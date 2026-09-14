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Constatons tranquillement que Kirby Air Ride, Super Monkey Ball 2 et Mario Golf ont donc fait mieux que des titres comme Resident Evil Rebirth, Resident Evil 0, Resident Evil 4 et ce magnifique TimeSplitters 2...
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tynokarts
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link49
posted the 09/14/2026 at 06:52 PM by
shanks
comments (
27
)
51love
posted
the 09/14/2026 at 06:58 PM
ce magnifique TimeSplitters 2...
Eternal Darkness, FZero GX, Skies of Arcadia, ...
Ce public de merde
Même Lego Star Wars est devant Rogue Leader
Horrible...
negan
posted
the 09/14/2026 at 06:58 PM
L'occasion de redire que Mario Sunshine détruit l'intégralité des autres Mario.
Bonne soirée.
zekk
posted
the 09/14/2026 at 07:03 PM
Constatons tranquillement que Kirby Air Ride, Super Monkey Ball 2 et Mario Golf ont donc fait mieux que des titres comme Resident Evil Rebirth, Resident Evil 0, Resident Evil 4 et ce magnifique TimeSplitters 2...
Je suis également étonné, j'avais pensé aux à Tales of Symphonia
johnlesnonnes
posted
the 09/14/2026 at 07:07 PM
Voilà pourquoi on a jamais eu de Starfox Adventures 2
negan
posted
the 09/14/2026 at 07:07 PM
zekk
C'est surement lié au fait qu'elle a vite baisser de prix donc beaucoup de famille l'ont prise a moindre cout .
Et une famille elle prend plus Kirby Air Ride, Super Monkey Ball 2 et Mario Golf que des RE .
C'est peu être une explication.
shanks
posted
the 09/14/2026 at 07:09 PM
negan
Dire qu'elle a fini par coûter 99€.
NEUVE !!
negan
posted
the 09/14/2026 at 07:10 PM
shanks
C'est justement a ce moment que je l'ai eu car ma famille avait pas beaucoup de tune.
J'ai eu le pack avec Harry Potter j'etais tout content
51love
posted
the 09/14/2026 at 07:11 PM
johnlesnonnes
Starfox Adventure 2 est en cours de développement malgré tout.
adamjensen
posted
the 09/14/2026 at 07:17 PM
Une des meilleures manettes qui existent, même si elle n’en a pas forcément l’air.
ducknsexe
posted
the 09/14/2026 at 07:19 PM
Kirby toujours la pour mettre des bâtons dans les roues au chef d œuvre comme Resident evil Rebirth , Eternal Darkness, F-zero GX
icebergbrulant
posted
the 09/14/2026 at 07:19 PM
Magnifique console
La belle époque où Nintendo avait opté pour la course à la puissance
Et depuis qu’elle ne court plus après elle, Nintendo ne s’est jamais aussi bien porté*
*On oublie la WiiU
jaysennnin
posted
the 09/14/2026 at 07:27 PM
dommage de voir rogue leader aussi bas dans le classement, je dirais pas non à un remake ou un remaster++
ouken
posted
the 09/14/2026 at 07:29 PM
51love
????? J'aimerais trop !!
link571
posted
the 09/14/2026 at 07:33 PM
Quelle console
je me souviens que j’avais acheter le jeu star wars rogue squadron alors que j’avais pas encore la console. Je l’avais reçu 2-3 mois après
51love
posted
the 09/14/2026 at 07:38 PM
ouken
y'a eu des leaks, et pour le moment tout ce qui était dans ce leak est juste, donc...
torotoro59
posted
the 09/14/2026 at 07:50 PM
Où est rebirth !?
le jeu qui m'a fait acheter le cube.
cyr
posted
the 09/14/2026 at 07:58 PM
Mario sunshine si haut,, je vomis.
icebergbrulant
il ne font plus la course a la puissance, mais ils on quand même bien rattraper le retard.
Dans une moindre mesure. Mais des jeux tiers sortent en même temps sur switch2 et les autres consoles.
Ça n'etais plus arriver depuis la gamecube justement.
Et durant le dernier nintendo direct, quand il annonce l'arrivée de star fox adventure ....bordel le jeux est sortie en 2002~2003 et il a pas vraiment besoin d'un remaster......plus de 20 ans plus tard.
La puissance n'est rien sans maîtrise. Après le problème de la gamecube c'etais le manque de ram.
Mais elle etais en avance sur sont temps. Transportable grâce a la poignée, chargement rapide surtout pas rapport a la ps2, 4 joueurs .
