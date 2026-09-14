Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
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God of War : Laufey
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L'avenir de PlayStation n'a jamais paru aussi sombre?


Impossible de savoir ce qu'ont ressenti les dirigeants de PlayStation en voyant de nombreux critiques réagir avec indifférence au Wolverine d'Insomniac. Dans l'univers des productions AAA, une note inférieure à 80 sur Metacritic est tristement perçue comme un désastre ; Sony ne s'en réjouira donc certainement pas, même si l'entreprise pourrait aisément mettre cet échec sur le compte d'un faux pas inhabituel. Après tout, même Capcom a sorti le très moyen Exoprimal en pleine période faste, alors que l'éditeur enchaînait les succès depuis près de dix ans. Toutefois, cela reviendrait à ignorer délibérément une triste réalité : PlayStation Studios est actuellement loin d'être un terrain fertile pour les aventures solo.

Sony s'apprête évidemment à nager dans ce qui sera sans doute le plus grand fleuve d'argent de son histoire grâce à Grand Theft Auto 6. Son accord marketing exclusif avec Rockstar a réussi le tour de force de faire croire au grand public que GTA 6 est une exclusivité PS5 ; ainsi, le plus grand jeu de tous les temps assurera sans aucun doute la prospérité financière de PlayStation pour l'avenir. Toutefois, GTA 6 ne fait que renforcer les interrogations sur l'identité de PlayStation : pour l'heure, la prochaine itération en ligne de GTA ne relève que de la supposition ; par conséquent, les millions d'exemplaires vendus le 19 novembre seront acquis pour accéder à une expérience solo. La survie constante du jeu en solo, malgré des décennies de prédictions annonçant sa disparition au profit du multijoueur, est un fait indéniable ; et quel meilleur foyer pour les aventures en solo que PlayStation ? C'est une identité que Sony aurait tort de dilapider.

Le projet Physint n'était pas nécessairement la solution aux déboires de PlayStation. À en croire les récentes informations sur la gestion des budgets et des délais par Kojima, il aurait peut-être même engendré davantage de problèmes. Reste que la question de l'identité de PlayStation exige une réponse. Alors que Kojima se tourne vers Xbox et que les dirigeants de Sony continuent de courir après le modèle du « jeu-service », la pression n'a jamais été aussi forte sur Naughty Dog. On a le sentiment qu'Intergalactic: The Heretic Prophet doit marquer une révolution comparable à celle d'*Uncharted* et propulser le jeu solo de PlayStation vers un avenir inédit. Car s'il se contente de cinématiques somptueuses, de combats accessibles agrémentés de quelques éléments de RPG, d'infiltrations dans des hautes herbes pour des éliminations furtives basiques et d'une jauge de rage déclenchant une capacité ultime, alors ce sera l'échec assuré.

Source : https://www.ign.com/articles/playstations-future-has-never-looked-bleaker/
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    aeris201, malroth, walterwhite
    posted the 09/14/2026 at 04:47 PM by link49
    comments (69)
    shuntaro posted the 09/14/2026 at 04:50 PM
    Aussi sombre que le Ps black out ? L'article en dessous dit le contraire. De toute manière Sony peut mentir ...

    Seul votre argent mènera a la fin de Sony ou a sa continuité.
    ratchet posted the 09/14/2026 at 04:50 PM
    Spoil: Non.

