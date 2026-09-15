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Death Stranding 2
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name : Death Stranding 2
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Kojima Productions
genre : action-aventure
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[Kojima Productions] Physint : Le plus gros pari de Xbox jusqu'à présent?


Message d'Asha Sharma, PDG de Xbox, sur le mur de Kojima Productions :

"Place à l'invention et à l'aventure avec Xbox"



Le fait pour Microsoft de s'approprier Physint, le projet de Hideo Kojima, constitue sans aucun doute sa plus grande victoire en matière d'image au cours d'une année marquée par des nouvelles désastreuses. Toutefois, ce succès à court terme pourrait se transformer en un défi de taille, car Physint risque bien de s'avérer être l'un des paris les plus risqués jamais tentés par Xbox.

Xbox a de quoi se montrer confiante. D'une part, le palmarès de Kojima rivalise avec celui des créateurs de jeux vidéo les plus prestigieux, du moins aux yeux de la critique. D'autre part, le fait que PlayStation ait jugé son projet indigne d'être mené à son terme a sans doute constitué un choc humiliant pour Kojima. Ainsi, pour Microsoft, l'idée de voir Kojima développer un successeur spirituel à sa saga Metal Gear Solid — indissociable de PlayStation — tout en nourrissant un certain ressentiment, représentait assurément une perspective séduisante lorsque les discussions ont débuté il y a quelques mois. Il s'agit d'un revirement de situation quasi inédit ; le seul véritable précédent remonte à trente ans, lorsque le développement de Final Fantasy VII a basculé de Nintendo vers PlayStation en cours de route — une transition qui a autant façonné l'héritage de la première console PlayStation que le Metal Gear Solid de Kojima lui-même.

C’est là toute l’essence de la stratégie de Sony durant l’ère de la PS5 : l’ingéniosité et l’innovation semblent avoir été reléguées au second plan au profit de la maximisation des profits. Ce n’est sans doute pas un hasard si Death Stranding 2 — l’une des rares exclusivités PlayStation 5 faisant preuve d’une réelle ambition créative — sera, pour l’heure, le dernier jeu de Kojima à sortir sur une console Sony. Un fait difficile à concevoir quand on sait à quel point Metal Gear Solid a marqué la PlayStation originale, ainsi que les aspirations cinématographiques des ludothèques de cette console et de sa successeure. À ce jour, les informations sur les ventes de DS2 se font rares, ce qui n’est probablement pas bon signe quant à sa performance commerciale. Sachant que Bloomberg a rapporté que le projet Physint avait déjà manqué ses échéances et risquait de largement dépasser son budget, il est évident qu’il s’agissait davantage d’une décision économique que créative. Si Physint ne génère pas de bénéfices substantiels pour Microsoft, pourra-t-on encore considérer cela comme une victoire de Xbox sur son rival historique ?

Alors que la « guerre des consoles » telle qu’on la connaissait semblait toucher à sa fin, ce jeu a le pouvoir de raviver la compétition ; c’est un pion crucial ajouté sur l’échiquier, susceptible de façonner la perception future de chaque constructeur. Il faudra toutefois attendre encore des années pour savoir qui sortira vraiment gagnant de ce pari. Kojima, qui tente de prouver qu’il peut réinventer une fois de plus le genre infiltration-action ? Xbox, qui a misé sur l’un des créateurs les plus influents du secteur au prix de l’abandon d’autres talents ? Ou PlayStation, qui a peut-être anticipé la situation bien avant tout le monde, quitte à paraître, sur le moment, manquer de vision créative ? Il ne nous reste plus qu’à patienter, n’est-ce pas ?

Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1wgnm3a/physint_could_be_xboxs_biggest_gamble_yet/
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    aeris201
    posted the 09/15/2026 at 04:00 AM by link49
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    ratchet posted the 09/15/2026 at 04:14 AM
    Les sauveurs!
    Alors que ça décrivaient DS1 et DS2 comme des jeux de facteur
    shido posted the 09/15/2026 at 04:20 AM
    ratchet le pouvoir sacré du fanboysme
    cyr posted the 09/15/2026 at 05:09 AM
    Kojima et moi ça fait 2.

    Puis si sony a laisser partir kojima, c'est peut-être que sont jeux ....avance pas..

    C'est peut-être pas un bon deal.
    z0dd posted the 09/15/2026 at 05:10 AM
    Kojima est un génie à part dans le jeu vidéo, mais avec tout l'amour que j'ai pour Zoe ou MGS, je suis forcé de constater que death stranding 1, et surtout le 2 est un échec commercial. Il est pour moi un grand nom qui devrait passer le relais comme Spielberg ou Cameron qui ont perdu leur génie depuis de nombreuses années.
    Mais au fond de moi j'espère que Kojima me donnera tort avec Physint
    z0dd posted the 09/15/2026 at 05:17 AM
    cyr Des interrogations existaient également autour de l’exclusivité du jeu. Dans un contexte où Kojima Productions reste un studio indépendant et conserve une grande liberté autour de ses créations, Sony était réticent à investir dans un projet qui ne serait pas exclusif à PlayStation. Officiellement, l’annulation ne tient donc pas à une brouille personnelle entre Sony et Hideo Kojima, mais à l’équation économique du projet, qui aurait fini par ne plus convaincre PlayStation.
    Espérons pour Xbox qu'il savent ce qu'il font , hein ...
    abookhouseboy posted the 09/15/2026 at 05:20 AM
    Je pense que Microsoft ne s'attend pas forcément à faire des bénéfices, peut-être qu'il s'attend même à faire des pertes sur ce jeu là.

    C'est plutôt pour redorer son image et se reposer en constructeur et éditeur pro gamer.
    cyr posted the 09/15/2026 at 05:22 AM
    z0dd j'ai peur que xbox se soit fait avoir.....
    z0dd posted the 09/15/2026 at 05:26 AM
    cyr on vera bien il me semble qu'il doit déjà sortir OD avant non ?
    derno posted the 09/15/2026 at 05:26 AM
    j'imagine que la deuxième vagues de 1300 licenciement doit regarder cette annonce avec circonspection

    en l'état de xbox ces dernier temps je me demande surtout si se partenariat arrivera à son terme.
    z0dd posted the 09/15/2026 at 05:27 AM
    abookhouseboy oui c est un coup marketing incroyable surtout en cette période où Sony enchaîne les bad buzz et ça fonctionne a merveille sur les réseaux
    magneto860 posted the 09/15/2026 at 05:55 AM
    C'est un jeu d'espionnage, pas un jeu de livraison. Le risque de déplaire me semble moindre.
    maxx posted the 09/15/2026 at 05:59 AM
    abookhouseboy Ça a de l'importance aussi des succès critiques plus que commerciaux. Évidemment, cela doit rester limité et pas mettre en peril toute une entreprise mais c'est ça aussi la force a l'époque de Sony. Des jeux spéciaux, atypiques, originaux qui étaient des succès critiques avant d'être des succès commerciaux. C'est important pour un média qui se considère comme un art. Il doit y avoir de la place pour ce genre de projet. Aussi, ce jeu semble quand même plus facilement calibré pour avoir du succès. Le genre est quand même très apprécié et les représentants de celui-ci se font rares. Le risque est bien moindre.

