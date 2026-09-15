La rumeur vient du membre Slayven, modérateur sur Resetera, qui aurait eut vent de certains changement à venir pour le Gamepass, le plus important est l'arrêt des sorties Day One.
Le leaker NateDrake ajoute:
Slayven avait déjà partagé des informations sur le GamePass et des changements de formules concernant le Core/Standard fin 2025.
La personne qui lui fournit ces informations est donc manifestement bien informée sur certains sujets.
Que le calendrier prévu soit respecté ou qu’il subisse des décalages, nous le saurons en temps voulu.
Nouvelles offres, l'une avec publicités, l'autre sans.
- Celle avec publicités coûterait 12,99 $ par mois.
- Sans publicités, le Gamepass serait à 19,99 $/mois ou 239,99 $ pour l'année.
Une baisse de 3 dollars comparé aux offres actuelles car la fin des sorties Day One s'effectuerait entre février et avril 2027.
La sortie de Fable étant prévu pour le 23 février 2027.
- Le Xbox Cloud Gaming ne sera plus intégré dans l'offre mais serait un pack optionnel au prix de 5,99 $ pour 25 heures.
- Un pack familial qui coûterait 5,99 $ supplémentaires par mois.
En mai 2026, Jez Corden avait déclaré que Electronic Arts était ''farouchement opposé à cette idée''.
- Vous pouvez également choisir d’accéder uniquement au catalogue Game Pass avec le multijoueur en ligne pour 14,99 $ par mois.
Changement complet des formules : le multijoueur en ligne fera l’objet d’un abonnement à 10,99 $ par mois.
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1wgkmsn/resetera_moderator_details_upcoming_xbox_game/?utm_source=ifttt
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posted the 09/15/2026 at 03:03 AM by spartan1985
Sujet compliqué car beaucoup de gens sont abonnés pour le "dayone" et seront en colère, mais je pense personnellement que ca tue le marché des ventes individuelles de jeux sur xbox. Je trouve les infos assez bancales pour le reste.
La seule chose que cela a produit est la quasi mort des ventes des jeux dans le GP, notamment les jeux maison. Sauf que le public Xbox a été habitué à ne plus payer plein pot les jeux. Ça va être compliqué avec la fin du système day one...
- Je ne comprends pas ce que serait ce pack familial.
- Du online payant sur PC, si je comprends bien ? Je ne sais pas comment ils vont faire ça pour des jeux qui ne sont pas à eux, mais je souhaite aux joueurs PC que Steam ne suive pas.
Comment veux tu rentabiliser tes AAA coutant 400 millions parfois et les donner aux joueurs qui parfois s'abonnent à 2€ par mois via des offres game pass trouvable sur pc...ect
Ça n'a aucun sens
Et j'ai meme peur qu'ils aie habitué le publique à ça et donc ne vont plus rien acheter malgré le changement de formule
Terrible ce qu'a fait Phil Spencer.
Retourner aux exclus passe inévitablement par la case fin des Day One Game Pass voire même fin du service tout court.
Par contre, si vous prenez l'essential, passez par des sites pour payer moins cher parce que 10 euros par mois juste pour le online c'est moyen
Payer pour jouer en ligne
Payer et avoir des pub
Payer et ne pas posséder ces jeux
le jour ou microsoft résoud ca il deviendra gagnant autrement la chute ne va faire que continuer...
Le principe même du Game Pass, à l’origine, c’était justement de proposer une grosse bibliothèque de jeux avec, surtout, les sorties day one.....
C’était ça qui donnait une vraie valeur ajoutée à l’abonnement (qui le différencier) : tu payais tous les mois et, en contrepartie, tu pouvais jouer aux nouveautés sans avoir à les acheter individuellement.
Là, on retire justement ce qui faisait une grosse partie de l’intérêt du service, tout en supprimant ou en réduisant certains avantages annexes comme le Xbox Cloud Gaming.
Donc, au final, tu te retrouves avec un abonnement qui coûte de l’argent, potentiellement avec de la publicité, mais avec moins de contenu intéressant, plus de restrictions et surtout plus de day one.
À partir de là, la question est simple : qu’est-ce qui justifie encore de payer cet abonnement plutôt que d’acheter directement les quelques jeux qui nous intéressent ?
Pas pire que les joueurs PS qui vont devoir se faire au 100% numérique
Les éditeurs ne vont pas s'embêter à sortir quelques milliers de CD pour un marchź de niche en 2028 pour les jeux à venir. On a déjà des licences qui ne sortent pas de version physique sur Xbox.
Pour PS, si les gens seront moins nombreux a acheter la PS6, ce sera avant tout le prix qui va être à 4 chiffres, bien plus que la fin du sport physique. Si c'était un réel problème, Fortnite, FUT, GTA One Line, CoD, et tant d'autres produits démat ne seraient pas les plus populaires depuis des années.
L'un dans l'autre c'est le publique qui va devoir s'adapter
Capcom aussi limite les quantités des jeux physiques ces derniers temps. Le public suit en allant acheter les jeux dans les stores démat. Pourtant, si les gens étaient si attachés que cela au CD, y aurait peu d'achat sur les stores, faisant comprendre aux éditeurs qu'il faut encore du physique pour convaincre les gens d'acheter...
C'était vrai encore avec la génération précédente...
Rien, mais t’as des gens qui ont cette habitude et ils préféreront attendre des années pour avoir les jeux, car à côté ils n’achètent plus.
