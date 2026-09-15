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[Persona 6] Une édition physique aussi bien sur Switch 2 que sur Ps5


SEGA a confirmé dans un rapport récent qu'il sortirait une édition physique du très attendu Persona 6, aussi bien sur Nintendo Switch 2 que sur PlayStation 5.

Toutefois, SEGA considère les cartes contenant une clé de jeu (Game-Key Cards) comme des éditions physiques ; sachant que Persona 3 Reload a été commercialisé sous ce format, il est logique de penser que Persona 6 le sera également.

Source : https://mynintendonews.com/2026/09/14/sega-persona-6-will-get-physical-release-on-switch-2-likely-to-be-game-key-card/
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    aeris201
    posted the 09/15/2026 at 12:59 PM by link49
    comments (44)
    cyr posted the 09/15/2026 at 01:02 PM
    Physique en game key card.

    C'est du Physique car tu es obliger de mettre la carte de jeux pour lancer le jeux....
    shuntaro posted the 09/15/2026 at 01:04 PM
    Tu t'es trompé t'as utilisé la fiche de Orbital
    zoske posted the 09/15/2026 at 01:09 PM
    Pas avvant début 2028 donc... où est la news là-dedans?
    aeris201 posted the 09/15/2026 at 01:22 PM
    SEGA considère les cartes contenant une clé de jeu (Game-Key Cards) comme des éditions physiques

    Normal
    gaby99 posted the 09/15/2026 at 01:26 PM
    Et pas que sur Xbox la plateforme qui sois sauver le disque y paraît
    shirou posted the 09/15/2026 at 01:48 PM
    Ouai enfin a voir la gueule de l'édition physique .... si c'est connexion avec téléchargement obligatoire ils peuvent se la mettre la ou je pense leur édition physique.
    masharu posted the 09/15/2026 at 01:51 PM
    Le jour où les serveur ferment pour DL le jeu ça ne sera plus physique , mais heureusement que les futures générations de joueurs pourront compter sur des aeris201 pour prêter leur console .
    silentwolf posted the 09/15/2026 at 01:59 PM
    Car, même si les quelques membres des forums n'aiment pas ça, une game key card est bien une édition physique.
    Combien de jeux sur blue ray sont complet et ne nécessitent pas des grosses mise à jour pour etre réellement jouables ?
    silentwolf posted the 09/15/2026 at 02:00 PM
    zoske hein ? il est bien annoncé en 2027

    cyr c'est du physique car ta game key card tu peux la revendre !!!
    masharu posted the 09/15/2026 at 02:09 PM
    silentwolf Les NFT je peux les revendre et pourtant ça n'est pas cool et on a assez expliqué pourquoi c'est du scam, mais tu vas me dire le contraire peut être ? L'air que tu respires est physique aussi, pourtant c'est invisible et impalpable. Les jeux incomplets sur cartouche/disque sans Internet, c'est pareil. Merci de vous soucier du retrogaming de demain, des jeux incomplet en physique ne pourront plus être vendu ni jouable pour quelqu'un qui en trouve, on est vraiment bien aidé dans la communauté. Et sa congratule la GameCube, ce n'est peut être pas votre cas mais moi ça m'arrive d'acheter des jeux retro.
    nigel posted the 09/15/2026 at 02:20 PM
    masharu Ouai c'est pas top, mais au moins Nintendo donne un bon contrôle sur les données. Finalement tant que tu garde les données des Gamekey Cards stockée sur un disque dur / carte SD, c'est assez proche du physique, tu peux transférer les données d'une console à l'autre facilement.

    On est d'accord que c'est pas la fête, mais ça sera en 2028 probablement l'option la plus intéressante...
    hyoga57 posted the 09/15/2026 at 02:30 PM
    On va prendre tranquillement la version PS5 plutôt que l’autre sous-version en démat.
    silentwolf posted the 09/15/2026 at 02:38 PM
    masharu mais du coup tu n'achetes pas non plus sur ps5 vu qu'ils ne seront pas jouables dans de bonnes conditions sans mise à jour ?
    D'ailleurs sur pc tu fais comment ? Car tu as Gog, mais si tu desinstalles le jeu et que Gog ferme ses portes ?
    En fait je suis désolé mais vous choisissez d'etre hypocrites et de vous en prendre à nintendo alors que c'est le cas partout.
    Sauf en retro gaming mais du coup ça ne sert plus à rien de parler d'actualité.
    silentwolf posted the 09/15/2026 at 02:40 PM
    hyoga57 j'espere que tu joues en permanence avec la console deconnectée d'internet pour etre certain d'avoir la version à laquelle tu joueras dans 20 ans (si ta console n'est pas morte entre temps, vu la qualité des playstations).
    cyr posted the 09/15/2026 at 02:49 PM
    hyoga57 et quand tu mettra le bluray dans ta ps5 pour jouer, en réalité le bluray va s'arrêter de tourner, et en réalité tu jouera avec les donnée enregistrés sur le SSD.....

