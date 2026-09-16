Malgré des critiques mitigées, Marvel’s Wolverine semble rencontrer un franc succès auprès des joueurs PS5. Sur le PlayStation Store, le nouveau titre d’Insomniac Games figure non seulement parmi les meilleures ventes de la plateforme, mais il recueille également des avis positifs de la part des joueurs.
Lors de la publication des tests de Marvel’s Wolverine la semaine dernière, le jeu a obtenu une note globale de 77 sur Metacritic, basée sur 117 critiques. Bien que ce score soit loin d'être mauvais, de nombreux fans ont été « déçus » par ces retours, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un titre first-party de PlayStation développé par Insomniac Games.
Cependant, Marvel’s Wolverine est désormais disponible sur PS5, et les joueurs semblent en désaccord avec une grande partie de la critique. Sur le PlayStation Store, le jeu affiche actuellement une note de 4,83 sur 5, avec des milliers d'avis enregistrés. Fait intéressant, plus de 92 % des évaluations sur la boutique numérique proviennent d'utilisateurs ayant attribué 5 étoiles au titre.
Ce point est particulièrement notable, car seuls les clients ayant acheté cette exclusivité PS5 peuvent réellement la noter. De même, les réactions sur des sites comme Reddit et X semblent étonnamment positives. Certains utilisateurs comparent le jeu à un « beat'em up d'arcade » et semblent beaucoup s'amuser.
En somme, il semble que Marvel’s Wolverine trouve davantage d'écho auprès de certains joueurs que de la critique spécialisée. Il convient toutefois de noter que les avis sur le PlayStation Store ne représentent qu'une infime partie du nombre total de joueurs. De plus, le jeu ayant bénéficié d'un lancement à minuit, il faudra attendre quelques jours pour voir comment cette note évolue à mesure qu'un plus grand nombre de joueurs s'y plongeront. Elle pourrait très bien baisser une fois que les fans auront davantage progressé dans la campagne.
Malgré cet accueil critique mitigé, Insomniac Games a confirmé son intention de prendre en compte les retours des joueurs et de mettre le jeu à jour. Bien que l'éditeur Sony n'ait pas précisé quels changements étaient prévus, le directeur James Stevenson a publié un message sur X pour assurer aux fans qu'ils sont écoutés.
« Nous avons été tout à l'écoute ces derniers jours et l'équipe a travaillé d'arrache-pied aujourd'hui pour répondre à certains retours — au cas où vous vous demanderiez quelle était cette odeur qui s'échappait de notre cuisine. » L'une des principales critiques formulées jusqu'à présent concerne les pistes olfactives qui prennent le joueur par la main pour guider Logan dans certaines sections du jeu. D'autres joueurs ont déploré un système de combat parfois un peu trop répétitif. Il sera donc intéressant de voir quelles modifications seront éventuellement apportées à Marvel’s Wolverine via une future mise à jour.
Quoi qu'il en soit, il semble que de nombreux joueurs PlayStation apprécient Marvel’s Wolverine. Il convient toutefois de noter qu'il est impossible de consulter l'intégralité des avis des utilisateurs. Et bien que le titre d'Insomniac Games figure actuellement parmi les meilleures ventes PS5 sur le PlayStation Store et Amazon, seul l'avenir nous dira quel sera son véritable succès commercial.
Source : https://www.vice.com/en/article/marvels-wolverine-glowing-player-reviews-ps5/
Et ce peu importe les review, les critiques, les top, et les discours du net...
Évidement s'il ne sont pas annoncé, c'est que ce sera un échec...
Et franchement j'ai passé de très bonnes heures.
Si ça continue comme ça, sûrement le jeu le plus sous-évalué de l'année.
Un vrai plaisir de retrouver de l'action débridé et qui dure vraiment, avant de passer par des passages narratifs plutôt bien réussi.
Seul bémol, la trace olfactive trop visible et qui gêne un peu l'immersion.
En dehors de ça, c'est du très bon Insomniac.
Agréablement surpris.
