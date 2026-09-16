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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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[Ps5] Marvel’s Wolverine reçoit des avis très positifs de la part des joueurs


Malgré des critiques mitigées, Marvel’s Wolverine semble rencontrer un franc succès auprès des joueurs PS5. Sur le PlayStation Store, le nouveau titre d’Insomniac Games figure non seulement parmi les meilleures ventes de la plateforme, mais il recueille également des avis positifs de la part des joueurs.

Lors de la publication des tests de Marvel’s Wolverine la semaine dernière, le jeu a obtenu une note globale de 77 sur Metacritic, basée sur 117 critiques. Bien que ce score soit loin d'être mauvais, de nombreux fans ont été « déçus » par ces retours, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un titre first-party de PlayStation développé par Insomniac Games.

Cependant, Marvel’s Wolverine est désormais disponible sur PS5, et les joueurs semblent en désaccord avec une grande partie de la critique. Sur le PlayStation Store, le jeu affiche actuellement une note de 4,83 sur 5, avec des milliers d'avis enregistrés. Fait intéressant, plus de 92 % des évaluations sur la boutique numérique proviennent d'utilisateurs ayant attribué 5 étoiles au titre.



Ce point est particulièrement notable, car seuls les clients ayant acheté cette exclusivité PS5 peuvent réellement la noter. De même, les réactions sur des sites comme Reddit et X semblent étonnamment positives. Certains utilisateurs comparent le jeu à un « beat'em up d'arcade » et semblent beaucoup s'amuser.

En somme, il semble que Marvel’s Wolverine trouve davantage d'écho auprès de certains joueurs que de la critique spécialisée. Il convient toutefois de noter que les avis sur le PlayStation Store ne représentent qu'une infime partie du nombre total de joueurs. De plus, le jeu ayant bénéficié d'un lancement à minuit, il faudra attendre quelques jours pour voir comment cette note évolue à mesure qu'un plus grand nombre de joueurs s'y plongeront. Elle pourrait très bien baisser une fois que les fans auront davantage progressé dans la campagne.

Malgré cet accueil critique mitigé, Insomniac Games a confirmé son intention de prendre en compte les retours des joueurs et de mettre le jeu à jour. Bien que l'éditeur Sony n'ait pas précisé quels changements étaient prévus, le directeur James Stevenson a publié un message sur X pour assurer aux fans qu'ils sont écoutés.

« Nous avons été tout à l'écoute ces derniers jours et l'équipe a travaillé d'arrache-pied aujourd'hui pour répondre à certains retours — au cas où vous vous demanderiez quelle était cette odeur qui s'échappait de notre cuisine. » L'une des principales critiques formulées jusqu'à présent concerne les pistes olfactives qui prennent le joueur par la main pour guider Logan dans certaines sections du jeu. D'autres joueurs ont déploré un système de combat parfois un peu trop répétitif. Il sera donc intéressant de voir quelles modifications seront éventuellement apportées à Marvel’s Wolverine via une future mise à jour.

Quoi qu'il en soit, il semble que de nombreux joueurs PlayStation apprécient Marvel’s Wolverine. Il convient toutefois de noter qu'il est impossible de consulter l'intégralité des avis des utilisateurs. Et bien que le titre d'Insomniac Games figure actuellement parmi les meilleures ventes PS5 sur le PlayStation Store et Amazon, seul l'avenir nous dira quel sera son véritable succès commercial.

Source : https://www.vice.com/en/article/marvels-wolverine-glowing-player-reviews-ps5/
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    tynokarts
    posted the 09/16/2026 at 02:53 AM by link49
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    keiku posted the 09/16/2026 at 03:47 AM
    le réponse sera très simple, les chiffres de ventes déterminera ce qu'il en est, si on annonce 10 millions ca ira, moins ce sera un échec

    Et ce peu importe les review, les critiques, les top, et les discours du net...

    Évidement s'il ne sont pas annoncé, c'est que ce sera un échec...
    link49 posted the 09/16/2026 at 04:12 AM
    keiku après je pense que son support physique va l'aider à se vendre. A voir...
    dalbog posted the 09/16/2026 at 04:13 AM
    J'ai joué toute la nuit....

