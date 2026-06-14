« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
14 Juin 2026 Wolverine, est-ce du jeu vidéo ?
Donc, je me suis dit : "Wolverine, est-ce du jeu vidéo ?".
Un jeu vidéo, c'est l'interactivité avec un environnement qui nous domine, ce qui fait toute la quintessence de ce médium.
Dans un environnement que l'on domine sans effort, où le danger est neutralisé avant même d'être ressenti, que reste-t-il à explorer ?
Comment se dépasser quand le monde ne nous oppose aucune résistance ?
Est-ce que l'on se sent vulnérable ?
Est-ce que l’interaction est réelle ?
Est-ce que le gameplay est riche en possibilités ?
Est-ce que les litres de sang sont justifiés et apportent quelque chose ?
Est-ce que ça a du sens d'appuyer sur un bouton pour régénérer même ses vêtements ?
Est-ce qu'il y a une forme de puritanisme ?
Est-ce que le jeu a une dimension existentielle ?
La question ultime : jeu mature ou esbroufe désincarnée ?
Article fait suite à la première présentation du Gameplay (SOP)
"Je me demande si, en fait, le souci, c'est qu'il fallait remplir un planning, ce qui est difficile quand tu fermes plusieurs studios ; donc ceux qui sont encore là se retrouvent à devoir compenser les manques. La pression te pousse à devoir aller plus vite et ne pas pouvoir peaufiner ton jeu sur ses possibilités et qu'il y a des priorités a respecter dans le cahier des charges de l'éditeur. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un budget sûrement confortable, mais il n'est pas pensé pour rendre le jeu plus interactif, mais plus cinématographique, ce qui est pas si étonnant pour des consoles qui peuvent lire des films, Sony ayant toujours fait en sorte de faire le pont entre le cinéma et le jeu vidéo.
Du paraître (graphisme, sang qui gicle en outrance , ray tracing etc.) qui l'emporte sur l'être (gameplay, interactivité).
La PS5 à sa sortie, avait comme jeu fourni Astro's Playroom, au niveau de l'interactivité, on n'est pas du tout au même niveau. Il y a eu par la suite Astro Bot, ils incarnent bien plus le jeu vidéo que ce Wolverine qui en est une esbroufe désincarnée. Vivement l'annonce du prochain titre de la Team Asobi, même si je pense que Nicolas Doucet doit avoir une pression énorme, car s'il sort un jeu qui n'est pas assez rentable, le couperet pourrait tomber aussi sur lui, vu le cynisme de la direction de Sony (qui s'adresse plus aux actionnaires qu'aux joueurs) depuis quelque temps. La rentabilité pour la rentabilité, voilà où ça nous mène."
[PS5] Wolverine / Skill Up parle de la conception
Je ne recommande pas Marvel's Wolverine parce que c'est un mauvais jeu, et au centre de sa médiocrité, il y a une chose dont je pense qu'il est particulièrement important de parler. e soutiendrais que la caractéristique déterminante de Marvel's Wolverine est une philosophie de conception qui part du principe que le joueur est extrêmement stupide.
Pour moi, c'est la façon dont Marvel's Wolverine a été conçu qui rend si important de s'opposer, parce que ce ne peut pas être la façon dont ces jeux AAA à gros budget vendus à grand renfort de systèmes sont conçus. Ce ne peut pas être la façon dont cette industrie fabrique des jeux vidéo. Et honnêtement, je soupçonne que ça ne le sera pas, car bien longtemps après avoir cessé de parler des graphismes jolis ou des combats médiocres de Wolverine, [g]je pense que l'on continuera à en parler comme d'un contre-exemple pour la conception de jeux AAA, et du risque de prendre son public pour des imbéciles au point qu'il n'en puisse plus.
Jouer à Marvel's Wolverine, c'est comme faire du bowling avec des barrières pour enfants, mais ces barrières sont tellement serrées qu'il est impossible de faire autre chose qu'un strike. Oh, et la boule se lance toute seule aussi !
