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[Switch 2] Kingdom Come Deliverance II : mode souris, docké (1440p) portable (1080p) etc...
RPGSite a dévoilé de nombreux détails sur le jeu :

- Jeu de base avec tout les bugs corrigés
- Tout les extensions narratives, des équipements exclusifs et une quête bonus.
- Mode souris
- 1080p : portable
- 1440p : docké
- HDR
- Interface revue pour coller avec le petit écran de la console
- Sortie prévue dans le courant 2027

https://x.com/astrogo360/status/2099583328084951452?s=20
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    posted the 09/14/2026 at 09:04 PM by aeris201
    comments (15)
    guiguif posted the 09/14/2026 at 09:09 PM
    Tu m’étonnes qu'ils ne parlent pas du framerate vu la gueule du trailer en 15fps au dernier ND
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 09:13 PM
    30 ou 60 FPS ???

    Parce que - 1440p : docké c'est propre.
    51love posted the 09/14/2026 at 09:18 PM
    ils ont surtout interet a mettre le VRR, car le jeu aura probablement du mal a tenir les 30 FPS en toute circonstance, a moins qu'ils l'optimisent bien d'ici la sortie.

    ravyxxs 1440p c'est meme etonnant pr un tel jeu, est ce qu'il faudrait pas un second mode en 1080p + DLSS qui offre un rendu tres proche... mais plus facile a tenir...
    bilibatte posted the 09/14/2026 at 09:19 PM
    Best game ever
    sosky posted the 09/14/2026 at 09:21 PM
    Curieux de voir la qualité du portage
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 09:37 PM
    51love Même en 1080P le jeu n'est pas dégueulasse, du moins sur PC, la direction artistique aide beaucoup, mais oui, si un bon upscale est appliqué, plus du 60 FPS c'est top comme jeu de poche.
    suzukube posted the 09/14/2026 at 09:39 PM
    C'est la version ultime quoi !
    maxx posted the 09/14/2026 at 10:18 PM
    Ca rend bien la jaquette avec ce format. Ca donne l'impression d'un roman. Dommage pour le bandeau GKC
    sonatano posted the 09/15/2026 at 05:03 AM
    ravyxxs Parce que - 1440p : docké c'est propre

    Ce n’est pas du 1440p natif non plus, ça dépendra de la résolution du rendu interne et de la qualité de l’upscale.
    cyr posted the 09/15/2026 at 05:07 AM
    Je suis entrain de faire le premier justement. Pour le moment j'avance doucement . J'espère juste que dans le 2, on pourra se battre directement sans passer par les formations etc.
    ravyxxs posted the 09/15/2026 at 11:27 AM
    sonatano Oui non j'imagine..
    .
    ravyxxs posted the 09/15/2026 at 11:28 AM
    cyr Pas besoin de formation dans le 2 mais passage quasi obligatoire pour le *nouveau* gameplay l'apprentissage du coup de maître. Une fois fait, tu devrais être bon.
    cyr posted the 09/15/2026 at 12:30 PM
    ravyxxs OK merci. La je dois apprendre a tirer a l'arbalète....mais je vais y jouer qu'en docker. En portable c'est trop dégueulasse.
    ravyxxs posted the 09/15/2026 at 01:02 PM
    cyr
    zoske posted the 09/15/2026 at 01:27 PM
    cette version est à 36€ en promo sur le PSstore... en démat pare qu'il n'y a que la version sans DLC en Physique à 40€
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