Il est noté, publicité et mis en avant comme un AAA, il vient seulement de sortir, les premier vont y jouer (mais les premier joueurs sont ceux qui ont préco et donc qui note a chaud donc pas les plus critique),le bouche a oreille va se faire pour la suite, et c'est la que l'on verra ce qu'il en est vraiment en dehors du net...
donc ce ne sont pas des critères d'appréciation général, juste encore un chiffre trompeur...,
pareil pour les ventes amazon, qui sont calculé par semaine/mois et par région... un gros AAA sort et pas grande chose a coté, il faudrait s’inquiéter si le jeu n'est pas dans le top, parce que ca voudrait dire moins de 10 000 ventes...alors que ca doit chiffré en millions pour être un succès donc encore une fois ces données sont trompeuses...
Les gens se batte pour mettre en avant les chiffres qu'ils veulent, mais ne donne jamais les chiffres... et sans les vrai chiffre, en nombre (pas en valeur) on ne peut rien déterminer
en vrai pointer sur les ventes initial est une très mauvaise chose... (les constructeur l'on compris et c'est pour ca que leur com est aujourd'hui basé la dessus) ca donne un signal plus positifif qu'il ne l'est vraiment (car un signal négatif réduira les ventes initial et précommande et c'est ce qu'il ne veulent surtout pas) donc c'est du marketing et les gens les relaie...
C'est aussi pour ca que ca ne diffuse plus les chiffres qu'en début de cycle vu que c'est le moment ou les gens qui ont préco sans avoir vu les test et donc les ventes sont les plus nombreuse, en gros les ventes de 3 premier mois, sont les ventes marketing...
et c'est seulement après qu'on voit si le jeu est apprécié ou pas, si les ventes se poursuive sur la longueurs, alors on peut se dire que le jeu est apprécié, si elle chute ca raconte une autre histoire...
c'est aussi d'ailleurs ce qu'on remarque avec les jeux nintendo qui se vende souvent longtemps sur la durée... et d'autre succès comme elden ring ou clair obscure
clair obscur a fait un départ a 500 000, est monté a 4 millions en 6 mois et a doublé le chiffre en 1 ans...
ff16 a fait 3 millions en 6 jour, 3 millions en 3 mois et ont table sur 3.5 millions sur l'année
si on prend spirdeman 2 par exemple le dernier chiffre donné a moins de 6 mois... puis plus aucune communication, ce qui veut dire que dans la durée le jeu a eu du mal...
Mais c'est la le génie de sony, après un bad buzz monstrueux, les gens tente de sauver wolverine.....
Preuve que la ps6 n'a rien a craindre.
Il me semble que d'après les leaks on parlait de 10 à 25 % sur la vente de chaque exemplaire ( et bien plus s'il y a des packs console plus jeu).
cyr je suis sûr que même s'il annonce la Ps6 à 999.99 euros, elle se vendra par dizaine de millions.
De l'autre côté les joueurs qui ont notés le jeu pour le moment sont ceux qui l'ont prit à minuit, en clair ceux qui l'attendaient vraiment et qui sont pret à passer outres les défauts.
Donc vaut mieux attendre un peu que ça s'équilibre, mais de toutes façon la presse d'ajd ne sait plus noter les jeux. Et les joueurs deviennent aussi plus exigeant... Quand on voit MP4 qui n'est pas un mauvais jeu, pourtant bcp le traite comme une bouse... En gros ajd si un jeu n'est pas excellent c'est de la merde, y a plus de juste milieu
Sony/Insomniac ont un peu foiré la comm en les affichant pendant la comm du jeu
Au-delà du bad buzz on verra les chiffres de ventes
cyr déjà plus crédible que toi qui joue à rien et qui passe son temps à degueler sur la concurrence tout en faisant des gorges profondes à Nintendo
Et que les testeurs sont tous des haters. C'est insomniac, c'esr obligé que ce soit le goty.
Même guiguif critique le jeux, et lui c'est un pro s.
Maintenant ceux qui en attendent rien peuvent aimer
Mais ça n'efface pas les défauts évident du jeux.....
Il y a multitudes de séquences qui pop sur X c'est à mourir de rire le degré de finition médiocre du jeu
Puis l'avoir "terminé" à peine dans la journée démontre bien déjà un certain état d'esprit.
Ensuite, le jeu est pointé du doigt pour être en gros un jeu "no brain" mais ce qui convient parfaitement à certains joueurs qui veulent juste un jeu de défoulement, tous les goûts sont dans la nature.
