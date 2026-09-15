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obi69
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Luigi's Mansion a 25 ans !

(ma vidéo du jeu)

In extenso des 25 de la Gamecube, Luigi's Mansion, le jeu du lancement, fête également ses 25 ans !

Personnellement, j'ai ADORE cet épisode, c'est même mon préféré de la saga !
Je trouve le level design FOU et merveilleusement systémique![/video]

Pour fêter cela, je vous propose aussi pleins de trucs à lire en plus de la vidéo !


- TOUS LES AVIS POUR LA SERIE LUIGI'S MANSION :



LE LIEN :
https://www.gameforever.fr/index.php?page=requete&idRequete=261


- DOSSIER SUR L'HISTOIRE DU PERSONNAGE DE LUIGI, par @BlondexGF :



LE LIEN :
https://www.gameforever.fr/luigi.php
Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/actu-luigis-mansion-25-ans-t2366.php?p=56376#p56376
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    kevinmccallisterrr
    posted the 09/15/2026 at 12:46 PM by obi69
    comments (9)
    giru posted the 09/15/2026 at 12:50 PM
    Le 1er reste le meilleur, même si le 3 est excellent aussi. J'espèrais que le 4 allait se montrer cette année... mais j'imagine que ça sera pour 2027 du coup. Vivement
    pharrell posted the 09/15/2026 at 12:53 PM
    J'ai toujours le 3 qui m'attend dans un tiroir... Je suis à la bourre mais je vais le faire d'ici la fin de l'année je pense.

    Vraiment sympa ces Luigi's Mansion.
    gasmok2 posted the 09/15/2026 at 01:04 PM
    pharrell
    Le 1 et le 3 sont vraiment excellents, j'aime moins le 2
    jeanouillz posted the 09/15/2026 at 01:15 PM
    pharrell fais le pour halloween tiens

    gasmok2 pour le support 3DS il était pas mal, avec son format "missions courtes", parfait pour du portable et assez jolie. Après il est plutôt straight forward et le 3 est effectivement bien mieux, même si le 1er avait son caractère
    sayokou posted the 09/15/2026 at 01:19 PM
    J'aime tellement ce jeu !
    gasmok2 posted the 09/15/2026 at 01:20 PM
    jeanouillz
    C'est probablement pourquoi j'ai pas accroché plus que ça au 2 l'ayant découvert via le remake sur Switch
    rocan posted the 09/15/2026 at 02:00 PM
    Le 1 m'a vraiment marqué pour son ambiance, que je n'ai jamais retrouvée chez les deux autres... J'espère vraiment que le 4 s'orientera vers la direction du 1, mais très peu probable vu le succès sans commune mesure du 2 et surtout du 3.
    rogeraf posted the 09/15/2026 at 02:35 PM
    Quelle jeunesse, cool pour la version arcade, je ne connaissais pas
    greggy posted the 09/15/2026 at 02:38 PM
    Super jeu
    Je me souviens encore de la claque dans la tronche que je me suis pris lors de l'achat de mon Gamecube à sa sortie japonaise
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