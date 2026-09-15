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aeris201
> blog
[Switch 2] Resident Evil 2, 3, 4 Remake : prix des versions physique
Biohazard 2 Remake Deluxe Edition : 3990 Yens (22€)
Biohazard 3 Remake : 2990 Yens (16€)
Biohazard 4 Remake Gold Edition : 4990 Yens (28€)
Sortie le 20 janvier 2027
https://x.com/REcollectionFR/status/2099920723007471916?s=20
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kisukesan
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posted the 09/15/2026 at 09:43 PM by
aeris201
comments (
23
)
metroidvania
posted
the 09/15/2026 at 09:49 PM
Poubelle leurs boites
hyoga57
posted
the 09/15/2026 at 09:55 PM
metroidvania
Key Card, donc next.
En plus les versions PlayStation et Xbox ne coûtent pas plus.
edgar
posted
the 09/15/2026 at 10:22 PM
Bravo pour ces petits prix Capcom.
ils seront miens, c’est une certitude.
aeris201
posted
the 09/15/2026 at 10:28 PM
edgar
Ils seront miens egalement
Hate de pouvoir y jouer en mode salon et portable a ma guise
jackfrost
posted
the 09/15/2026 at 10:30 PM
aeris201
La version photo ou gkc ?
hyoga57
posted
the 09/15/2026 at 10:46 PM
jackfrost
suzukube
posted
the 09/15/2026 at 11:46 PM
Pas cher, c'est top. Merci pour l'info
Aeris201
je les prendrais juste pour la collection si c'est le même prix en France, au pire j'importe le tout
shinz0
posted
the 09/16/2026 at 04:26 AM
Resident Evil 2 fait 14 Go sur Switch 2.
Resident Evil 3 fait 13 Go sur Switch 2.
Resident Evil 4 fait 29 Go sur Switch 2.
Trop dur pour Capcom de faire rentrer ça dans des cartouches
cyr
posted
the 09/16/2026 at 05:13 AM
shinz0
tu aurai eu une cartouche, c'est pas le même prix. Rajoute 15 bale par jeux....
Par contre pourquoi resident evil 3 est moins chère
que le 2?
syoshu
posted
the 09/16/2026 at 05:46 AM
cyr
y a pas de dlc avec, surement.
Meme si y a pas grand chose en plus, le 2 est une version Deluxe
Dommage pas de generation pack 2, mais ils seront miens, les RE font partie des rares jeux que je peux acheter sur plusieurs consoles
badeuh
posted
the 09/16/2026 at 05:57 AM
shinz0
en fait les 3 tiendraient sur une seul cartouche, et il pourrait en demander 70 ou 80€ que ça ne serait pas scandaleux. Ça montre encore une fois que les éditeurs sont passés à autre chose.
edgar
posted
the 09/16/2026 at 06:04 AM
syoshu
Comment ça ?
Ça n’avait pas été confirmé durant le N-Direct ?
Normalement tous les DLC seront inclus dedans.
D’après l’IA :
Oui, les DLC sont inclus puisque Resident Evil 2 sort en Deluxe Edition et Resident Evil 4 en Gold Edition, tandis que Resident Evil 3 propose le contenu complet.
thorsan
posted
the 09/16/2026 at 06:24 AM
Cool les 3 pour moi!
cidkageno
posted
the 09/16/2026 at 07:12 AM
Capcom qui continue de ne sortir que des gkc....a 10/15 euros plus cher avec tout sur la cartouche j'aurais acheté mais la ce sera sans moi.
suikoden
posted
the 09/16/2026 at 08:15 AM
C'est rare qu'un editeur, surtout un gros comme ca joue le jeu, j'espere des prix similaire en France.
J'aurai bien aime un pack avec les 3 comme les 7/8,9
rogeraf
posted
the 09/16/2026 at 08:20 AM
Je ne les reprendrais pas, je les ai tous ..
saram
posted
the 09/16/2026 at 09:09 AM
Des gars qui aimeraient les payer 15 balles plus cher en full cartouche, qu'est ce qui faut pas lire n'empêche.
amario
posted
the 09/16/2026 at 09:28 AM
Et en demat en France c'est entre 30 et 40 balles il me semble
forte
posted
the 09/16/2026 at 09:32 AM
Très bien pour ceux qui n'ont pas de consoles Sony ou Microsoft, moi de mon coté j'ai tout choppé D1 sur PS4/PS5... et les jeux sont bien sur le disque
syoshu
posted
the 09/16/2026 at 10:03 AM
edgar
ben RE3R n'a pas de DLC, donc c'est une édition de base.
RE2R a des DLC et sont inclus avec, donc c'est une Deluxe
forte
pas tout sur le disque, en tout cas pour RE4 Gold qui n'a meme pas eu d'édition physique, donc impossible d'avoir le jeu complet sans telechargement
forte
posted
the 09/16/2026 at 10:11 AM
syoshu
Tous les jeux sont complets. Tu n'as pas besoin des DLC pour finir le jeu, c'est du contenu supplémentaire. Là, tu n'as même pas les jeux de base dans la cartouche
ziggourat
posted
the 09/16/2026 at 10:37 AM
Dommage de ne pas avoir fait un génération pack aussi pour ces trois là
cidkageno
posted
the 09/16/2026 at 12:43 PM
saram
Perso c'est les gars qui preferent payer 10 euros moins cher en demat qui me feront toujours rire a pas comprendre qu'au final ça leur revient plus cher
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En plus les versions PlayStation et Xbox ne coûtent pas plus.
ils seront miens, c’est une certitude.
Hate de pouvoir y jouer en mode salon et portable a ma guise
Resident Evil 3 fait 13 Go sur Switch 2.
Resident Evil 4 fait 29 Go sur Switch 2.
Trop dur pour Capcom de faire rentrer ça dans des cartouches
Par contre pourquoi resident evil 3 est moins chère
que le 2?
Meme si y a pas grand chose en plus, le 2 est une version Deluxe
Dommage pas de generation pack 2, mais ils seront miens, les RE font partie des rares jeux que je peux acheter sur plusieurs consoles
Ça n’avait pas été confirmé durant le N-Direct ?
Normalement tous les DLC seront inclus dedans.
D’après l’IA : Oui, les DLC sont inclus puisque Resident Evil 2 sort en Deluxe Edition et Resident Evil 4 en Gold Edition, tandis que Resident Evil 3 propose le contenu complet.
J'aurai bien aime un pack avec les 3 comme les 7/8,9
RE2R a des DLC et sont inclus avec, donc c'est une Deluxe
forte pas tout sur le disque, en tout cas pour RE4 Gold qui n'a meme pas eu d'édition physique, donc impossible d'avoir le jeu complet sans telechargement