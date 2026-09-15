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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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guiguif
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Wolverine : Insomniac ont vraiment testé leur jeu avant de le sortir ?
Qu'est-ce qu'il s'est passé chez Insomniac ?

Je ne vais pas donner mon avis sur le jeu en lui-même, car je ne suis qu'au premier tiers (même si pour l'heure c'est le AAA Sony le plus fadasse auquel j'ai joué, et pour faire pire que Ghost of Yotei, il fallait vraiment le vouloir), mais j'ai rarement vu une exclue Playstation aussi mal finie et buguée.

Il n'y a quasiment aucune variété dans les combos et aucun manque d'impact. On est à des années-lumière d'un Ninja Gaiden 4 qui est une masterclass niveau gameplay, et c'est aussi bien moins fun qu'un Spider-Man.

La séquence à moto... Je comprends pourquoi ils n'en ont montré que quelques secondes durant le SoP, c'est tellement pitoyable pour un AAA, y a rien qui va entre la caméra, le boost qui dure une demi-seconde en mode pouet-pouet, les bagnoles en carton et les passages où il faut taper dans les roues des camions comme un débile.

Et les bugs... Mais c'est quoi tous ces bugs dès le second chapitre ? Première fois que je vois une production Sony aussi buguée.
Les mecs t'ont fait exprès un tremplin pour te pousser à sauter sur un tronc d'arbre, sauf qu'une fois dessus le perso bugue arrivé au sol t'obligeant a relancer la save et à sauter à côté du tronc... Tu ne vas pas me faire croire qu'ils ne l'ont jamais vu ? (voir à 00:57 sur la vidéo)
Juste après, tu entres dans un camion, mon perso s'est bloqué dans la porte quand elle s'est fermée automatiquement, puis plus tard, j'ai eu deux séquences où un dernier ennemi est resté coincé dans un mur, m'obligeant à relancer le combat.

Et les murs invisibles grossiers, l'IA durant les phases d'infiltration...
Pour l'heure, ma déception de l'année.

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    kenpokan
    posted the 09/15/2026 at 06:37 PM by guiguif
    comments (110)
    yanssou posted the 09/15/2026 at 06:42 PM
    Respect ta osé l'acheter.

    Le projet aurait du être un bta dès le départ, forcement après un ninja gaiden 4, c'est le jour et la nuit.
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 06:42 PM
    Force à toi de t’infliger ça

    N’oublie pas de mettre les 5 étoiles sur le store, je vois tous les fanboys faire des statistiques sur Excel pour se rassurer que le jeu se vend.
    shanks posted the 09/15/2026 at 06:43 PM
    Dès le second chapitre ?
    Mec, le premier combat de l'intro, j'ai un ennemi qui a disparu noyé dans une putain de flaque d'eau

    J'ai même été marcher sur la flaque en me disant que c'était ptéte un trou (et non).
    vyse posted the 09/15/2026 at 06:43 PM
    'arrête pas de jouer a des daubes..
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 06:45 PM
    shanks

    À quand ton test ?
    guiguif posted the 09/15/2026 at 06:46 PM
    walterwhite On ne peut pas noter quand on achète un jeu en physique, mais je préfère pouvoir revendre que de noter

    shanks Quelle tristesse pour Insomniac de pondre un truc fini al a truelle comme ça

    vyse yanssou C'est le gros AAA de l'année et j'aime les prods Insomniac, fallait bien que je test. Mais peu de chance que ça reste dans la collect, vive le physique pour la revente
    shanks posted the 09/15/2026 at 06:46 PM
    walterwhite
    ce week-end sans faute
    malroth posted the 09/15/2026 at 06:46 PM
    Arrêtez de financer ces jeux la serieux, il faut vraiment que vous stoppez cette catastrophe sinon vous continuerez à avoir des jeux pareil voir de plus en pire si ça se vends.

    SVP, ça devient vraiment urgent de sauver le media
    aozora78 posted the 09/15/2026 at 06:47 PM
    shanks

    La déchéance. Ils l'ont annoncé il y a 5 ans je rappelles. Pour un jeu linéaire fade, moins varié que leurs jeux précédents et buggué du cul.

    Qu'elle indignité.
    negan posted the 09/15/2026 at 06:47 PM
    Le pire c'est la scene de la moto
    vyse posted the 09/15/2026 at 06:48 PM
    Je pense qu'il y'a eu des gros problèmes de développement et qu'ils ont taillé a la serpe les features..
    ratchet posted the 09/15/2026 at 06:48 PM
    Pour l’instant RAS de mon côté.
    J’en suis à la 2ème mission de Vancouver, en dehors des combos un peu répétitif car j’ai pas débloquer grand chose c’est niquel

    Pour l’histoire du tron d’arbre j’ai vu sur Tik Tok, moi perso niquel faut juste faire rond je vois pas pourquoi ça gêne.

