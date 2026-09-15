Quelques infos sur Diablo Ⅳ : Collection Age of Hatred sur Nintendo Switch 2.
- Mode portable
1080p 30 ips (mode qualité) ou 1080p 40 ips (mode performance)
- Mode TV
1440p 30 ips (mode qualité) ou 1080p 40 ips (mode performance)
- Pour le mode 40 FPS en docké, un écran 120 Hz+ est requis.
- Pour jouer au jeu principal, un abonnement Switch Online (NSO) n'est pas requis. Cependant, comme Diablo IV est un jeu en ligne, une connexion Internet est toujours obligatoire.
- Sans NSO, vous pouvez jouer à l'histoire principale, aux quêtes secondaires, aux activités en monde ouvert, aux contenus de saison, à la Tour et aux classements.
- Cependant, pour les parties en ligne, le PvP, les Clans, le commerce entre joueurs, les rencontres avec d'autres joueurs en monde ouvert et le cross-play, un abonnement NSO est requis.
- Le contrôle des menus/carte/inventaire via l'écran tactile et le support de souris + clavier USB sont également disponibles.
Le jeu était en 30FPS sur PS4 (1080p) et PS4 "pro" (1188p)
https://www.youtube.com/watch?v=unuoxgh0KUg
Le version NS2 fait mieux en mode "salon" que la version PS4 "pro"
- Mode TV (NS2)
1440p 30 ips (mode qualité) ou 1080p 40 ips (mode performance)
et aussi bien en mode portable que la version PS4
- Mode portable (NS2)
1080p 30 ips (mode qualité) ou 1080p 40 ips (mode performance)
"il sort le 6 juin 2023 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series."
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diablo_IV
oui ben ps4 ou ns2, les performances sont minables.
C'est surtout adapté au support ; tu ne peux pas avoir la même chose qu'une PS5 ou encore mieux, un PC, par exemple ; il y a des paramètres à prendre en compte.
Et c'est même pas lié a la génération actuel. Des jeux en 60 fp sur gamecube, il y en avait.
C'est les chutes le problème. Forcément a 30 fps, tu pardonne moins si le jeux chute a 25.
Mais un jeux a 60 fps, je sais meme pas si une chute a 50 fps je le remarquerais.....
nicolasgourry merci, j'ai etais voir quand et sur quel consoles il etais sortie.
Mais en sacrifiant la qualité graphique, les 60 fps auraient été parfaitement faisable juste que les développeurs ont préféré privilégier le rendu et la résolution que les fps. Et perso je pense qu'il vaut mieux proposer un jeu au plus grand nombre, que de s’en priver juste pour satisfaire les fanatiques du 60fps.
Oui c'est indispensable dans un jeu comme Diablo justement.
J'compte pas le prendre mais franchement, ça vaut pas le coup vu le côté frénétique du gameplay
Diablo IV n'est pas sortie sur Switch.
Le premier diablo sans mode offline donc non merci, DII (dont je n'ai pas encore touché la nouvelle extension) et DIII me suffisent.
Perso, je m'en tape, j'ai fait des jeux récents à 30fps alors que j'aurais pu les faire monter à 60fps en diminuant certains réglages, la seule chose à laquelle je suis sensible, c'est les changements brutaux de FPS, mais le nombre de FPS (tant que ça va pas en dessous de 20/25) c'est secondaire pour moi peu importe le jeu.
Après je t'avoue que je suis en train de faire Darkest Dungeon 2 sur switch 2 et le rythme est nickel. Le jeu est super beau et j'vois pas la déperdition d'image. M'enfin ça vaut pour du gameplay ultra statique avec environnement 3D simple
Mais oui, pour un gameplay statique c'est suffisant,
pour du Diablo où à haut niveau on a besoin de lisibilité pour voir ce qui se passe au milieu des packs de mobs qui remplissent l'écran et surtout pour lire les descriptions des milliers d'items qui tombent, 60 fps c'est le minimum.
D'avoir réussi à jouer à Diablo 2 sur un pentium à 15 fps ne rend pas D4 à 30 fps plus agréable à jouer.
Le 30fps me dérange pas sur la plupart des jeux mais sur un Diablo à haut niveau où ça explose de partout, c'est non.
et même pas de GKC
Bref une honte se portage
Enfin bref, quand je vois que tu parles de 60fps nécessaire pour lire les descriptions des items qui tombent, je vois clairement que tu es complètement à côté de la plaque.
akinen : oui mais là tu parles d'habitude de jouer dans une condition précise et que la modifier te fais ressentir une gêne, alors qu'à la base c'était surtout l'idée que ce serait indispensable. D'ailleurs je me comment vont faire certains avec GTA6 qui va sûrement osciller entre du 30 et du 20 fps, mais bon là les excuses et damage control vont partir dans tous les sens
tu confonds lisibilité et fluidité
non, j'ai pas lu le reste.
Non, un Hack n slash c’est grisant à 90/120/140 fps !
Sans oublier que le 3 était à 60 fps sur Switch 1 !
Ce que tu oublies, c'est que Diablo III et Diablo IV sont deux jeux différents, même si c'est la même licence.
Diablo III sur PS4/XOne 60FPS
https://www.youtube.com/watch?v=e0umv_tUjUg
Diablo IV sur PS4IPS4 "pro"/XOne 30FPS
https://www.youtube.com/watch?v=XgQlolFmNPA
La vidéo qui montre que la PS4 "pro" fait 1188p/30FPS
https://www.youtube.com/watch?v=unuoxgh0KUg
La Switch 2 fait du 30 FPS, mais avec une résolution plus haute que la PS4 "pro" (qui est en 1188p alors que la NS2 est à 1440p).
Ce n’est pas illisible mais c’est comme les FPS ou les jeux de courses. Ce sont des jeux qui sont fait pour être joués à un framerate élevé.
nicolasgourry
J’en ai rien a foutre de PlayStation le taré Nintendo membre de Tudeh.
Pourquoi, à ton avis, sur PS4 (même "pro") le jeu Diablo IV était à 30 FPS et Diablo III à 60FPS ? Car ce ne sont pas les mêmes jeux, donc tu compares deux choses qui ne sont pas comparables, vu qu'ils sont pas conçus de la même manière. Ainsi, même une PS4 "pro" peut pas arriver à 60FPS contrairement à Diablo III.
Donc, quand tu évoques la version Switch à 60FPS de Diablo III pour dire "même pas à 60FPS" sur Switch 2, alors que sur PS4 "pro" il était à 30FPS avec en plus, une résolution plus basse...
Donc tu mélanges des jeux et des machines : comment peux-tu avoir un raisonnement qui tienne la route ?
De plus, tu écris : « Non, un hack 'n' slash, c'est grisant à 90/120/140 fps ! » ; donc, même à 60 fps, tu n'aurais pas trouvé ça « grisant ». La version PS5 n'est donc pas grisante pour toi, si je suis ton raisonnement.
Tu penses qu'il aurait pu le faire tourner à 90 fps sur NS2, quand la PS5 ne dépasse pas les 60 fps.
Ton raisonnement n'a aucun sens (comme cette phrase d'ailleurs "J’en ai rien a foutre de PlayStation le taré Nintendo membre de Tudeh."), c'est ça le souci, et tu le sais en plus.