Perso je préfère acheter même si c’est cher et si ce n’est que quelques jeux
Ils doivent totalement repenser leur modèle et ça passera nécessairement par la suppression de leur first party day one.
J’ai peur de voir les chiffres de ventes de Gears qui risque sera un des derniers jeux à subir ce système
Toi je sais que tu le ferais mais d'autres, j'en suis pas certains.
khazawi pas faux
C'est toujours marrant de voir les retournements de veste de certains
Control 4€
Onimusha 5€
Pas rentable pour eux, c’était logique depuis longtemps, mais en quoi est-ce sain pour les joueurs ?
Nous y gagnons quoi dans l’histoire ???
Rien. Au contraire, on perd même certaines choses. Donc je ne vois pas en quoi c’est sain pour les joueurs.
Mais parce que j’ai réussi à m’en défaire, ça n’a pas été simple parce que t’es toujours tenté en te disant que ça coûte que dalle (avec les astuces c’est pire).
Mais ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est juste de jouer à quelques jeux qui m’attirent à 100%, je n’ai ni l’envie ni le temps de jouer à des tonnes de jeux.
Et si un jour je me prends une switch, jamais je pourrais avoir le GP tellement ça ferait trop niveau jeux.
1 a 2 jeux par mois sauf exception (si un jour je prends la switch je day one 4 jeux je pense mdr)
- Moins de choix = plus de paralysie du choix
- Tu achèteras des jeux que tu souhaites réellement
- Tu ne picoreras plus à gauche à droite pendant 5 minutes tes jeux
- Economie de 23 balles
Moins de choix = plus de paralysie du choix
- Tu achèteras des jeux que tu souhaites réellement (Pourquoi personne ne le défendais avant du coup ? Et ça glorifier de la mettre profond à MS avec les prix d'abord des autres pays )
- Tu ne picoreras plus à gauche à droite pendant 5 minutes tes jeux ( ça poser pas soucis avant bizarrement)
- Economie de 23 balles (pour te taper des pubs en jeu )
C'est juste une blague je sens venir la douille a 100km
Futur console full dema :
- Abo avec pub ou pas
- Moins de promo
- Jeux au prix fort
- Faire payer tout les extra cloud and co
Bref la même chiasse que Sony mais différemment :/
oui, après l'abo est trouvable moins cher (7 au lieu de 10 pour le basique) et des clés de jeux sont dispos, mais pas tout ça c'est vrai, si c'est de la merde, on restera sur nos consoles actuelles j'imagine
Oui c ce qu’il faut faire bla-bla-bla
Du coup le jour de la sortie du jeu en question, bah il est partout en torrent le truc...
À part les enfants de trois ans qui pleurent pour un disque, tout va bien
Regarde le prix d’un jeu sur Super Nintendo, ça a très peu augmenté avec toutes ces dizaines d’années (c’était 75 € Mortal Kombat 2 à l’époque)
Donc payer un cinéma 17 balles pour deux heures de film ça dérange personne mais 80 € pour des dizaines et des dizaines d’heures de jeux qui a mis entre six et huit ans à être développé alors qu’un film c’est un an et demi Oui ? il y a un moment, faut sortir un petit peu son argent pour jouer...moi je m’en fous complètement ma passion c le jeu vidéo et je m’en fous de payer 50€ ou 80 € ça fait longtemps que je suis passé au demat.
Si t’as pas d’argent pour jouer et ben fait autre chose comme passion, et puis voilà
Sinon t’attends que les prix baisse c’est tout y a des offres tout le temps sur les stores faut arrêter t’es pas obligé de jouer des One si t’as pas d’argent
Mais avoir du fric et pouvoir tout s'acheter ET être responsable et avoir la valeur de l'argent, c'est une autre histoire. Si tu comprends la valeur de l'argent et que juste tu te contente d'acheter sans réflechir, tu es le combo mouton/con-sommateur et en prime t'as été mal éduqué sur l'argent. Désolé pour toi.
Et ton exemplaire sur le cinéma est biaisé aussi : Le cinéma, y a des cinéma de quartier à 7 € la place, y a les pass pour 20 € illimité, y a des solutions pour l'avoir moins cher contrairement au jeu vidéo ou si tu joue sur console, ce sera 80 € pour un jeu AA ou AAA. Donc pas comparable.
Et pas voir le problème, c'est juste de la fainéantise intellectuel. (la grande maladie sur gamekyo)
Et alors j’aimerais bien voir où t’as pu aller regarder pour sept euros le dernier Spiderman le jour de sa sortie, je ne connais pas ça lol
Oui il y a des trucs de réduction pour le cinéma, mais pareil pour les jeux vidéo tu l’achètes en boîte autre part et prochainement en boîte avec un code et ce sera moins cher ou alors t’attends qu’il baisse deux ou trois mois c’est exactement la même chose.
Mais on dirait que vous aimez noircir le tableau pour cette histoire de disque ou autre franchement c’est ridicule
Mais bon on est pas obligé d’être tous d’accord, chacun fait ce qu’il veut
J'aimerais avoir un abonnement téléphonique pour 0. Ne pas avoir d'abonnement pour EDF, gdf. Internet gartuit etc....
Mais la question est qui paye?
Comme dit plus haut, si ils pensent encore gratter des abo comme ça, autant arrêter les frais tout de suite. De toute façon le service n'a jamais été au niveau espéré donc autant lâcher l'affaire.
Jeux vidéo par exemple