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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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nicolasgourry
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[PS5] Wolverine / No comment

14 Juin 2026
Wolverine, est-ce du jeu vidéo ?
Donc, je me suis dit : "Wolverine, est-ce du jeu vidéo ?".
Un jeu vidéo, c'est l'interactivité avec un environnement qui nous domine, ce qui fait toute la quintessence de ce médium.
Dans un environnement que l'on domine sans effort, où le danger est neutralisé avant même d'être ressenti, que reste-t-il à explorer ?
Comment se dépasser quand le monde ne nous oppose aucune résistance ?

Est-ce que l'on se sent vulnérable ?
Est-ce que l’interaction est réelle ?
Est-ce que le gameplay est riche en possibilités ?
Est-ce que les litres de sang sont justifiés et apportent quelque chose ?
Est-ce que ça a du sens d'appuyer sur un bouton pour régénérer même ses vêtements ?
Est-ce qu'il y a une forme de puritanisme ?
Est-ce que le jeu a une dimension existentielle ?

La question ultime : jeu mature ou esbroufe désincarnée ?

Article fait suite à la première présentation du Gameplay (SOP)



15 Aout 2026
J'ai vraiment pas la même définition du jeu vidéo

"Je me demande si, en fait, le souci, c'est qu'il fallait remplir un planning, ce qui est difficile quand tu fermes plusieurs studios ; donc ceux qui sont encore là se retrouvent à devoir compenser les manques. La pression te pousse à devoir aller plus vite et ne pas pouvoir peaufiner ton jeu sur ses possibilités et qu'il y a des priorités a respecter dans le cahier des charges de l'éditeur. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un budget sûrement confortable, mais il n'est pas pensé pour rendre le jeu plus interactif, mais plus cinématographique, ce qui est pas si étonnant pour des consoles qui peuvent lire des films, Sony ayant toujours fait en sorte de faire le pont entre le cinéma et le jeu vidéo.

Du paraître (graphisme, sang qui gicle en outrance , ray tracing etc.) qui l'emporte sur l'être (gameplay, interactivité).

La PS5 à sa sortie, avait comme jeu fourni Astro's Playroom, au niveau de l'interactivité, on n'est pas du tout au même niveau. Il y a eu par la suite Astro Bot, ils incarnent bien plus le jeu vidéo que ce Wolverine qui en est une esbroufe désincarnée. Vivement l'annonce du prochain titre de la Team Asobi, même si je pense que Nicolas Doucet doit avoir une pression énorme, car s'il sort un jeu qui n'est pas assez rentable, le couperet pourrait tomber aussi sur lui, vu le cynisme de la direction de Sony (qui s'adresse plus aux actionnaires qu'aux joueurs) depuis quelque temps. La rentabilité pour la rentabilité, voilà où ça nous mène."


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Le jeu est sorti depuis ces articles :

[PS5] Wolverine / Skill Up parle de la conception
Je ne recommande pas Marvel's Wolverine parce que c'est un mauvais jeu, et au centre de sa médiocrité, il y a une chose dont je pense qu'il est particulièrement important de parler. e soutiendrais que la caractéristique déterminante de Marvel's Wolverine est une philosophie de conception qui part du principe que le joueur est extrêmement stupide.

Pour moi, c'est la façon dont Marvel's Wolverine a été conçu qui rend si important de s'opposer, parce que ce ne peut pas être la façon dont ces jeux AAA à gros budget vendus à grand renfort de systèmes sont conçus. Ce ne peut pas être la façon dont cette industrie fabrique des jeux vidéo. Et honnêtement, je soupçonne que ça ne le sera pas, car bien longtemps après avoir cessé de parler des graphismes jolis ou des combats médiocres de Wolverine, [g]je pense que l'on continuera à en parler comme d'un contre-exemple pour la conception de jeux AAA, et du risque de prendre son public pour des imbéciles au point qu'il n'en puisse plus.

Jouer à Marvel's Wolverine, c'est comme faire du bowling avec des barrières pour enfants, mais ces barrières sont tellement serrées qu'il est impossible de faire autre chose qu'un strike. Oh, et la boule se lance toute seule aussi !
Si vous voulez vraiment ressentir ce que c'est que de bouger avec un personnage qui demande de la maîtrise, de l'investissement et un vrai sens de l'espace, retournez plutôt jouer à un jeu de plateforme Nintendo comme Super Mario, où le design respecte l'intelligence de celui qui a la manette en main.