    Physique, mouai.....
    silentwolf posted the 09/15/2026 at 02:57 PM
    cyr et sans oublié des bugs de dingue car une version pas finie car mise en production dans les usines pendant qu'ils finissaient le jeu en prévoyant un patch day one....

    faudrait vraiment que certains joueurs réalisent qu'on n'est plus à l'époque pré-ps3.
    Le temps des jeux dreamcast, ps2, ps1, snes, gamecube etc... est passé.
    Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est un fait.
    Comme le rechauffement climatique, il existe, i lest là. Qu'on soit content ou non, ça ne sert à rien de le nier.
    zerdow posted the 09/15/2026 at 03:01 PM
    hyoga57 hâte d’être au 1er Janvier 2028 juste pour te voir pleurer
    maxx posted the 09/15/2026 at 03:47 PM
    silentwolf la majorité des BR ont le jeu complet et sont jouables sans soucis du début à la fin https://www.doesitplay.org/ .
    Cetait d'ailleurs la force de Sony notamment sur PS5 avec leurs BR haute capacité que les Séries ne peuvent pas lire. Tous les jeux de Sony notamment sont entiers sur BR et jouable sans patch day one (même quand il existe). C'est l'un des éditeurs d'ailleurs avec les meilleures versions day one car même si un patch existe, ça ne signifie pas qu'il soit critique.

    cyr Rien a voir. L'installation sur SSD est là pour palier a la lenteur des lecteurs de disques.
    cyr posted the 09/15/2026 at 03:59 PM
    maxx ton jeux est sur le ssd, tu joue avec les donnée sur le ssd. Le buray que tu insere sert juste de clé pour être sur que tu possède le jeux.
    C'est factuel
    masharu posted the 09/15/2026 at 04:02 PM
    silentwolf Que ce soit NS2 ou PS5 ou XS, si le jeu en physique est incomplet, je ne soutiens pas la pratique donc non je n'achète pas. Je n'ai pas pris Pokémon Pokopia NS2 ni Crimson Desert PS5.

    D'ailleurs sur pc tu fais comment ? Car tu as Gog, mais si tu desinstalles le jeu et que Gog ferme ses portes ?
    En fait je suis désolé mais vous choisissez d'etre hypocrites et de vous en prendre à nintendo alors que c'est le cas partout.


    Ravale ton "hypocrisie", déjà je suis pro-Nintendo alors svp hein . Mais apprends qu'aimer quelque chose ne te prive pas le droit de la critiquer. S'il y a bien une chose à critiquer aujourd'hui chez Nintendo, c'est d'avoir créé cet opportunité aux tiers d'avoir leur jeu en format incomplet en physique, qui préfèreront commander l'offre la moins cher, donc des cartouche carte au lieu de cartouche 32/64Go.

    Et tout ça parce que vous vous en foutez des problèmes que ça engendre, les jeux incomplet en physique tout comme sur PS5/XS ce sont des jeux qui demain ne pourront plus être joué par de futurs joueurs et tout ça pour une raisons anticonsommateur où ça se fout du marché de l'occasion et du retrogaming.

    Pour te réponse, c'est simple : Aujourd'hui, je ne joues pas sur PC. Donc c'est quoi mon baille ? Bah je joue sur consoles, et depuis la nuit des temps j'achète les jeux avec le moins de contraintes possibles. Par exemple quand c'est possible je prends les édition définitive.

    Alors sur PC tu as qu'en même accès aux données des jeux, aux piratages, à l'émulation, aux modding et j'en passe. Quand le tout dématériel arrivera sur console à commencer par PlayStation, ça sera mille fois plus intéressant de jouer sur Steam/GOG que sur PlayStation/Xbox dans un système fermé où demain Sony/Microsoft peuvent annihiler tes achats comme s'ils n'ont jamais existé. Faudra être un mou du bulbe pour rester sur PlayStation 6 mais on est clairement entouré de gens qui ne pensent qu'à consommer donc c'est perdu d'avance.