    Et franchement j'ai passé de très bonnes heures.
    Si ça continue comme ça, sûrement le jeu le plus sous-évalué de l'année.

    Un vrai plaisir de retrouver de l'action débridé et qui dure vraiment, avant de passer par des passages narratifs plutôt bien réussi.
    Seul bémol, la trace olfactive trop visible et qui gêne un peu l'immersion.
    En dehors de ça, c'est du très bon Insomniac.

    Agréablement surpris.
    keiku posted the 09/16/2026 at 04:18 AM
    link49 je pense que de toute facon, vous regarder le spectre du jeu sous une microéconomie... il faut regarder ca au niveau mondial...

    Il est noté, publicité et mis en avant comme un AAA, il vient seulement de sortir, les premier vont y jouer (mais les premier joueurs sont ceux qui ont préco et donc qui note a chaud donc pas les plus critique),le bouche a oreille va se faire pour la suite, et c'est la que l'on verra ce qu'il en est vraiment en dehors du net...
    keiku posted the 09/16/2026 at 04:26 AM
    link49 Encore une fois il y a toujours un problème fondamental, ceux qui achète sont ceux qui vont aimer, ceux qui n'achète pas sont ceux qui ne vont pas aimer... les reviews des store, en vrai ne sont qu'un reflet du nombre de personne qui pensait aimer et qui ont aimer... donc moins ceux qui pense ne pas aimer le jeu vont y jouer, plus les review seront positive...

    donc ce ne sont pas des critères d'appréciation général, juste encore un chiffre trompeur...,

    pareil pour les ventes amazon, qui sont calculé par semaine/mois et par région... un gros AAA sort et pas grande chose a coté, il faudrait s’inquiéter si le jeu n'est pas dans le top, parce que ca voudrait dire moins de 10 000 ventes...alors que ca doit chiffré en millions pour être un succès donc encore une fois ces données sont trompeuses...

    Les gens se batte pour mettre en avant les chiffres qu'ils veulent, mais ne donne jamais les chiffres... et sans les vrai chiffre, en nombre (pas en valeur) on ne peut rien déterminer
    link49 posted the 09/16/2026 at 04:28 AM
    keiku on sera fixé quand Sony donnera les premiers chiffres.
    keiku posted the 09/16/2026 at 04:32 AM
    link49 Prenons le cas de ff16, les notes sont bonne, les review sur le store sont bonne, le métacritique donne 87 soit 10 points de plus que wolverine, en avril ff16 était 1er top des vente amazon US et dans le top 3 européens, mais non seulement les ventes n'ont pas été bonne, mais en plus wolverine fera de toute manière plus...
    link49 posted the 09/16/2026 at 04:38 AM
    keiku pas faux. Après la licence ff est si sur une pente descendante depuis le 13.
    keiku posted the 09/16/2026 at 04:56 AM
    link49 oui mais ca n'a pourtant rien changer au note, au méta, et au review, ni les préco amazon...

    en vrai pointer sur les ventes initial est une très mauvaise chose... (les constructeur l'on compris et c'est pour ca que leur com est aujourd'hui basé la dessus) ca donne un signal plus positifif qu'il ne l'est vraiment (car un signal négatif réduira les ventes initial et précommande et c'est ce qu'il ne veulent surtout pas) donc c'est du marketing et les gens les relaie...

