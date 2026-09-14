profile
Jeux Vidéo
285
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
obi69
30
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1305
visites since opening : 2301537
obi69 > blog
all
25 ans de la Gamecube : quelques jeux emblématiques




Il y a environ 450 jeux GC en version PAL et 655 environ toutes zones confondues.

Quel est votre jeu préféré?

Pour ma part, Star Wars Rogue Leader, Resident Evil et Twilight Princess ont une place de choix dans mon coeur, j'ai aussi adoré Baten Kaitos, Naruto Ninja taisen 2 à 4 , Metal Gear Twin Snakes...

Il y a 136 jeux testés sur GF. SI vous voulez ajouter un jeu dans la base avec votre avis :
https://www.gameforever.fr/index.php?page=requete&idRequete=262
Gameforever - https://www.gameforever.fr/index.php?page=requete&idRequete=262
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    torotoro59, tynokarts, blondexgf
    posted the 09/14/2026 at 07:50 PM by obi69
    comments (18)
    torotoro59 posted the 09/14/2026 at 07:52 PM
    25 anS*
    obi69 posted the 09/14/2026 at 07:53 PM
    torotoro59 Oups ! Faute de frappe corrigée ! Merci !
    amario posted the 09/14/2026 at 07:54 PM
    Grist j'ai beaucoup aimé le concept. D'ailleurs on peut rajouter le jeu de Free Radical, Second Sight
    ducknsexe posted the 09/14/2026 at 08:00 PM
    amario tu voulais dire Geist plutôt . Superbe jeu effectivement.
    midomashakil posted the 09/14/2026 at 08:09 PM
    https://youtu.be/eiHMgNVxYNg?si=q-k9ndQukQ-53IdP />
    Après avoir vu ce trailer j'ai décidé d'acheter la game cube sans hésitation
    bilibatte posted the 09/14/2026 at 08:14 PM
    Ils valent quoi les ghost recon sur GameCube ?!
    natedrake posted the 09/14/2026 at 08:27 PM
    Metroid Prime. C'est quand vous voulez Nintendo pour mettre le 2 sur le NSO.
    nemaydu69 posted the 09/14/2026 at 09:02 PM
    Baten Kaitos et Tales of Symphonia ????
    torotoro59 posted the 09/14/2026 at 10:01 PM
    nemaydu69 raaaaah baten kaitos, quelle tuerie atomique, j'ai choppé son guide vf il y a peu.
    cidkageno posted the 09/15/2026 at 12:02 AM
    Mon top 3 sur Gamecube : Re rebirth, Fzero gx et Wind waker.
    snave posted the 09/15/2026 at 02:34 AM
    Mais il en manque pas mal des jeux emblématiques. Où sont Smash Bros Melee, Star Fox Adventures, Mario Sunshine et Wind Waker ?
    cyr posted the 09/15/2026 at 05:01 AM
    Personne ne parle de pikmin, enfin du 2 car le premier avec le chrono....pas fun.
    forte posted the 09/15/2026 at 06:48 AM
    Le remake du premier RE, celui qui m'a fait acheter la console à sa sortie. Ensuite F-Zero GX, Four Swords Adventures, la claque Wind Waker et ce sentiment de partir à l'aventure, Twilight Princess attendu 1 semaine après sa sortie Wii, mais ca valait le coup, les barres de rires avec le remake de MGS, la générosité de Smash Bros, Metroid Prime et sa réinvention de son univers, dans un environnement 3D, parfait de chez parfait (et saigné à 100% en hard)... et Resident Evil 4. Un Day one US qu'on oublie pas !
    jacquescechirac posted the 09/15/2026 at 08:05 AM
    cette console a un charme incroyable
    obi69 posted the 09/15/2026 at 12:29 PM
    snave Ils y sont ! Descend la page en cliquant sur le lien !nemaydu69 C'est juste une capture partielle. Tu as tous les avis des autres jeux sur le lien. cyr Pikmin j'ai ADORE, même le 1 !
    cyr posted the 09/15/2026 at 12:32 PM
    obi69 le 1 , je l'ai fais avec la game spécial qui est sortie sur wii.

    J'aime pas le chronomètre. En plus si 1 journée tu te foiré, c'est presque impossible a rattraper....

    Heureusement que le chronomètre a étais abandonné sur les autres opus.
    obi69 posted the 09/15/2026 at 12:33 PM
    cyr C'est faux, mais ton premier run tu le foire forcément. Par contre, dès le second, tu roules sur le jeu.
    nemaydu69 posted the 09/15/2026 at 11:02 PM
    torotoro59 Je rêve tjr d'un retour de la licence sur Switch 2 avec Golden Sun... Je pense que jpeux continuer de rêver haha
    On aura au moins eu le "remaster", faudra s'en contenter ..
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo