Qu'est-ce qu'il s'est passé chez Insomniac ?
Je ne vais pas donner mon avis sur le jeu en lui-même, car je ne suis qu'au premier tiers (même si pour l'heure c'est le AAA Sony le plus fadasse auquel j'ai joué, et pour faire pire que Ghost of Yotei, il fallait vraiment le vouloir), mais j'ai rarement vu une exclue Playstation aussi mal finie et buguée.
Il n'y a quasiment aucune variété dans les combos et aucun manque d'impact. On est à des années-lumière d'un Ninja Gaiden 4 qui est une masterclass niveau gameplay, et c'est aussi bien moins fun qu'un Spider-Man.
La séquence à moto... Je comprends pourquoi ils n'en ont montré que quelques secondes durant le SoP, c'est tellement pitoyable pour un AAA, y a rien qui va entre la caméra, le boost qui dure une demi-seconde en mode pouet-pouet, les bagnoles en carton et les passages où il faut taper dans les roues des camions comme un débile.
Et les bugs... Mais c'est quoi tous ces bugs dès le second chapitre ? Première fois que je vois une production Sony aussi buguée.
Les mecs t'ont fait exprès un tremplin pour te pousser à sauter sur un tronc d'arbre, sauf qu'une fois dessus le perso bugue arrivé au sol t'obligeant a relancer la save et à sauter à côté du tronc... Tu ne vas pas me faire croire qu'ils ne l'ont jamais vu ? (voir à 00:57 sur la vidéo)
Juste après, tu entres dans un camion, mon perso s'est bloqué dans la porte quand elle s'est fermée automatiquement, puis plus tard, j'ai eu deux séquences où un dernier ennemi est resté coincé dans un mur, m'obligeant à relancer le combat.
Et les murs invisibles grossiers, l'IA durant les phases d'infiltration...
Pour l'heure, ma déception de l'année.
Le projet aurait du être un bta dès le départ, forcement après un ninja gaiden 4, c'est le jour et la nuit.
N’oublie pas de mettre les 5 étoiles sur le store, je vois tous les fanboys faire des statistiques sur Excel pour se rassurer que le jeu se vend.
Mec, le premier combat de l'intro, j'ai un ennemi qui a disparu noyé dans une putain de flaque d'eau
J'ai même été marcher sur la flaque en me disant que c'était ptéte un trou (et non).
À quand ton test ?
shanks Quelle tristesse pour Insomniac de pondre un truc fini al a truelle comme ça
vyse yanssou C'est le gros AAA de l'année et j'aime les prods Insomniac, fallait bien que je test. Mais peu de chance que ça reste dans la collect, vive le physique pour la revente
ce week-end sans faute
SVP, ça devient vraiment urgent de sauver le media
La déchéance. Ils l'ont annoncé il y a 5 ans je rappelles. Pour un jeu linéaire fade, moins varié que leurs jeux précédents et buggué du cul.
Qu'elle indignité.
J’en suis à la 2ème mission de Vancouver, en dehors des combos un peu répétitif car j’ai pas débloquer grand chose c’est niquel
Pour l’histoire du tron d’arbre j’ai vu sur Tik Tok, moi perso niquel faut juste faire rond je vois pas pourquoi ça gêne.
La partie en moto je viens de la faire aussi, clin d’œil à Fast&Furious avec le trophée du même nom
T’as pas l’air emballé ahah
shanks Je sens qu’il fera les 100 com’ minimum
negan J’ai vu que tu pouvais la faire sans appuyer sur une seule touche
J'espère que quelqu'un du milieu mettra le nez dedans pour en faire un article.
walterwhite C'est pour ça que Sony veut tuer le physique, pour pas qu'on revende leur AAA claqué
D'ailleurs, c'est pas la première fois que je le vois ce bug du tronc d'arbre. Apparemment, il est arrivé à beaucoup de monde.
Je suis quand même vraiment surpris qu'ils ont pu laissé passé autant de bugs alors que c'est même pas un open world.
J'espère qu'ils sortiront vite des mises à jours pour corriger tout ça.
Transformation Pompier !
-Le jeu est beau
-Certains costumes sont stylés
-Les collectibles sont plutôt voyants
-Le manque d’impact est sévère ! Ok ! Mais ce sont juste les griffes de Wolverine qui sont super bien aiguisées !
-Le trophée Platine est super facile à débloquer
Je n’ai plus d’eau ! Je reviendrai !