    C'est aussi pour ca que ca ne diffuse plus les chiffres qu'en début de cycle vu que c'est le moment ou les gens qui ont préco sans avoir vu les test et donc les ventes sont les plus nombreuse, en gros les ventes de 3 premier mois, sont les ventes marketing...

    et c'est seulement après qu'on voit si le jeu est apprécié ou pas, si les ventes se poursuive sur la longueurs, alors on peut se dire que le jeu est apprécié, si elle chute ca raconte une autre histoire...

    c'est aussi d'ailleurs ce qu'on remarque avec les jeux nintendo qui se vende souvent longtemps sur la durée... et d'autre succès comme elden ring ou clair obscure

    clair obscur a fait un départ a 500 000, est monté a 4 millions en 6 mois et a doublé le chiffre en 1 ans...

    ff16 a fait 3 millions en 6 jour, 3 millions en 3 mois et ont table sur 3.5 millions sur l'année

    si on prend spirdeman 2 par exemple le dernier chiffre donné a moins de 6 mois... puis plus aucune communication, ce qui veut dire que dans la durée le jeu a eu du mal...
    cyr posted the 09/16/2026 at 05:08 AM
    link49 les avis des joueurs c'est pas toujours crédible. Je suis sur qu'un bon paquet d'avis on étais poster alors que les mecs on même pas le jeux, ou alors ils ont joué 5 minutes.

    Mais c'est la le génie de sony, après un bad buzz monstrueux, les gens tente de sauver wolverine.....

    Preuve que la ps6 n'a rien a craindre.
    djfab posted the 09/16/2026 at 05:18 AM
    cyr : " les avis des joueurs c'est pas toujours crédible" c vrai, vaut mieux écouter tous ces avis des non joueurs qui disent que c'est de la merde à partir d'un trailer !
    abookhouseboy posted the 09/16/2026 at 05:23 AM
    Il faudra que Sony en vente vraiment beaucoup pour atteindre la rentabilité, en effet le jeu à côté plus de 300 millions de dollars à développer hors marketing, il ne sort que sur un seul support et l'accord avec Disney Marvel prévoit des royalties sur le chiffre d'affaires de la vente des jeux.

    Il me semble que d'après les leaks on parlait de 10 à 25 % sur la vente de chaque exemplaire ( et bien plus s'il y a des packs console plus jeu).
    link49 posted the 09/16/2026 at 05:28 AM
    keiku Au pire, on pourra voir les première estimations. Je pense qu'il fera un gros lancement. A voir comme tu dis sur le long terme.

    cyr je suis sûr que même s'il annonce la Ps6 à 999.99 euros, elle se vendra par dizaine de millions.
    syoshu posted the 09/16/2026 at 05:30 AM
    Les mauvaises notes viennent surtout du mode facile qui est assez assisté. Et serait pas étonnant que la plupart des journalistes ne jouent qu'en facile pour pouvoir enchainer les jeux le plus rapidement possible.

    De l'autre côté les joueurs qui ont notés le jeu pour le moment sont ceux qui l'ont prit à minuit, en clair ceux qui l'attendaient vraiment et qui sont pret à passer outres les défauts.

    Donc vaut mieux attendre un peu que ça s'équilibre, mais de toutes façon la presse d'ajd ne sait plus noter les jeux. Et les joueurs deviennent aussi plus exigeant... Quand on voit MP4 qui n'est pas un mauvais jeu, pourtant bcp le traite comme une bouse... En gros ajd si un jeu n'est pas excellent c'est de la merde, y a plus de juste milieu
    osiris67 posted the 09/16/2026 at 05:31 AM
    C est une daube ultra assisté
    link571 posted the 09/16/2026 at 05:33 AM
    keiku A priori dans les données qui avait fuites avec le jeu y a quelques temps l’objectif fixé était 6 millions de vente.
    djfab posted the 09/16/2026 at 05:41 AM
    En tous cas pour l'instant (2h de jeu) le jeu est vraiment très bon, super rythmé, c'est ce que l'on peut attendre d'un Wolverine !
    syoshu posted the 09/16/2026 at 05:51 AM
    osiris67 c'est un faux problème qui alimente le bad buzz, toutes les assistances sont désactivable et sont liées au mode facile.