Wolverine : Insomniac ont vraiment testé leur jeu avant de le sortir ?

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    rogeraf
    posted the 09/16/2026 at 10:25 AM by nicolasgourry
    comments (75)
    ratchet posted the 09/16/2026 at 10:28 AM
    Hâte de rentrer du taff pour reprendre
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 10:28 AM
    Tu vas le faire sur Switch 2 ? Pourquoi tu te saoules avec le jeu, t'as pas la console mon pote.

    Vas jouer aux démos dispo de FF et de Dragon quest ça te fera du bien
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 10:29 AM
    ratchet Hâte que tu rentres du taf pour reprendre et que tu nous dises que c’est une tuerie et que les critiques sont injustes
    ratchet posted the 09/16/2026 at 10:30 AM
    walterwhite yes
    giru posted the 09/16/2026 at 10:32 AM
    C'est triste parce que y avait moyen de faire un truc cool et j'aurais aimé avoir quelque chose à jouer sur ma PS5 Pro avant GTA, mais dans toutes les vidéos que j'ai vu le gameplay a l'air éclaté au sol et comme j'en ai regardé quelques unes maintenant je n'ai que des shorts avec des gens qui "jouent" sans toucher la manette dans les phases QTE ou celle à moto
    rogeraf posted the 09/16/2026 at 10:33 AM
    Tu vois Gears E-DAY sur le solo. Le studio s'est donné les moyens de temps de developpement et d'argent pour arriver au résultat qu'ils souhaitaient. Là avec Wolverine, je ne pense pas que ça soit le cas.
    poker22 posted the 09/16/2026 at 10:36 AM
    C'est le meilleur jeu de la PS5!
    xylander posted the 09/16/2026 at 10:40 AM
    Le pire jeu d'Insomniac depuis longtemps. Cela en dit long sur l'ambiance dans les studios Sony. La Sony Family n'existe plus. C'est désormais Dollar Only et fuck le reste.
    akinen posted the 09/16/2026 at 10:41 AM
    J’ai compris le but de ton post. C’est un récapitulatif ? Une moquerie ? Un avertissement ?
    xylander posted the 09/16/2026 at 10:46 AM
    poker22 arrête la drogue, c'est mal !
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 10:46 AM
    rogeraf C'est ça

    Je l'ai dit hier, le développement de Wolverine était anormalement long....en aurait dit qu'ils créent un RPG. Je pense que SpiderMan a fait du mal au studio. Ils seraient temps qu'ils fassent autre chose, mais ça m'étonnerait, Sony va surement demander un Spiderman 3 ou un jeu Venom

    xylander Je sais pas combien le jeu fera,mais sur Twitch ça a cassé des records de spectateurs hier. Ce qui veut dire que le jeu a fortement été influencé. Et j'ai vu très très peu de sponsor de la part de Playstation.
    zboubi480 posted the 09/16/2026 at 10:46 AM
    Il y a un gros move en ce moment pour essayer de réhabiliter ce jeu....c’est assez marrant de voir les mecs galèrer en vidéo pour lui trouver tous les points positifs en minimisant les points négatifs...souvent avec des bugs mais c’est pas grave
    xylander posted the 09/16/2026 at 10:49 AM
    ravyxxs Il se vendra comme on vend un hamburger de chez MacDo
    xylander posted the 09/16/2026 at 10:52 AM
    Xbox aurait sorti cette daube que tout le monde lui cracherait à la gueule
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 10:55 AM
    zboubi480 J’te jure, qu’est-ce qu’on se marre

    Et l’autre clown qui nous parle de l’audience Twitch
    abookhouseboy posted the 09/16/2026 at 10:56 AM
    ravyxxs Insomniac a surtout dû passer un temps fou pour deviriliser Logan et vieillir et enlaisir les personnages féminins.
    taiko posted the 09/16/2026 at 10:57 AM
    J'ai commencé, c'est une cata je trouve.
    Aucune ambition.
    clad80 posted the 09/16/2026 at 10:58 AM
    ravyxxs Le Leaks n'a pas aidé je pense, beaucoup d'éléments ont été supprimées (5 mission avec Jean Grey, et un boss comme le Wendigo)

    xylander taiko En même temps le jeu est un jeu Popcorn
    à l'instar d'un blockbusters hollywoodien comme un Marvel...