    Prochain article, un article pour promouvoir la Switch 2, on continue le rythme faut pas lâcher.
    altendorf posted the 09/14/2026 at 04:51 PM
    C'est un cycle. Andrew House et Shawn Layden n'ont pas eu les remplaçants qu'il fallait. A partir de là, tu joues avec les limites jusqu'à trop tirer sur la corde.
    dooku posted the 09/14/2026 at 04:55 PM
    Les montons contents de défendre Sony haha
    gaby99 posted the 09/14/2026 at 04:56 PM
    Sombrer pour qui pour les joueur hardcore pro physique qui suivent l’actualité ou pour le grand public et les joueurs casu qui joue uniquement au gros AAA et a fifa call off fortnite
    xylander posted the 09/14/2026 at 04:57 PM
    Si Sony ne devient que le porteur de GTA 6, il y a un gros problème chez eux.
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 04:57 PM
    Il y a ceux qui voient le mauvais temps arriver, et ceux qui sont jouasse sous un beau ciel bleu actuellement
    fiveagainstone posted the 09/14/2026 at 04:58 PM
    Ils vont toujours se faire des couilles en or, il y a pas de soucis à se faire pour ça.
    xylander posted the 09/14/2026 at 04:58 PM
    Go Switch 2 !!! Ou le PC. Steam est plus fiable que le Store Playstation qui te crache à la gueule en modulant ses prix.
    xylander posted the 09/14/2026 at 04:59 PM
    Et après GTA 6 ? Que dalle !
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 05:00 PM
    C'est à la une partout parce que ça crée du clic et ça fait parler la marque, si VRAIMENT, mais alors, VRAIMENT ils étaient dans le caca bien profond, pourquoi ils feraient autant d'argent ? La PS5 Pro est constamment en rupture là bas, au US, et maintenant chez nous, UK.

    C'est ouf de ce dire que GTA 6 est une quasi exclusivité lorsqu'on voit le ratio de vente préco PS5 et XBOX

    La tempête va passer et les gens auront oubliés, c'est dingue...

    Donc cette épisode, à mon avis, c'est temporaire. On parle de Wolverine, alors que chez les verts ça sortaient du jaune pisse META chaque semaine.

    Les Youtubeurs se régalent car ça génère du clic, mais Playstation essuie ses larmes avec des liasses de billet de 10K dans chaque main.

    Le cas Kojima me fait rire, Konami le vire, Sony le vire, mais vient qu'on ne questionne pas les méthodes du gars au niveau des budgets et des emprunt de techno moteur etc. DS sort, on insulte son jeu de jeu FEDEX,DS2 sort ça quasi flop, il va chez XBOX, c'est un dieu et fuck SONY

    Cette industrie est bourré d'hypocrite de gauche à droite.
    shinz0 posted the 09/14/2026 at 05:01 PM
    xylander y a Phantom Blade Zero exclue PS5
    xylander posted the 09/14/2026 at 05:05 PM
    shinz0 On va surtout finir exclu du PS Store car on ne sera pas assez riche à leurs yeux !
    brook1 posted the 09/14/2026 at 05:08 PM
    ravyxxs Tellement vrai pour Kojima
    cyr posted the 09/14/2026 at 05:10 PM
    Réussir a faire croire que gta6 est une exclu ps5?

    Alors non, si je devais le prendre dans X année, ça serait sur xbox serie X.

    Et di c'était une exclu ps5, ben qu'il garde gta6.
    shinz0 posted the 09/14/2026 at 05:10 PM
    ravyxxs
    Les seuls fois où j'entendais parler de Kojima c'est parce qu'il faisait des photos avec des stars mais jamais sur du JV
    neptonic posted the 09/14/2026 at 05:11 PM
    ravyxxs Tu veux parier combien xbox va lacher kojima ?

    On parle d'un Xbox

    -Annulation de Perfect Dark
    -Se séparer de Ninja Theory, Unded labs, Compulsion, et co
    -Arkane e ncours de séparation ou fermeture (car pas rentable et blade a dépassé son budget )

    On parle d'une boite qui a dégagé 1600 personnes rien qu'en juillet et Asha a encore prévu de licencier 16000 avant juillet 2027 dans leur nouvelle phase de rentabilité.

    Mais tranquille Xbox c'est les saveurs, la descente d'organe va être tellement drôle
    masharu posted the 09/14/2026 at 05:13 PM
    ravyxxs Faudrait compter le nombre de fois que tu rammènes le "les gens vont oublier"
    mrpopulus posted the 09/14/2026 at 05:13 PM
    Pas aussi sombre que ton anus quand il s'agit de Nintendo
    romgamer6859 posted the 09/14/2026 at 05:16 PM
    Pas dans les ventes, mais me concernant ça m'indiffère totalement
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 05:16 PM
    masharu Le Thierry Breton de gamekyo
    xylander posted the 09/14/2026 at 05:19 PM
    neptonic Sony et Xbox, c'est maintenant la même m... Mais Xbox a l'air de faire un effort.
    kratoszeus posted the 09/14/2026 at 05:33 PM
    Aussi sombre que la merde que tu ponds tous les jours comme article pour respecter ton quota de psychopath
    neptonic posted the 09/14/2026 at 05:33 PM
    xylander Xbox est surtout fort dans les effets d'annonces et camouflages c'est pour ça que Spencer a réussit à couler la boite pendant 14 ans..et pendant toutes ces années le joueur xbox moyen ne s'est jamais rebêlé parce qu"il a toujours eu une carotte devant pour garder espoir de jours meilleures.
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 05:36 PM
    masharu Le blackout...les gens n'ont pas oublier peut être ?

