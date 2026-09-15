Message d'Asha Sharma, PDG de Xbox, sur le mur de Kojima Productions :
"Place à l'invention et à l'aventure avec Xbox"
Le fait pour Microsoft de s'approprier Physint, le projet de Hideo Kojima, constitue sans aucun doute sa plus grande victoire en matière d'image au cours d'une année marquée par des nouvelles désastreuses. Toutefois, ce succès à court terme pourrait se transformer en un défi de taille, car Physint risque bien de s'avérer être l'un des paris les plus risqués jamais tentés par Xbox.
Xbox a de quoi se montrer confiante. D'une part, le palmarès de Kojima rivalise avec celui des créateurs de jeux vidéo les plus prestigieux, du moins aux yeux de la critique. D'autre part, le fait que PlayStation ait jugé son projet indigne d'être mené à son terme a sans doute constitué un choc humiliant pour Kojima. Ainsi, pour Microsoft, l'idée de voir Kojima développer un successeur spirituel à sa saga Metal Gear Solid — indissociable de PlayStation — tout en nourrissant un certain ressentiment, représentait assurément une perspective séduisante lorsque les discussions ont débuté il y a quelques mois. Il s'agit d'un revirement de situation quasi inédit ; le seul véritable précédent remonte à trente ans, lorsque le développement de Final Fantasy VII a basculé de Nintendo vers PlayStation en cours de route — une transition qui a autant façonné l'héritage de la première console PlayStation que le Metal Gear Solid de Kojima lui-même.
C’est là toute l’essence de la stratégie de Sony durant l’ère de la PS5 : l’ingéniosité et l’innovation semblent avoir été reléguées au second plan au profit de la maximisation des profits. Ce n’est sans doute pas un hasard si Death Stranding 2 — l’une des rares exclusivités PlayStation 5 faisant preuve d’une réelle ambition créative — sera, pour l’heure, le dernier jeu de Kojima à sortir sur une console Sony. Un fait difficile à concevoir quand on sait à quel point Metal Gear Solid a marqué la PlayStation originale, ainsi que les aspirations cinématographiques des ludothèques de cette console et de sa successeure. À ce jour, les informations sur les ventes de DS2 se font rares, ce qui n’est probablement pas bon signe quant à sa performance commerciale. Sachant que Bloomberg a rapporté que le projet Physint avait déjà manqué ses échéances et risquait de largement dépasser son budget, il est évident qu’il s’agissait davantage d’une décision économique que créative. Si Physint ne génère pas de bénéfices substantiels pour Microsoft, pourra-t-on encore considérer cela comme une victoire de Xbox sur son rival historique ?
Alors que la « guerre des consoles » telle qu’on la connaissait semblait toucher à sa fin, ce jeu a le pouvoir de raviver la compétition ; c’est un pion crucial ajouté sur l’échiquier, susceptible de façonner la perception future de chaque constructeur. Il faudra toutefois attendre encore des années pour savoir qui sortira vraiment gagnant de ce pari. Kojima, qui tente de prouver qu’il peut réinventer une fois de plus le genre infiltration-action ? Xbox, qui a misé sur l’un des créateurs les plus influents du secteur au prix de l’abandon d’autres talents ? Ou PlayStation, qui a peut-être anticipé la situation bien avant tout le monde, quitte à paraître, sur le moment, manquer de vision créative ? Il ne nous reste plus qu’à patienter, n’est-ce pas ?
Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1wgnm3a/physint_could_be_xboxs_biggest_gamble_yet/
Alors que ça décrivaient DS1 et DS2 comme des jeux de facteur
Puis si sony a laisser partir kojima, c'est peut-être que sont jeux ....avance pas..
C'est peut-être pas un bon deal.
Mais au fond de moi j'espère que Kojima me donnera tort avec Physint
Espérons pour Xbox qu'il savent ce qu'il font , hein ...
C'est plutôt pour redorer son image et se reposer en constructeur et éditeur pro gamer.
en l'état de xbox ces dernier temps je me demande surtout si se partenariat arrivera à son terme.