Le développement était bizarrement long, je veux même pas imaginer la build qui avait fuité aussi.
Y a pas une bonne ambiance dans les studios en plus de perdre en passion et probablement en vétéran.
RIEN qui va dans cette boite c'est fou
vivement God of War faye, là au moins je sais qu'on aura un bon gros jeu ambitieux, day one lui
Ce n’est pas surprenant du tout.
Ok ça semblait vraiment pas incroyable à la vue des trailers depuis le debut, mais ils ont réussi à camoufler en parti l'état réel du jeu.
Une nouvelle fois on dirait que la presse ose pas (trop) poser ses couilles parce que c'est un gros AAA, d'un des plus gros editeurs mondial, qui a couté 300M. faudrait pas se froisser...
Le 77 meta semble hyper bien payé vu le résultat.
Nintendo a le... heu... Playstation a le totem d'immunité
Un studio no name avec un budget AA fait un Wolverine similaire, ça a certainement easy 10 points de moins sur metacritic
ça fait peur pour le futur de ce studio, ou sont passés les talents?
Si en plus les ventes s’effondrent à cause du bouche à oreille, bon courage pour en vendre 10 millions je crois que c'était l'objectif de Sony...
wickette Ils ont pas le droit a l'erreur avec Laufey et Intergalactic... Déjà qu'ils enchainent les merdes avec leurs studios, entre les GaaS et les jeux solo quasi tous decevants sur PS5
taiko Côté dev' ça fait déjà 2 ans que je vois plus aucun projet GAAS se lancer autour de moi. Je pense que les résultats des derniers jeux comme Concord ou Marathon, ça a calmé beaucoup de monde.
Sinon c'est quoi cette hate sur Yotei ? Meilleur que Tsushima en tout point sauf sur l'histoire.
Au-delà des qualités et des défauts du jeu, ce manque de finition montre une sortie précipité, soit à cause de Sony qui voulait qu'il sorte pour en faire leur gros jeu de fin d'année et enfin récupérer de la thune, soit parce que leur contrat avec Marvel leur imposait une dead linéaire précise au risque de malus divers.
Dans tous les cas on sens le truc rusher sur la fin du développement, surtout quand on voit le niveau de finition des précédentes productions du studio.
Meilleur ? Sûrement pas, une suite sans intérêt, aussitôt fait aussitôt oubliée.
Aucune amélioration du monde ouvert (on est tombé sur assassins creed pour moins que ça), perso sans charisme, suite qui n’apporte rien…
Autant ne rien sortir que de sortir ça…
On peut pas m’accuser de quoi que ce soit car j’ai adore tsushima, si tu veux tous les points négatifs regarde le test de guiguif s’il en a fait un.
Le délai est normal de ce côté là....
Mais ça veut dire que ces quatre semaines ont été insuffisantes pour avoir le temps de résoudre des bugs aussi grossiers, qu'est-ce que ça devait être à l'origine !
C'est vrai, mais pour un premier jeu ça allait, j'ai moins aimé la suite d'horizon et celle de god of war de la même façon que yotei
- GOW:R est une pure déception vu le niveau de 2018
- Horizon FW vers le milieu du jeu j’ai skip’ absolument toutes les cinématiques et dialogues … j’en pouvais plus
- Spiderman 2 pareil, j’ai préféré le 1er
Les suites de jeux phares de la PS4 n’ont pas été à la hauteur de leurs aînés.
- Yoteï pas fait. Tsushima dans l’ensemble était top mais bien trop long
-ragnarok n’apportait rien, ça faisait Marvel du pauvre. J’ai refait le jeu en faisant que l’histoire et ça passe mais ça reste moyen. Le jeu laufey a l’air de partir dans le même délire.
-horizon 2 : c’est beau mais chiant, t’as un monde ouvert dans lequel tu peux rien faire, tout est balisé et scripté, trop de remplissage.
Je pense la même chose à 100%, à côté pas de suite à days gone, aucun autre projet type démons souls remake, on n’a pas revu des licences comme sly ou killzone. On manque de jeux de plateforme, de rpg… ce que faisait PS avant en gros…
C’est mon avis mais la recette ne marche plus sur moi (t’as que naughty dog qui est au dessus, même si l’histoire de last of us 2 est discutable, j’ai rien à dire sur le reste).
La seule prod ps5 pour ma part c'est Ratchet, le reste je me suis emmerdé, il y a que le début qui marque après tu te fais vite chier.