    La partie en moto je viens de la faire aussi, clin d’œil à Fast&Furious avec le trophée du même nom
    negan posted the 09/15/2026 at 06:53 PM
    Tu l'as choper a combien ? guiguif
    shambala93 posted the 09/15/2026 at 06:53 PM
    shanks
    T’as pas l’air emballé ahah
    zboubi480 posted the 09/15/2026 at 06:53 PM
    Cout de développement : 305 000 000 $$






    walterwhite posted the 09/15/2026 at 06:54 PM
    guiguif Les pauvres, démat’ à 80 balles

    shanks Je sens qu’il fera les 100 com’ minimum

    negan J’ai vu que tu pouvais la faire sans appuyer sur une seule touche
    naoshige11 posted the 09/15/2026 at 06:54 PM
    vyse ouai clairement ça sent le développement fait dans les larmes et la sueur. Insomniac n'est clairement pas coutumier du genre de jeu fini à la pisse, si y'a réellement des problèmes grave (et juste pas des gens qui en fond des tonnes pour le casser) c'est que derrière ils ont du faire face à quelque chose de massif. Et je pense pas que ce soit uniquement les leak d'il y a 1 an, c'est autre chose.

    J'espère que quelqu'un du milieu mettra le nez dedans pour en faire un article.
    yanssou posted the 09/15/2026 at 06:54 PM
    guiguif y'a toujours gamemovie au pire, et puis ça sentais pas bon dès la présentation.
    guiguif posted the 09/15/2026 at 06:55 PM
    negan 60

    walterwhite C'est pour ça que Sony veut tuer le physique, pour pas qu'on revende leur AAA claqué
    shao posted the 09/15/2026 at 06:56 PM
    Ah ouais quand même!
    D'ailleurs, c'est pas la première fois que je le vois ce bug du tronc d'arbre. Apparemment, il est arrivé à beaucoup de monde.

    Je suis quand même vraiment surpris qu'ils ont pu laissé passé autant de bugs alors que c'est même pas un open world.
    J'espère qu'ils sortiront vite des mises à jours pour corriger tout ça.
    icebergbrulant posted the 09/15/2026 at 07:00 PM
    On veut des points positifs pour contrebalancer !

    Transformation Pompier !

    -Le jeu est beau
    -Certains costumes sont stylés
    -Les collectibles sont plutôt voyants
    -Le manque d’impact est sévère ! Ok ! Mais ce sont juste les griffes de Wolverine qui sont super bien aiguisées !
    -Le trophée Platine est super facile à débloquer

    Je n’ai plus d’eau ! Je reviendrai !
    heracles posted the 09/15/2026 at 07:00 PM
    Je suis même pas surpris de cet avis...
    ratchet posted the 09/15/2026 at 07:02 PM
    icebergbrulant Aucun platine d’Insomniac Games n’est dur Sur Xbox pour Sunset Overdrive par contre je me rappel plus si c’était plus chaud.
    ravyxxs posted the 09/15/2026 at 07:09 PM
    Qu'est-ce qu'il s'est passé chez Insomniac ?

    Le développement était bizarrement long, je veux même pas imaginer la build qui avait fuité aussi.

    Y a pas une bonne ambiance dans les studios en plus de perdre en passion et probablement en vétéran.
    jenicris posted the 09/15/2026 at 07:10 PM
    Ah ouais chaud
    romgamer6859 posted the 09/15/2026 at 07:12 PM
    Merci pour ton sacrifice, si tu dis que c'est pire que Yotei (où j'ai le même avis que toi), c'est chaud
    taiko posted the 09/15/2026 at 07:16 PM
    malroth compliqué d'envoyer le bon message avec notre porte monnaie. T'achètes pas ça, ils vont comprendre qu'on veut des gaas. Faut pas oublier qu'il y a quelques années il se disait que le jeu solo n'avait plus d'avenir.
    torotoro59 posted the 09/15/2026 at 07:16 PM
    Donc ça serait plutôt bof'verine apparemment
    wickette posted the 09/15/2026 at 07:16 PM
    ouais ok, la clim quoi

    RIEN qui va dans cette boite c'est fou

    vivement God of War faye, là au moins je sais qu'on aura un bon gros jeu ambitieux, day one lui
    vyse posted the 09/15/2026 at 07:28 PM
    wickette Mouais..j'ai déjà joué 2 fois a ce jeu .naoshige11 de ouf j'espère qu'on aura un post mortem comme FF15 je crois que j'ai plus attendu le dossier de ffworld de ff15 que le jeu lui même que je savais qu'il serait pété..
    natedrake posted the 09/15/2026 at 07:29 PM
    Insomniac sans Ted Price, je sens que ce sera plus le même studio qu'avant.
    adamjensen posted the 09/15/2026 at 07:38 PM
    Quand on engage des gens sans talent pour de mauvaises raisons, ainsi que pour leur orientation idéologique et autres conneries, plutôt que pour leurs compétences, voilà le résultat.
    Ce n’est pas surprenant du tout.
    wickette posted the 09/15/2026 at 07:39 PM
    vyse Je préfère joué 2 fois à quelque chose de proche de God of War 2018 que 1 fois à ça.
    johnlesnonnes posted the 09/15/2026 at 07:41 PM
    adamjensen Il en faut des neurones en moins pour venir chialer au wokisme sur ce jeu quand même. Tu pues l’idéologie politique a 20km qu’est-ce que tu viens casser les couilles là ?
    51love posted the 09/15/2026 at 07:42 PM
    C'est quand meme surprenant de voir que le jeu est aussi basique et mal fini...

    Ok ça semblait vraiment pas incroyable à la vue des trailers depuis le debut, mais ils ont réussi à camoufler en parti l'état réel du jeu.

    Une nouvelle fois on dirait que la presse ose pas (trop) poser ses couilles parce que c'est un gros AAA, d'un des plus gros editeurs mondial, qui a couté 300M. faudrait pas se froisser...


    Le 77 meta semble hyper bien payé vu le résultat.

    Nintendo a le... heu... Playstation a le totem d'immunité

    Un studio no name avec un budget AA fait un Wolverine similaire, ça a certainement easy 10 points de moins sur metacritic

    ça fait peur pour le futur de ce studio, ou sont passés les talents?

    Si en plus les ventes s’effondrent à cause du bouche à oreille, bon courage pour en vendre 10 millions je crois que c'était l'objectif de Sony...

    wickette Ils ont pas le droit a l'erreur avec Laufey et Intergalactic... Déjà qu'ils enchainent les merdes avec leurs studios, entre les GaaS et les jeux solo quasi tous decevants sur PS5
    nigel posted the 09/15/2026 at 07:47 PM
    Ouais, faut s'y attendre. À mon avis, beaucoup de dev' ont eu leur jeu avancé de plusieurs mois à cause de la sortie de GTA VI. Si tu enlève 2 mois de dev' au jeu, c'est 2 mois de debug en moins, faut pas s'étonner du résultat...


    taiko Côté dev' ça fait déjà 2 ans que je vois plus aucun projet GAAS se lancer autour de moi. Je pense que les résultats des derniers jeux comme Concord ou Marathon, ça a calmé beaucoup de monde.
    rider288 posted the 09/15/2026 at 07:48 PM
    0 bug ici

    Sinon c'est quoi cette hate sur Yotei ? Meilleur que Tsushima en tout point sauf sur l'histoire.
    vyse posted the 09/15/2026 at 07:49 PM
    wickette ils auraient pu changer sérieux ; on connaît la chanson ; plan séquence caméra 3/4 etc. Alors là où je l'attends c'est sur les différentes mythologies mélangées
    supasaiyajin posted the 09/15/2026 at 07:50 PM
    J'ai regardé des séquences de gameplay, c'est tellement décevant pour un studio PlayStation. Quand je pense que bientôt on ne pourra même plus les revendre...
    yanssou posted the 09/15/2026 at 07:50 PM
    rider288
    ratchet posted the 09/15/2026 at 07:50 PM
    rider288 ils refont le monde de Sony tkt. La le mood de la semaine c’est « depuis la PS5 les exclus sont toutes nulles ».

    ravyxxs posted the 09/15/2026 at 07:56 PM
    rider288 Des adultes en manque de lait je pense.
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 07:58 PM
    En parlant de la séquence en moto

    Au-delà des qualités et des défauts du jeu, ce manque de finition montre une sortie précipité, soit à cause de Sony qui voulait qu'il sorte pour en faire leur gros jeu de fin d'année et enfin récupérer de la thune, soit parce que leur contrat avec Marvel leur imposait une dead linéaire précise au risque de malus divers.

    Dans tous les cas on sens le truc rusher sur la fin du développement, surtout quand on voit le niveau de finition des précédentes productions du studio.
    ratchet posted the 09/15/2026 at 08:01 PM
    tripy73 c’est le costume Crazy Frog
    romgamer6859 posted the 09/15/2026 at 08:04 PM
    rider288
    Meilleur ? Sûrement pas, une suite sans intérêt, aussitôt fait aussitôt oubliée.
    Aucune amélioration du monde ouvert (on est tombé sur assassins creed pour moins que ça), perso sans charisme, suite qui n’apporte rien…

    Autant ne rien sortir que de sortir ça…

    On peut pas m’accuser de quoi que ce soit car j’ai adore tsushima, si tu veux tous les points négatifs regarde le test de guiguif s’il en a fait un.
    abookhouseboy posted the 09/15/2026 at 08:05 PM
    Le pire c'est que le jeu est passé gold style 4 semaines avant la sortie.
    Le délai est normal de ce côté là....
    Mais ça veut dire que ces quatre semaines ont été insuffisantes pour avoir le temps de résoudre des bugs aussi grossiers, qu'est-ce que ça devait être à l'origine !
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 08:15 PM
    romgamer6859 Y’avait déjà 1/3 de trop sur Tsushima, alors s’infliger une suite…
    yanssou posted the 09/15/2026 at 08:20 PM
    walterwhite c'est vraiment la suite oubliable que personne n'a demandé.
    romgamer6859 posted the 09/15/2026 at 08:23 PM
    walterwhite
    C'est vrai, mais pour un premier jeu ça allait, j'ai moins aimé la suite d'horizon et celle de god of war de la même façon que yotei
    tomgame55 posted the 09/15/2026 at 08:24 PM
    Les haters clowns de GK... ???????? Ça va à côté de ça le jeu plaît aux vrais joueurs. Les 12 pèlerins de GK qui se paluche en critiquant...
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 08:27 PM
    romgamer6859 Tout pareil.