    Sony/Insomniac ont un peu foiré la comm en les affichant pendant la comm du jeu
    akinen posted the 09/16/2026 at 06:02 AM
    Oui bien sûr, ils l’ont tous finis. Les avis à froid ne manqueront pas de le laisser là où sa place au coté des AAA sans incidence sur l’industrie.
    shinz0 posted the 09/16/2026 at 06:07 AM
    Comme habitude : réalité vs réseaux sociaux

    Au-delà du bad buzz on verra les chiffres de ventes
    mrpopulus posted the 09/16/2026 at 06:12 AM
    keiku on dirait que tu attends que ça que le jeu se plante le sous joueur...

    cyr déjà plus crédible que toi qui joue à rien et qui passe son temps à degueler sur la concurrence tout en faisant des gorges profondes à Nintendo
    alucardhellsing posted the 09/16/2026 at 06:21 AM
    Apparamment le jeu serait tres assisté !
    cyr posted the 09/16/2026 at 06:23 AM
    mrpopulus donc tu reconnais être un pro s de haut niveau.

    Et que les testeurs sont tous des haters. C'est insomniac, c'esr obligé que ce soit le goty.

    Même guiguif critique le jeux, et lui c'est un pro s.

    Maintenant ceux qui en attendent rien peuvent aimer

    Mais ça n'efface pas les défauts évident du jeux.....
    shido posted the 09/16/2026 at 06:28 AM
    alucardhellsing parfait pour les joueurs de maintenant quoi. les même qui chialent pour un mode facile sur les souls like
    mrpopulus posted the 09/16/2026 at 06:30 AM
    cyr j'ai même pas fait le jeu qu'est ce que tu baragouine... contrairement à toi moi je joue avant de juger
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 06:40 AM
    A 80 balles en démat, sans possibilité de se faire rembourser ou revendre, tu m'étonnes qu'ils se forcent d'aimer cette daube.

    Il y a multitudes de séquences qui pop sur X c'est à mourir de rire le degré de finition médiocre du jeu
    nyseko posted the 09/16/2026 at 06:54 AM
    C'est un peu normal, les premiers joueurs sont en grande partie des enthousiastes de la marque ou de la licence et donc plus permissif.

    Puis l'avoir "terminé" à peine dans la journée démontre bien déjà un certain état d'esprit.

    Ensuite, le jeu est pointé du doigt pour être en gros un jeu "no brain" mais ce qui convient parfaitement à certains joueurs qui veulent juste un jeu de défoulement, tous les goûts sont dans la nature.

    Attendons déjà de voir sa note dans un mois avant d'en conclure quoi que ce soit.
    mck posted the 09/16/2026 at 06:57 AM
    La communauté Playstation reste quand même extrêmement casu dans l’ensemble (et ce n'est pas du tout péjoratif).

    Beaucoup jouent principalement à COD, Battlefield, GTA 5, Fortnite, FIFA, auxquels s’ajoutent quelques jeux très narratifs et très scriptés, comme The Last of Us, A Plague Tale, Uncharted, etc., ou encore des open worlds AAA comme Assassin’s Creed ou Horizon.

    Évidemment, ça ne représente pas toute la communauté, mais il y en a une grosse partie. Du coup, un jeu assez couloir, où il suffit globalement de taper sur tout ce qui bouge et de se laisser guider par l’histoire, ça leur convient très bien. C'est bien si le jeu trouve son public, mais c'est ce qui explique la différence entre la note du store PlayStation et celle de metacritic / des joueurs sur les forums spécialisés.
    kratoszeus posted the 09/16/2026 at 07:03 AM
    dalbog dalbog pareil j en suis a 4 5h. Plus jamais de ma vie je lirais un test de ma vie. Les test m'avaient refroidi, mais ceux qui ont donné une mauvaise note sont dune mauvaise fois absolue. La réalisation est parfaitew la mise en scène incroyable, et avec la voix officielle française de wolverine c'est encore mieux. Deja le jeu a 4.85 sur 5 sur le store avec plus de 18k avis en une journée ( c'est énorme)

