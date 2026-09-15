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[Rumeur] Gamepass, bientôt la fin des sorties Day One ?
La rumeur vient du membre Slayven, modérateur sur Resetera, qui aurait eut vent de certains changement à venir pour le Gamepass, le plus important est l'arrêt des sorties Day One.

Le leaker NateDrake ajoute:

Slayven avait déjà partagé des informations sur le GamePass et des changements de formules concernant le Core/Standard fin 2025.
La personne qui lui fournit ces informations est donc manifestement bien informée sur certains sujets.
Que le calendrier prévu soit respecté ou qu’il subisse des décalages, nous le saurons en temps voulu.

Nouvelles offres, l'une avec publicités, l'autre sans.

- Celle avec publicités coûterait 12,99 $ par mois.
- Sans publicités, le Gamepass serait à 19,99 $/mois ou 239,99 $ pour l'année.

Une baisse de 3 dollars comparé aux offres actuelles car la fin des sorties Day One s'effectuerait entre février et avril 2027.
La sortie de Fable étant prévu pour le 23 février 2027.

- Le Xbox Cloud Gaming ne sera plus intégré dans l'offre mais serait un pack optionnel au prix de 5,99 $ pour 25 heures.

- Un pack familial qui coûterait 5,99 $ supplémentaires par mois.
En mai 2026, Jez Corden avait déclaré que Electronic Arts était ''farouchement opposé à cette idée''.

- Vous pouvez également choisir d’accéder uniquement au catalogue Game Pass avec le multijoueur en ligne pour 14,99 $ par mois.

Changement complet des formules : le multijoueur en ligne fera l’objet d’un abonnement à 10,99 $ par mois.

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1wgkmsn/resetera_moderator_details_upcoming_xbox_game/?utm_source=ifttt
Resetera - https://www.resetera.com/threads/rumor-leak-how-gamepass-will-work-next-year.1633327/
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    posted the 09/15/2026 at 03:03 AM by spartan1985
    comments (67)
    xynot posted the 09/15/2026 at 03:35 AM
    Je pense que c'est plus sain comme ça.
    ratchet posted the 09/15/2026 at 03:45 AM
    L’apologie du full demat.
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 04:56 AM
    11$ juste pour jouer en ligne...
    cyr posted the 09/15/2026 at 05:17 AM
    tripy73 sur switch/2 c'est 20 balle a l'année.....pourvu que le prix bouge pas.
    skuldleif posted the 09/15/2026 at 05:21 AM
    Fin du D1 sur le GP PC oui
    fdestroyer posted the 09/15/2026 at 05:33 AM
    Je m'étais toujours étonné des gros jeux Day One sur le GP pour dire vrai. Je ne comprenais pas comment ça pouvait être viable.
    yogfei posted the 09/15/2026 at 05:45 AM
    skuldleif Si le day one s'arrête ca ne sera pas que sur le GP PC ca serait débile...
    supasaiyajin posted the 09/15/2026 at 06:34 AM
    C'est plus cher que le PS+. Du coup, sans day one, c'est clairement moins intéressant. Comment ils veulent convaincre les joueurs de basculer chez eux ?
    nicoliafox posted the 09/15/2026 at 06:54 AM
    La traditionnelle rumeur dés que Xbox a un minimum d'actualité positif, ca avait manqué...N'est pas Sony qui veut avec le petit article de damaged control dans les 24h par Bloomberg et/ou Schreier.