    C'est un début à tout, lorsque Phantom Blade va sortir tu seras le premier à oublier Wolverine et son bad buzz.

    Donc avant de faire le malin, ça serait bien de réfléchir un minimum et voir les choses plus loin que le bout de son nez

    Les gens passent à autre chose, comme pour tout, rien ne nouveau sous le soleil gringo.
    kambei312 posted the 09/14/2026 at 05:41 PM
    Plus rien a foutre de cette marque.
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 05:41 PM
    neptonic L'argent de tout ce bain de sang chez XBOX, c'était stratégique, histoire d'avoir assez d'argent après autant de licenciement pour s'approprier KOJIMAAAAA

    Non mais plus sérieusement, j'aime beaucoup ses jeux, mais si à l'heure d'aujourd'hui y a toujours rien de concret sur PHYSINT et surtout OD...c'est chaud quand même.

    Le pire serait de voir PHYSINT sortir sur PC et XBOX mais aussi PLAYSTATION...

    ALORS LAAA !!!!!!!!!!!!!!
    masharu posted the 09/14/2026 at 05:43 PM
    ravyxxs Faut vraiment que t'arrêtes de dire n'importe quoi en mode péteux, comme si moi j'allais acheter des jeux qui ne m'intéressent pas .

    On en sera là encore en octobre, en novembre, en décembre et en 2027 . Tu veux parier combien ?
    shambala93 posted the 09/14/2026 at 05:44 PM
    Tout se verra en 2028 avec la sortie de la ps6. Jusqu’à preuve du contraire, cet été malgré la fin du physique annoncé fin juin, la ps5 a été la console la plus vendue.
    jamrock posted the 09/14/2026 at 05:44 PM
    Avec leur armée de bas du front endoctrinés jusqu'à l'os ils sont tranquilles, les mêmes clowns qui font les dark Sasuke envers leur politique full démat .

    Seront les premiers à pré commander leur ps6 en cachette, et à bouffer du démat non stop vu qu'ils se respectent pas au fond. Mais ont une posture à garder .

    Merci à sony, de nous montrer le stade ultime de l'asservissement sans violence aucune de la plèbe à peine éduqué. Ca pourra servir aux études sociologiques des futures générations
    tynokarts posted the 09/14/2026 at 05:46 PM
    Trancher dans le lard, ce n’est pas avec des méthodes de Yakuza qu’on devient meilleurs sauf si la situation est préoccupante chez Sony
    grundbeld posted the 09/14/2026 at 06:04 PM
    Oh ne t’inquiète pas, ils ont encore une armée de gentils toutous bien soumis qui leur mangent dans la main. Suffit de voir les moqueries autour de la résistance pro-physique pour se rendre compte qu’il y a peu d’espoir. Sony sait que leur public est feignant, veule, vaincu. Il leur arrivera rien de significatif malheureusement. Parce que les joueurs sont des pleutres pour la plupart.
    ducknsexe posted the 09/14/2026 at 06:20 PM
    niflheim posted the 09/14/2026 at 06:23 PM
    "Il y a pas de masterpiece"


    Mais merde putain


    Quelle génération de merde, aucun 90+ metacritic



    C'est sûr que l'herbe est plus verte ailleurs...


    Ou pas !

    https://www.facebook.com/Digitalmodz.info/posts/playstation-studios-has-built-a-serious-ps5-lineup-so-far-from-launch-titles-lik/1581494530263235/


    "And we have people claim PS5 has no games."

    https://x.com/Zuby_Tech/status/1937172486245740916


    skuldleif posted the 09/14/2026 at 06:35 PM
    jamais vu un joueur PC autant sucer sony
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 06:35 PM
    skuldleif C’est un chouffin.
    ratchet posted the 09/14/2026 at 06:42 PM
    niflheim du lourd dans la liste j’ai pas tout fais mais y’a du très bon
    jamrock posted the 09/14/2026 at 07:13 PM
    skuldleif mdr il est exceptionnel, tenir cette position de "joueur PC" depuis plus de 10 ans.