    Les gens vous allez à MCDo est vous vous attendez à manger dans un restaurant gastronomique !

    Le jeu n'a jamais été vendu comme une révolution...

    Vous savez quoi le prochain Avengers Doomsday et Secret Wars ça va être des films funs sympas, mais qui ne vont pas bouleverser votre vie de spectateurs.

    Ce jeu cristallise tellement de choses qui sont de l'ordre de l'irrationnel.

    Gears of War E-day sera un jeu très sympas, qui ne changera pas la donne du genre, mais vous savez quoi ? il ne prétend pas être autre chose...

    Arrêter de vous créez des fausses attentes. Mais bon je parle dans le vent.

    walterwhite J''ai besoin un peu d'aigreur pour ma vinaigrette tu m'en sers ?

    abookhouseboy Commentaire vu 1 milliard de fois sur les réseau.
    Tu n'aimes pas n'achète pas, par contre pourquoi embêter les autres d'aimer un produit.
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 10:59 AM
    clad80 C’est du 77% concentré si ça te dis
    taiko posted the 09/16/2026 at 10:59 AM
    clad80 aucun rapport. Tu peux faire un jeu popcorn ambitieux.
    C'est un first party merde.
    xylander posted the 09/16/2026 at 11:05 AM
    clad80 Cela n'a rien à voir avec le rapport aux blockbusters. Sony me crache à la gueule, je lui crache à la gueule. Et je ne leur donnerai plus aucun euro. Ce n'est peut-être pas mieux ailleurs; mais ailleurs, ils font au moins semblant de me respecter. Pour moi, Sony peut crever.
    ziggourat posted the 09/16/2026 at 11:06 AM
    Vous forcez avec ce jeu... :/ Vivement qu'on passe à autre chose
    nicolasgourry posted the 09/16/2026 at 11:07 AM
    akinen
    C'est un constat par rapport à une situation concernant l’industrie du jeu vidéo depuis quelque temps, encore plus du côté de Sony par certaines décisions "politique" interne (mais qui ne concerne pas qu'eux d'ailleurs, même si c'est le plus "visible" depuis quelques temps).
    Wolverine est un cas intéressant (gros constructeur / gros jeu / gros budget / grosse licence = jeu avec critique haute et unanime... pas vraiment), car il dit quelque chose de ce qui se passe ; c'est ce que j'ai voulu expliquer dans mes articles (avec aussi des questions sur ce que l'on attend du jeu vidéo).
    Je t'invite à lire les commentaires sous les articles que j'ai faits et, après, sous l'article d'un des membres de Gamekyo (des mêmes membres).
    hazuki999 posted the 09/16/2026 at 11:07 AM
    En même temps y en vraiment marre de ces jeux de woke. Et l'argument des avis mitigé ne tient pas la route car il y a un certain nombre de personnes qui mettent des 10/10 juste pour relever la note metacritic et défendre les exclu playstation. Ces gens là même avec un couteau sous la gorge ils admettront pas que le jeu est moyen et que c'est un (mauvais) film interactif.
    balf posted the 09/16/2026 at 11:08 AM
    Donc, je me suis dit : "Wolverine, est-ce du jeu vidéo ?

    La réponse est OUI qu'il soit bon, moyen, ou mauvais, ça reste un vrai jeu vidéo.
    pas besoin de lire la suite de l'article.
    hazuki999 posted the 09/16/2026 at 11:13 AM
    clad80 tout a fait, le jeu est un pop corn, mais tu te trompe quand même sur un point, le jeu a été présenté comme l'une des grosses exclues de l'année, et c'est un jeu a gros budget sensé avec le label de qualité AAA. Ça démontre justement que le label AAA est une escroquerie. Ce sont des jeux photo réalistes qui utilisent l'argument du réalisme et de la puissance pour te rendre addict et te faire avaler de la propagande idéologique. Donc je pense qu'il faut dénoncer ce modèle pour briser un peu le mythe qui cause du tort a l'industrie selon moi
    zboubi480 posted the 09/16/2026 at 11:26 AM
    walterwhite d'habitude, Metacritic et IGN validaient, avec de bonnes notes, les jeux Insomniac (par exemple Spiderman 2 qui était très moyen). Même Chieze a trouver le jeu moyen, et je parle pas des autres youtubeurs....
    Ça validait leur achat et ils pouvaient mettre ces notes en valeur pour détruire les argument de ceux qui critiquaient leur jeu....mais avec un 77 Metacritic et un 6 sur IGN, tout s'effondre
    Ils sont perdus et se raccrochent à n'importe quoi pour à nouveau valider leur achat.
    La derniere en date et la note que donnent les joueurs Playstation sur le PS Store....God Of War : Son of Sparda avait une note de 4,75