    Sujet compliqué car beaucoup de gens sont abonnés pour le "dayone" et seront en colère, mais je pense personnellement que ca tue le marché des ventes individuelles de jeux sur xbox. Je trouve les infos assez bancales pour le reste.
    jenicris posted the 09/15/2026 at 07:01 AM
    yogfei en effet et là ils parlent de console en plus
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 07:01 AM
    Pas une mauvaise nouvelle en soi. Ça redonnera de la valeur à leurs prod’ et ça incitera les possesseurs d’Xbox à passer à la caisse.
    riddler posted the 09/15/2026 at 07:04 AM
    Le Day One à failli tuer la la marque. Je suis pour ce changement.
    skuldleif posted the 09/15/2026 at 07:13 AM
    yogfei dans la mesure où ils dissimulent le gp pc pour que tu tabo a l'Ultimate non ce n'est pas debile
    khazawi posted the 09/15/2026 at 07:30 AM
    riddler ils avaient proposé du day one car les ventes étaient faibles depuis la fin de la Xbox 360. Spencer pensait qu'un modèle à abonnement pouvait changer les choses.
    La seule chose que cela a produit est la quasi mort des ventes des jeux dans le GP, notamment les jeux maison. Sauf que le public Xbox a été habitué à ne plus payer plein pot les jeux. Ça va être compliqué avec la fin du système day one...
    magneto860 posted the 09/15/2026 at 07:34 AM
    - Le Xbox Cloud Gaming serait quasi enterré du coup, non ?
    - Je ne comprends pas ce que serait ce pack familial.
    - Du online payant sur PC, si je comprends bien ? Je ne sais pas comment ils vont faire ça pour des jeux qui ne sont pas à eux, mais je souhaite aux joueurs PC que Steam ne suive pas.
    malroth posted the 09/15/2026 at 07:38 AM
    Depuis le début je dis qu'ils se flinguaient avec cette strategie du day one ge pass.

    Comment veux tu rentabiliser tes AAA coutant 400 millions parfois et les donner aux joueurs qui parfois s'abonnent à 2€ par mois via des offres game pass trouvable sur pc...ect

    Ça n'a aucun sens

    Et j'ai meme peur qu'ils aie habitué le publique à ça et donc ne vont plus rien acheter malgré le changement de formule

    Terrible ce qu'a fait Phil Spencer.
    nobleswan posted the 09/15/2026 at 07:47 AM
    Tant mieux et j'espère même la fin de ce service qui a fait plus de mal à la marque que l'inverse. Le peu de rentabilité du au Day One Game Pass a provoqué la fin des exclus chez Xbox.

    Retourner aux exclus passe inévitablement par la case fin des Day One Game Pass voire même fin du service tout court.
    romgamer6859 posted the 09/15/2026 at 07:50 AM
    Prévisible mes amis, ça fait un moment que je suis sur l'essential et ça me convient, mais seulement parce que je ne veux plus jouer à des tonnes de jeux

    Par contre, si vous prenez l'essential, passez par des sites pour payer moins cher parce que 10 euros par mois juste pour le online c'est moyen
    keiku posted the 09/15/2026 at 08:01 AM
    Il y a 3 chose qui reste problèmatique :

    Payer pour jouer en ligne
    Payer et avoir des pub
    Payer et ne pas posséder ces jeux

    le jour ou microsoft résoud ca il deviendra gagnant autrement la chute ne va faire que continuer...
    serve posted the 09/15/2026 at 08:08 AM
    walterwhite

    Le principe même du Game Pass, à l’origine, c’était justement de proposer une grosse bibliothèque de jeux avec, surtout, les sorties day one.....

    C’était ça qui donnait une vraie valeur ajoutée à l’abonnement (qui le différencier) : tu payais tous les mois et, en contrepartie, tu pouvais jouer aux nouveautés sans avoir à les acheter individuellement.

    Là, on retire justement ce qui faisait une grosse partie de l’intérêt du service, tout en supprimant ou en réduisant certains avantages annexes comme le Xbox Cloud Gaming.

    Donc, au final, tu te retrouves avec un abonnement qui coûte de l’argent, potentiellement avec de la publicité, mais avec moins de contenu intéressant, plus de restrictions et surtout plus de day one.