    Alors qu'il rapplique plus vite que les moutons bleus les plus hardcore pour défendre leur berger, c'est une sacrée performance
    tab posted the 09/14/2026 at 07:17 PM
    Article illisible….
    dire qu’on dit que l’ia va remplacer les journalistes…
    La preuve que non!
    malroth posted the 09/14/2026 at 07:25 PM
    ils sont mort pour moi.

    vraiment ils ont perdu tout le savoir faire qu'ils avaient meme sur PS4

    la nouvelle equipe a tout detruit en une gen.

    finito pour moi, ça c'est certain
    kurosu posted the 09/14/2026 at 07:50 PM
    Le problème de Sony, c'est l'exploitation de leur IP, on voit que sur PS5 c'est vraiment ridicule, alors j'imagine pas sur la PS6, s'il y a pas d'amélioration sur ce point, ça fait pitié face à Microsoft
    malroth posted the 09/14/2026 at 07:54 PM
    kurosu ils vont encore sortir Horizon 3, Spiderman 3, le meme Gow et j'en passe

    ils sont rincés en vrai.

    leur suites sont plus mauvaises que les précédents.
    judgedredd posted the 09/14/2026 at 07:56 PM
    Ravyxxs "Cette industrie est bourré d'hypocrite de gauche à droite."
    Bravo, la classe le réfléchi pro pc estampillé playstation.
    Par pitié comporte toi correctement pas d'insultes en représaille
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 08:07 PM
    skuldleif judgedredd walterwhite jamrock Entre le gars qui pond 50 articles Pro XBOX, le mec lambda qui apparaît comme un Pokémon sur le site, le retourneur de veste rageux d'avoir été ban, et l'hypocrite de service qui télécharge les jeux SONY sur PC mais leur chie dessus H24, les gars, je me porte tellement bien d'avoir la tête sur les épaules contrairement à vous bandes d'hypocrite.

    La compagnie vous as tout simplement eu et vous fermez les yeux et pleurer au final, mais continuer de dire que je suce, pendant ce temps là, c'est pas moi qui paie des abos PS + et GAMEPASS et possède une PS5 dans son salon

    masharu Perso j'espère ne pas en faire parti et surtout petit à petit dégager de ce site...
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 08:13 PM
    ravyxxs Fais pas le kéké tu vas encore finir par chialer chez la modération le chouffin pro-s refoulé.

    Je retourne mes vestes, tu retournes tes slips 6 fois avant de les laver.

    Tu vas pas assumer, tu vas insulter et tu vas encore prendre une semaine. Tout doux…
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 08:18 PM
    walterwhite


    P-L-E-U-R-E


    C'est pas toi qui chier violent sur XBOX cet génération et la précédente ??? Maintenant c'est *Oh oui prenez moi XBOX oui oui* *Oh GEARS je veux toute la collection, oh oui mes potes XBOX on va bien manger avec EDAY*. Les années ça s'embrouille avec le raciste, maintenant ça fait copain copain sur du Gears. T'es hypocrite, et tu l'as toujours été *mollard au sol*, tu peux ne pas être d'acccord sur le physique, mais arrête de faire ton mouton ici, t'as, vous, avez toujours payé des abos sur console alors que c'est gratuit sur PC. Tu vas faire quoi maintenant ? Revenir sur PC ???? Après avoir chier dessus ?

    Tu suis les masses COMME une chèvre, point.
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 08:23 PM
    ravyxxs SONY essaie de nous enculer, toi t’as l’air d’aimer ça, moi c’est pas mon trip.

    Bien évidement que je tourne ma veste, toi ta raison d’être c’est de ta cacher derrière ton PC pour pomper allègrement SONY en te prenant pour un éminent économiste alors que tu calcules le coût du kilowatt pour économiser des lessives.