J'ai vu un commentaire qui disait que les vétérans sont presques tous partis, ça se comprends vu le niveau d'accueil.
Tsushima c'est moyen
J’ai surkiffé GT7, Returnal, Demon’s Souls…le reste voilà quoi.
judgedredd Ça partait archi bien en 2021, 2022…depuis j’ai pas retrouvé la maestria des exclu PS4.
Car d'après la preview de la campagne sur jv.com :
Structure : La formule de monde semi-ouvert de Gears 5 est mieux exploitée.
Un bilan nuancé :
Level design : Jugé sans grand génie dans la démo testée.
Mission design : Ne propose pas la rupture espérée avec les anciens épisodes.
On dirait que Gears restera une licence encrée dans le passé sans jamais réussir à se renouveler.
Au contraire de Uncharted qui a su renouvelé sa formule de l'ère PS3.
God of War a su se renouvelé et God of War Ragnarok a affiné cette formule.
Et jusqu'à preuve du contraire (mais encore faut-il y avoir vraiment joué un nombre d'heures conséquents) Ghost of Yotei a su aussi se réinventé et est parvenu à s'affranchir de la formule Ubisoft en proposant sa propre vision de l'open-world
Tu pourras sortir tous les arguments que tu veux sur les suites dont il est question plus haut que ça changera rien au fait qu’elles m’ont toutes déçu.
Le résultat a mes yeux n'est vraiment pas aussi mauvais sur cette génération. Mais on a trop bien mangé sur PS4, les délais de développement sont bien trop longs (fucking gaas), Sony nous a saoulé dernièrement. Bref, tout ça fait vraiment du mal et va plomber cette fin de gen.
Housemarque m’a littéralement tarté avec Returnal, j’ai une confiance absolue dans ce studio.
Quand on a pas d'arguments vaut mieux se taire, c'est un exercice assez dur pour toi peut être ?
Tu me parle de Gears mais en attendant c'est le jour et la nuit par rapport a Wolverine
Ghost of Yotei n'a rien réinventé justement, c'est un bete copié collé en moins bon. L’écriture est affreuse, et le gameplay est chiant sans les postures, pas besoin d'avoir 100h de jeu pour s'en rendre compte. Quand a son OW c'est du ubi ++ on est loin d'un monde organique a la Elden Ring ou Read dead ou encore Breath of the wild car oui coco y'a une énorme différence.
niflheim on jugera Gears en temps et en heure à sa sortie, c'est pas le sujet ici, on parle de Wolverine.
Une nouvelle fois PlayStation déçoit ici comme c'est très souvent le cas depuis 2020 et la PS5.
Alors ta guéguerre de sous doué....
T'as quel âge déjà?
Tjs aussi flippant ce mec ....
jim ryan est passé
Le seul suivi sera de savoir si le jeu a atteint son seuil de rentabilité.
Et surtout pourquoi
Pourtant ça se voyait à des kilomètres que c’était de la daube.
Bon courage aux nombreux Pro S pour défendre l'étron .
J'espère que c'est faux les 300 millions de budget parce que sinon il y a du blanchissement d'argent dans le dos de Sony...
Je pense quand même qu'il sera suffisamment novateur entre le scénario, la nouvelle héroine, le mélange des mythologies comme tu le dis et tout ce que ça implique niveau scénario (c'est assez massif pour moi)
Tu fais vraiment pitié comme gars !
https://www.frandroid.com/produits-android/console/1958272_cest-quoi-sweet-baby-inc-lentreprise-qui-fait-paniquer-certains-joueurs
"D’après ces internautes, l’entreprise aurait forcé les développeurs à intégrer plus d’inclusivités dans leurs jeux, et aurait notamment forcé l’intégration de personnages noirs, comme la protagoniste d’Alan Wake 2, Saga Anderson. Une théorie directement réfutée par le réalisateur du jeu largement primé dans les cérémonies de fin d’année 2023."
Les employés de cette entreprise font l’objet de harcèlements depuis plusieurs jours en raison d’un mouvement de paniques de certains internautes, qui n’est pas sans rappeler le phénomène du GamerGate comme le souligne le média Kotaku qui a pu enquêter sur l’affaire.
Que fait réellement Sweet Baby Inc. ?