Et seulement pour 99€.......le prix de mario kart world pratiquement
walterwhite
posted
the 09/14/2026 at 07:59 PM
Les souvenirs
La claque qu’on s’est prise en lançant RE:Rebirth
judgedredd
posted
the 09/14/2026 at 08:00 PM
99 euros c'est une époque lointaine, le prix d'un baril de pétrole
icebergbrulant
posted
the 09/14/2026 at 08:07 PM
cyr
Tu as bien résumé et le coup du 99 euros, c’était imbattable
Mais je n’avais pas attendu cette forte baisse pour me la prendre, je l’avais payé 199 euros il me semble, pas Day One mais assez proche de la sortie
Bref, de bons souvenirs
victornewman
posted
the 09/14/2026 at 08:32 PM
il manque quand même surtout Viewtiful Joe :'(
ouken
posted
the 09/14/2026 at 08:50 PM
51love
ha we !!! Roo le kiff ces mon best game de la game cube
oreillesal
posted
the 09/15/2026 at 04:30 AM
victornewman
et phantasy star online
mrvince
posted
the 09/15/2026 at 07:48 AM
negan
Jamais compris la hate sur ce Mario... je l'ai refait y'a pas si longtemps j'aime toujours autant. C'est sans doute le plus "dur" de la série en plus et c'est pas un défaut. Je met quand même les deux Galaxy devant mais ca reste très bon.
gasmok2
posted
the 09/15/2026 at 07:54 AM
mrvince
Je pense que Sunshine s'est payé la "Xbox Taxe" avant l'heure.
S'il était sorti sur Wii les notes et le public auraient étaient différents.
Moi ce qui m'a fait chié dans le jeu ça été ses caméras de l'enfer.
Sinon il manque pas mal de titres dans cette liste qui sont mythiques, F-Zero GX en tête
sonilka
posted
the 09/15/2026 at 05:04 PM
Dire que je l'ai toujours avec pas mal de jeux. Avec Dolphin qui simplifie pas les choses, je la ressort moins qu'avant mais ca arrive de temps en temps.
gaeon
posted
the 09/15/2026 at 06:13 PM
On sent bien qu'à l'exception de Twilight Princess les jeux sortis relativement tôt dans la vie de la console ont été plutôt avantagés.
Je m'etonnes quand même un peu de ne pas voir un seul resident evil, ou un Wave Race... tellement de pépites sur cette console!
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Eternal Darkness, FZero GX, Skies of Arcadia, ...
Ce public de merde
Même Lego Star Wars est devant Rogue Leader
Horrible...
Bonne soirée.
Constatons tranquillement que Kirby Air Ride, Super Monkey Ball 2 et Mario Golf ont donc fait mieux que des titres comme Resident Evil Rebirth, Resident Evil 0, Resident Evil 4 et ce magnifique TimeSplitters 2...
Je suis également étonné, j'avais pensé aux à Tales of Symphonia
Et une famille elle prend plus Kirby Air Ride, Super Monkey Ball 2 et Mario Golf que des RE .
C'est peu être une explication.
Dire qu'elle a fini par coûter 99€.
NEUVE !!
J'ai eu le pack avec Harry Potter j'etais tout content
La belle époque où Nintendo avait opté pour la course à la puissance
Et depuis qu’elle ne court plus après elle, Nintendo ne s’est jamais aussi bien porté*
*On oublie la WiiU
icebergbrulant il ne font plus la course a la puissance, mais ils on quand même bien rattraper le retard.
Dans une moindre mesure. Mais des jeux tiers sortent en même temps sur switch2 et les autres consoles.
Ça n'etais plus arriver depuis la gamecube justement.
Et durant le dernier nintendo direct, quand il annonce l'arrivée de star fox adventure ....bordel le jeux est sortie en 2002~2003 et il a pas vraiment besoin d'un remaster......plus de 20 ans plus tard.
La puissance n'est rien sans maîtrise. Après le problème de la gamecube c'etais le manque de ram.
Mais elle etais en avance sur sont temps. Transportable grâce a la poignée, chargement rapide surtout pas rapport a la ps2, 4 joueurs .
Et seulement pour 99€.......le prix de mario kart world pratiquement
La claque qu’on s’est prise en lançant RE:Rebirth
Mais je n’avais pas attendu cette forte baisse pour me la prendre, je l’avais payé 199 euros il me semble, pas Day One mais assez proche de la sortie
Bref, de bons souvenirs
Je pense que Sunshine s'est payé la "Xbox Taxe" avant l'heure.
S'il était sorti sur Wii les notes et le public auraient étaient différents.
Moi ce qui m'a fait chié dans le jeu ça été ses caméras de l'enfer.
Sinon il manque pas mal de titres dans cette liste qui sont mythiques, F-Zero GX en tête
Je m'etonnes quand même un peu de ne pas voir un seul resident evil, ou un Wave Race... tellement de pépites sur cette console!