Si vous voulez vraiment ressentir ce que c'est que de bouger avec un personnage qui demande de la maîtrise, de l'investissement et un vrai sens de l'espace, retournez plutôt jouer à un jeu de plateforme Nintendo comme Super Mario, où le design respecte l'intelligence de celui qui a la manette en main.
Vas jouer aux démos dispo de FF et de Dragon quest ça te fera du bien
Je l'ai dit hier, le développement de Wolverine était anormalement long....en aurait dit qu'ils créent un RPG. Je pense que SpiderMan a fait du mal au studio. Ils seraient temps qu'ils fassent autre chose, mais ça m'étonnerait, Sony va surement demander un Spiderman 3 ou un jeu Venom
xylander Je sais pas combien le jeu fera,mais sur Twitch ça a cassé des records de spectateurs hier. Ce qui veut dire que le jeu a fortement été influencé. Et j'ai vu très très peu de sponsor de la part de Playstation.
Et l’autre clown qui nous parle de l’audience Twitch
Aucune ambition.
xylander taiko En même temps le jeu est un jeu Popcorn
à l'instar d'un blockbusters hollywoodien comme un Marvel...
Les gens vous allez à MCDo est vous vous attendez à manger dans un restaurant gastronomique !
Le jeu n'a jamais été vendu comme une révolution...
Vous savez quoi le prochain Avengers Doomsday et Secret Wars ça va être des films funs sympas, mais qui ne vont pas bouleverser votre vie de spectateurs.
Ce jeu cristallise tellement de choses qui sont de l'ordre de l'irrationnel.
Gears of War E-day sera un jeu très sympas, qui ne changera pas la donne du genre, mais vous savez quoi ? il ne prétend pas être autre chose...
Arrêter de vous créez des fausses attentes. Mais bon je parle dans le vent.
walterwhite J''ai besoin un peu d'aigreur pour ma vinaigrette tu m'en sers ?
abookhouseboy Commentaire vu 1 milliard de fois sur les réseau.
Tu n'aimes pas n'achète pas, par contre pourquoi embêter les autres d'aimer un produit.
C'est un first party merde.
C'est un constat par rapport à une situation concernant l’industrie du jeu vidéo depuis quelque temps, encore plus du côté de Sony par certaines décisions "politique" interne (mais qui ne concerne pas qu'eux d'ailleurs, même si c'est le plus "visible" depuis quelques temps).
Wolverine est un cas intéressant (gros constructeur / gros jeu / gros budget / grosse licence = jeu avec critique haute et unanime... pas vraiment), car il dit quelque chose de ce qui se passe ; c'est ce que j'ai voulu expliquer dans mes articles (avec aussi des questions sur ce que l'on attend du jeu vidéo).
Je t'invite à lire les commentaires sous les articles que j'ai faits et, après, sous l'article d'un des membres de Gamekyo (des mêmes membres).
La réponse est OUI qu'il soit bon, moyen, ou mauvais, ça reste un vrai jeu vidéo.
pas besoin de lire la suite de l'article.
Ça validait leur achat et ils pouvaient mettre ces notes en valeur pour détruire les argument de ceux qui critiquaient leur jeu....mais avec un 77 Metacritic et un 6 sur IGN, tout s'effondre
Ils sont perdus et se raccrochent à n'importe quoi pour à nouveau valider leur achat.
La derniere en date et la note que donnent les joueurs Playstation sur le PS Store....God Of War : Son of Sparda avait une note de 4,75
Mais d'ici quelques mois, le jeu se sera "bien" vendu et ce Wolverine sera apprécié à se juste valeur, comme God Of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ou Spiderman 2 : un jeu moyen !!!
clad80 C'est vrai que le jeu n'a jamais voulu ni été vu comme une révolution, mais il emprunte encore et beaucoup trop de passage très cliché. Venant d'un si grand studio c'est honteux. J'ai jamais fait Spiderman 2, et je ferais pas ce Wolverine, qui fera surement ses ventes comme tu dis...
