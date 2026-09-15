(ma vidéo du jeu)
In extenso des 25 de la Gamecube, Luigi's Mansion, le jeu du lancement, fête également ses 25 ans !
Personnellement, j'ai ADORE cet épisode, c'est même mon préféré de la saga !
Je trouve le level design FOU et merveilleusement systémique![/video]
Pour fêter cela, je vous propose aussi pleins de trucs à lire en plus de la vidéo !
- TOUS LES AVIS POUR LA SERIE LUIGI'S MANSION
:
LE LIEN :
https://www.gameforever.fr/index.php?page=requete&idRequete=261
- DOSSIER SUR L'HISTOIRE DU PERSONNAGE DE LUIGI, par @BlondexGF :
LE LIEN :
https://www.gameforever.fr/luigi.php
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posted the 09/15/2026 at 12:46 PM by obi69
Vraiment sympa ces Luigi's Mansion.
Le 1 et le 3 sont vraiment excellents, j'aime moins le 2
gasmok2 pour le support 3DS il était pas mal, avec son format "missions courtes", parfait pour du portable et assez jolie. Après il est plutôt straight forward et le 3 est effectivement bien mieux, même si le 1er avait son caractère
C'est probablement pourquoi j'ai pas accroché plus que ça au 2 l'ayant découvert via le remake sur Switch
Je me souviens encore de la claque dans la tronche que je me suis pris lors de l'achat de mon Gamecube à sa sortie japonaise