    Mais d'ici quelques mois, le jeu se sera "bien" vendu et ce Wolverine sera apprécié à se juste valeur, comme God Of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ou Spiderman 2 : un jeu moyen !!!
    kratoszeus posted the 09/16/2026 at 11:27 AM
    Les meme hater sur le jeu ne changer rien, le fan boy gourry de Nintendo essaie de se persuaer comme il peut lui et sa switch avec ces remakes bidon et ses jeux dépassé, 3 eme articles pour detruire le jeu en citant des vieux youtubeur a la con. change rien pour améliorer la qualité du site qui se détériore chaque jour avec des membres comme toi, qui copie colle les 3/4 de ses articles sur d autres sites..
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 11:28 AM
    xylander Terrible et logique comparaison pour une triste réalité.

    clad80 C'est vrai que le jeu n'a jamais voulu ni été vu comme une révolution, mais il emprunte encore et beaucoup trop de passage très cliché. Venant d'un si grand studio c'est honteux. J'ai jamais fait Spiderman 2, et je ferais pas ce Wolverine, qui fera surement ses ventes comme tu dis...

    Et d'accord pour Eday même si c'est, du moins ce que j'ai vu, essaye quelque chose de plus ou moins nouveau dans le gameplay et les interactions avec le décors

    abookhouseboy Sa tête ... Ouais, la rage tu l'as vois de temps à autre, et c'est très viscérale mais pour le visage, ou le scénario, ouais, on est très loin d'un Hugh Jackman.

    Shanks 3 Jours, et y a pas un jour où ça n'arrête plus, donc merci de leur parler sinon je vais devoir te notifier pour des merdes inutile comme ici *Et l’autre clown qui nous parle de l’audience Twitch *. Je le notifie pas,ni indirectement via un autre membre pour me moquer, ni le calcule mais il n'arrive pas,je ne sais comment,de me virer de sa tête il doit être fan de moi je suppose. Merci de lui parler, et pour de bon. Je veux être tranquille avant la fin de la semaine, si ça c'est trop demandé de nos jours sur ce site..
    zboubi480 posted the 09/16/2026 at 11:33 AM
    zboubi480 publié le 14/09/2026 à 17:14
    ravyxxs je vis dans ta tête à toi !!!!!!! Tu peux pas t'en empêcher !!!!!!
    Me parle pas, tu es un con...

    Et tu viens te plaindre alors que tu fais le même chose ???
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 11:36 AM
    zboubi480 Merci de mettre le début de la conversation de ce mois et bien avant. On sait tous ici que tu es un membre qui cherche, je t'ai pas cherché, tu l'as fait. C'est facile de prendre des phrases hors contexte ! Mais le reste

    PS : Tu cherches encore alors que t'es pas concerné au passage.
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 11:36 AM
    zboubi480 C’est pas d’une modération qu’il a besoin mais d’un psychiatre

    Il remarque même pas que tout le monde en a marre de ces interventions de merde et de son ton condescendant, le syndrome du personnage principal typique.
    zoske posted the 09/16/2026 at 11:38 AM
    Pour l'instant c'est un jeu d'action bien réalisé (graphismes, animations, motion captures des différents acteurs) et très classique dans le domaine.
    Un style de God of War comme à l'époque de la PS2.

    Venant d'une époque NES/Megadrive, perso ça me dérange pas de jouer un jeu classique en ligne droite, tant que ça défoule et le scénario tient la route... et c'est le cas pour l'instant.

