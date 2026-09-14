Il y a environ 450 jeux GC en version PAL et 655 environ toutes zones confondues.
Quel est votre jeu préféré?
Pour ma part, Star Wars Rogue Leader
, Resident Evil
et Twilight Princess
ont une place de choix dans mon coeur, j'ai aussi adoré Baten Kaitos
, Naruto Ninja taisen 2 à 4
, Metal Gear Twin Snakes...
Il y a 136 jeux testés sur GF. SI vous voulez ajouter un jeu dans la base avec votre avis :
https://www.gameforever.fr/index.php?page=requete&idRequete=262
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posted the 09/14/2026 at 07:50 PM by obi69
Après avoir vu ce trailer j'ai décidé d'acheter la game cube sans hésitation
J'aime pas le chronomètre. En plus si 1 journée tu te foiré, c'est presque impossible a rattraper....
Heureusement que le chronomètre a étais abandonné sur les autres opus.
On aura au moins eu le "remaster", faudra s'en contenter ..