    À partir de là, la question est simple : qu’est-ce qui justifie encore de payer cet abonnement plutôt que d’acheter directement les quelques jeux qui nous intéressent ?
    riddler posted the 09/15/2026 at 08:09 AM
    khazawi
    Pas pire que les joueurs PS qui vont devoir se faire au 100% numérique
    khazawi posted the 09/15/2026 at 08:19 AM
    riddler Xbox est déjà quasi à 100% démat vu que le physique est devenu ultra marginal. Le disc to digital ne fait que renforcer la philosophie du démat chez MS.
    Les éditeurs ne vont pas s'embêter à sortir quelques milliers de CD pour un marchź de niche en 2028 pour les jeux à venir. On a déjà des licences qui ne sortent pas de version physique sur Xbox.

    Pour PS, si les gens seront moins nombreux a acheter la PS6, ce sera avant tout le prix qui va être à 4 chiffres, bien plus que la fin du sport physique. Si c'était un réel problème, Fortnite, FUT, GTA One Line, CoD, et tant d'autres produits démat ne seraient pas les plus populaires depuis des années.
    spartan1985 posted the 09/15/2026 at 08:20 AM
    magneto860 Ce qui était prévu pour le pack familial ''un forfait pour le Xbox Game Pass permettant à jusqu’à quatre utilisateurs d’accéder au catalogue en échange d’un tarif réduit'' C'est une offre très demandée notamment aux States. Et oui le cloud beaucoup moins mit en avant.
    riddler posted the 09/15/2026 at 08:26 AM
    khazawi
    L'un dans l'autre c'est le publique qui va devoir s'adapter
    khazawi posted the 09/15/2026 at 08:31 AM
    riddler oui. GTA6 semble donner une tendance, à confirmer à la sortie du jeu : pas mal de gens sont prêts à acheter le jeu le plus attendu de l'histoire même sans CD.

    Capcom aussi limite les quantités des jeux physiques ces derniers temps. Le public suit en allant acheter les jeux dans les stores démat. Pourtant, si les gens étaient si attachés que cela au CD, y aurait peu d'achat sur les stores, faisant comprendre aux éditeurs qu'il faut encore du physique pour convaincre les gens d'acheter...
    C'était vrai encore avec la génération précédente...
    romgamer6859 posted the 09/15/2026 at 08:45 AM
    serve
    Rien, mais t’as des gens qui ont cette habitude et ils préféreront attendre des années pour avoir les jeux, car à côté ils n’achètent plus.

    Perso je préfère acheter même si c’est cher et si ce n’est que quelques jeux
    bennj posted the 09/15/2026 at 08:50 AM
    serve on revient au système original qu'a été le PlayStation Plus de l'ère ps3 en fait. Sauf que sony l'a imposé pour jouer en ligne comme Xbox. Et maintenant chez Xbox on comprend plus rien a ce qu'ils veulent faire, ca part dans tous les sens, faut vraiment qu'ils simplifient tout ca.
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 09:08 AM
    serve Ce modèle économique n'est pas viable, ça dévalue la valeur des exclus qui sortent day one dessus et ça n'incite pas les joueurs XBOX à acheter des jeux individuellement (y'a qu'à voir les chiffres de ventes des first).

    Ils doivent totalement repenser leur modèle et ça passera nécessairement par la suppression de leur first party day one.
    riddler posted the 09/15/2026 at 09:18 AM
    walterwhite
    J’ai peur de voir les chiffres de ventes de Gears qui risque sera un des derniers jeux à subir ce système
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 09:36 AM
    riddler J'ai aussi peur je t'avoue, le jeu a l'air d'être incroyable et l'arc narratif peut offrir des suites bien sombres...on verra
    jenicris posted the 09/15/2026 at 09:37 AM
    romgamer6859 quand t'es habitué pendant des années aux day one GP, je serais curieux de savoir si ces même joueurs achèteront direct les jeux first party day one
    Toi je sais que tu le ferais mais d'autres, j'en suis pas certains.
    skuldleif posted the 09/15/2026 at 09:44 AM
    jenicris je vais "acheter" ne tkt pas
    khazawi posted the 09/15/2026 at 09:45 AM
    jenicris ce qui est marrant dans cette histoire, si cela se confirme pour la fin du day one, c'est d'avoir moquer les gens qui paient plein pot ou même payer les jeux en général alors que sur Xbox, y avait le GP pour jouer a moindre frais à pas mal de jeux.
    jenicris posted the 09/15/2026 at 09:46 AM
    skuldleif on verra ça, le radin