    D'ailleurs sur PS5 PRO avec RT 120Hz, il est carrément canon!
    Le jeu de l'année sûrement pas... Il mérite le Bashing actuel?? C'est l'ambiance actuelle sur Youtube/X.... On suit la masse et on donne surtout pas son vrai avis de peur d'être marginalisé... Et surtout critiquer quand on n'a ni la console ni acheter le jeu... c'est tellement plus crédible
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 11:38 AM
    walterwhite Les 6-7 d'entre vous sont des membres quasi détesté, ou lourd du site, si encore y avait des membres de poids, je me poserais effectivement des questions. Donc j'ai rien à retenir venant de fanboy M, N et surtout d'hypocrite.
    abookhouseboy posted the 09/16/2026 at 11:39 AM
    clad80 Faire un produit grand public à 315 millions de dollars et dégueulasser le tout pour complaire à une minuscule sous-communauté, quelle merveilleuse idée.
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 11:41 AM
    ravyxxs Tu décris parfaitement ta situation en tout cas

    Nous on continuera de te mettre le nez dans ton caca car tu en es visiblement incapable !
    nicolasgourry posted the 09/16/2026 at 11:44 AM
    balf
    Quand j'entends un passage à 20'40" (tu peux demander le sous-titre) "Ce n'est qu'à la fin du jeu que j'ai réalisé qu'il n'était pas nécessaire d'appuyer sur des boutons pendant les QTE. Le jeu les remplira automatiquement pour vous, même si vous n'appuyez sur rien."
    https://www.gamekyo.com/blog_article487956.html
    Si tu mets une cinématique, ça revient au même ; donc là, nous sommes plus dans l'illusion de l’interaction, alors que le jeu vidéo est une réelle interaction qui fait la différence entre un jeu vidéo et un film.
    Une autre séquence avec une moto :
    https://www.youtube.com/shorts/D7o7dupK_GY

    Je trouve que ces séquences posent question, justement.
    zboubi480 posted the 09/16/2026 at 11:44 AM
    ravyxxs publié le 15/08/2026 à 22:25
    zboubi480 35 commentaires, 25-30 personnes te disent que tu as tords, mais ça appelle les autres de débile. OK

    Dors bien ce soir, en regardant le plafond, regard dans le vide, en te disant *putain je suis SI CON que ça ?*

    C'est impossible qu'autant de commentaire n'affecte pas ton moral, donc reprend toi en main mec, même les trolls ont des limites dans les sentiments même aeris201 un jour son cerveau va lui faire très très vite un rappel, en lui disant d'arrêter les conneries.

    https://www.gamekyo.com/blog_article487342.html />
    Si si je me souviens très bien
    keiku posted the 09/16/2026 at 11:47 AM
    ravyxxs donc tu n'a pas de playstation de ton propre aveux, et tu critiques les gens pas le jeux...

    a un moment faut arrêter de croire que le problème c'est les autres...
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 11:49 AM
    walterwhite Ah bah voilà t'as les burnes de me notifier....

    Nuance vous faites rien, je me prends plus la tête, vous allez trop loin, je notifie Shanks c'est simple.

    Je veux être tranquille mais j'ai l'impression que je vous fou une rage aussi colossale que celle de Sony, pourquoi ? Va savoir, après pour toi et Negan, je sais que ma couleur un peu trop foncé joue beaucoup, pour les autres, comme zboubi480 etc c'est juste une bande de fanboy XBOX hardcore. Donc dans tous les cas ce 1 vs 7-10 j'arrive à vous calmez easy.

    Juste que j'ai la flemme et je veux qu'on me laisse tranquille en fait, donc continue de rager, et pousse moi à bout s'il te plaît....

    zboubi480 Très mauvais exemple, cette article était à 96% contre toi mais tu me notes que moi ? OK

    keiku Hein ? Reformule ta phrase. Je critique pas le jeu de quoi tu parles.....
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 11:54 AM
    ravyxxs Tu crois que t'es qui gaillard ? Tu penses que pour te notifier il faut respirer un bon coup ?

    Ta couleur de peau ? T'en a pas marre de jouer les victimes et de perdre le peu de dignité qu'il te reste ? A 2 doigts de me traiter d'antisémite pour que je te laisse tranquille
    zboubi480 posted the 09/16/2026 at 11:54 AM
    ravyxxs je sais que ma couleur un peu trop foncé joue beaucoup

    Ok j’ai compris...c'est vraiment ta ligne de défense ? Le racisme ???

