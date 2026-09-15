La rumeur vient du membre Slayven, modérateur sur Resetera, qui aurait eut vent de certains changement à venir pour le Gamepass, le plus important est l'arrêt des sorties Day One.



Le leaker NateDrake ajoute:



Slayven avait déjà partagé des informations sur le GamePass et des changements de formules concernant le Core/Standard fin 2025.

La personne qui lui fournit ces informations est donc manifestement bien informée sur certains sujets.

Que le calendrier prévu soit respecté ou qu’il subisse des décalages, nous le saurons en temps voulu.



Nouvelles offres, l'une avec publicités, l'autre sans.



- Celle avec publicités coûterait 12,99 $ par mois.

- Sans publicités, le Gamepass serait à 19,99 $/mois ou 239,99 $ pour l'année.



Une baisse de 3 dollars comparé aux offres actuelles car la fin des sorties Day One s'effectuerait entre février et avril 2027.

La sortie de Fable étant prévu pour le 23 février 2027.



- Le Xbox Cloud Gaming ne sera plus intégré dans l'offre mais serait un pack optionnel au prix de 5,99 $ pour 25 heures.



- Un pack familial qui coûterait 5,99 $ supplémentaires par mois.

En mai 2026, Jez Corden avait déclaré que Electronic Arts était ''farouchement opposé à cette idée''.



- Vous pouvez également choisir d’accéder uniquement au catalogue Game Pass avec le multijoueur en ligne pour 14,99 $ par mois.



Changement complet des formules : le multijoueur en ligne fera l’objet d’un abonnement à 10,99 $ par mois.



https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1wgkmsn/resetera_moderator_details_upcoming_xbox_game/?utm_source=ifttt