    - GOW:R est une pure déception vu le niveau de 2018
    - Horizon FW vers le milieu du jeu j’ai skip’ absolument toutes les cinématiques et dialogues … j’en pouvais plus
    - Spiderman 2 pareil, j’ai préféré le 1er

    Les suites de jeux phares de la PS4 n’ont pas été à la hauteur de leurs aînés.
    - Yoteï pas fait. Tsushima dans l’ensemble était top mais bien trop long
    romgamer6859 posted the 09/15/2026 at 08:38 PM
    walterwhite
    -ragnarok n’apportait rien, ça faisait Marvel du pauvre. J’ai refait le jeu en faisant que l’histoire et ça passe mais ça reste moyen. Le jeu laufey a l’air de partir dans le même délire.

    -horizon 2 : c’est beau mais chiant, t’as un monde ouvert dans lequel tu peux rien faire, tout est balisé et scripté, trop de remplissage.

    Je pense la même chose à 100%, à côté pas de suite à days gone, aucun autre projet type démons souls remake, on n’a pas revu des licences comme sly ou killzone. On manque de jeux de plateforme, de rpg… ce que faisait PS avant en gros…

    C’est mon avis mais la recette ne marche plus sur moi (t’as que naughty dog qui est au dessus, même si l’histoire de last of us 2 est discutable, j’ai rien à dire sur le reste).
    judgedredd posted the 09/15/2026 at 08:38 PM
    Walterwhite je te rejoins les dernières productions sony sont pas marquantes.
    La seule prod ps5 pour ma part c'est Ratchet, le reste je me suis emmerdé, il y a que le début qui marque après tu te fais vite chier.
    J'ai vu un commentaire qui disait que les vétérans sont presques tous partis, ça se comprends vu le niveau d'accueil.
    Tsushima c'est moyen
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 08:44 PM
    romgamer6859

    J’ai surkiffé GT7, Returnal, Demon’s Souls…le reste voilà quoi.

    judgedredd Ça partait archi bien en 2021, 2022…depuis j’ai pas retrouvé la maestria des exclu PS4.
    niflheim posted the 09/15/2026 at 08:45 PM
    walterwhite yanssou romgamer6859 judgedredd j'espère que vous serez aussi intransigeants envers Gears E-Day, les pros M refoulés

    Car d'après la preview de la campagne sur jv.com :

    Structure : La formule de monde semi-ouvert de Gears 5 est mieux exploitée.

    Un bilan nuancé :

    Level design : Jugé sans grand génie dans la démo testée.

    Mission design : Ne propose pas la rupture espérée avec les anciens épisodes.

    On dirait que Gears restera une licence encrée dans le passé sans jamais réussir à se renouveler.



    Au contraire de Uncharted qui a su renouvelé sa formule de l'ère PS3.

    God of War a su se renouvelé et God of War Ragnarok a affiné cette formule.

    Et jusqu'à preuve du contraire (mais encore faut-il y avoir vraiment joué un nombre d'heures conséquents) Ghost of Yotei a su aussi se réinventé et est parvenu à s'affranchir de la formule Ubisoft en proposant sa propre vision de l'open-world
    pcverso posted the 09/15/2026 at 08:52 PM
    A oui a ce point ce sera a 20 balles pour moi alors . c'est pas comme si il n'y avait pas de jeu bien mieu a faire en ce moment et a venir .
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 08:53 PM
    niflheim GEARS c’est la licence du coeur, le jeu aura beau sortir avec tous les défauts du monde que je kifferai chaque minutes passés sur le jeu avec ma team de 2007 toujours dans le coup. Ça révolutionnera rien, et c’est pas ce qu’on veut…

    Tu pourras sortir tous les arguments que tu veux sur les suites dont il est question plus haut que ça changera rien au fait qu’elles m’ont toutes déçu.
    maxx posted the 09/15/2026 at 08:53 PM
    walterwhite Astrobot? Saros? Pour moi ce sont des merveilles. Concernant les suites sur PS5 je suis d'accord, elles sont pas forcément mieux. Aussi parce que les premiers épisodes sont excellents. Mais je suis pas aussi catégorique. Après y a Yotei qui est moins bien sur l'histoire mais mieux sur tout le reste. Ou encore Death Stranding 2 qui est supérieur en tout point au premier, sauf qu'il n'y a plus la surprise. Même Ragnarok, tout est moins bien sauf le gameplay qui est largement supérieur au premier. Donc finalement même si je préfère le premier, je trouve que le second a une certaine légitimité.
    Le résultat a mes yeux n'est vraiment pas aussi mauvais sur cette génération. Mais on a trop bien mangé sur PS4, les délais de développement sont bien trop longs (fucking gaas), Sony nous a saoulé dernièrement. Bref, tout ça fait vraiment du mal et va plomber cette fin de gen.
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 08:55 PM
    maxx Astro et Saros pas fait, mais c’est dans mon backlog.