    khazawi pas faux
    skuldleif posted the 09/15/2026 at 09:50 AM
    jenicris tu verra rien puisque cette astuce ultime je la partage pas avec des articles, aller je ferai une exception pour GTA VI mais je nexpliquerai pas la méthode exact mais grosso merdo c'est absolument tout les jeux en version ultime entre 3 et 5€
    khazawi posted the 09/15/2026 at 09:51 AM
    jenicris et c'est pareil pour le physique : prend de la place, useless, fétichistes du plastique...
    C'est toujours marrant de voir les retournements de veste de certains
    skuldleif posted the 09/15/2026 at 09:52 AM
    Blood of dawnwalker 3€
    Control 4€
    Onimusha 5€
    serve posted the 09/15/2026 at 09:52 AM
    walterwhite

    Pas rentable pour eux, c’était logique depuis longtemps, mais en quoi est-ce sain pour les joueurs ?

    Nous y gagnons quoi dans l’histoire ???

    Rien. Au contraire, on perd même certaines choses. Donc je ne vois pas en quoi c’est sain pour les joueurs.
    jenicris posted the 09/15/2026 at 09:55 AM
    skuldleif qu'est que je disais
    romgamer6859 posted the 09/15/2026 at 09:56 AM
    jenicris
    Mais parce que j’ai réussi à m’en défaire, ça n’a pas été simple parce que t’es toujours tenté en te disant que ça coûte que dalle (avec les astuces c’est pire).
    Mais ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est juste de jouer à quelques jeux qui m’attirent à 100%, je n’ai ni l’envie ni le temps de jouer à des tonnes de jeux.

    Et si un jour je me prends une switch, jamais je pourrais avoir le GP tellement ça ferait trop niveau jeux.

    1 a 2 jeux par mois sauf exception (si un jour je prends la switch je day one 4 jeux je pense mdr)
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 09:57 AM
    serve

    - Moins de choix = plus de paralysie du choix
    - Tu achèteras des jeux que tu souhaites réellement
    - Tu ne picoreras plus à gauche à droite pendant 5 minutes tes jeux
    - Economie de 23 balles
    jenicris posted the 09/15/2026 at 09:58 AM
    romgamer6859
    serve posted the 09/15/2026 at 10:06 AM
    walterwhite

    Moins de choix = plus de paralysie du choix

    - Tu achèteras des jeux que tu souhaites réellement (Pourquoi personne ne le défendais avant du coup ? Et ça glorifier de la mettre profond à MS avec les prix d'abord des autres pays )

    - Tu ne picoreras plus à gauche à droite pendant 5 minutes tes jeux ( ça poser pas soucis avant bizarrement)

    - Economie de 23 balles (pour te taper des pubs en jeu )

    C'est juste une blague je sens venir la douille a 100km

    Futur console full dema :

    - Abo avec pub ou pas
    - Moins de promo
    - Jeux au prix fort
    - Faire payer tout les extra cloud and co

