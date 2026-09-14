RPGSite a dévoilé de nombreux détails sur le jeu :
- Jeu de base avec tout les bugs corrigés
- Tout les extensions narratives, des équipements exclusifs et une quête bonus.
- Mode souris
- 1080p : portable
- 1440p : docké
- HDR
- Interface revue pour coller avec le petit écran de la console
- Sortie prévue dans le courant 2027
Parce que - 1440p : docké c'est propre.
ravyxxs 1440p c'est meme etonnant pr un tel jeu, est ce qu'il faudrait pas un second mode en 1080p + DLSS qui offre un rendu tres proche... mais plus facile a tenir...
Ce n’est pas du 1440p natif non plus, ça dépendra de la résolution du rendu interne et de la qualité de l’upscale.
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