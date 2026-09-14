RPGSite a dévoilé de nombreux détails sur le jeu :- Jeu de base avec tout les bugs corrigés- Tout les extensions narratives, des équipements exclusifs et une quête bonus.- Mode souris- 1080p : portable- 1440p : docké- HDR- Interface revue pour coller avec le petit écran de la console- Sortie prévue dans le courant 2027