    Housemarque m’a littéralement tarté avec Returnal, j’ai une confiance absolue dans ce studio.
    vieuxconsoleux posted the 09/15/2026 at 08:56 PM
    Les mecs ont bossé 5 ans comme des dingues sur un jeu mais non, ils ne l’ont pas testé…perso c’est pas du tout mon style de jeu mais faut arrêter avec les jugements à l'emporte pièces
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 08:57 PM
    ratchet : ça en a tout l'air
    ouken posted the 09/15/2026 at 08:58 PM
    La scène en Moto se fait découper sur Internet
    ouken posted the 09/15/2026 at 08:59 PM
    Il n'a pas changé depuis le leak. C'est une grosse daube
    yanssou posted the 09/15/2026 at 08:59 PM
    niflheim Tient on dirai que j'ai attiré le fou du bus.

    Quand on a pas d'arguments vaut mieux se taire, c'est un exercice assez dur pour toi peut être ?

    Tu me parle de Gears mais en attendant c'est le jour et la nuit par rapport a Wolverine

    Ghost of Yotei n'a rien réinventé justement, c'est un bete copié collé en moins bon. L’écriture est affreuse, et le gameplay est chiant sans les postures, pas besoin d'avoir 100h de jeu pour s'en rendre compte. Quand a son OW c'est du ubi ++ on est loin d'un monde organique a la Elden Ring ou Read dead ou encore Breath of the wild car oui coco y'a une énorme différence.
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 09:09 PM
    ouken : oui comme tu dis, d'ailleurs ce comparatif m’a bien fait marrer, car hormis les graphismes et la vitesse, le gameplay est du même niveau
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 09:19 PM
    tripy73
    zanpa posted the 09/15/2026 at 09:22 PM
    Ça sentait la merde des les premières vidéo, je toucherais jamais à cette merde
    51love posted the 09/15/2026 at 09:29 PM
    yanssou walterwhite l idiot du village est de sortie

    niflheim on jugera Gears en temps et en heure à sa sortie, c'est pas le sujet ici, on parle de Wolverine.

    Une nouvelle fois PlayStation déçoit ici comme c'est très souvent le cas depuis 2020 et la PS5.


    Alors ta guéguerre de sous doué....

    T'as quel âge déjà?

    Tjs aussi flippant ce mec ....
    aozora78 posted the 09/15/2026 at 09:30 PM
    Quand on voit les trailers de Wolverine et celui de God of War Laufey, on voit bien à quel point les animations de Wolverine sont en retard.
    akinen posted the 09/15/2026 at 09:36 PM
    Visiblement l’argent est allé autre part…
    keiku posted the 09/15/2026 at 09:38 PM
    Qu'est-ce qu'il s'est passé chez Insomniac ?

    jim ryan est passé
    tynokarts posted the 09/15/2026 at 09:46 PM
    J’espère un gros suivi de la part d’Insomniac Games dans les semaines à venir
    soulfull posted the 09/15/2026 at 09:48 PM
    Je ne souhaite pas à un jeu de flopper mais Insomniac a besoin d'une leçon pour eviter à l'avenir de faire du made by Ubisoft
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 09:53 PM
    tynokarts Un suivi ? Tu platines le jeu en 20h.

    Le seul suivi sera de savoir si le jeu a atteint son seuil de rentabilité.
    metroidvania posted the 09/15/2026 at 10:01 PM
    Le jeu semble vraiment chiant . On est a des années d'un spiderman et la gueule de woverine ne passe pas. Je sais pas y a un truc bizarre
    edgar posted the 09/15/2026 at 10:18 PM
    Mais bon Dieu comment t’as fait pour t’infliger une telle souffrance ?

    Et surtout pourquoi

    Pourtant ça se voyait à des kilomètres que c’était de la daube.
    jackfrost posted the 09/15/2026 at 10:26 PM
    80€ le jeu de couloir pas fini .

    Bon courage aux nombreux Pro S pour défendre l'étron .
    losz posted the 09/15/2026 at 10:34 PM
    Ca m'étonne pas trop spiderman 2 était déjà ultra buggé, je crois que c'est le pire que j'ai fait sur ma PS5 avec Valhalla.
    marchand2sable posted the 09/15/2026 at 10:59 PM
    C'est un désastre ce jeu, hors de question que je touche a ça après Ninja Gaiden 4 et plus récemment Onimusha.

    J'espère que c'est faux les 300 millions de budget parce que sinon il y a du blanchissement d'argent dans le dos de Sony...
    wickette posted the 09/15/2026 at 11:11 PM
    vyse il serait bien plus orienté action le jeu que God of War 2018/Ragnarok

    Je pense quand même qu'il sera suffisamment novateur entre le scénario, la nouvelle héroine, le mélange des mythologies comme tu le dis et tout ce que ça implique niveau scénario (c'est assez massif pour moi)
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 11:17 PM
    akinen : tu veux dire chez un célèbre studio de consultants
    niflheim posted the 09/15/2026 at 11:42 PM
    tripy73 tu te coucheras moins bête, t'es quand même pas très futé pour un développeur soit disant travaillant dans ce milieu. Et vu comment tu prend plaisir aussi à te moquer du travail de "tes confrères"

    Tu fais vraiment pitié comme gars !

    https://www.frandroid.com/produits-android/console/1958272_cest-quoi-sweet-baby-inc-lentreprise-qui-fait-paniquer-certains-joueurs

    "D’après ces internautes, l’entreprise aurait forcé les développeurs à intégrer plus d’inclusivités dans leurs jeux, et aurait notamment forcé l’intégration de personnages noirs, comme la protagoniste d’Alan Wake 2, Saga Anderson. Une théorie directement réfutée par le réalisateur du jeu largement primé dans les cérémonies de fin d’année 2023."


