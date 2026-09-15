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aeris201 > blog
[Charts UK] Bonne 2ème semaine pour Onimusha qui prend la tête du classement

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    marchand2sable, rendan
    posted the 09/15/2026 at 12:24 PM by aeris201
    comments (5)
    soulfull posted the 09/15/2026 at 12:54 PM
    Vraiment super content pour Onimusha.

    Quand je vois les ventes des jeux sur Xbox,je suppose qu'on ne pourrra pas compter sur rux pour garder le format physique dans le futur.
    cyr posted the 09/15/2026 at 01:44 PM
    soulfull sauf si il estime que le public pro boite est pas négligeable.

    Mais les mecs resteront chez sony. Aller chez l'ennemi juré, jamais.
    marchand2sable posted the 09/15/2026 at 02:29 PM
    Top pour Onimusha.
    rendan posted the 09/16/2026 at 05:48 AM
    Capcom les rois
    soulfull posted the 09/16/2026 at 10:30 AM
    cyr Oui triste cette gueguerre quand tu sors ton portefeuille.
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