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aeris201 > blog
[Switch 2] Diablo IV sort aujourd'hui (resolution, framerate, crossplay...)
Quelques infos sur Diablo Ⅳ : Collection Age of Hatred sur Nintendo Switch 2.

- Mode portable
1080p 30 ips (mode qualité) ou 1080p 40 ips (mode performance)

- Mode TV
1440p 30 ips (mode qualité) ou 1080p 40 ips (mode performance)

- Pour le mode 40 FPS en docké, un écran 120 Hz+ est requis.

- Pour jouer au jeu principal, un abonnement Switch Online (NSO) n'est pas requis. Cependant, comme Diablo IV est un jeu en ligne, une connexion Internet est toujours obligatoire.

- Sans NSO, vous pouvez jouer à l'histoire principale, aux quêtes secondaires, aux activités en monde ouvert, aux contenus de saison, à la Tour et aux classements.

- Cependant, pour les parties en ligne, le PvP, les Clans, le commerce entre joueurs, les rencontres avec d'autres joueurs en monde ouvert et le cross-play, un abonnement NSO est requis.

- Le contrôle des menus/carte/inventaire via l'écran tactile et le support de souris + clavier USB sont également disponibles.

https://x.com/nintendobu/status/2099736913691160917?s=20
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    hypermario
    posted the 09/15/2026 at 12:09 PM by aeris201
    comments (38)
    legato posted the 09/15/2026 at 12:18 PM
    Code dans la boîte dommage et incompréhensible, mais l'adaptation semble soigné
    zboubi480 posted the 09/15/2026 at 12:19 PM
    30 fps
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 12:23 PM
    40 ips (mode performance)
    nicolasgourry posted the 09/15/2026 at 12:33 PM
    zboubi480 micheljackson
    Le jeu était en 30FPS sur PS4 (1080p) et PS4 "pro" (1188p)
    https://www.youtube.com/watch?v=unuoxgh0KUg
    Le version NS2 fait mieux en mode "salon" que la version PS4 "pro"
    - Mode TV (NS2)
    1440p 30 ips (mode qualité) ou 1080p 40 ips (mode performance)
    et aussi bien en mode portable que la version PS4
    - Mode portable (NS2)
    1080p 30 ips (mode qualité) ou 1080p 40 ips (mode performance)
    cyr posted the 09/15/2026 at 12:34 PM
    nicolasgourry diablo 4 est sortie sur ps4? Je voyais le jeux plus récent.
    nicolasgourry posted the 09/15/2026 at 12:36 PM
    cyr
    "il sort le 6 juin 2023 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series."
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Diablo_IV
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 12:41 PM
    nicolasgourry
    oui ben ps4 ou ns2, les performances sont minables.
    nicolasgourry posted the 09/15/2026 at 12:48 PM
    micheljackson
    C'est surtout adapté au support ; tu ne peux pas avoir la même chose qu'une PS5 ou encore mieux, un PC, par exemple ; il y a des paramètres à prendre en compte.
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 12:51 PM
    nicolasgourry Oui, et je pense que parfois il vaut mieux ne pas sortir le jeu du tout.
    nicolasgourry posted the 09/15/2026 at 12:56 PM
    micheljackson Si, à chaque fois qu'un jeu sort sur PC en même temps que sur les autres plateformes, il n'est pas aussi optimisé que la version PC, le catalogue risque d'être restreint pour les plateformes autres que le PC.
    cyr posted the 09/15/2026 at 01:01 PM
    micheljackson suivant le type de jeux, 60 fps n'est pas nécessaire.

    Et c'est même pas lié a la génération actuel. Des jeux en 60 fp sur gamecube, il y en avait.

    C'est les chutes le problème. Forcément a 30 fps, tu pardonne moins si le jeux chute a 25.

    Mais un jeux a 60 fps, je sais meme pas si une chute a 50 fps je le remarquerais.....


    nicolasgourry merci, j'ai etais voir quand et sur quel consoles il etais sortie.
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 01:03 PM
    micheljackson : c'est vrai qu'avoir du 60fps sur un jeu comme Diablo, c'est le truc le plus indispensable, sinon impossible d’y jouer...

    Mais en sacrifiant la qualité graphique, les 60 fps auraient été parfaitement faisable juste que les développeurs ont préféré privilégier le rendu et la résolution que les fps. Et perso je pense qu'il vaut mieux proposer un jeu au plus grand nombre, que de s’en priver juste pour satisfaire les fanatiques du 60fps.
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 01:30 PM
    tripy73
    Oui c'est indispensable dans un jeu comme Diablo justement.
    akinen posted the 09/15/2026 at 01:45 PM
    AH bon? C'était quand même 60fps pour Diablo IV sur switch 1.