    Bref la même chiasse que Sony mais différemment :/
    romgamer6859 posted the 09/15/2026 at 10:09 AM
    serve
    oui, après l'abo est trouvable moins cher (7 au lieu de 10 pour le basique) et des clés de jeux sont dispos, mais pas tout ça c'est vrai, si c'est de la merde, on restera sur nos consoles actuelles j'imagine
    mattewlogan posted the 09/15/2026 at 10:28 AM
    Attention retournement de veste pour la Xieme foie des fan boy Xbox hahah
    Oui c ce qu’il faut faire bla-bla-bla
    xylander posted the 09/15/2026 at 11:19 AM
    Logique. Le Gamepass, même sans day one, reste une belle offre. S'ils le font proprement en annonçant les choses...
    xylander posted the 09/15/2026 at 11:20 AM
    mattewlogan les suceurs de Sony, c'est pas mieux. Quand on voit la gueule de Sony en ce moment.
    ravyxxs posted the 09/15/2026 at 11:31 AM
    Sur PC on a pas besoin du day one en fait,et j'imagine qu'ils ont dû perdre des abonnés ou alors les concernés ne savent pas ce qu'il se passe....les jeux XBOX n'ont aucune protection, tout comme les jeux SONY.

    Du coup le jour de la sortie du jeu en question, bah il est partout en torrent le truc...
    rasalgul posted the 09/15/2026 at 11:54 AM
    Ça ne sert à rien le core, le dayone ne disparaîtra jamais de l'Ultimate
    mattewlogan posted the 09/15/2026 at 12:11 PM
    xylander mais PlayStation va très bien financièrement, ce qui n’est pas le cas de Xbox
    À part les enfants de trois ans qui pleurent pour un disque, tout va bien
    eggspinner posted the 09/15/2026 at 12:14 PM
    mattewlogan les trois enfants te disent merde. Si toi t'es très content de payer 80 € ton jeu toute l'année sans aucune possibilité de le revendre, de le payer moins cher ou de le garder à vie sans possibilité de te le faire confisquer, c'est ton problème mais on a pas tous l'envie d'avoir le fion aussi large que le grand canyon.
    mattewlogan posted the 09/15/2026 at 12:19 PM
    d3athegg si t’as pas les moyens de te payer un jeu 80 €, pose-toi des questions lol
    Regarde le prix d’un jeu sur Super Nintendo, ça a très peu augmenté avec toutes ces dizaines d’années (c’était 75 € Mortal Kombat 2 à l’époque)
    Donc payer un cinéma 17 balles pour deux heures de film ça dérange personne mais 80 € pour des dizaines et des dizaines d’heures de jeux qui a mis entre six et huit ans à être développé alors qu’un film c’est un an et demi Oui ? il y a un moment, faut sortir un petit peu son argent pour jouer...moi je m’en fous complètement ma passion c le jeu vidéo et je m’en fous de payer 50€ ou 80 € ça fait longtemps que je suis passé au demat.
    Si t’as pas d’argent pour jouer et ben fait autre chose comme passion, et puis voilà
    Sinon t’attends que les prix baisse c’est tout y a des offres tout le temps sur les stores faut arrêter t’es pas obligé de jouer des One si t’as pas d’argent
    eggspinner posted the 09/15/2026 at 12:36 PM
    mattewlogan Alors, je vais être clair : Je peux m'acheter tout les jeux que je veux. J'ai un salaire pas dégeu et un budget jeux confortable (ce mois-ci, j'ai acheté les 8 jeux day one que je voulais et j'ai même pris deux autres jeux qui étaient pas prévu et je suis toujours dans le vert).

    Mais avoir du fric et pouvoir tout s'acheter ET être responsable et avoir la valeur de l'argent, c'est une autre histoire. Si tu comprends la valeur de l'argent et que juste tu te contente d'acheter sans réflechir, tu es le combo mouton/con-sommateur et en prime t'as été mal éduqué sur l'argent. Désolé pour toi.

    Et ton exemplaire sur le cinéma est biaisé aussi : Le cinéma, y a des cinéma de quartier à 7 € la place, y a les pass pour 20 € illimité, y a des solutions pour l'avoir moins cher contrairement au jeu vidéo ou si tu joue sur console, ce sera 80 € pour un jeu AA ou AAA. Donc pas comparable.

