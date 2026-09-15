SEGA a confirmé dans un rapport récent qu'il sortirait une édition physique du très attendu Persona 6, aussi bien sur Nintendo Switch 2 que sur PlayStation 5.
Toutefois, SEGA considère les cartes contenant une clé de jeu (Game-Key Cards) comme des éditions physiques ; sachant que Persona 3 Reload a été commercialisé sous ce format, il est logique de penser que Persona 6 le sera également.
C'est du Physique car tu es obliger de mettre la carte de jeux pour lancer le jeux....
Normal
Combien de jeux sur blue ray sont complet et ne nécessitent pas des grosses mise à jour pour etre réellement jouables ?
cyr c'est du physique car ta game key card tu peux la revendre !!!
On est d'accord que c'est pas la fête, mais ça sera en 2028 probablement l'option la plus intéressante...
D'ailleurs sur pc tu fais comment ? Car tu as Gog, mais si tu desinstalles le jeu et que Gog ferme ses portes ?
En fait je suis désolé mais vous choisissez d'etre hypocrites et de vous en prendre à nintendo alors que c'est le cas partout.
Sauf en retro gaming mais du coup ça ne sert plus à rien de parler d'actualité.
Physique, mouai.....
faudrait vraiment que certains joueurs réalisent qu'on n'est plus à l'époque pré-ps3.
Le temps des jeux dreamcast, ps2, ps1, snes, gamecube etc... est passé.
Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est un fait.
Comme le rechauffement climatique, il existe, i lest là. Qu'on soit content ou non, ça ne sert à rien de le nier.
Cetait d'ailleurs la force de Sony notamment sur PS5 avec leurs BR haute capacité que les Séries ne peuvent pas lire. Tous les jeux de Sony notamment sont entiers sur BR et jouable sans patch day one (même quand il existe). C'est l'un des éditeurs d'ailleurs avec les meilleures versions day one car même si un patch existe, ça ne signifie pas qu'il soit critique.
cyr Rien a voir. L'installation sur SSD est là pour palier a la lenteur des lecteurs de disques.
C'est factuel
En fait je suis désolé mais vous choisissez d'etre hypocrites et de vous en prendre à nintendo alors que c'est le cas partout.
Ravale ton "hypocrisie", déjà je suis pro-Nintendo alors svp hein . Mais apprends qu'aimer quelque chose ne te prive pas le droit de la critiquer. S'il y a bien une chose à critiquer aujourd'hui chez Nintendo, c'est d'avoir créé cet opportunité aux tiers d'avoir leur jeu en format incomplet en physique, qui préfèreront commander l'offre la moins cher, donc des cartouche carte au lieu de cartouche 32/64Go.
Et tout ça parce que vous vous en foutez des problèmes que ça engendre, les jeux incomplet en physique tout comme sur PS5/XS ce sont des jeux qui demain ne pourront plus être joué par de futurs joueurs et tout ça pour une raisons anticonsommateur où ça se fout du marché de l'occasion et du retrogaming.
Pour te réponse, c'est simple : Aujourd'hui, je ne joues pas sur PC. Donc c'est quoi mon baille ? Bah je joue sur consoles, et depuis la nuit des temps j'achète les jeux avec le moins de contraintes possibles. Par exemple quand c'est possible je prends les édition définitive.
Alors sur PC tu as qu'en même accès aux données des jeux, aux piratages, à l'émulation, aux modding et j'en passe. Quand le tout dématériel arrivera sur console à commencer par PlayStation, ça sera mille fois plus intéressant de jouer sur Steam/GOG que sur PlayStation/Xbox dans un système fermé où demain Sony/Microsoft peuvent annihiler tes achats comme s'ils n'ont jamais existé. Faudra être un mou du bulbe pour rester sur PlayStation 6 mais on est clairement entouré de gens qui ne pensent qu'à consommer donc c'est perdu d'avance.
J'ai les 2 Final Fantasy VII Remake et Rebirth sur 2 disques chacun sur PS5 donc à par avoir une coupure de courant, quoi qu'il arrive sur la console je peux y jouer sans dépendre de devoir télécharger le jeu chez Sony ou chez Nintendo si je le prenais sur NS2. Mais avec Revelation qui arrive en 2027, vu qu'il ne sera que sur 1 disque incomplet je n'aurais plus cette avantage de posséder le jeu donc ça ne m'intéresse vraiment pas de l'acheter.
zerdow Mais tu baragouine quoi le multi-compte ? J’ai déjà dit que le démat sur PlayStation c’est non.
S’il y a plus de physique chez Sony, je vais ailleurs. Je n’ai pas d’action chez tel ou tel constructeur comme toi et ta clique. T’as cru que j’étais chez PlayStation depuis le début ?
En plus j’ai aussi la Switch hein.
Il y a des avantages et des inconvénients des 2 côté.
Mais a l'heure actuel, il y a aucun serveur de fermer. Je dir pas que ça n'arrivera pas, mais pour le moment...
Et il suffit juste de se faire une copie de sont ssd pour être tranquille de chez tranquille.
La il y a aucun débat, demat ou bluray, personne ne peut plus y jouer.
D'ailleurs le the crew motorsfest bidule a aussi une connections obligatoire ? J'hésite a le prendre sur switch2. Je cherche un jeux de bagnole (je préférai un jeux de F1)
SVP soit plus intelligent que ça.... Ça n'a juste AUCUN putain de rapport avec une corporation qui t'enlève ton droit de consommateur.