    Je peux comprendre qu'on n'aime pas Death Stranding mais faut quand même se rendre compte que les deux jeux ont eu d'excellentes critiques et sont des jeux de grande qualité. Des AAA atypiques, dont la proposition est carrée, dans le développement s'est bien passé et plutôt rapidement. Le 2 a ete validé sous entendant un premier qui a fait l'affaire niveau succès. Le 2 n'a pas eu le succès attendu mais le jeu n'en reste pas moins une excellente suite, d'ailleurs supérieure au premier sur presque tous les points. Kojima et maintenant Kojima Production n'ont pas grand chose a prouver en fait. Qu'ils fassent des choses qui ne plaisent pas a tout le monde je l'entends et c'est fun de clasher Kojima vu le personnage, mais le gars est derrière l'une des plus grande licence du JV, derrière des personnages adorés et a apporté beaucoup au JV. Ses jeux sont a chaque fois de qualité. Qu'il ait des travers oui, mais ne tombons pas dans le bashing gratuit. C'est ok de pas aimer ce qu'il a fait dernièrement mais ça reste un créateur avec son studio qui développent des jeux de qualité et avec son prochain projet il semble revenir a ce qui a fait son succès dont on peut quand même lui laisser le bénéfice du doutes. En tant que joueur c'est la qualité qui m'importe même sur des projets qui ne me plaisent pas et ça ne me viendrait pas à l'idée de basher un studio parce qu'il fait des jeux que je n'aime pas ou qui n'ont pas de succès.

    Concernant les contraintes budgétaires, elles sont probablement réelles mais c'est un choix assumé et pas forcément le meilleur que de les faire passer avant le reste. Je veux dire, chez Sony, y a quand même beaucoup d'exemples de projets qui auraient peut être dûs s'arrêter plus tôt dans leur développement
    Bref, j'ai hâte de voir ce que va donner cette nouvelle licence
    keiku posted the 09/15/2026 at 05:59 AM
    abookhouseboy ou peut être qu'il s'attende a ce que la mauvaise presse de sony face migrer les joueurs chez eux, et qu'avoir des personnalités forte ca aide

    Mais le problème de xbox c'est le même que sony a aujourd'hui, ils ont perdu la confiance et ca ne se résoudra pas avec 2-3 jeux...
    link49 posted the 09/15/2026 at 06:45 AM
    cyr pas sûr car il y a un coup à jouer si Sony rame bien avec sa Ps6.
    vyse posted the 09/15/2026 at 06:53 AM
    z0dd zoe c pas lui, il a juste fait le trailer du 2..
    bennj posted the 09/15/2026 at 06:53 AM
    cyr on va pleurer... Sérieux pourquoi vous vous sentez si concerné ? Le but c'est juste que le jeu sorte avec la vision de son créateur et de son équipe.
    z0dd posted the 09/15/2026 at 07:02 AM
    vyse
    Kojima = créateur / producteur / superviseur de la série
    Noriaki Okamura = réalisateur du premier Z.O.E.
    Yoji Shinkawa = responsable du design mécanique et artistique des mechas

    C'est d'ailleurs pour ça que Zoe a cette adn Kojima:
    Kojima + Shinkawa + une équipe issue de Konami, mais sans que Kojima soit le réalisateur du jeu comme il l'était pour Metal Gear Solid.
    Et effectivement trailer du 2 ect
    ducknsexe posted the 09/15/2026 at 07:06 AM
    Dommage pour PlayStation. Le projet Physint avais l'air dingue
    dalbog posted the 09/15/2026 at 07:18 AM
    ducknsexe

    Ils vont récupérer le jeu sur PS6 puisque visiblement c'est Kojima qui possède les droits.
    khazawi posted the 09/15/2026 at 07:23 AM
    On en fait des tonnes et des tonnes sur un seul jeu dont on a rien de concret et qui semble avoir déjà des difficultés de production.