Je peux comprendre qu'on n'aime pas Death Stranding mais faut quand même se rendre compte que les deux jeux ont eu d'excellentes critiques et sont des jeux de grande qualité. Des AAA atypiques, dont la proposition est carrée, dans le développement s'est bien passé et plutôt rapidement. Le 2 a ete validé sous entendant un premier qui a fait l'affaire niveau succès. Le 2 n'a pas eu le succès attendu mais le jeu n'en reste pas moins une excellente suite, d'ailleurs supérieure au premier sur presque tous les points. Kojima et maintenant Kojima Production n'ont pas grand chose a prouver en fait. Qu'ils fassent des choses qui ne plaisent pas a tout le monde je l'entends et c'est fun de clasher Kojima vu le personnage, mais le gars est derrière l'une des plus grande licence du JV, derrière des personnages adorés et a apporté beaucoup au JV. Ses jeux sont a chaque fois de qualité. Qu'il ait des travers oui, mais ne tombons pas dans le bashing gratuit. C'est ok de pas aimer ce qu'il a fait dernièrement mais ça reste un créateur avec son studio qui développent des jeux de qualité et avec son prochain projet il semble revenir a ce qui a fait son succès dont on peut quand même lui laisser le bénéfice du doutes. En tant que joueur c'est la qualité qui m'importe même sur des projets qui ne me plaisent pas et ça ne me viendrait pas à l'idée de basher un studio parce qu'il fait des jeux que je n'aime pas ou qui n'ont pas de succès.
Concernant les contraintes budgétaires, elles sont probablement réelles mais c'est un choix assumé et pas forcément le meilleur que de les faire passer avant le reste. Je veux dire, chez Sony, y a quand même beaucoup d'exemples de projets qui auraient peut être dûs s'arrêter plus tôt dans leur développement
Bref, j'ai hâte de voir ce que va donner cette nouvelle licence
Mais le problème de xbox c'est le même que sony a aujourd'hui, ils ont perdu la confiance et ca ne se résoudra pas avec 2-3 jeux...
Kojima = créateur / producteur / superviseur de la série
Noriaki Okamura = réalisateur du premier Z.O.E.
Yoji Shinkawa = responsable du design mécanique et artistique des mechas
C'est d'ailleurs pour ça que Zoe a cette adn Kojima:
Kojima + Shinkawa + une équipe issue de Konami, mais sans que Kojima soit le réalisateur du jeu comme il l'était pour Metal Gear Solid.
Et effectivement trailer du 2 ect
Ils vont récupérer le jeu sur PS6 puisque visiblement c'est Kojima qui possède les droits.
Chaque fois, on cite Metal Gear sur PS1. Les gars, on est en 2026 et son projet va mettre encore pas mal d'années à aboutir, s'il va au bout...
on applaudira si ç'est un succès critique
comme d'hab ....
On en fait quoi des rachats de mastodontes.comme Bethesda mais surtout d'Activision Blizzard ?
est-ce une affaire rentable ou juste un coup de com...car on rappellera que si des studios ont été fermés chez Xbox c'est sans doute pour une raison financière à minima.
Rendez-vous dans 6 ans en fin de vie de la Helix si MS n'a pas jeté l'éponge avant
Si Sony a lâché l'affaire de son (ex) chouchou c'est que vraiment ce n'était plus possible.
kali on fait semblant de pas les voir puisque pour Bethesda c'est vraiment compliqué la boite déjà n'allait pas trop bien avant le rachat et cela c'est confirmé par la suite...pour Activision c'est plus facile ils peuvent renommer Activision en Callofvision.
Un jeu moins bizarre et niche que death stranding ça se vendra bien, encore faut avoir essayé DS
Et quoi qu’on dise death stranding c’est plusieurs millions de ventes et surtout une critique des gens qui y ont joué plus que positive
Autant c’est pas pour moi, autant le retournement express de veste de certains..mdr
Je savais pas que le hasard c'était faire attention aux finances...