Et puis les serveurs fermeront un jour, donc tes jeux démat tu pourras leur dire adieu.
masharu "ça n'arrive qu'aux autres" et bien va dire ça aux mecs de girondes qui avaient une collection qui est partie en fumée cet été.
Steam : demat
PS5 : demat
Switch 2 : GKC
Donc encore 1 an et 3 mois et on ne verra plus jamais hyoga57 & masharu
A moins que ... retournement de veste ?
Et le physique ce n’est pas que pour jouer, c’est aussi pour la collection. J’en connais qui en achètent et qui les laissent sous blister à vie.
Perso moi je consomme mes jeux et j’ai prévu de me prendre une PS5 Slim et une Pro avant décembre.
Je considere les GKC comme du physique car revendable et le marché de l'occasion sur switch et switch 2 fonctionne vraiment très très bien sur vinted. beaucoup mieux que sur PS. J'ai été étonné à quel point il y a des acheteurs partout en europe et c'est très rapide. J'avias posté 30 annonces et tout a été acheté en 3 minutes. J'étais totalement dépassé. Vinted n'étant pas pratique.
J'ai aussi beaucoup de console retro, 2 gamecubes, 1 dreamcast , 1 saturne, game gear, 3 psp, ps2, ps 3 et xbox 360.
Par contre LE problème du physique, c'est que pour trouver des jeux dreamcast en bon état, c'est comliqué. Les rayures ... c'est vraiment un gros problème que résout vraiment les cartouches switch.
Une rayure de merde microscopique sur le mauvais endroit et le jeu devient illisible.
Quand la technologie des CD est sortie, on nous vendait ça comme inrayable etc.. la réalité est tout autre. Tu utilisais tes cd en voiture, même en étant soigneux tu pouvais au bout de plusieurs années chialer.
Et que dire des lecteurs sur console qui ne sont plus accessibles dans la démonter et qui empeche un nettoyage optimal de la lentille etc ?
Sans parler des consoles qui sont de plus en plus fragiles avec le temps. La xbox 360 et son red light of death, la ps3 et son yellow light of death etc... ça n'existait pas autrefois !
Donc oui, c'est malheureux mais imaginer qu'on pourra toujours jouer dans 20 ans sur des appareils de plus en plus complexe dont on ne maitrise aucunement la chaine de fabrication et qui peut nous lacher sans qu'on en soit responsable et même en étant ultra soigneux car c'est une puce qui crame ou autre, c'est bien une réalité.
Comme les machines à laver, frigo ou tv, les nouvelles consoles ne sont pas produites pour tenir 20 ans. Comme un iphone qui ne tiendra jamais aussi longtemps qu'un 3310. C'est un réalité.
Donc le retro gaming que l'on connait aujorud'hui avec des machines de guerre qui resistent aux tempêtes, c'est pas les consoles comme la ps5 par exemple. Qui a déjà du mal a supporter une vague de chaleur.
Encore une fois, que ce soit un cambriolage, mon chien mange un jeu ou la "fin du monde", dans le pire des pires des cas tu rachètes ton jeu, ça n'a rien à avoir avec UN EDITEUR COMME UBISOFT OU SQUARE ENIX QUI DECIDE DANS 10 ANS DE FERMER LES SERVEURS POUR TELECHARGER LEUR JEUX NS2 OU PS5/XS. Grace à vous ça va niquer le marché de l'occasion.
Mais te rends tu comptes que les classements des ventes basés uniquement sur els ventes physiques sont totalement à l'ouest ?
Si micromania et majoritairement les revendeurs de physiques ferment c'est parce qu'une immense majorité de joueurs sont passés au démat ! Tu es celui qui se battait pour conserver les calèches quand les voitures sont arrivées.
La consommation a changée depuis longtemps avec les nouvelles générations qui vont jouer à des jeux chinois type hoyoverse gratuits et avec une durée de vie dantesque. Des fortnites avec 275 saisons etc...
Même un jeu comme fifa, tu penses qu'il se vent mieux en rayon ou en e-shop ?
Reveille toi, la "bataille" est perdue depuis très longtemps. L'immense majorité des joueurs n'est ni sur les forums, ni sur X, ni dans les chats lors d'event. Ca c'est une niche, une mini proportion.
Au japon par exemple, quand on voit les classements de ventes physique, si les japonais n'achetaient pas sur e-shop ça voudrait dire qu'il n'y a strictement plus personne qui ne joue aux jeux videos chez eux.
Mais la réalité c'est que le démat est en accord avec la place qu'ils ont dans leurs appartements etc... Idem pour un parisien ou toute personne ne disposant pas d'un sous sol de pavillon.
Si quand tu vois un reportage sur une personne qui refuse d'utiliser internet aujourd'hui pour ses démarche administratives, dis toi que tu es l'équivalent mais en jeux videos.
Un anachronisme
Encore une fois les jeux sortent en physiques là aujourd'hui donc c'est normal qu'on en parle, on ne parle pas de la tendance vers le 100% dématériel là. Tu n'as juste aucun argument pour justifier la commercialisation de jeux incomplet sans Internet. T'acceptes ce que décide une entreprise et les gens qui critiquent sont justes des haineux, mais dis-le au lieu de tourner en rond .
PS : ce qui est étrange c'est que tu as une préférence pour ls jeux physique par contre en ce qui concerne les femmes, tu as l'air de préféré l'immatériel. Je cherche la cohérence