    Chaque fois, on cite Metal Gear sur PS1. Les gars, on est en 2026 et son projet va mettre encore pas mal d'années à aboutir, s'il va au bout...
    khazawi posted the 09/15/2026 at 07:26 AM
    dalbog Xbox a voulu financer des jeux Atlus comme les Persona, chose que faisait historiquement PlayStation. Au final, les seuls perdants dans l'histoire c'est Xbox car ça n'a pas spécialement été rentable comme partenariat. Atlus a récupéré des chèques pour couvrir les frais avant même d'avoir sorti leurs jeux. Le gros des ventes se sont faits sur PlayStation puis Steam.
    kikoo31 posted the 09/15/2026 at 07:27 AM
    on rigolera si ce jeu est un bide
    on applaudira si ç'est un succès critique

    comme d'hab ....
    kurosu posted the 09/15/2026 at 07:56 AM
    Avant que ça soit un bon jeu ou non, il est sur 2 jeux, donc faudrait que ça sorte et non pas annulé avant
    kali posted the 09/15/2026 at 08:46 AM
    Comment ça le plus gros pari ?
    On en fait quoi des rachats de mastodontes.comme Bethesda mais surtout d'Activision Blizzard ?
    newtechnix posted the 09/15/2026 at 09:23 AM
    Le problème de cette affaire:
    est-ce une affaire rentable ou juste un coup de com...car on rappellera que si des studios ont été fermés chez Xbox c'est sans doute pour une raison financière à minima.
    Rendez-vous dans 6 ans en fin de vie de la Helix si MS n'a pas jeté l'éponge avant

    Si Sony a lâché l'affaire de son (ex) chouchou c'est que vraiment ce n'était plus possible.

    kali on fait semblant de pas les voir puisque pour Bethesda c'est vraiment compliqué la boite déjà n'allait pas trop bien avant le rachat et cela c'est confirmé par la suite...pour Activision c'est plus facile ils peuvent renommer Activision en Callofvision.
    bennj posted the 09/15/2026 at 09:45 AM
    newtechnix tout est toujours possible et n'est qu'une question dde choix. Ils ont préféré arrêter de lui filler un chèqueen blanc pour consacrer cet argent a d'autres projets, peu être en interne ou via d'autres partenariats.
    iglooo posted the 09/15/2026 at 09:56 AM
    kikoo31 probablement le dernier jeu de Kojima, ça va être monumental.
    wickette posted the 09/15/2026 at 10:06 AM
    C’est un debat à avoir pendant la generation Helix


    Un jeu moins bizarre et niche que death stranding ça se vendra bien, encore faut avoir essayé DS

    Et quoi qu’on dise death stranding c’est plusieurs millions de ventes et surtout une critique des gens qui y ont joué plus que positive

    Autant c’est pas pour moi, autant le retournement express de veste de certains..mdr
    krusty79 posted the 09/15/2026 at 10:11 AM
    Comment peut-on se réjouir d'avoir le statut de roue de secours d'un projet avec autant de redflags...?
    pharrell posted the 09/15/2026 at 10:15 AM
    Coup de com' de Microsoft mais ils risquent de vite déchanter...
    akinen posted the 09/15/2026 at 10:17 AM
    S'il faut ça pour avoir une vraie concurrence à Sony, soit.
    vyse posted the 09/15/2026 at 10:59 AM
    z0dd il a créé walou, il a supervisé la production et s'est porté garant du projet d'Okamura, Il a mis les ressources en face et s'est permis peut-être quelques guidelines pour son poulain. Mais le créateur reste Okamura ; design, story, gameplay et planification ; et ce Des le premier jeu. Il lui encore donné un coup de pouce en intégrant la demo de MGS2 dans le 1 pour doper les ventes mais il n'est intervenu dans aucun processus créatif du jeu. C'était l'époque des années 2000 pu les directions marketing starifiait les créateurs pour vendre les nouvelles licences..
    shambala93 posted the 09/15/2026 at 11:31 AM
    Le plus gros pari serait la possibilité d’avoir Steam sur la Helix. Si partenariat il y a entre valve et Microsoft, ça serait énorme. La c’est peanuts !
    ravyxxs posted the 09/15/2026 at 11:33 AM
    Ca vallait le coup de virer tout ce beau monde et dire que financièrement ils fairaient plus attention à l'avenir.