Attendons déjà de voir sa note dans un mois avant d'en conclure quoi que ce soit.
Beaucoup jouent principalement à COD, Battlefield, GTA 5, Fortnite, FIFA, auxquels s’ajoutent quelques jeux très narratifs et très scriptés, comme The Last of Us, A Plague Tale, Uncharted, etc., ou encore des open worlds AAA comme Assassin’s Creed ou Horizon.
Évidemment, ça ne représente pas toute la communauté, mais il y en a une grosse partie. Du coup, un jeu assez couloir, où il suffit globalement de taper sur tout ce qui bouge et de se laisser guider par l’histoire, ça leur convient très bien. C'est bien si le jeu trouve son public, mais c'est ce qui explique la différence entre la note du store PlayStation et celle de metacritic / des joueurs sur les forums spécialisés.
Je plein les boutons du site qui vont se passer du jeu car ils ont lu 2 critiques de merde par ign et compagnie. Ign tant qu il y a pas de gay ça met pas plus de 7 ces sales wokes
J'ai acheté le jeu vendredi dans ma petite boutique de quartier et j'ai déjà 6 heures dessus. Je trouve que le jeu a ses défauts, le système de combat un peu trop simpliste en particulier (quel dommage de s'éloigner du du système des Arkham alors que le personnage s'y prêtait particulièrement bien) mais dans l'ensemble c'est un gros cinematic blockbuster qui tache. Et de temps en temps, ça fait du bien.
Comme si c'était une boucle éternelle, un débat sans fin
À l'image de Metroid Prime 4, ça sautait aux yeux qu'il y avait tout un tas de problème, ces jeux sont au final assez médiocres sur des critères objectifs.
Autant Marvel c'est pas trop ma came, autant ça m'a pas empêché d'acheter MP4, etant fan de la licence depuis mon enfance et d'y passer un bon moment.
Ya aucun mal a apprécié un jeu fortement imparfait.
Faut savoir faire la part des choses.
j'ai l'impression que la presse n'ont plus des équipes taillés pour faire de vrais tests qualitatifs.
Comme dit plus haut quand on est un vrai gamer on touche à tout et on se fait son propre avis, ici tout le monde a décidé que le jeu était claqué car "les journalistes l'ONT DIT NANANA"
Je suppose donc que personne n'a joué ici à :
Nier quand il est sorti sur PS3
Les jeux de Suda51
The Last Guardian
Et j'en passe. Apparemment impossible pour certains d'apprécier un jeu s'il n'a pas 95meta.
Vous faites vraiment pitié. Laissez les gens s'amuser et amusez vous au lieu de discuter leurs avis.
Donc faut se faire son propre avis
https://x.com/nyc_prophet/status/2100009011504361642/photo/2
kujotaro Les « vrais gamers » vont pas tous payer 60-80€ pour se faire leur propre avis, ça ne marche pas comme ça la vraie vie
Tout ne se passe pas comme prevu
Je préfère essayer spiderman , c'est dire que wolverine, même si tu me paye , j'ai autre chose a faire
https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/grok-l-ia-d-elon-musk-x-visee-par-une-enquete-apres-des-propos-negationnistes-sur-les-chambres-a-gaz-d-auschwitz-2407707.html
Et certains ici qui se prennent pour les pros gamer, qu'ils ne sont pas, faute de bagage, et de leur culture pauvre en jeu vidéo.
Et qui prônent l'IA comme le futur de l'industrie...
https://www.lesnumeriques.com/intelligence-artificielle/l-agi-est-arrivee-le-patron-de-nvidia-annonce-que-l-ia-a-rattrape-l-intelligence-humaine-n261500.html
On est pas dans la merde !
Je préfère largement l'avis des joueurs "de confiance", même si avec la presse tu peux tout de même te faire une idée objective assez réaliste à base des points négatifs et positifs qui font consensus entre les différentes review.
Par contre les 5/5 day one sur le PlayStation store, rien de pire en terme d'avis poubelle
Par exemple akiru qui peut donner de bons avis sur les jeux d'actions.
Je préfère penser par moi même mais sur d'autres jeux tkt
Je me ferai mon avis sur zelda, God of war faye, Fire Emblem, Orbitals, GTA,...