Et d'accord pour Eday même si c'est, du moins ce que j'ai vu, essaye quelque chose de plus ou moins nouveau dans le gameplay et les interactions avec le décors
abookhouseboy Sa tête ... Ouais, la rage tu l'as vois de temps à autre, et c'est très viscérale mais pour le visage, ou le scénario, ouais, on est très loin d'un Hugh Jackman.
Shanks 3 Jours, et y a pas un jour où ça n'arrête plus, donc merci de leur parler sinon je vais devoir te notifier pour des merdes inutile comme ici *Et l’autre clown qui nous parle de l’audience Twitch *. Je le notifie pas,ni indirectement via un autre membre pour me moquer, ni le calcule mais il n'arrive pas,je ne sais comment,de me virer de sa tête il doit être fan de moi je suppose. Merci de lui parler, et pour de bon. Je veux être tranquille avant la fin de la semaine, si ça c'est trop demandé de nos jours sur ce site..
ravyxxs je vis dans ta tête à toi !!!!!!! Tu peux pas t'en empêcher !!!!!!
Me parle pas, tu es un con...
Et tu viens te plaindre alors que tu fais le même chose ???
PS : Tu cherches encore alors que t'es pas concerné au passage.
Il remarque même pas que tout le monde en a marre de ces interventions de merde et de son ton condescendant, le syndrome du personnage principal typique.
Un style de God of War comme à l'époque de la PS2.
Venant d'une époque NES/Megadrive, perso ça me dérange pas de jouer un jeu classique en ligne droite, tant que ça défoule et le scénario tient la route... et c'est le cas pour l'instant.
D'ailleurs sur PS5 PRO avec RT 120Hz, il est carrément canon!
Le jeu de l'année sûrement pas... Il mérite le Bashing actuel?? C'est l'ambiance actuelle sur Youtube/X.... On suit la masse et on donne surtout pas son vrai avis de peur d'être marginalisé... Et surtout critiquer quand on n'a ni la console ni acheter le jeu... c'est tellement plus crédible
Nous on continuera de te mettre le nez dans ton caca car tu en es visiblement incapable !
Quand j'entends un passage à 20'40" (tu peux demander le sous-titre) "Ce n'est qu'à la fin du jeu que j'ai réalisé qu'il n'était pas nécessaire d'appuyer sur des boutons pendant les QTE. Le jeu les remplira automatiquement pour vous, même si vous n'appuyez sur rien."
https://www.gamekyo.com/blog_article487956.html
Si tu mets une cinématique, ça revient au même ; donc là, nous sommes plus dans l'illusion de l’interaction, alors que le jeu vidéo est une réelle interaction qui fait la différence entre un jeu vidéo et un film.
Une autre séquence avec une moto :
https://www.youtube.com/shorts/D7o7dupK_GY
Je trouve que ces séquences posent question, justement.
zboubi480 35 commentaires, 25-30 personnes te disent que tu as tords, mais ça appelle les autres de débile. OK
Dors bien ce soir, en regardant le plafond, regard dans le vide, en te disant *putain je suis SI CON que ça ?*
C'est impossible qu'autant de commentaire n'affecte pas ton moral, donc reprend toi en main mec, même les trolls ont des limites dans les sentiments même aeris201 un jour son cerveau va lui faire très très vite un rappel, en lui disant d'arrêter les conneries.
https://www.gamekyo.com/blog_article487342.html
Si si je me souviens très bien
a un moment faut arrêter de croire que le problème c'est les autres...
Nuance vous faites rien, je me prends plus la tête, vous allez trop loin, je notifie Shanks c'est simple.
