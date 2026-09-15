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aeris201
> blog
[Charts UK] Bonne 2ème semaine pour Onimusha qui prend la tête du classement
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marchand2sable
,
rendan
posted the 09/15/2026 at 12:24 PM by
aeris201
comments (
5
)
soulfull
posted
the 09/15/2026 at 12:54 PM
Vraiment super content pour Onimusha.
Quand je vois les ventes des jeux sur Xbox,je suppose qu'on ne pourrra pas compter sur rux pour garder le format physique dans le futur.
cyr
posted
the 09/15/2026 at 01:44 PM
soulfull
sauf si il estime que le public pro boite est pas négligeable.
Mais les mecs resteront chez sony. Aller chez l'ennemi juré, jamais.
marchand2sable
posted
the 09/15/2026 at 02:29 PM
Top pour Onimusha.
rendan
posted
the 09/16/2026 at 05:48 AM
Capcom les rois
soulfull
posted
the 09/16/2026 at 10:30 AM
cyr
Oui triste cette gueguerre quand tu sors ton portefeuille.
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Quand je vois les ventes des jeux sur Xbox,je suppose qu'on ne pourrra pas compter sur rux pour garder le format physique dans le futur.
Mais les mecs resteront chez sony. Aller chez l'ennemi juré, jamais.