    Me quote plus jamais, tu es une raclure de fond de chiotte, tu devrais avoir honte. C'est à cause de gens comme toi que le RN est au top
    keiku posted the 09/16/2026 at 11:55 AM
    ravyxxs Hein ? Reformule ta phrase. Je critique pas le jeu de quoi tu parles.....

    bah oui c'est justement ca qui t'es reprocher...
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 12:02 PM
    keiku Non, ces deux là me déteste tout simplement, rien à voir avec cet news mec...faudrait connaître le fond avant de rentrer dans une embrouille.

    zboubi480 Non pas toi, toi tu me fais chier depuis l'histoire de ma pote de San Francisco, j'ai jamais dis que tu étais raciste, loin de moi. Notre embrouille est différente, pas la même chose.

    walterwhite Bien sûr qu'il faut que tu respires. T'as été ban et t'es parti pleurer dans les jupes de Negan sur Discord, donc me dit pas que je vis pas dans ta tête mec. Je vous connais ici..

    Et on s'est toujours bien entendu, c'est toi, et toi seul qui a pété un plomb sur ma personne, et bizarrement tu faisais idem avec Suzukube.. Ca en dit long sur toit. Wallah que je vais JAMAIS te lâcher....
    cyr posted the 09/16/2026 at 12:03 PM
    ratchet walterwhite

    Il peut trouver le jeux bon, il y a pas de problème.

    Il aime pokopia alors que moi......je sais pas il manque quelque chose.
    akinen posted the 09/16/2026 at 12:08 PM
    nicolasgourry okay je compris. Je suis les articles, etant joueur PS3 historiquement demat etant passé physique pour des raisons financières.

    Je suis opposé au model wolverine ou Yotei que je considère comme des AAA fainéants.
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 12:19 PM
    ravyxxs Negan sur Discord ? Mec t'es complétement fêlé.

    Ressaisis-toi et arrête de jouer les victimes, comporte toi en homme. Là tu joues avec mes lacets...
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 12:23 PM
    walterwhite Fait celui qui comprend pas, tu crois tes Discords y a personne qui me parle IRL ???? On te balance mec, on te fait pas confiance

    Je suis ni sur Discord ou X, mais on me raconte ce que tu dis, continue......
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 12:35 PM
    ravyxxs J'ai aucun Discord avec Negan mais tranquille
    keiku posted the 09/16/2026 at 12:38 PM
    ravyxxs pour le coup, d'accord, je n'étais pas remonter assez loin, ce n'est en effet pas toi qui a lancer l'attaque... je m'en excuse
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 12:42 PM
    keiku AUCUN soucis vraiment aucun...bonne journée.
    ungarsduqueens posted the 09/16/2026 at 12:44 PM
    nicolasgourry Hey la pleureuse c'est quand le prochain article ou tu vas pleurer ta haine comme une gamine de 12 ans qui s'est fais lourder par son premier amour ? Tu pleurniche en disais que tu ne comprends pas que les gens ne comprennent pas le problème avec ce jeux ... Mais tout le monde s'en branle de ton avis , T'as cru que t'étais le guide Michelin du jeux vidéo ? . Le jeux vidéo c'est des propositions différentes pour tout un tas de joueurs différents.Ils ont le droit de kiffer leur jeux et t'as le droit de pleurer dans ton coin sans flood le site avec des articles sur un jeux que tu déteste .Y as du des tonnes de jeux avec moins d'interactivité dans les jeux vidéos , tu vas nous faire 50 articles par jeux car apparemment ça t'empêche de vivre ou tu vas juste continuer ton travail de community manager Nintendo as flood le site ?
    Perso je prends pas le jeux car il ne m'intéresse pas mais je passe pas pour autant ma journée a aller dénigrer ceux qui l'apprécient.Pète un coup et essaye de te trouver une femme ça te fera oublier ta haine des jeux que tu trouve inadmissible qu'ils existent.
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 12:44 PM
    walterwhite Tes Discords ont des fuites mais.....
    nyseko posted the 09/16/2026 at 12:47 PM
    Cela montre assez clairement la direction prise par Sony désormais, miser essentiellement sur le visuel que sur le gameplay.