    J'ai les 2 Final Fantasy VII Remake et Rebirth sur 2 disques chacun sur PS5 donc à par avoir une coupure de courant, quoi qu'il arrive sur la console je peux y jouer sans dépendre de devoir télécharger le jeu chez Sony ou chez Nintendo si je le prenais sur NS2. Mais avec Revelation qui arrive en 2027, vu qu'il ne sera que sur 1 disque incomplet je n'aurais plus cette avantage de posséder le jeu donc ça ne m'intéresse vraiment pas de l'acheter.
    hyoga57 posted the 09/15/2026 at 04:03 PM
    cyr Les jeux auxquels je joue sont jouables entièrement sans MAJ et sans connexion, contrairement aux key card de merde.

    zerdow Mais tu baragouine quoi le multi-compte ? J’ai déjà dit que le démat sur PlayStation c’est non.

    S’il y a plus de physique chez Sony, je vais ailleurs. Je n’ai pas d’action chez tel ou tel constructeur comme toi et ta clique. T’as cru que j’étais chez PlayStation depuis le début ?

    En plus j’ai aussi la Switch hein.
    maxx posted the 09/15/2026 at 04:13 PM
    cyr Et donc? Les données sur ton SSD viennent d'où ? Du BR et pas d'un serveur. Oui ensuite le BR est contrôlé pour vérifier que tu as le jeu mais le but des jeux physique c'est d'avoir physiquement les données. Et c'est bien le cas avec les BR. Toutes les données pour jouer a ton jeu (sauf dans le cas de disques non complets chez certains éditeurs), la console prend ces données et installé cela sur le SSD et tu joues. Donc tu possèdes bel et bien le jeu sur un support physique que tu peux utiliser comme tu le souhaites même sans connexion. A quel moment physique signifie que la lecture se fait directement depuis un disque ou cartouche? Car dans ce sens là une cartouche c'est physique, donc une carte SD aussi donc un nvme aussi donc tout jeu installé sur une support est physique. Non quand on parle de physique on entend la provenance des données. Celles ci sont sur un support physique qui nous appartient et ne dépend de rien d'autre que de l'existence du support et du hardware pour le lire. Mais bon tu le sais très bien et essaie juste de jouer sur les mots.
    masharu posted the 09/15/2026 at 04:36 PM
    Cyr qui n'a pas compris que "les mecs peuvent pas venir chez toi reprendre ton jeu de force" ça n'est pas qu'une blague, juste la réalité .
    zoske posted the 09/15/2026 at 04:43 PM
    silentwolf C'est bien janvier 2028 qui a été officialisé par Sony
    sonilka posted the 09/15/2026 at 04:50 PM
    Ca sera su GKC, y a aucune attente à avoir sur ce point de la part d'Atlus.
    cyr posted the 09/15/2026 at 04:50 PM
    masharu OK, mais si tu a un incendie chez toi ou un dégât des eaux, tu perds ta collection alors que avec juste un compte , tu peux retrouver ta ollection de jeux (en ayant acheter une consoles neuve je le conçois. )

    Il y a des avantages et des inconvénients des 2 côté.

    Mais a l'heure actuel, il y a aucun serveur de fermer. Je dir pas que ça n'arrivera pas, mais pour le moment...

    Et il suffit juste de se faire une copie de sont ssd pour être tranquille de chez tranquille.
    cyr posted the 09/15/2026 at 04:53 PM
    masharu le vrai démon, c'est les jeux avec connections obligatoire comme the crew.

    La il y a aucun débat, demat ou bluray, personne ne peut plus y jouer.

    D'ailleurs le the crew motorsfest bidule a aussi une connections obligatoire ? J'hésite a le prendre sur switch2. Je cherche un jeux de bagnole (je préférai un jeux de F1)
    masharu posted the 09/15/2026 at 04:57 PM
    cyr "Ok, mais si un alien attaque la Terre et détruit tyes jeux, tu l'as dans le baba avec tes jeux physiques là"

    SVP soit plus intelligent que ça.... Ça n'a juste AUCUN putain de rapport avec une corporation qui t'enlève ton droit de consommateur.
    hyoga57 posted the 09/15/2026 at 06:05 PM
    cyr Tu retrouve ton contenu si t’as désactivé tes comptes sur la console précédente surtout. Donc si elle brûle, assez compliqué tout ça.