Je veux être tranquille mais j'ai l'impression que je vous fou une rage aussi colossale que celle de Sony, pourquoi ? Va savoir, après pour toi et Negan, je sais que ma couleur un peu trop foncé joue beaucoup, pour les autres, comme zboubi480 etc c'est juste une bande de fanboy XBOX hardcore. Donc dans tous les cas ce 1 vs 7-10 j'arrive à vous calmez easy.
Juste que j'ai la flemme et je veux qu'on me laisse tranquille en fait, donc continue de rager, et pousse moi à bout s'il te plaît....
zboubi480 Très mauvais exemple, cette article était à 96% contre toi mais tu me notes que moi ? OK
keiku Hein ? Reformule ta phrase. Je critique pas le jeu de quoi tu parles.....
Ta couleur de peau ? T'en a pas marre de jouer les victimes et de perdre le peu de dignité qu'il te reste ? A 2 doigts de me traiter d'antisémite pour que je te laisse tranquille
Ok j’ai compris...c'est vraiment ta ligne de défense ? Le racisme ???
Me quote plus jamais, tu es une raclure de fond de chiotte, tu devrais avoir honte. C'est à cause de gens comme toi que le RN est au top
bah oui c'est justement ca qui t'es reprocher...
zboubi480 Non pas toi, toi tu me fais chier depuis l'histoire de ma pote de San Francisco, j'ai jamais dis que tu étais raciste, loin de moi. Notre embrouille est différente, pas la même chose.
walterwhite Bien sûr qu'il faut que tu respires. T'as été ban et t'es parti pleurer dans les jupes de Negan sur Discord, donc me dit pas que je vis pas dans ta tête mec. Je vous connais ici..
Et on s'est toujours bien entendu, c'est toi, et toi seul qui a pété un plomb sur ma personne, et bizarrement tu faisais idem avec Suzukube.. Ca en dit long sur toit. Wallah que je vais JAMAIS te lâcher....
Il peut trouver le jeux bon, il y a pas de problème.
Il aime pokopia alors que moi......je sais pas il manque quelque chose.
Je suis opposé au model wolverine ou Yotei que je considère comme des AAA fainéants.
Ressaisis-toi et arrête de jouer les victimes, comporte toi en homme. Là tu joues avec mes lacets...
Je suis ni sur Discord ou X, mais on me raconte ce que tu dis, continue......
Perso je prends pas le jeux car il ne m'intéresse pas mais je passe pas pour autant ma journée a aller dénigrer ceux qui l'apprécient.Pète un coup et essaye de te trouver une femme ça te fera oublier ta haine des jeux que tu trouve inadmissible qu'ils existent.
Après, il en faut pour tous les goûts, chacun ses préférences.
Je sors mon jeux t'as 6 mois pour l'acheter et tu la boucle...
Ouin Ouin Sony c'est des vilain
Slurp Slurp Nintendo.
Ce serais possible shanks de renommer le site ChialleuseKyo j'ai l'impression que ça marquerais plus la tendance du moment sur le site.
ungarsduqueens Je répondais simplement à ta remarque que la manette Zelda était plus chère et n'était plus disponible, ce à quoi je répondais que c'est le principe de l'édition collector limité. Et auquel je rajoutais que c'est nul mais que pour le coup il suffit de ne pas acheter.
Et accessoirement celui qui pleure ici c'est un peu toi non ?
Et ils la suivent d'autant plus qu'elle fonctionne puisque comme tu le dis, elle est out-of-stock, et rapidement, comme quoi cela ne dérange finalement pas grand monde qu'elle soit à 110€.
Et pour ceux qui n'approuvent pas, comme moi, il suffit de ne pas acheter. Si personne n'achète, Nintendo ne vendra plus à ce prix là. Sauf que bon, on sait bien que ça n'arrivera pas donc pleurer que la manette et trop chère et plus disponible n'a aucun intérêt.