    Après, il en faut pour tous les goûts, chacun ses préférences.
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 12:49 PM
    ravyxxs Autant que tes couches culottes.
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 12:53 PM
    walterwhite Tu me fais rire parce que tu crois je t'ai jamais vu en fait.... bref retournons taffer hein pause dej fini pour ma part
    xylander posted the 09/16/2026 at 12:53 PM
    nyseko Sony ne pense qu'au fric. Ce n'est pas véritablement un problème. Mais ils pourraient faire l'effort de nous respecter en illusion.
    ratchet posted the 09/16/2026 at 12:54 PM
    nyseko sortir cette phrase alors qu’on a eus Astro Bot y’a pas si longtemps. Un génie vraiment.
    ungarsduqueens posted the 09/16/2026 at 01:01 PM
    xylander oui cest vrai que Microsoft et Nintendo ne pense pas qu'au fric... 109€ la manette Pro switch Zelda ... ça transpire le respect des fan ça... et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Sony Nintendo et Microsoft sont tous la pour engranger le plus de blé.
    xylander posted the 09/16/2026 at 01:05 PM
    ungarsduqueens Tout à fait, mais seul Sony me crache à la gueule ouvertement en rigolant.
    ungarsduqueens posted the 09/16/2026 at 01:09 PM
    xylander Parce que vendre une manette collector zelda en quantité très limité que beaucoup de fans voudraient au prix de 109€ c'est pas leur chier dans la bouche en pleurant de rire ?
    nyseko posted the 09/16/2026 at 02:32 PM
    ratchet Il est sortie il y a deux ans déjà et prendre une exception pour une généralité, c'est du pure génie ça pour le coup...
    nyseko posted the 09/16/2026 at 02:36 PM
    ungarsduqueens C'est le principe du "collector" "limité", ce qui effectivement est nul mais il y a un remède simple pour lutter contre : ne pas acheter. Et ne pas être tenté, il faut être fort, ce n'est jamais qu'un skin au final.
    ungarsduqueens posted the 09/16/2026 at 02:50 PM
    nyseko oui bien sûr les 89€ pour Mario Kart World aussi c'est en édition limitée ? et Vendre Super Mario 3D All Star du 18 Septembre 2020 au 31 Mars 2021 est la plus grande des marque de respect envers les clients Nintendo .Bien sûr ...
    Je sors mon jeux t'as 6 mois pour l'acheter et tu la boucle...
    Ouin Ouin Sony c'est des vilain
    Slurp Slurp Nintendo.
    Ce serais possible shanks de renommer le site ChialleuseKyo j'ai l'impression que ça marquerais plus la tendance du moment sur le site.
    djfab posted the 09/16/2026 at 02:54 PM
    nyseko : juste pour information, comme je suis en train de jouer au jeu et toi non, le gameplay de Wolverine est excellent !
    nyseko posted the 09/16/2026 at 03:28 PM
    djfab Je ne suis pas persuadé que ton avis soit particulièrement très pertinent

    ungarsduqueens Je répondais simplement à ta remarque que la manette Zelda était plus chère et n'était plus disponible, ce à quoi je répondais que c'est le principe de l'édition collector limité. Et auquel je rajoutais que c'est nul mais que pour le coup il suffit de ne pas acheter.

    Et accessoirement celui qui pleure ici c'est un peu toi non ?
    ungarsduqueens posted the 09/16/2026 at 03:39 PM
    nyseko ha non justement , je montrais a xylander que tout le monde dans l'industrie était la avant tout pour le fric que ce soit Sony ou Microsoft ou Nintendo que ce soit via les jeux ou les accessoires et t'as direct couru pour faire croire qu'une manette a 109€ chez Nintendo c'était ok . D'ailleurs si c'est nul mais qu'il suffit pas d'acheter c'est pareil pour Wolverine. C'est Okay.
    nyseko posted the 09/16/2026 at 03:52 PM
    ungarsduqueens J'essaye de t'expliquer que c'est le principe universel du "collector" et de "l'édition limité", que effectivement tout le monde (ou presque) fait ça, Nintendo suit la tendance de l'industrie.

    Et ils la suivent d'autant plus qu'elle fonctionne puisque comme tu le dis, elle est out-of-stock, et rapidement, comme quoi cela ne dérange finalement pas grand monde qu'elle soit à 110€.

    Et pour ceux qui n'approuvent pas, comme moi, il suffit de ne pas acheter. Si personne n'achète, Nintendo ne vendra plus à ce prix là. Sauf que bon, on sait bien que ça n'arrivera pas donc pleurer que la manette et trop chère et plus disponible n'a aucun intérêt.

    Concernant Wolverine, dont je me demande ce qu'il vient faire dans la discussion, bah oui, si le jeu est nul, il suffit de ne pas l'acheter, ce qui enverra un message fort à Sony qui donc changera sa politique de gameplay. Si par contre le jeu se vend énormément, d'une part cela confortera Sony et surtout cela démontrera qu'il y a suffisamment de personnes qui le trouvent bon et que donc il n'y a pas de problème.

