0'30''"Je ne recommande pas Marvel's Wolverine parce que c'est un mauvais jeu, et au centre de sa médiocrité, il y a une chose dont je pense qu'il est particulièrement important de parler.2'27''"Et à Dieu ne plaise que vous ne sachiez pas où aller à un moment donné,3'34''Ce coffre me rapporte 50 matériaux utilisés pour fabriquer de nouvelles tenues ; j'ai besoin de 5 nappes de coffres pour en débloquer une nouvelle. Bien sûr, Wolverine se parle à lui-même en ramassant ces objets, et cela fait, je continue à suivre la piste olfactive pour sortir de cette zone.6'23''"Pour moi, c'est la façon dont Marvel's Wolverine a été conçu qui rend si important de s'opposer, parce que ce ne peut pas être la façon dont ces jeux AAA à gros budget vendus à grand renfort de systèmes sont conçus.. Et honnêtement, je soupçonne que ça ne le sera pas, car bien longtemps après avoir cessé de parler des graphismes jolis ou des combats médiocres de Wolverine,19'20''Les boss, mon vieux, c'est nul. Le combat contre la Sentinelle dont je parlais dans mon aperçu est un point bas, c'est clairement le pire boss du jeu et ça ne colle absolument pas à ce titre. Mais les combats en un contre un face aux antagonistes principaux sont un peu mieux, grâce à la similarité de ces affrontements avec ceux contre les ennemis de base. Tu passes vraiment ton temps à spammer carré, à balancer tes compétences en recharge et à parer.Onimusha est un bon point de comparaison ici, parce que ces affrontements de boss utilisent tous les mêmes fondamentaux de combat que ceux contre les ennemis ordinaires.20'40''"Ce n'est qu'à la fin du jeu que j'ai réalisé qu'il n'était pas nécessaire d'appuyer sur des boutons pendant les QTE.21'50''"Jouer à Marvel's Wolverine, c'est comme faire du bowling avec des barrières pour enfants, mais ces barrières sont tellement serrées qu'il est impossible de faire autre chose qu'un strike. Oh, et la boule se lance toute seule aussi !