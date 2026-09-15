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Total War : Warhammer III
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name : Total War : Warhammer III
platform : PC
editor : Sega
developer : The Creative Assembly
genre : Tactique
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darkxehanort94
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Annonce de Total War Shogun 2 Complete Edition !


Ils ont ajouté des factions mineures jouables et up les graphismes ... ok.

https://store.steampowered.com/app/3846830/Total_War_SHOGUN_2__Complete_Edition/
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    posted the 09/15/2026 at 02:46 PM by darkxehanort94
    comments (3)
    grospich posted the 09/15/2026 at 03:27 PM
    La version Goty qui arrive avec 14 ans de retard (le dernier dlc date de 2012).
    pcverso posted the 09/15/2026 at 03:38 PM
    mon episode prefere je vais voir ça merci pour l'info .
    adamjensen posted the 09/15/2026 at 04:48 PM
    Ils profitent aussi de l'annonce que le tournage de la saison 2 de Shogun est terminé, pas con.
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