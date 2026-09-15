Quelques infos sur Diablo Ⅳ : Collection Age of Hatred sur Nintendo Switch 2.- Mode portable1080p 30 ips (mode qualité) ou 1080p 40 ips (mode performance)- Mode TV1440p 30 ips (mode qualité) ou 1080p 40 ips (mode performance)- Pour le mode 40 FPS en docké, un écran 120 Hz+ est requis.- Pour jouer au jeu principal, un abonnement Switch Online (NSO) n'est pas requis. Cependant, comme Diablo IV est un jeu en ligne, une connexion Internet est toujours obligatoire.- Sans NSO, vous pouvez jouer à l'histoire principale, aux quêtes secondaires, aux activités en monde ouvert, aux contenus de saison, à la Tour et aux classements.- Cependant, pour les parties en ligne, le PvP, les Clans, le commerce entre joueurs, les rencontres avec d'autres joueurs en monde ouvert et le cross-play, un abonnement NSO est requis.- Le contrôle des menus/carte/inventaire via l'écran tactile et le support de souris + clavier USB sont également disponibles.