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Fortnite
platform :
PC
editor :
Epic Games
developer :
Epic Games
genre :
FPS
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darkxehanort94
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Fornite X Kingdom Hearts !!!
....... Pardon !?
Après a force de vouloir collaborer avec la Terre Entière.
Sinon moi j'y joue pas, je le met pour vous.
PS : Ils ont mis Passion, l'Opening de KH2 en fond sonore. ^¨^
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posted the 09/15/2026 at 01:44 PM by
darkxehanort94
comments (
7
)
aozora78
posted
the 09/15/2026 at 02:06 PM
On aura eu Kingdom Hearts dans Fortnite avant GTA VI
ravyxxs
posted
the 09/15/2026 at 02:09 PM
Franchement pour un jeu qui
meurt
doucement ils sont pépère EPIC
shanks
posted
the 09/15/2026 at 02:20 PM
Apparemment selon quelques leaks sérieux, la mini-saison de novembre serait consacrée à One Piece.
jacquescechirac
posted
the 09/15/2026 at 02:23 PM
ravyxxs
ah tu trouves qu'il commence à perdre de la vitesse ?
qu'est ce qui te fait dire ça ?
(j'y connais rien à ce jeu ni à son actu, c'est une vraie question )
ravyxxs
posted
the 09/15/2026 at 02:29 PM
jacquescechirac
Oui mes neveux (plus agés qui ont commencé avec MINECRAFT et FORTNITE y a plus de 7 ans) et mon neveu le plus jeune, m'ont dit que c'est plus du tout comme avant, l'audience meurt un peu.
Après c'est normal, ils grandissent. Par contre maintenant c'est surtout ROBLOX, MINECRAFT en exemple.
Je sais pas ce qu'il faudrait pour vraiment relancer le jeu à un pic énorme , ils ont quasi tout fait...même apporter une vue FPS je crois.
gasmok2
posted
the 09/15/2026 at 02:33 PM
ravyxxs
Un partenariat Roblox/Fortnite....
Je dis de la merde, j'ai aucune idée de l'actualité ni de l'un ni de l'autre
rogeraf
posted
the 09/15/2026 at 04:40 PM
J'attends la collab avec Jean Claude Vandamme
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qu'est ce qui te fait dire ça ?
(j'y connais rien à ce jeu ni à son actu, c'est une vraie question )
Après c'est normal, ils grandissent. Par contre maintenant c'est surtout ROBLOX, MINECRAFT en exemple.
Je sais pas ce qu'il faudrait pour vraiment relancer le jeu à un pic énorme , ils ont quasi tout fait...même apporter une vue FPS je crois.
Un partenariat Roblox/Fortnite....
Je dis de la merde, j'ai aucune idée de l'actualité ni de l'un ni de l'autre