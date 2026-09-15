Qu'est-ce qu'il s'est passé chez Insomniac ?Je ne vais pas donner mon avis sur le jeu en lui-même, car je ne suis qu'au premier tiers (même si pour l'heure c'est le AAA Sony le plus fadasse auquel j'ai joué, et pour faire pire que Ghost of Yotei, il fallait vraiment le vouloir), mais j'ai rarement vu une exclue Playstation aussi mal finie et buguée.Il n'y a quasiment aucune variété dans les combos et aucun manque d'impact. On est à des années-lumière d'un Ninja Gaiden 4 qui est une masterclass niveau gameplay, et c'est aussi bien moins fun qu'un Spider-Man.La séquence à moto... Je comprends pourquoi ils n'en ont montré que quelques secondes durant le SoP, c'est tellement pitoyable pour un AAA, y a rien qui va entre la caméra, le boost qui dure une demi-seconde en mode pouet-pouet, les bagnoles en carton et les passages où il faut taper dans les roues des camions comme un débile.Et les bugs... Mais c'est quoi tous ces bugs dès le second chapitre ? Première fois que je vois une production Sony aussi buguée.Les mecs t'ont fait exprès un tremplin pour te pousser à sauter sur un tronc d'arbre, sauf qu'une fois dessus le perso bugue arrivé au sol t'obligeant a relancer la save et à sauter à côté du tronc... Tu ne vas pas me faire croire qu'ils ne l'ont jamais vu ? (voir à 00:57 sur la vidéo)Juste après, tu entres dans un camion, mon perso s'est bloqué dans la porte quand elle s'est fermée automatiquement, puis plus tard, j'ai eu deux séquences où un dernier ennemi est resté coincé dans un mur, m'obligeant à relancer le combat.Et les murs invisibles grossiers, l'IA durant les phases d'infiltration...Pour l'heure, ma déception de l'année.