T'as beau t'appeler kojima le grand public ne te connais pas
Rien que le cachets des acteurs + toutes les séquences cinématique à produire et la prod du jeu... ça va être une vrai défis de production pour M$ pour avoir une rentabilité... sans passer par la current gen (PS5 compris)
Xbox, Pc .. ça sera sûrement un magnifique jeu d'infiltration.
Merci Kojima
Allez excite toi a spam les mêmes commentaires depuis 1 mois petite slp que tu est
Le mec doit avoir 40 piges en plus et me parle de maman et de devoirs.
jasonduval ben oui mon petit il faut bien te refaire ton éducation vu comment tu parles aux gens T'as beau cacher ton profil tes commentaires blindés d'insultes restent Mais une question se pose mon ami, si ce site est un "vrai repaire de trépanés" pourquoi est-ce que tu viens (et reviens surtout) poster dessus ? Comment veux tu avoir un échange avec des personnes qui ne sont pas du tout intéressantes à tes yeux ? Il y a un truc qui ne va pas dans ta logique.
Ou bien t'es juste là pour tout simplement y déverser ta frustration de la journée ? Car bon commencer un post par "Xbox mdrrr vraiment des clowns cette boîte, le dindon de la farce,la galette dans le coffre de la bagnole."
La vache ca pique.
mdrrrrrr (#1990)
Ca confirme bien le petit que tu est.
T'est vraiment une sacrée merde toi,t'a cru jen avais quelque chose a foutre de mon pseudo gamekyo? Cest toi qui poste h24 ici pas moi trou du cul.
Et toi pourquoi t'a bloqué ton profil?
Mais oui comment ca se fait que sur ce site on laisse ce genre de mec faire tout ce qui veulent? Ca cherche la merde et apres ca balance,tu metonne ya 5 pèlerins ici.
Tkt pas je compte pas rentrer dans ton jeu continue a faire le cador je sais que tu est une timp irl aller amuse toi bien sur son site favori
ça fait 11 ans que tu te prends des bans pour ton comportement et tes insultes.
11 ans.
Faut quand même pas oublier que MS a aussi OD, dont là encore ont a rien vu et factuellement ont sais même pas vraiment ce que ça va être. En fin d'année ça fera deux ans qu'il a reveal ces deux jeux, ils pensent vraiment qu'en lui mettant une dealine il va s'y plier ? Honnêtement je comprend pas le move. Enfin si, c'est rien de plus qu'un coup de com magistral de "s'offrir" Kojima et de passer pour des sauveurs mais derrière, le gars va devoir s'activer parce que MS font pas de cadeaux.
guyllan MGS c'est un nom, c'est comme GTA ça chiffre parce que le nom est ultra puissant. Aujourd'hui ça suffit plus de mettre "A Hideo Kojima Game" sur la jaquette pour que ça se vende, Death Stranding en est la preuve. Donc c'est clairement pas une garantie que Physint soit un succès même si il reprend le concept "tactical espionage action".
Ca serait super intéressant de connaitre les termes du deal.
Mais la mention "A Hideo Kojima Game" sur une jaquette n'a jamais été une garantie de succès commercial. Par exemple, les deux Zone of the Enders ont eu des ventes décevantes.
La proposition de Death Stranding a toujours été beaucoup plus risquée que celle des MGS. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Kojima a tant tardé à montrer clairement son gameplay aux joueurs. C’est durant le TGS, seulement deux mois avant la sortie du jeu, que les joueurs ont enfin eu droit à une vraie présentation du gameplay. Et ils ont été instantanément divisés (moi le premier, alors que j'étais fan de MGS).
La série Death Stranding a eu des ventes mitigées sans être un échec commercial, si Physint arrive à proposer une expérience d'action-infiltration sans concession, fidèle à l'ADN de MGS, et donc sans le gameplay ultra clivant de DS, je ne vois pas comment le jeu pourrait se vautrer.