    J'compte pas le prendre mais franchement, ça vaut pas le coup vu le côté frénétique du gameplay
    nicolasgourry posted the 09/15/2026 at 02:07 PM
    akinen Diablo III, tu veux dire.
    Diablo IV n'est pas sortie sur Switch.
    badeuh posted the 09/15/2026 at 02:17 PM
    La pire jaquette du monde...

    Le premier diablo sans mode offline donc non merci, DII (dont je n'ai pas encore touché la nouvelle extension) et DIII me suffisent.
    akinen posted the 09/15/2026 at 02:35 PM
    akinen ah désolé, oui le 3. Je l'avais pris sur PS4 puis sur switch
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 02:36 PM
    micheljackson : toi t'as jamais try hard Diablo 2 en 20/30fps sur un pentium pour dire que c'est indispensable. Si les dév ont décidé de proposer du 30/40fps c'est la preuve qu'ils considèrent que c'est parfaitement jouable avec ce framerate, le plus important étant la lisibilité à l'écran et pour ça la précision du rendu est bien plus important que le nombre d'image par seconde.
    akinen posted the 09/15/2026 at 02:36 PM
    tripy73 Je l'ai fais en 20/25 fps sur celeron perso. J'ai recherché toute ma vie le sacroSaint 60FPS. Franchement, j'veux pas revenir en arrière
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 02:43 PM
    akinen : l'un n'empêche pas l'autre, c'est sûr que lorsque tu es habitué, c'est toujours difficile de s'en priver, mais de là à dire que sans ce serait injouable ou indispensable c'est une autre histoire.

    Perso, je m'en tape, j'ai fait des jeux récents à 30fps alors que j'aurais pu les faire monter à 60fps en diminuant certains réglages, la seule chose à laquelle je suis sensible, c'est les changements brutaux de FPS, mais le nombre de FPS (tant que ça va pas en dessous de 20/25) c'est secondaire pour moi peu importe le jeu.
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 03:07 PM
    tripy73 Non les devs considèrent surtout que les joueurs sont moins exigeants sur consoles, et c'est vrai.
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 03:11 PM
    tripy73 la fameuse lisibilité à l'écran avec 30 fps
    akinen posted the 09/15/2026 at 03:19 PM
    tripy73 bah j'ai fini le jeu sur PS5. Le 30fps me fatigue les yeux à force d'enchainer sur les jeux en 60.

    Après je t'avoue que je suis en train de faire Darkest Dungeon 2 sur switch 2 et le rythme est nickel. Le jeu est super beau et j'vois pas la déperdition d'image. M'enfin ça vaut pour du gameplay ultra statique avec environnement 3D simple
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 03:25 PM
    akinen
    Mais oui, pour un gameplay statique c'est suffisant,
    pour du Diablo où à haut niveau on a besoin de lisibilité pour voir ce qui se passe au milieu des packs de mobs qui remplissent l'écran et surtout pour lire les descriptions des milliers d'items qui tombent, 60 fps c'est le minimum.
    D'avoir réussi à jouer à Diablo 2 sur un pentium à 15 fps ne rend pas D4 à 30 fps plus agréable à jouer.
    syoshu posted the 09/15/2026 at 03:27 PM
    Connexion obligatoire, pour un jeu qui peut se jouer en solo ?!?! Donc impossible d'y jouer en nomade

    Le 30fps me dérange pas sur la plupart des jeux mais sur un Diablo à haut niveau où ça explose de partout, c'est non.

    et même pas de GKC

    Bref une honte se portage
    zanpa posted the 09/15/2026 at 04:26 PM
    Dead game
    xylander posted the 09/15/2026 at 04:58 PM
    Je l'ai fait sur XSX via le Gamepass, un bon moment.
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 05:28 PM
    micheljackson : tu confonds lisibilité et fluidité, tu peux avoir un jeu à 120fps dont l'action peut devenir illisible si ce qui est affiché se transforme en bouillie de pixels et à l'inverse tu peux avoir un jeu à 30fps où l'action est parfaitement lisible ce qui est le cas de Diablo.