    Je savais pas que le hasard c'était faire attention aux finances...
    jasonduval posted the 09/15/2026 at 11:44 AM
    Xbox mdrrr vraiment des clowns cette boîte, le dindon de la farce,la galette dans le coffre de la bagnole.
    rasalgul posted the 09/15/2026 at 12:10 PM
    Avec un bon marketing ça peut être pas mal et pas simplement en misant sur un nom comme avec les deathstranding.
    T'as beau t'appeler kojima le grand public ne te connais pas
    mektarnash92 posted the 09/15/2026 at 12:10 PM
    Hâte de voir le projet
    ducknsexe posted the 09/15/2026 at 12:14 PM
    dalbog ouais de toute façon on ne le verra pas pendant un moment .Maintenant, reste à savoir si ce sera une exclusivité temporaire ou définitive
    zoske posted the 09/15/2026 at 01:12 PM
    Oui je pense que M$ à récupéré un des projet les plus couteux de la prochaine génération (hors GTA 7 mdr)...
    Rien que le cachets des acteurs + toutes les séquences cinématique à produire et la prod du jeu... ça va être une vrai défis de production pour M$ pour avoir une rentabilité... sans passer par la current gen (PS5 compris)
    sayokou posted the 09/15/2026 at 01:17 PM
    Kojima fait de très bons jeux

    Xbox, Pc .. ça sera sûrement un magnifique jeu d'infiltration.


    Merci Kojima
    zoske posted the 09/15/2026 at 01:23 PM
    sayokou tu as acheté et joué aux deux Death Stranding?
    sayokou posted the 09/15/2026 at 01:28 PM
    Zoske yes sûr PC
    bennj posted the 09/15/2026 at 03:22 PM
    jasonduval ben alors gamin t'étais pas parti après avoir fait ton caca nerveux ? Ta maman t'as redonné ton accès a internet ?
    jasonduval posted the 09/15/2026 at 03:39 PM
    bennj l'état du bordel
    bennj posted the 09/15/2026 at 04:58 PM
    jasonduval ah visiblement t'as encore loupé les cours de français, pourtant c'est indispensable pour se faire comprendre.
    jasonduval posted the 09/15/2026 at 05:02 PM
    bennj j'en ai vu des mongols sur internet depuis les débuts de jvc mais ici attention,entre toi qui rage et me quote dés que je poste ( pourtant je poste pas beaucoup y'en a qui bossent) cyr aerith link susucekube Un vrai repaire de trépané.Le pire cest que ca se prends pour une pseudo élite.
    Allez excite toi a spam les mêmes commentaires depuis 1 mois petite slp que tu est

    Le mec doit avoir 40 piges en plus et me parle de maman et de devoirs.
    bennj posted the 09/15/2026 at 05:11 PM
    shanks tu peux calmer le gamin d'au dessus stp, il nous fait de nouveau son caca nerveux.

    jasonduval ben oui mon petit il faut bien te refaire ton éducation vu comment tu parles aux gens T'as beau cacher ton profil tes commentaires blindés d'insultes restent Mais une question se pose mon ami, si ce site est un "vrai repaire de trépanés" pourquoi est-ce que tu viens (et reviens surtout) poster dessus ? Comment veux tu avoir un échange avec des personnes qui ne sont pas du tout intéressantes à tes yeux ? Il y a un truc qui ne va pas dans ta logique.

    Ou bien t'es juste là pour tout simplement y déverser ta frustration de la journée ? Car bon commencer un post par "Xbox mdrrr vraiment des clowns cette boîte, le dindon de la farce,la galette dans le coffre de la bagnole."