    Les employés de cette entreprise font l’objet de harcèlements depuis plusieurs jours en raison d’un mouvement de paniques de certains internautes, qui n’est pas sans rappeler le phénomène du GamerGate comme le souligne le média Kotaku qui a pu enquêter sur l’affaire.


    Que fait réellement Sweet Baby Inc. ?
    Le média Kotaku a donc pu s’intéresser à la nature du travail de Sweet Baby Inc. Cette entreprise de consulting en narration propose en effet une aide à l’écriture de dialogue, mais il ne s’agit pas d’un cabinet de conseil en inclusivité, diversité et égalité. Le travail de Sweet Baby Inc sur le jeu Suicide Squad a par exemple seulement consisté à l’écriture de « barks », ces lignes de dialogues très courtes rédigées pour des personnages non important, généralement non nommé ( « Bonjour l’étranger ! » « Bienvenue dans notre ville ! »). L’entreprise peut aussi se charger de vérifier la cohérence et l’authenticité des dialogues du jeu, notamment pour qu’ils soient appropriés et respectueux de différentes cultures. La patronne de l’entreprise, Kim Belair l’explique bien à Alyssa Mercante de Kotaku.


    Sweet Baby est, à la base, une société de développement narratif. Cela va de l’écriture de scénarios à la conception narrative, en passant par la direction narrative et la révision d’histoire. Nous proposons également des consultations culturelles ou des consultations sur l’authenticité. Pour nous, cela signifie généralement que l’on peut nous demander d’examiner une histoire si elle contient un personnage marginalisé d’une certaine manière, et [le studio] souhaite que nous le mettions en contact avec un consultant capable d’apporter un peu d’authenticité… Mais l’objectif n’est jamais que nous arrivons pour injecter de la diversité… La plupart du temps, c’est l’inverse. C’est une société qui a créé un personnage et qui veut le rendre plus représentatif et plus intéressant.


    On comprend donc que ce sont les studios qui font bien les choix d’origine sur les personnages. Sweet Baby se contente ensuite de proposer de la relecture et du conseil sur cette écriture pour améliorer la qualité des dialogues. On comprend aussi pourquoi la plupart des jeux concernés sont des grosses productions : il s’agit d’un travail de finition supplémentaire qui peut demander un budget conséquent, surtout pour un jeu contenant beaucoup de dialogues et de personnages.

    Comme l’indique Kotaku, la confusion autour du travail de Sweet Baby Inc tient aussi son énergie de la méconnaissance des joueurs concernant la façon dont les jeux vidéo sont créés et développés. Plusieurs polémiques au cours des dernières années, comme la question du downgrade ou la réutilisation d’animation d’un jeu à un autre, ont également été alimentées par cette méconnaissance. Le résultat d’une industrie encore très secrète sur son fonctionnement.
    guyllan posted the 09/16/2026 at 12:58 AM
    niflheim L'ex-journaliste de Kotaku à l'origine de cet article en soutien à Sweet Baby Inc. est loin d'être neutre sur ce sujet, il s'agit d'Alyssa Mercante. Elle a activement minimisé les comportements agressifs de certains employés de Sweet Baby Inc. (qui avaient tenté de faire bannir le créateur d'une liste Steam qui indiquait les jeux sur lesquels SBI était impliqué) pour se concentrer uniquement sur le "harcèlement" subi par le studio. Durant sa défense de Sweet Baby Inc., elle s'est mise à donner raison à une développeuse raciste qui refusait de travailler avec des blancs, en déclarant que le racisme envers les blancs était impossible. Et, par provocation, elle a remplacé sa bannière sur sa page Twitter pour afficher sa déclaration : « you can't be racist against white people »

    " En mars 2024, au plus fort de la controverse entourant ce studio de conseil en narration, des internautes ont déterré d'anciennes vidéos de Dani Lalonder, une conceptrice de jeux vidéo ayant travaillé avec Sweet Baby Inc.. Dans ces extraits d'une conférence datant de 2021, elle déclarait ouvertement ne pas embaucher de personnes blanches au sein de son équipe pour créer un environnement de travail "sûr".

    Face aux vagues d'indignation et aux accusations de racisme ciblant cette développeuse, Alyssa Mercante a pris sa défense sur X (anciennement Twitter). C'est précisément à ce moment-là qu'elle a publié ses messages affirmant qu'« on ne peut pas être raciste envers les Blancs ». "
    riddler posted the 09/16/2026 at 02:03 AM
    Dommage de leur avoir donner de l’argent pour valider ce truc
    bigsnake posted the 09/16/2026 at 02:11 AM
    Bizarre RE9 la séquence moto est à peu près similaire pas de critique et là un jeu play ça gueule direct.
    jobiwan posted the 09/16/2026 at 03:13 AM
    malroth Arrêtez de financer ces jeux la serieux, il faut vraiment que vous stoppez cette catastrophe sinon vous continuerez à avoir des jeux pareil voir de plus en pire si ça se vends.