    Enfin bref, quand je vois que tu parles de 60fps nécessaire pour lire les descriptions des items qui tombent, je vois clairement que tu es complètement à côté de la plaque.

    akinen : oui mais là tu parles d'habitude de jouer dans une condition précise et que la modifier te fais ressentir une gêne, alors qu'à la base c'était surtout l'idée que ce serait indispensable. D'ailleurs je me comment vont faire certains avec GTA6 qui va sûrement osciller entre du 30 et du 20 fps, mais bon là les excuses et damage control vont partir dans tous les sens
    micheljackson posted the 09/15/2026 at 05:52 PM
    tripy73
    tu confonds lisibilité et fluidité
    non, j'ai pas lu le reste.
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 06:13 PM
    micheljackson : ce niveau d'argumentation... Bref, je vais arrêter de perdre du temps.
    shambala93 posted the 09/15/2026 at 06:30 PM
    Bordel même pas de 60 fps pour un hack n slash… ca devient pénible !
    shambala93 posted the 09/15/2026 at 06:34 PM
    tripy73
    Non, un Hack n slash c’est grisant à 90/120/140 fps !
    Sans oublier que le 3 était à 60 fps sur Switch 1 !
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 07:16 PM
    shambala93 : où ai-je dis que ce n'était pas grisant. Quand tu as le choix forcément tu prends les meilleurs perfs, si tu as le matos qui suit (écran + hardware), mais dire que jouer à 30/40fps c'est illisible ou insurmontable, c'est n'imp...
    nicolasgourry posted the 09/15/2026 at 07:28 PM
    shambala93
    Ce que tu oublies, c'est que Diablo III et Diablo IV sont deux jeux différents, même si c'est la même licence.
    Diablo III sur PS4/XOne 60FPS
    https://www.youtube.com/watch?v=e0umv_tUjUg
    Diablo IV sur PS4IPS4 "pro"/XOne 30FPS
    https://www.youtube.com/watch?v=XgQlolFmNPA

    La vidéo qui montre que la PS4 "pro" fait 1188p/30FPS
    https://www.youtube.com/watch?v=unuoxgh0KUg

    La Switch 2 fait du 30 FPS, mais avec une résolution plus haute que la PS4 "pro" (qui est en 1188p alors que la NS2 est à 1440p).
    shambala93 posted the 09/15/2026 at 08:16 PM
    tripy73
    Ce n’est pas illisible mais c’est comme les FPS ou les jeux de courses. Ce sont des jeux qui sont fait pour être joués à un framerate élevé.

    nicolasgourry
    J’en ai rien a foutre de PlayStation le taré Nintendo membre de Tudeh.
    suzukube posted the 09/15/2026 at 08:17 PM
    Impressionnant. Je l'aurais acheté si c’etait une vraie cartouche
    nicolasgourry posted the 09/15/2026 at 08:50 PM
    shambala93
    Pourquoi, à ton avis, sur PS4 (même "pro") le jeu Diablo IV était à 30 FPS et Diablo III à 60FPS ? Car ce ne sont pas les mêmes jeux, donc tu compares deux choses qui ne sont pas comparables, vu qu'ils sont pas conçus de la même manière. Ainsi, même une PS4 "pro" peut pas arriver à 60FPS contrairement à Diablo III.
    Donc, quand tu évoques la version Switch à 60FPS de Diablo III pour dire "même pas à 60FPS" sur Switch 2, alors que sur PS4 "pro" il était à 30FPS avec en plus, une résolution plus basse...
    Donc tu mélanges des jeux et des machines : comment peux-tu avoir un raisonnement qui tienne la route ?

    De plus, tu écris : « Non, un hack 'n' slash, c'est grisant à 90/120/140 fps ! » ; donc, même à 60 fps, tu n'aurais pas trouvé ça « grisant ». La version PS5 n'est donc pas grisante pour toi, si je suis ton raisonnement.
    Tu penses qu'il aurait pu le faire tourner à 90 fps sur NS2, quand la PS5 ne dépasse pas les 60 fps.

    Ton raisonnement n'a aucun sens (comme cette phrase d'ailleurs "J’en ai rien a foutre de PlayStation le taré Nintendo membre de Tudeh."), c'est ça le souci, et tu le sais en plus.
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 08:56 PM
    shambala93 : pas plus que ça, les diablo like ont été joué pendant des décennies avec un framerate de 30 fps par des joueurs qui try hard et ça n’a jamais posé de problème. A l'époque où je faisais des parties en lan sur diablo 2, on avait aucun problème, le seul vrai souci c'était le lag de la connexion.
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