Concernant Wolverine, dont je me demande ce qu'il vient faire dans la discussion, bah oui, si le jeu est nul, il suffit de ne pas l'acheter, ce qui enverra un message fort à Sony qui donc changera sa politique de gameplay. Si par contre le jeu se vend énormément, d'une part cela confortera Sony et surtout cela démontrera qu'il y a suffisamment de personnes qui le trouvent bon et que donc il n'y a pas de problème.
Bref en conclusion, plutôt que de dire "Nintendo est nul de faire ça", tu ferais mieux de faire comme moi et de dire "Si c'est une pratique que tu n'apprécie pas, n'achète pas". Plus tu arrivera à convaincre de personne de ne pas céder, plus la pratique s'atténuera.
Pleurer et critiquer sur un forum ne sert à rien, mise à part certainement te faire passer tes nerfs.
Je parle de Wolverine car c'est la plus grosse production de l'année (305 millions de dollars) de Sony (le constructeur référence en salon) comme exclusivité (100% PS5) faite par l'un de leurs plus gros studios maison (Insomniac Games) avec une licence connue ; je ne parle pas d'un jeu fait par un petit développeur tiers avec un petit budget avec une licence inconnue, donc, forcément, il est le révélateur de quelque chose.
Nous parlons de jeux vidéo ; ce qui fait son ADN, c’est l’interactivité. Ce n’est pas secondaire, c'est prioritaire, à moins que tu ne sois pas d'accord avec ça ; dans ce cas, dis-moi ce qui est prioritaire dans ce médium pour toi.
Des séquences de QTE sans que tu aies besoin de toucher la manette, car ça se fait tout seul ; tu as une autre séquence avec une moto, c'est la même chose : est-ce ça que tu attends d'un "jeu" (peut-on appeler ça un jeu, d'ailleurs, avec ce genre de séquence, sachant que si tu n'utilises pas ta manette, ça ne change rien) comme ça ?
Si en plus, nous parlons du fait que tout est indiqué de manière grossière, même dans un endroit étroit, alors que sur la boîte c'est PEGI 18, donc le jeu est "violent" pour faire "adulte", mais il te prend par la main en permanence.
C'est pas une question de "haine" mais de savoir ce que l'on attend d'un jeu, c'est ça le fond de mon article (donc des articles que j'ai incorporés dans cet article), je suis "pro-Gameplay Interactif", donc tout ceux qui iront dans ce sens, je les suivrais, d'ailleurs il y a écrit dans un de mes articles (en lien et dans l'article que tu vois) "La PS5 à sa sortie, avait comme jeu fourni Astro's Playroom, au niveau de l'interactivité, on n'est pas du tout au même niveau. Il y a eu par la suite Astro Bot, ils incarnent bien plus le jeu vidéo que ce Wolverine qui en est une esbroufe désincarnée. Vivement l'annonce du prochain titre de la Team Asobi, même si je pense que Nicolas Doucet doit avoir une pression énorme, car s'il sort un jeu qui n'est pas assez rentable, le couperet pourrait tomber aussi sur lui, vu le cynisme de la direction de Sony (qui s'adresse plus aux actionnaires qu'aux joueurs) depuis quelque temps. La rentabilité pour la rentabilité, voilà où ça nous mène.", je cite des jeux Sony.
Mon article dépasse "Wolverine/Sony", c'est plus profond que ça.
Il remarque même pas que tout le monde en a marre de ces interventions de merde et de son ton condescendant, le syndrome du personnage principal typique.
Je regarde le début de l'article et putain y avait RIEN ici de spécial dans son intervention.
C'est maladif à ce niveau sérieux.
C'est de la provoc et tu le sais.
Il a pas les épaules et j’ai pas envie qu’il fasse une bêtise, todo bene
Le racisme n'est pas une opinion comme un autre, c'est un grave délit, ces accusations sans fondement sont abjectes. Il faudrait que certains apprennent le sens du mot "Diffamation"
Mais visiblement une provoc à base de « clown » c’est pire que balancer du « raciste » à tout va.