    Bref en conclusion, plutôt que de dire "Nintendo est nul de faire ça", tu ferais mieux de faire comme moi et de dire "Si c'est une pratique que tu n'apprécie pas, n'achète pas". Plus tu arrivera à convaincre de personne de ne pas céder, plus la pratique s'atténuera.

    Pleurer et critiquer sur un forum ne sert à rien, mise à part certainement te faire passer tes nerfs.
    nicolasgourry posted the 09/16/2026 at 06:16 PM
    ungarsduqueens
    Je parle de Wolverine car c'est la plus grosse production de l'année (305 millions de dollars) de Sony (le constructeur référence en salon) comme exclusivité (100% PS5) faite par l'un de leurs plus gros studios maison (Insomniac Games) avec une licence connue ; je ne parle pas d'un jeu fait par un petit développeur tiers avec un petit budget avec une licence inconnue, donc, forcément, il est le révélateur de quelque chose.

    Nous parlons de jeux vidéo ; ce qui fait son ADN, c’est l’interactivité. Ce n’est pas secondaire, c'est prioritaire, à moins que tu ne sois pas d'accord avec ça ; dans ce cas, dis-moi ce qui est prioritaire dans ce médium pour toi.

    Des séquences de QTE sans que tu aies besoin de toucher la manette, car ça se fait tout seul ; tu as une autre séquence avec une moto, c'est la même chose : est-ce ça que tu attends d'un "jeu" (peut-on appeler ça un jeu, d'ailleurs, avec ce genre de séquence, sachant que si tu n'utilises pas ta manette, ça ne change rien) comme ça ?
    Si en plus, nous parlons du fait que tout est indiqué de manière grossière, même dans un endroit étroit, alors que sur la boîte c'est PEGI 18, donc le jeu est "violent" pour faire "adulte", mais il te prend par la main en permanence.

    C'est pas une question de "haine" mais de savoir ce que l'on attend d'un jeu, c'est ça le fond de mon article (donc des articles que j'ai incorporés dans cet article), je suis "pro-Gameplay Interactif", donc tout ceux qui iront dans ce sens, je les suivrais, d'ailleurs il y a écrit dans un de mes articles (en lien et dans l'article que tu vois) "La PS5 à sa sortie, avait comme jeu fourni Astro's Playroom, au niveau de l'interactivité, on n'est pas du tout au même niveau. Il y a eu par la suite Astro Bot, ils incarnent bien plus le jeu vidéo que ce Wolverine qui en est une esbroufe désincarnée. Vivement l'annonce du prochain titre de la Team Asobi, même si je pense que Nicolas Doucet doit avoir une pression énorme, car s'il sort un jeu qui n'est pas assez rentable, le couperet pourrait tomber aussi sur lui, vu le cynisme de la direction de Sony (qui s'adresse plus aux actionnaires qu'aux joueurs) depuis quelque temps. La rentabilité pour la rentabilité, voilà où ça nous mène.", je cite des jeux Sony.

    Mon article dépasse "Wolverine/Sony", c'est plus profond que ça.
    shanks posted the 09/16/2026 at 06:46 PM
    walterwhite
    Il remarque même pas que tout le monde en a marre de ces interventions de merde et de son ton condescendant, le syndrome du personnage principal typique.

    Je regarde le début de l'article et putain y avait RIEN ici de spécial dans son intervention.
    C'est maladif à ce niveau sérieux.
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 07:27 PM
    shanks T’aime te faire appeler pour avoir dit que c’est un clown ? Tu fais dans le social maintenant ?
    shanks posted the 09/16/2026 at 07:31 PM
    walterwhite
    C'est de la provoc et tu le sais.
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 07:54 PM
    shanks Genre y’a jamais de provoc sur GK

    Il a pas les épaules et j’ai pas envie qu’il fasse une bêtise, todo bene
    tokito posted the 09/16/2026 at 08:59 PM
    shanks : Tu as quand-même un chantage au racisme enverswalterwhite et zboubi480 tout ça parce qu'il galère à défendre son jeu daubesque supervisé par Sweet Baby
    Le racisme n'est pas une opinion comme un autre, c'est un grave délit, ces accusations sans fondement sont abjectes. Il faudrait que certains apprennent le sens du mot "Diffamation"
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 09:09 PM
    tokito Bien vu

    Mais visiblement une provoc à base de « clown » c’est pire que balancer du « raciste » à tout va.
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