    Je plein les boutons du site qui vont se passer du jeu car ils ont lu 2 critiques de merde par ign et compagnie. Ign tant qu il y a pas de gay ça met pas plus de 7 ces sales wokes
    erleerween posted the 09/16/2026 at 07:03 AM
    dalbog Je partage ton opinion.
    J'ai acheté le jeu vendredi dans ma petite boutique de quartier et j'ai déjà 6 heures dessus. Je trouve que le jeu a ses défauts, le système de combat un peu trop simpliste en particulier (quel dommage de s'éloigner du du système des Arkham alors que le personnage s'y prêtait particulièrement bien) mais dans l'ensemble c'est un gros cinematic blockbuster qui tache. Et de temps en temps, ça fait du bien.
    brook1 posted the 09/16/2026 at 07:19 AM
    alucardhellsing Faut faire attention avec cette histoire de jeu assisté. Beaucoup s'amusent à balancer des vidéos de gameplay avec toutes les aides à l'accessibilité activées, comme pour la scène de la moto qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux.
    hyoga57 posted the 09/16/2026 at 07:20 AM
    mrpopulus Bordel, tu cartonne les gens dès le matin, t’es un ouf.
    51love posted the 09/16/2026 at 07:27 AM
    On est encore là a discuter des impressions ou des avis des autres en 2026

    Comme si c'était une boucle éternelle, un débat sans fin

    À l'image de Metroid Prime 4, ça sautait aux yeux qu'il y avait tout un tas de problème, ces jeux sont au final assez médiocres sur des critères objectifs.

    Autant Marvel c'est pas trop ma came, autant ça m'a pas empêché d'acheter MP4, etant fan de la licence depuis mon enfance et d'y passer un bon moment.

    Ya aucun mal a apprécié un jeu fortement imparfait.
    Faut savoir faire la part des choses.
    zekk posted the 09/16/2026 at 07:28 AM
    51love Après, ce qui intéressant dans les retours ici, c'est de voir qu'il y a apparemment de nouveaux des infos mensongères de la presse et de certains détracteurs.

    j'ai l'impression que la presse n'ont plus des équipes taillés pour faire de vrais tests qualitatifs.
    kujotaro posted the 09/16/2026 at 07:35 AM
    Bordel les détraqués de Gamekyo sont de sortie. Même quand la new est positive ils sont obligés de venir imposer leur science " NON MAIS CES AVIS SONT TRONQUÉS HEIN" PTDR, Ce besoin absolu d'avoir raison et de ne pas laisser les autres s'amuser.

    Comme dit plus haut quand on est un vrai gamer on touche à tout et on se fait son propre avis, ici tout le monde a décidé que le jeu était claqué car "les journalistes l'ONT DIT NANANA"

    Je suppose donc que personne n'a joué ici à :

    Nier quand il est sorti sur PS3
    Les jeux de Suda51
    The Last Guardian

    Et j'en passe. Apparemment impossible pour certains d'apprécier un jeu s'il n'a pas 95meta.

    Vous faites vraiment pitié. Laissez les gens s'amuser et amusez vous au lieu de discuter leurs avis.
    shinz0 posted the 09/16/2026 at 07:36 AM
    Au lancement Concord était à 4.1 sur le store
    Donc faut se faire son propre avis
    https://x.com/nyc_prophet/status/2100009011504361642/photo/2
    mrpopulus posted the 09/16/2026 at 07:37 AM
    hyoga57 Oui j'étais motivé et encore dis toi des fois que je me retiens
    wickette posted the 09/16/2026 at 07:43 AM
    Insomniac allait assurer un minimum, que des joueurs sur reddit/X aiment bien tant mieux et ça m’étonne pas on cherche tous des choses différentes , c’est pareil pour Metroid Prime 4, pour autant certains qui se sont acharnés sur MP4 ici parlent de respecter l’avis, la dissonance cognitive

    kujotaro Les « vrais gamers » vont pas tous payer 60-80€ pour se faire leur propre avis, ça ne marche pas comme ça la vraie vie
    zekk posted the 09/16/2026 at 07:46 AM
    hyoga57 Je confirmes que mrpopulus se retient des fois
    mrpopulus posted the 09/16/2026 at 07:58 AM
    zekk
    hypermario posted the 09/16/2026 at 08:01 AM
    Sony controle les prix et les commentaire sur sa plateforme...
    Tout ne se passe pas comme prevu
    cyr posted the 09/16/2026 at 08:03 AM
    mrpopulus C'est bien d'essayer, mais essayer quelque chose qui va pas te plaire.....faut être sadomaso.