Le média Kotaku a donc pu s’intéresser à la nature du travail de Sweet Baby Inc. Cette entreprise de consulting en narration propose en effet une aide à l’écriture de dialogue, mais il ne s’agit pas d’un cabinet de conseil en inclusivité, diversité et égalité. Le travail de Sweet Baby Inc sur le jeu Suicide Squad a par exemple seulement consisté à l’écriture de « barks », ces lignes de dialogues très courtes rédigées pour des personnages non important, généralement non nommé ( « Bonjour l’étranger ! » « Bienvenue dans notre ville ! »). L’entreprise peut aussi se charger de vérifier la cohérence et l’authenticité des dialogues du jeu, notamment pour qu’ils soient appropriés et respectueux de différentes cultures. La patronne de l’entreprise, Kim Belair l’explique bien à Alyssa Mercante de Kotaku.
Sweet Baby est, à la base, une société de développement narratif. Cela va de l’écriture de scénarios à la conception narrative, en passant par la direction narrative et la révision d’histoire. Nous proposons également des consultations culturelles ou des consultations sur l’authenticité. Pour nous, cela signifie généralement que l’on peut nous demander d’examiner une histoire si elle contient un personnage marginalisé d’une certaine manière, et [le studio] souhaite que nous le mettions en contact avec un consultant capable d’apporter un peu d’authenticité… Mais l’objectif n’est jamais que nous arrivons pour injecter de la diversité… La plupart du temps, c’est l’inverse. C’est une société qui a créé un personnage et qui veut le rendre plus représentatif et plus intéressant.
On comprend donc que ce sont les studios qui font bien les choix d’origine sur les personnages. Sweet Baby se contente ensuite de proposer de la relecture et du conseil sur cette écriture pour améliorer la qualité des dialogues. On comprend aussi pourquoi la plupart des jeux concernés sont des grosses productions : il s’agit d’un travail de finition supplémentaire qui peut demander un budget conséquent, surtout pour un jeu contenant beaucoup de dialogues et de personnages.
Comme l’indique Kotaku, la confusion autour du travail de Sweet Baby Inc tient aussi son énergie de la méconnaissance des joueurs concernant la façon dont les jeux vidéo sont créés et développés. Plusieurs polémiques au cours des dernières années, comme la question du downgrade ou la réutilisation d’animation d’un jeu à un autre, ont également été alimentées par cette méconnaissance. Le résultat d’une industrie encore très secrète sur son fonctionnement.
" En mars 2024, au plus fort de la controverse entourant ce studio de conseil en narration, des internautes ont déterré d'anciennes vidéos de Dani Lalonder, une conceptrice de jeux vidéo ayant travaillé avec Sweet Baby Inc.. Dans ces extraits d'une conférence datant de 2021, elle déclarait ouvertement ne pas embaucher de personnes blanches au sein de son équipe pour créer un environnement de travail "sûr".
Face aux vagues d'indignation et aux accusations de racisme ciblant cette développeuse, Alyssa Mercante a pris sa défense sur X (anciennement Twitter). C'est précisément à ce moment-là qu'elle a publié ses messages affirmant qu'« on ne peut pas être raciste envers les Blancs ». "
SVP, ça devient vraiment urgent de sauver le media
Faut pas leur vouloir ! En se contentant des trailers de 2 mn et un Sop dédié où les séquences de jeux sont judicieusement choisies, ils sont déjà convaincus que le titre est le GOTY avant même d'avoir retourné le jeu.
5 ans de développement pour accoucher de telles pépites.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en posant la manette, le jeu continuait de jouer tout seul
Le futur, c'est maintenant.
Only for the payer
Forcément c'était pas le jeu de l'année.
Par exemple si le racisme anti blanc n'existe pas, c'est que tu sous entend que la race blanche est supérieure au autre.
Donc le contraire du message et donne raison au raciste.
Pour moi le racisme, c'est quand tu t'en prends a quelqu'un qui est différent....
En Afrique des communautés entière ont était exterminer parce que plus grand et plus clair qu'eux (les houtou ou toutsi).
Il en reste encore à sortir. Vivement que ça dégage et que l’on vire les décisionnaires de sony validant ces projets pourris dans l’oeuf.
C’est marrant parce que ça chiale matin midi et soir du wokisme et des jeux politisés mais ce sont toujours les mêmes qui font des réflexions débiles politisés.
La meme chose que chez une bonne partie des studios occidentaux. Gangréné par l'idéologie. On a engagé des gens sans talent mais permettant de s'acheter des points de vertu pour ensuite aller faire valider son jeu auprès d'un "organisme" sans légitimité. D'ailleurs si vous avez des questions à ce sujet, nous avons la chance d'avoir l'un de leur vrp bénévole sur le site. Il se fera un plaisir de vous répondre.