    Et puis les serveurs fermeront un jour, donc tes jeux démat tu pourras leur dire adieu.
    hyoga57 posted the 09/15/2026 at 06:07 PM
    masharu Laisse, l’autre il vit Startrek IRL. Comme quoi il est en parfaite adéquation avec le personnage de sa photo de profil.
    olex posted the 09/16/2026 at 07:31 AM
    Déjà que SEGA considère les GKC comme du physique, la version PS5 peut être très bien une code-in-a-box, surtout si ça dépasse 2028. À voir. Dans mon cas autrement, ce sera niet (et je materai des let's play sur le net en me morfondant) ou très tardivement sur PC, en promo bien sûr.
    silentwolf posted the 09/16/2026 at 08:13 AM
    sonilka donc en physique
    silentwolf posted the 09/16/2026 at 08:18 AM
    hyoga57 ok mais ta console va très certainement mourir un jour et tu n'en trouveras pas d'autres car elles ne seront plus produites. Et tes jeux en physique ... bah tu les regarderas sur une étagère prendre la poussière.

    masharu "ça n'arrive qu'aux autres" et bien va dire ça aux mecs de girondes qui avaient une collection qui est partie en fumée cet été.
    silentwolf posted the 09/16/2026 at 08:30 AM
    cyr sérieusement laisse tomber, ils ont décidé de jouer les aveugles. On verra s'ils continuent à parler de JV en 2028. Normalement ils ne pourront pas vu qu'ils devraient arrêté totalement de jouer.
    Steam : demat
    PS5 : demat
    Switch 2 : GKC

    Donc encore 1 an et 3 mois et on ne verra plus jamais hyoga57 & masharu
    A moins que ... retournement de veste ?
    hyoga57 posted the 09/16/2026 at 08:30 AM
    silentwolf Je sais ça, pour ça que j’achète toujours plusieurs consoles de rechange.

    Et le physique ce n’est pas que pour jouer, c’est aussi pour la collection. J’en connais qui en achètent et qui les laissent sous blister à vie.

    Perso moi je consomme mes jeux et j’ai prévu de me prendre une PS5 Slim et une Pro avant décembre.
    silentwolf posted the 09/16/2026 at 08:35 AM
    hyoga57 je précise que j'achete en physique essentiellement (sauf sur pc ou jeux qui m'intéressent de base moyen et dont je profite des promos).

    Je considere les GKC comme du physique car revendable et le marché de l'occasion sur switch et switch 2 fonctionne vraiment très très bien sur vinted. beaucoup mieux que sur PS. J'ai été étonné à quel point il y a des acheteurs partout en europe et c'est très rapide. J'avias posté 30 annonces et tout a été acheté en 3 minutes. J'étais totalement dépassé. Vinted n'étant pas pratique.

    J'ai aussi beaucoup de console retro, 2 gamecubes, 1 dreamcast , 1 saturne, game gear, 3 psp, ps2, ps 3 et xbox 360.
    Par contre LE problème du physique, c'est que pour trouver des jeux dreamcast en bon état, c'est comliqué. Les rayures ... c'est vraiment un gros problème que résout vraiment les cartouches switch.
    masharu posted the 09/16/2026 at 08:39 AM
    silentwolf Je n'ai jamais dit que ça n'arrive qu'au autre. Il peut avoir un tremblement de terre ou un cambriolage ça n'a juste aucun putain de rapport avec le problème de rendre un jeu injouable à des gens passé un certain délais. Ce n'est pas le marché de l'occasion d'aujourd'hui qu'on parle mais celui de demain. C'est ça être aveugle. Comment peut être indifférent alors que ça achète du rétro ? Mon cul ouais.
    silentwolf posted the 09/16/2026 at 09:03 AM
    masharu car je vois le marché de l'occasion et quoi qu'on en dise le support physique sur disque ne permet pas une préservation optimal des jeux. Les cartouches snes, ça c'était vraiment un truc qui permettait une vrai conservation (bon n64 etc.. aussi). Mais les disques ?
    Une rayure de merde microscopique sur le mauvais endroit et le jeu devient illisible.
    Quand la technologie des CD est sortie, on nous vendait ça comme inrayable etc.. la réalité est tout autre. Tu utilisais tes cd en voiture, même en étant soigneux tu pouvais au bout de plusieurs années chialer.
    Et que dire des lecteurs sur console qui ne sont plus accessibles dans la démonter et qui empeche un nettoyage optimal de la lentille etc ?
    Sans parler des consoles qui sont de plus en plus fragiles avec le temps. La xbox 360 et son red light of death, la ps3 et son yellow light of death etc... ça n'existait pas autrefois !
    Donc oui, c'est malheureux mais imaginer qu'on pourra toujours jouer dans 20 ans sur des appareils de plus en plus complexe dont on ne maitrise aucunement la chaine de fabrication et qui peut nous lacher sans qu'on en soit responsable et même en étant ultra soigneux car c'est une puce qui crame ou autre, c'est bien une réalité.
    Comme les machines à laver, frigo ou tv, les nouvelles consoles ne sont pas produites pour tenir 20 ans. Comme un iphone qui ne tiendra jamais aussi longtemps qu'un 3310. C'est un réalité.
    Donc le retro gaming que l'on connait aujorud'hui avec des machines de guerre qui resistent aux tempêtes, c'est pas les consoles comme la ps5 par exemple. Qui a déjà du mal a supporter une vague de chaleur.
    masharu posted the 09/16/2026 at 09:22 AM
    silentwolf Tu es obsédé par l'idée que les cartouches sont supérieurs aux disques, en sortant des pifferies du genre "la X360 et son red light of death" alors que les consoles à cartouches comme la SNES ont eu aussi leur défaut de conception ou des problèmes d'assemblage en usine. Ce n'est pas blanc ou noire ici. Aucune console ne supporte une vague extrême de chaleur...