    Et pas voir le problème, c'est juste de la fainéantise intellectuel. (la grande maladie sur gamekyo)
    mattewlogan posted the 09/15/2026 at 12:55 PM
    d3athegg mais alors arrête de te plaindre, si t’as les moyens financiers
    Et alors j’aimerais bien voir où t’as pu aller regarder pour sept euros le dernier Spiderman le jour de sa sortie, je ne connais pas ça lol
    Oui il y a des trucs de réduction pour le cinéma, mais pareil pour les jeux vidéo tu l’achètes en boîte autre part et prochainement en boîte avec un code et ce sera moins cher ou alors t’attends qu’il baisse deux ou trois mois c’est exactement la même chose.
    Mais on dirait que vous aimez noircir le tableau pour cette histoire de disque ou autre franchement c’est ridicule
    Mais bon on est pas obligé d’être tous d’accord, chacun fait ce qu’il veut
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 01:04 PM
    cyr : c'est sûr que ça reste meilleur, mais ça devrait être gratuit sur tous les supports.
    junaldinho posted the 09/15/2026 at 01:35 PM
    Du moment qu'ils ne changent rien pour ceux qui ont un abonnement de 3 ans.
    darksector posted the 09/15/2026 at 02:21 PM
    Une bonne chose, le day one était une fausse bonne idée, pas tenable sur le long terme.
    rogeraf posted the 09/15/2026 at 02:38 PM
    Faut changer le nom en "OLDGAMEPASS"
    cyr posted the 09/15/2026 at 02:39 PM
    tripy73 De quoi? Le online?
    J'aimerais avoir un abonnement téléphonique pour 0. Ne pas avoir d'abonnement pour EDF, gdf. Internet gartuit etc....

    Mais la question est qui paye?
    tripy73 posted the 09/15/2026 at 02:46 PM
    cyr : c'est quoi cette comparaison complètement péter Sur PC c'est 100% gratuit et tu as même d'autres trucs comme les saves cloud, l'hébergements des captures vidéos, etc. Mais forcément quand on t'a habitué à payer, c'est difficile de comprendre que ça peut être gratuit
    xylander posted the 09/15/2026 at 04:10 PM
    mattewlogan Oh. Dans la vie (comme pour une entreprise), on est vivant une seconde avant d'être mort.
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 04:25 PM
    mattewlogan Ton fion c’est les chutes du Niagara, si des grosses têtes de SONY passent par là ils doivent bien se marrer en te lisant.
    sonilka posted the 09/15/2026 at 04:57 PM
    Ah tiens le GP n'est plus l'Alpha et l'Oméga pour MS et sa petite communauté de joyeux drilles ? Et quelle surprise que ce changement de politique. Qui aurait pu parier la dessus ? Mais la reine Asha est la donc ne vous inquiétez pas, ca va bien se passer.
    naoshige11 posted the 09/15/2026 at 06:03 PM
    C'est bien dommage si ils enlève ça, les jeux MS Studio day one dans le service c'était le seul réel intérêt qu'il y avait pour continuer son abo, sinon ont se retrouve au même niveau que le PS+ qui d'après tout les boiteux est un truc qui sert à rien justement parce qu'il n'y a pas les first party Sony dedans.

    Comme dit plus haut, si ils pensent encore gratter des abo comme ça, autant arrêter les frais tout de suite. De toute façon le service n'a jamais été au niveau espéré donc autant lâcher l'affaire.
    mattewlogan posted the 09/15/2026 at 06:12 PM
    walterwhite je vois bien qu’apparemment le cul des mecs te fait vraiment bander, mais bon y a autre chose dans la vie tu sais
    Jeux vidéo par exemple
    walterwhite posted the 09/15/2026 at 06:17 PM
    mattewlogan Répartie d’un mec qui a l’anus de la taille d’une montgolfière.
    mattewlogan posted the 09/15/2026 at 06:34 PM
    walterwhite t’as vraiment deux ans d’âge mental
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