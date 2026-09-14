« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
0'30''
"Je ne recommande pas Marvel's Wolverine parce que c'est un mauvais jeu, et au centre de sa médiocrité, il y a une chose dont je pense qu'il est particulièrement important de parler. Je soutiendrais que la caractéristique déterminante de Marvel's Wolverine est une philosophie de conception qui part du principe que le joueur est extrêmement stupide."
2'27''
"Et à Dieu ne plaise que vous ne sachiez pas où aller à un moment donné, car tout le parcours, pourtant strictement linéaire je le rappelle, est balisé avec des bouts de tissu blanc, de la peinture blanche et de véritables lumières rouges clignotantes."
3'34''
"Les coffres cachés dans ce jeu émettent une impulsion visuelle tellement énorme qu'on peut la voir à travers n'importe quel élément de décor qui obstrue la vue, et en plus de ça, il y a non pas un mais deux signaux audio qui jouent : l'un est un bourdonnement constant et l'autre une impulsion sonar. Ce coffre me rapporte 50 matériaux utilisés pour fabriquer de nouvelles tenues ; j'ai besoin de 5 nappes de coffres pour en débloquer une nouvelle. Bien sûr, Wolverine se parle à lui-même en ramassant ces objets, et cela fait, je continue à suivre la piste olfactive pour sortir de cette zone. Notez bien qu'il n'y a qu'une seule issue, mais j'ai quand même droit à une piste olfactive."
6'23''
"Pour moi, c'est la façon dont Marvel's Wolverine a été conçu qui rend si important de s'opposer, parce que ce ne peut pas être la façon dont ces jeux AAA à gros budget vendus à grand renfort de systèmes sont conçus. Ce ne peut pas être la façon dont cette industrie fabrique des jeux vidéo. Et honnêtement, je soupçonne que ça ne le sera pas, car bien longtemps après avoir cessé de parler des graphismes jolis ou des combats médiocres de Wolverine, je pense que l'on continuera à en parler comme d'un contre-exemple pour la conception de jeux AAA, et du risque de prendre son public pour des imbéciles au point qu'il n'en puisse plus."
19'20''
Les boss, mon vieux, c'est nul. Le combat contre la Sentinelle dont je parlais dans mon aperçu est un point bas, c'est clairement le pire boss du jeu et ça ne colle absolument pas à ce titre. Mais les combats en un contre un face aux antagonistes principaux sont un peu mieux, grâce à la similarité de ces affrontements avec ceux contre les ennemis de base. Tu passes vraiment ton temps à spammer carré, à balancer tes compétences en recharge et à parer.
Onimusha est un bon point de comparaison ici, parce que ces affrontements de boss utilisent tous les mêmes fondamentaux de combat que ceux contre les ennemis ordinaires. Sauf que dans Onimusha, la mise en scène, le spectacle, les attaques spéciales et les phases rendaient ces rencontres incroyables et on ne ressentait absolument pas la même chose qu'en combattant de la piétaille. Les boss dans Marvel's Wolverine ne s'approchent jamais de cette sensation"
20'40''
"Ce n'est qu'à la fin du jeu que j'ai réalisé qu'il n'était pas nécessaire d'appuyer sur des boutons pendant les QTE. Le jeu les remplira automatiquement pour vous, même si vous n'appuyez sur rien."
21'50''
"Jouer à Marvel's Wolverine, c'est comme faire du bowling avec des barrières pour enfants, mais ces barrières sont tellement serrées qu'il est impossible de faire autre chose qu'un strike. Oh, et la boule se lance toute seule aussi ! Si vous voulez vraiment ressentir ce que c'est que de bouger avec un personnage qui demande de la maîtrise, de l'investissement et un vrai sens de l'espace, retournez plutôt jouer à un jeu de plateforme Nintendo comme Super Mario, où le design respecte l'intelligence de celui qui a la manette en main."
Certains joueurs US ont déjà un exemplaire du jeu..
Je vais rester sur ma première impression.
C'est littéralement un jeu pour "journaliste".
https://x.com/oTulkas/status/2099678276805398654
Le jeu ou tu ne peux pas perdre même si tu le fais exprès....