"L'entreprise est devenue la cible de l'extrême droite"
A cause de GTA6.
Parce que c'est soit Septembre, soit Janvier désormais donc si le jeu devait sortir cette année, ils n'avaient pas le choix que de le pousser en Septembre, comme tous les autres ailleurs.
Et effectivement je pense que Sony voulait que ce soit leur jeu majeur de cette seconde moitié d'année pour que le calendrier des exclusivités ne soit pas trop vide.
Les mecs qui veulent donner des conseils en faisant le contraire, je vomi.
La réalité est réel. On ne change pas le monde devant tant d'évidence.
L'accepter c'est mettre un pas en avant.
Par contre insulter, c'est signe d'une intelligence limitée.
J'ai peut-être étais grossier , car c'est ce que je pense. Et l'extrême gauche en priorité, sont des faux cul de première. Ils se servent d'eux pour leur propre intérêt. Tant pis s'ils trahissent la pays qui les payes....
D’un monde sans violence et sans peur
Ou les enfants joueront ensemble
Quel que soit leur race leur couleur
Un monde sans haine et sans violence
Un monde d’amour de tolérance
Ou tous les hommes seront frères
Ou il n’y aura plus jamais de guerre
Bilan de l'affaire. Attendre , ne pas réserver et acheter DAY ONE !!
Alors on va détailler à partir de cette phrase à quel point tu es stupide et hypocrite :
1) Toute ton argumentation part du principe de dire une chose et de faire son contraire.
Mais c’est exactement ce que tu fais à l’instant en insultant les « gauchos, écolos et autre timbrés de l’espèce humaine ».
2) C’est pas être grossier ça,
c’est juste être un gros con insultant alors que personne n’avait rien demandé en fait.
3) Tu invoques le réel mais tu affirmes quelque chose qui n’est pas prouvé scientifiquement. Tu peux me sortir une étude qui prouve qu’insulter est une preuve d’intelligence limité ou il faut s’en référer à ton bon sens à toi qui ne vaut rien ?
Bref, le racisme systémique quoi que tu puisses en penser est beaucoup plus réel et sourcé que tes invocations et tes phrases vides qui n’ont pour but que d’invoquer le bon sens parce que tu n’as rien d’autres à dire.
J'ai juste un exemple : l'Afrique du Sud. Ou les Black sont raciste envers les caucasien....
Même dans la nature quand tu a une antilope albinos, elle se fait rejeter du groupe
Tiens en parlant d'albinos, vaut mieux pas naître albinos en Afrique, sous peine de finir en bocaux, pour faire des grigri.
Les black/beurre etc se plaigne d'un racisme systémique comme tu dit, mais l'exemple au dessus montre que eux même sont racistes.
Et parfois pour des différences complètement ridicules.... comme les hutus et les tutsis.
Avant de luter contre le racisme en Europe, il faut commencer la ou le racisme TUE.
Les albinos, le massacre des tutsis par les Hutus?
Ce n’est pas par hasard que j’ai dit que c’était du whataboutisme.
On parle d’un sujet spécifique dans un environnement spécifique, et tu dévies sur un sujet qui n’a rien à voir dans une autre partie monde.
L’exemple typique qui te parlera facilement je présume c’est de voir des personnes se rappeler de l’existence des Ouïgours uniquement lors d’un débat Israël-Palestine.
Tu as complètement raison qu’il y a des endroits où il y a une haine du blanc. Mais ça tombe bien le « hasard » fait que les seuls blancs qui vivent dans ces pays sont ceux qui pillent les richesses.
Hormis du Nintendo qui sait finir un jeu .
Après qu’il est la même gueule que Concord quand tu sait que certains dev du studio se sont retrouvés chez Insomniac dont une ancienne chara designeuse on comprend mieux la gueule du truc.
Mais au delà de ça je trouve que tout ce qui est animations faciale est loupé et fait tombé dans la vallée de l'étrange avec des trucs cringe. Après j'espère aussi que le nouveau cycle de dev une fois Intergalactic sortit, sera purgé de toute ces merdes mais il y a une rumeur qui dit que Sony aurait signé à nouveau avec Sweet Baby donc pas sûr...
nyseko : même avec 2 mois de dev supplémentaires je pense pas que le résultat aurait été très différent, je pense que minimum 1 an pour corriger les bugs et problèmes de collision, ainsi que peaufiner certaines cinématiques n'aurait pas été du luxe.