    SVP, ça devient vraiment urgent de sauver le media

    Faut pas leur vouloir ! En se contentant des trailers de 2 mn et un Sop dédié où les séquences de jeux sont judicieusement choisies, ils sont déjà convaincus que le titre est le GOTY avant même d'avoir retourné le jeu.
    oreillesal posted the 09/16/2026 at 04:15 AM
    La "next gen"
    5 ans de développement pour accoucher de telles pépites.
    Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en posant la manette, le jeu continuait de jouer tout seul

    Le futur, c'est maintenant.
    Only for the payer
    cyr posted the 09/16/2026 at 05:05 AM
    Le jeux a 77 sur meta. Pourquoi t'infliger autant de mal?

    Forcément c'était pas le jeu de l'année.
    cyr posted the 09/16/2026 at 05:16 AM
    oreillesal tu étais en mode démo
    cyr posted the 09/16/2026 at 05:23 AM
    guyllan ce que j'aime bien avec les gaucho , ecolo et autre timbré de l'espèce humaine (pour rester gentil) c'est que dans leur explication, ils donnent le contraire.

    Par exemple si le racisme anti blanc n'existe pas, c'est que tu sous entend que la race blanche est supérieure au autre.
    Donc le contraire du message et donne raison au raciste.

    Pour moi le racisme, c'est quand tu t'en prends a quelqu'un qui est différent....

    En Afrique des communautés entière ont était exterminer parce que plus grand et plus clair qu'eux (les houtou ou toutsi).
    osiris67 posted the 09/16/2026 at 05:33 AM
    Trop occupé a le faire verifier leur jeu par sweet baby inc. , c est ca le nouveau controle qualité des triple A
    akinen posted the 09/16/2026 at 06:18 AM
    tripy73 le jeu en respire par tous les ports. Il a la même tronche que concorde et toute sa famille de jeux moches avec du gameplay qui clairement n’était pas la priorité des studios.

    Il en reste encore à sortir. Vivement que ça dégage et que l’on vire les décisionnaires de sony validant ces projets pourris dans l’oeuf.
    nyseko posted the 09/16/2026 at 06:57 AM
    Insomniac n'aura pas été long à chuter lui aussi.
    johnlesnonnes posted the 09/16/2026 at 07:13 AM
    cyr Après si t’es trop con pour ne pas comprendre le mot « systémique » c’est ton problème. Vu que t’es malpoli je me permets de t’insulter au passage. Pour ce genre de réflexion de dégénéré intolérant je pense que t’es le bienvenu sur JV et leurs forums en fait. Y’a zéro intérêt à être ici.
    C’est marrant parce que ça chiale matin midi et soir du wokisme et des jeux politisés mais ce sont toujours les mêmes qui font des réflexions débiles politisés.
    sonilka posted the 09/16/2026 at 07:19 AM
    Qu'est-ce qu'il s'est passé chez Insomniac ?

    La meme chose que chez une bonne partie des studios occidentaux. Gangréné par l'idéologie. On a engagé des gens sans talent mais permettant de s'acheter des points de vertu pour ensuite aller faire valider son jeu auprès d'un "organisme" sans légitimité. D'ailleurs si vous avez des questions à ce sujet, nous avons la chance d'avoir l'un de leur vrp bénévole sur le site. Il se fera un plaisir de vous répondre.
    niflheim posted the 09/16/2026 at 07:48 AM
    sonilka guyllan ok les fachos, je sais à qui j'ai affaire et pour qui vous allez voter en 2027. J'ai pas envie de perdre plus de temps à vous répondre.

    "L'entreprise est devenue la cible de l'extrême droite"
    nyseko posted the 09/16/2026 at 07:54 AM
    tripy73 ce manque de finition montre une sortie précipité

    A cause de GTA6.

    Parce que c'est soit Septembre, soit Janvier désormais donc si le jeu devait sortir cette année, ils n'avaient pas le choix que de le pousser en Septembre, comme tous les autres ailleurs.

    Et effectivement je pense que Sony voulait que ce soit leur jeu majeur de cette seconde moitié d'année pour que le calendrier des exclusivités ne soit pas trop vide.
    cyr posted the 09/16/2026 at 08:12 AM
    johnlesnonnes je t'ai toucher dans ton amour propre ou quoi?

    Les mecs qui veulent donner des conseils en faisant le contraire, je vomi.

    La réalité est réel. On ne change pas le monde devant tant d'évidence.

    L'accepter c'est mettre un pas en avant.