    Je préfère essayer spiderman , c'est dire que wolverine, même si tu me paye , j'ai autre chose a faire
    rogeraf posted the 09/16/2026 at 08:15 AM
    De faux comptes créées par SONY surement
    kujotaro posted the 09/16/2026 at 08:17 AM
    wickette t'as pas besoin d'acheter le jeu day one mon gars, tu peux le prendre dans 6 mois avec tous les jeux qui sortent. Et te faire ton propre avis. Ça t'évitera de suivre les "ont dit" tu verras penser par soi même c'est top
    ouken posted the 09/16/2026 at 08:17 AM
    Link qui fait du guifguif pour nous vendre c'est daube ...
    guiguif posted the 09/16/2026 at 08:45 AM
    ouken ces, ses, c'est, sait...
    chreasy97 posted the 09/16/2026 at 08:46 AM
    Oh depuis le temps il n'ont rien appris avec Veilguard et AC Shadows...
    niflheim posted the 09/16/2026 at 09:03 AM
    Entres les avis des dégénérés sur X, sous influence politique

    https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/grok-l-ia-d-elon-musk-x-visee-par-une-enquete-apres-des-propos-negationnistes-sur-les-chambres-a-gaz-d-auschwitz-2407707.html

    Et certains ici qui se prennent pour les pros gamer, qu'ils ne sont pas, faute de bagage, et de leur culture pauvre en jeu vidéo.

    Et qui prônent l'IA comme le futur de l'industrie...

    https://www.lesnumeriques.com/intelligence-artificielle/l-agi-est-arrivee-le-patron-de-nvidia-annonce-que-l-ia-a-rattrape-l-intelligence-humaine-n261500.html




    On est pas dans la merde !
    zekk posted the 09/16/2026 at 09:17 AM
    niflheim C'est quoi le rapport ?
    pcverso posted the 09/16/2026 at 10:21 AM
    zekk c'est de ma faute j'ai oublier de fermer sa cellule se matin ....
    51love posted the 09/16/2026 at 10:36 AM
    zekk effectivement je trouve aussi que la presse, en général, propose des tests qui souvent survolent les jeux pr pondre l'article des la levé de l embargo.

    Je préfère largement l'avis des joueurs "de confiance", même si avec la presse tu peux tout de même te faire une idée objective assez réaliste à base des points négatifs et positifs qui font consensus entre les différentes review.

    Par contre les 5/5 day one sur le PlayStation store, rien de pire en terme d'avis poubelle
    lautrek posted the 09/16/2026 at 10:51 AM
    djfab le mieux c'est de venir sur un site communautaire comme celui ci, de venir régulièrement pour connaître un peu les profils qui viennent et voir ce qu'ils en pensent pour avoir un avis plutôt bon.

    Par exemple akiru qui peut donner de bons avis sur les jeux d'actions.
    keiku posted the 09/16/2026 at 11:37 AM
    link571 6 millions de vente pour 300 millions de budget, c'est pas rentable... il faut atteindre au minimum 8 millions pour juste couvrir les couts donc avec 0 bénéfice
    keiku posted the 09/16/2026 at 11:38 AM
    mrpopulus comme je dis toute critique de ta part est un compliment, vu qu'on ne sait pas faire pire que toi
    wickette posted the 09/16/2026 at 01:03 PM
    kujotaro
    Je préfère penser par moi même mais sur d'autres jeux tkt

    Je me ferai mon avis sur zelda, God of war faye, Fire Emblem, Orbitals, GTA,...
    mrpopulus posted the 09/16/2026 at 04:40 PM
    keiku OK le sous joueur on s'en branle oublie pas demain 7 h pour commencer tes pavés le chômeur de bon matin
    keiku posted the 09/16/2026 at 05:04 PM
    mrpopulus mais je m'en fou de ta vie tu sais...
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