    La vache ca pique.

    mdrrrrrr (#1990)
    guyllan posted the 09/15/2026 at 05:16 PM
    Chaque épisode de la série principale MGS a cartonné en termes de ventes, même si le succès de certains titres a été plus tardif, notamment MGS 3 et Peace Walker. Le vrai risque aurait été que Physint soit le successeur spirituel de Death Stranding et non de MGS.
    jasonduval posted the 09/15/2026 at 05:19 PM
    bennj mdrrr le mec me cherche des que je poste et a le culot d'aller chialer au modérateur
    Ca confirme bien le petit que tu est.
    T'est vraiment une sacrée merde toi,t'a cru jen avais quelque chose a foutre de mon pseudo gamekyo? Cest toi qui poste h24 ici pas moi trou du cul.
    Et toi pourquoi t'a bloqué ton profil?

    Mais oui comment ca se fait que sur ce site on laisse ce genre de mec faire tout ce qui veulent? Ca cherche la merde et apres ca balance,tu metonne ya 5 pèlerins ici.

    Tkt pas je compte pas rentrer dans ton jeu continue a faire le cador je sais que tu est une timp irl aller amuse toi bien sur son site favori
    shanks posted the 09/15/2026 at 05:38 PM
    jasonduval
    ça fait 11 ans que tu te prends des bans pour ton comportement et tes insultes.

    11 ans.
    naoshige11 posted the 09/15/2026 at 06:26 PM
    ducknsexe c'est bien le plus gros problème, c'est un "projet" et en l'état, à part quelques captures de modèles 3D facial, ont a rien vu, ont sais pas ce que sais, ont a pas une once de début de gameplay, ça patauge tellement que Sony fini par le lâcher, en dehors d'un gros coup de com (qui fonctionne par ailleurs) de MS, le deal a du salement être désavantageux pour Kojima par rapport à ce qu'il avait avec Sony pour qu'ils décident d'injecter du fric là dedans.

    Faut quand même pas oublier que MS a aussi OD, dont là encore ont a rien vu et factuellement ont sais même pas vraiment ce que ça va être. En fin d'année ça fera deux ans qu'il a reveal ces deux jeux, ils pensent vraiment qu'en lui mettant une dealine il va s'y plier ? Honnêtement je comprend pas le move. Enfin si, c'est rien de plus qu'un coup de com magistral de "s'offrir" Kojima et de passer pour des sauveurs mais derrière, le gars va devoir s'activer parce que MS font pas de cadeaux.

    guyllan MGS c'est un nom, c'est comme GTA ça chiffre parce que le nom est ultra puissant. Aujourd'hui ça suffit plus de mettre "A Hideo Kojima Game" sur la jaquette pour que ça se vende, Death Stranding en est la preuve. Donc c'est clairement pas une garantie que Physint soit un succès même si il reprend le concept "tactical espionage action".

    Ca serait super intéressant de connaitre les termes du deal.
    guyllan posted the 09/16/2026 at 01:45 AM
    naoshige11 "Aujourd'hui ça suffit plus de mettre "A Hideo Kojima Game" sur la jaquette pour que ça se vende, Death Stranding en est la preuve."

    Mais la mention "A Hideo Kojima Game" sur une jaquette n'a jamais été une garantie de succès commercial. Par exemple, les deux Zone of the Enders ont eu des ventes décevantes.
    La proposition de Death Stranding a toujours été beaucoup plus risquée que celle des MGS. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Kojima a tant tardé à montrer clairement son gameplay aux joueurs. C’est durant le TGS, seulement deux mois avant la sortie du jeu, que les joueurs ont enfin eu droit à une vraie présentation du gameplay. Et ils ont été instantanément divisés (moi le premier, alors que j'étais fan de MGS).
    La série Death Stranding a eu des ventes mitigées sans être un échec commercial, si Physint arrive à proposer une expérience d'action-infiltration sans concession, fidèle à l'ADN de MGS, et donc sans le gameplay ultra clivant de DS, je ne vois pas comment le jeu pourrait se vautrer.
    ducknsexe posted the 09/16/2026 at 10:28 PM
    naoshige11
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