Dire qu'il y a des gens qui ont validé ca...
GamingBolt 10/10
https://gamingbolt.com/marvels-wolverine-review-im-the-best-there-is-at-what-i-do-bub
Hardcore Gamer 5/5
https://hardcoregamer.com/review-marvels-wolverine/
Ce n'est pas toute la "presse", mais, par exemple, pour eux, j'aimerais connaître leur définition du jeu vidéo (et leurs jeux "référence").
Jamais je paie pour une merde pareille, et même gratuitement j’y touche pas.
Même en oubliant la partie woke et idéologique, le jeu en tant que tel est une chiasse infâme.
Ces gens sont des fous.
Et personne un minimum honnête ne mettrait la note maximale à ce jeu.
Le Journalisme d'aujourd'hui quoi....
Le jeu "Youtube" dans toute sa définition.
Je le prendrai en occaz à 15-20 balles histoire de voir par moi même mais je mettrai jamais le prix fort dans ce film vaguement interactif.
Les gens devienne de plus en plus con et donc le jeu vidéo s’adapte a leur QI...
Mais à un moment donné, il y a une différence entre critiqué et faire du bashing, ce que devient progressivement ce site. Le plus drôle c'est de voir certains adulés une marque qui fait la même chose que Sony, mais qui en même temps, vont nous expliquer que bah "c'est différent". Au final le plus triste n'est pas celui qui est fan et qui critique, mais ceux qui jouent les hypocrites avant de balayer devant leur porte.
M'enfin blague à part, "Serval" est le tout premier personnage comics dont j'ai été fan juste avant Cyclop et toute la bande des X-men. Je regardai l'anime était petit avant de découvrir l'anime Batman vers 1998 et tous l'univers DC qui va avec.
J'ai beau n'avoir qu'une PS5 et une switch 2, je ne vois aucun intérêt dans l'achat de ce The Order 1886 sous stéroïde. Il peut bider (ça m'étonnerait), je m'en ficherai royalement (et j'ai acheté tous les jeux insomniac PS4/PS5).
on peut, mais ca reste minoritaire,et je n'ai par contre vu jusqu’à présent aucun fan playstation faire un article pour critiquer le jeu...
Mais à un moment donné, il y a une différence entre critiqué et faire du bashing, ce que devient progressivement ce site
le bashing, c'est juste la critique vu par un fanboy... rien de plus, rien de moins...
Le plus drôle c'est de voir certains adulés une marque qui fait la même chose que Sony, mais qui en même temps, vont nous expliquer que bah "c'est différent".
bien sur, le concept même du fanboy est de ne pas voir les défauts de sa propre marque... c'est pour ca que d'autre sont la pour taper sur nintendo... ca s'équilibre au final... donc le fait qu'il y ai des fanboy des 2 coté permet d'avoir une critique pertinente des 2 cotés...
Si tu veux une vrai critique de playstation regarde les articles qui tape sur sony, et si tu veux une vrai de nintendo regarde ceux qui tape sur nintendo...
Au final le plus triste n'est pas celui qui est fan et qui critique, mais ceux qui jouent les hypocrites avant de balayer devant leur porte.
mais le fan ne critique pas et c'est ca le problème... moi je critique ce qui ne va pas chez les 3, sony, microsoft et nintendo... j'ai une playstation5 pas la switch 2 et j'ai fais ma transition sur pc cette gen parce que justement les consoles ne peuvent plus contenter un passionné de jv aujourd'hui
Par rapport à la vidéo, qu'as-tu à dire sur le fond, par exemple sur les QTE et la façon dont c'est fait, le système de combat qui est comparé à Onimusha (qui n'est pas un jeu Nintendo) ou encore les coffres "cachés" mais que l'on te signale de manière excessive à l'autre bout de l'endroit où ils sont, ou encore quand tu as une seule issue et que tu as une aide bien appuyée ?
Quand tu écris "Le plus drôle c'est de voir certains adulés une marque qui fait la même chose que Sony, mais qui en même temps, vont nous expliquer que bah "c'est différent".
Donne des exemples précis si tu veux appuyer ton propos.