    Encore une fois, que ce soit un cambriolage, mon chien mange un jeu ou la "fin du monde", dans le pire des pires des cas tu rachètes ton jeu, ça n'a rien à avoir avec UN EDITEUR COMME UBISOFT OU SQUARE ENIX QUI DECIDE DANS 10 ANS DE FERMER LES SERVEURS POUR TELECHARGER LEUR JEUX NS2 OU PS5/XS. Grace à vous ça va niquer le marché de l'occasion.
    silentwolf posted the 09/16/2026 at 09:29 AM
    masharu grâce à nous ?
    Mais te rends tu comptes que les classements des ventes basés uniquement sur els ventes physiques sont totalement à l'ouest ?
    Si micromania et majoritairement les revendeurs de physiques ferment c'est parce qu'une immense majorité de joueurs sont passés au démat ! Tu es celui qui se battait pour conserver les calèches quand les voitures sont arrivées.
    La consommation a changée depuis longtemps avec les nouvelles générations qui vont jouer à des jeux chinois type hoyoverse gratuits et avec une durée de vie dantesque. Des fortnites avec 275 saisons etc...
    Même un jeu comme fifa, tu penses qu'il se vent mieux en rayon ou en e-shop ?
    Reveille toi, la "bataille" est perdue depuis très longtemps. L'immense majorité des joueurs n'est ni sur les forums, ni sur X, ni dans les chats lors d'event. Ca c'est une niche, une mini proportion.
    Au japon par exemple, quand on voit les classements de ventes physique, si les japonais n'achetaient pas sur e-shop ça voudrait dire qu'il n'y a strictement plus personne qui ne joue aux jeux videos chez eux.
    Mais la réalité c'est que le démat est en accord avec la place qu'ils ont dans leurs appartements etc... Idem pour un parisien ou toute personne ne disposant pas d'un sous sol de pavillon.
    Si quand tu vois un reportage sur une personne qui refuse d'utiliser internet aujourd'hui pour ses démarche administratives, dis toi que tu es l'équivalent mais en jeux videos.
    Un anachronisme
    masharu posted the 09/16/2026 at 09:42 AM
    silentwolf "Les disques se raie" (ce qui au passage n'a aucune putain de rapport avec le sujet qui est la présence de l'entièreté des données dans le support manquant sur certains jeux PS5/NS2), maintenant ça sort le même argument des genAIBros "mais ça gueulait pas lors de la révolution industrielle", ça va être quoi après pour justifier l'anti-consumérisme ?

    Encore une fois les jeux sortent en physiques là aujourd'hui donc c'est normal qu'on en parle, on ne parle pas de la tendance vers le 100% dématériel là. Tu n'as juste aucun argument pour justifier la commercialisation de jeux incomplet sans Internet. T'acceptes ce que décide une entreprise et les gens qui critiquent sont justes des haineux, mais dis-le au lieu de tourner en rond .
    silentwolf posted the 09/16/2026 at 09:49 AM
    masharu là tu viens de faire l'argumentation de forum car tu ne sais plus quoi dire. On verra si tu joues en 2028.

    PS : ce qui est étrange c'est que tu as une préférence pour ls jeux physique par contre en ce qui concerne les femmes, tu as l'air de préféré l'immatériel. Je cherche la cohérence
    masharu posted the 09/16/2026 at 10:07 AM
    silentwolf "c'est pas moi c'est toi qui n'a argument" des barres . Merci de prouver que tu esquives ce qu'on te réponds par encore plus de pifferies .
    sonilka posted the 09/16/2026 at 11:28 AM
    silentwolf tu considères le GKC comme tu le veux très cher "nouveau" membre.
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