « l’efficacité » d’Adolf Hitler
VOUS FAITES HONTE, HONTE A LA FRANCE !
ET AUX COMBATTANTS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE !
« Monstrueux. » C’est le terme choisi par l’ancien secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, pour qualifier la possible élection de la candidate du Front national (FN) à la présidence de la République. Dans un entretien au Journal du dimanche du 30 avril, l’homme qui est parti à Londres en 1940 alors qu’il n’avait « pas vingt ans » pour entrer dans la Résistance lance un message clair : « Le Pen, je dis non. »
« [Marine] Le Pen, dans la vie politique française, représente la négation de tout ce pour quoi nous nous sommes battus. Le Pen, c’est la France de la réaction, c’est la France de Maurras qui continue. Ce retour est effrayant », poursuit M. Cordier, l’un des onze derniers compagnons de la Libération encore en vie. Agé de 96 ans, il s’exprime pour la « première fois » dans le débat politique.
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/30/l-ex-secretaire-de-jean-moulin-denonce-le-pen-la-france-de-la-reaction_5120148_4854003.html?srsltid=AU7gw4XoEmSb7QnciZU9yPZvjjpCUBUV-BWDHRF0Ljyaq22oaC2qBstA
LA JEUNESSE EMMERDE LE FRONT NATIONAL !!!
SALUT A TOI JEAN MOULIN !!!
C'est uniquement les gens de l'Extrême Droite qui se battent contre cette petite société canadienne de jeu vidéo, et qui tentent de propager de la désinformation à leur égard malgré les studios de développement qui essaient de les défendre https://fandomwire.com/un-insomniacs-marvel-wolverine-narrative-sweet-baby/
Ca en dit long sur votre pauvre petite vie bien misérable !
D'ailleurs dommage pour vous, il n'existe aucun lien officiel ou confirmé entre le studio Sucker Punch et la société de consultation Sweet Baby Inc. concernant le développement de Ghost of Yōtei
ça te ferait du bien, tes commentaires sont tjs un peu plus flippant, année apres année, malaisant, pr pas dire malsain... ça fait froid dans le dos..
pas plus tard qu'aujourd'hui notamment :
Tu devrais aller prendre un peu l'air. ça ferait du bien a tout le monde.
si tu veux jeter un oeil... @ shanks
mec t'a jamais rien dit d’intelligent de ta vie... commence déja par le début avant de parler de marge.
Tout le monde ? De la part d'un des plus débiles du site ? le pire c'est que tu te rends même pas compte des énormités que tu dis, et que tu es persuadé d'avoir raison.
le refus d'accepter la vérité... ca rejoins ma première remarque...
On rappelle que les avis listés sur PS sont totalement opaques contrairement à d'autres stores et que Sony a déjà été condamné pour publicité mensongère et pour avoir créer un faux critique pour faire l'éloge de leurs films (cf. David Manning).