    Par contre insulter, c'est signe d'une intelligence limitée.
    J'ai peut-être étais grossier , car c'est ce que je pense. Et l'extrême gauche en priorité, sont des faux cul de première. Ils se servent d'eux pour leur propre intérêt. Tant pis s'ils trahissent la pays qui les payes....
    niflheim posted the 09/16/2026 at 08:16 AM
    Oui j’ai rêvé d’un monde meilleur
    D’un monde sans violence et sans peur
    Ou les enfants joueront ensemble
    Quel que soit leur race leur couleur
    Un monde sans haine et sans violence
    Un monde d’amour de tolérance
    Ou tous les hommes seront frères
    Ou il n’y aura plus jamais de guerre
    ouken posted the 09/16/2026 at 08:16 AM
    sonilka
    rogeraf posted the 09/16/2026 at 08:23 AM
    Dans quelques patchs ca sera bon

    Bilan de l'affaire. Attendre , ne pas réserver et acheter DAY ONE !!
    johnlesnonnes posted the 09/16/2026 at 10:15 AM
    cyr « Insulter c’est signe d’une intelligence limitée »

    Alors on va détailler à partir de cette phrase à quel point tu es stupide et hypocrite :

    1) Toute ton argumentation part du principe de dire une chose et de faire son contraire.
    Mais c’est exactement ce que tu fais à l’instant en insultant les « gauchos, écolos et autre timbrés de l’espèce humaine ».

    2) C’est pas être grossier ça,
    c’est juste être un gros con insultant alors que personne n’avait rien demandé en fait.

    3) Tu invoques le réel mais tu affirmes quelque chose qui n’est pas prouvé scientifiquement. Tu peux me sortir une étude qui prouve qu’insulter est une preuve d’intelligence limité ou il faut s’en référer à ton bon sens à toi qui ne vaut rien ?

    Bref, le racisme systémique quoi que tu puisses en penser est beaucoup plus réel et sourcé que tes invocations et tes phrases vides qui n’ont pour but que d’invoquer le bon sens parce que tu n’as rien d’autres à dire.
    guyllan posted the 09/16/2026 at 11:24 AM
    niflheim Attention au clivage entre l'extrême gauche et l'extrême droite qui rend stupide ! On ne combat pas un extrême en traitant abusivement d'extrémiste l'interlocuteur qui s'indigne d'un racisme "acceptable", bien au contraire.
    cyr posted the 09/16/2026 at 12:11 PM
    johnlesnonnes je vois mieux quel phrase ta heurté.

    J'ai juste un exemple : l'Afrique du Sud. Ou les Black sont raciste envers les caucasien....


    Même dans la nature quand tu a une antilope albinos, elle se fait rejeter du groupe

    Tiens en parlant d'albinos, vaut mieux pas naître albinos en Afrique, sous peine de finir en bocaux, pour faire des grigri.

    Les black/beurre etc se plaigne d'un racisme systémique comme tu dit, mais l'exemple au dessus montre que eux même sont racistes.

    Et parfois pour des différences complètement ridicules.... comme les hutus et les tutsis.

    Avant de luter contre le racisme en Europe, il faut commencer la ou le racisme TUE.
    johnlesnonnes posted the 09/16/2026 at 02:09 PM
    Cyr Magnifique exemple de whataboutisme pour t’échapper du sujet. Oser invoquer l’Afrique du Sud, c’est audacieux quand on sait que l’homme le plus riche du monde a été aidé par la fortune familiale liée à l’apartheid.
    cyr posted the 09/16/2026 at 02:42 PM
    johnlesnonnes OK alors oublie l'Afrique du Sud.

    Les albinos, le massacre des tutsis par les Hutus?
    johnlesnonnes posted the 09/16/2026 at 03:38 PM
    Oui c’est très grave. Mais ce n’est pas le sujet en fait.
    Ce n’est pas par hasard que j’ai dit que c’était du whataboutisme.
    On parle d’un sujet spécifique dans un environnement spécifique, et tu dévies sur un sujet qui n’a rien à voir dans une autre partie monde.
    L’exemple typique qui te parlera facilement je présume c’est de voir des personnes se rappeler de l’existence des Ouïgours uniquement lors d’un débat Israël-Palestine.
    Tu as complètement raison qu’il y a des endroits où il y a une haine du blanc. Mais ça tombe bien le « hasard » fait que les seuls blancs qui vivent dans ces pays sont ceux qui pillent les richesses.
    wazaaabi posted the 09/16/2026 at 06:16 PM
    Voilà pourquoi je n’achète plus day one .
    Hormis du Nintendo qui sait finir un jeu .
    tripy73 posted the 09/16/2026 at 08:58 PM
    akinen : oui clairement et faut vraiment être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître, d'ailleurs même certains dev ne s’en cachent pas avec leurs déclarations sur leur réseau de lâches.

    Après qu’il est la même gueule que Concord quand tu sait que certains dev du studio se sont retrouvés chez Insomniac dont une ancienne chara designeuse on comprend mieux la gueule du truc.

    Mais au delà de ça je trouve que tout ce qui est animations faciale est loupé et fait tombé dans la vallée de l'étrange avec des trucs cringe. Après j'espère aussi que le nouveau cycle de dev une fois Intergalactic sortit, sera purgé de toute ces merdes mais il y a une rumeur qui dit que Sony aurait signé à nouveau avec Sweet Baby donc pas sûr...

    nyseko : même avec 2 mois de dev supplémentaires je pense pas que le résultat aurait été très différent, je pense que minimum 1 an pour corriger les bugs et problèmes de collision, ainsi que peaufiner certaines cinématiques n'aurait pas été du luxe.
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