    Je vais là ou l’herbe est la plus verte, toi tu restes là où tu peux t’asseoir sur une ****.
    coconutsu posted the 09/14/2026 at 08:28 PM
    En plus avec Asha qui veut retourner aux exclue je peux vous dire que la next gen pourrait bien étonné du monde car Xbox a toute les carte pour gagner contre Sony.

    Petit rappel d'abord mais elle a essayé de récupérer Fable et Halo en exclue mais le contrat était déjà signé sinon elle aurait annulé la sortie Playstation 5.

    Donc en plus que probable exclue sur la next gen Xbox/PC :

    Diablo 5
    Starcraft TPS
    TES6
    Fallout5
    Fable 2
    Halo remake 2 et 3
    Physint
    ETC

    Bonne chance Sony.
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 08:58 PM
    coconutsu Les consoles XBOX doivent se vendre, si c'est le cas, alors oui, Sony rentrera encore en compétition...
    masharu posted the 09/14/2026 at 09:05 PM
    ravyxxs Tu ne seras pas le premier à partir irien que pour l'ambiance depuis juillet dernier alors à quoi bon .
    aerithlazyqueen posted the 09/14/2026 at 10:53 PM
    C'est méritée Sony mérite de Disparaître d’être oublier de l'histoire !
    akinen posted the 09/14/2026 at 10:54 PM
    Si intergalactic pue autant que ghost of yotei et wolverine, je ferai l’impasse de la même façon.

    Y’a trop de bon jeux pour risquer d’acheter day one un jeu moyen qui aurait été un four s’il n’avait pas couté des centaines de millions.
    rasalgul posted the 09/14/2026 at 11:27 PM
    Quand je vous dis qu'on revient à une situation type lancement de la 360 vs PS3
    On a un Microscoft à nouveau challenger et un Sony à nouveau arrogant
    rasalgul posted the 09/14/2026 at 11:28 PM
    Ca sent le pet quand tu parles quand même ravyxxs
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 11:37 PM
    rasalgul Venant d'un no name du site, je t'invites à te faire tout petit lorsque tu parles aux grands derrière ton écran en slip de bain.

    Vos vies sont si vide, déplorables, que vous venez un par un me chier gratuitement chaque semaine, hallucinant comment j'occupes vos pensées lorsque vous me voyez ici.......agressivité gratuite,racisme, jalousie,insultes, et j'en passe vous faites tous la paire !
    cidkageno posted the 09/15/2026 at 12:01 AM
    ravyxxs Generalement on recolte ce que l'on sème.
    Médites la dessus.
    hyoga57 posted the 09/15/2026 at 02:22 AM
    skuldleif Parle pas de sucer, alors que toi tu as qualifié Sony de cancer et que t’as insulté toute sa communauté de merde.

    Sérieux, il y a pas plus forceur que toi sur une marque sur ce site.

    Rappelle-nous combien d’articles tu as fait pour promouvoir le Game Pass ?
    jobiwan posted the 09/15/2026 at 03:35 AM
    Uncharted, la révolution ? Faudra m'expliquer en quoi, il révolutionne! Jeu pop-corn qui reprend par certains aspects la recette de Tomb Raider. Grimpette, séquence de gunfight, grimpette, séquence de gunfight, grimpette, séquence de gunfight, l'ensemble entre-coupé de séquences cinématographiques.
    nyseko posted the 09/15/2026 at 07:09 AM
    Insomniac n'y échappera donc pas. C'est la tendance actuel de Sony, continuer à servir sa soupe, mais servit dans de très jolies plats, ce qui contentera déjà beaucoup de monde.
    rocan posted the 09/15/2026 at 08:00 AM
    C'est surtout l'après GTA ? Dans cette société, tout est oublié en 2 semaines, et ce sera un peu moins tragique pour GTA qui marquera les esprits plus longtemps, mais je vois déjà les "Tout ça pour ça ?", "Ok bon, et ensuite ? Le Online ?" Bref, c'est surtout l'avenir après 2026 qui nous intéresse.
    cidkageno posted the 09/15/2026 at 08:27 AM
    jobiwan
    xylander posted the 09/15/2026 at 11:17 AM
    neptonic je ne dis pas le contraire, je dis simplement que Sony suit le même chemin, en pire. Sony nous crache à la g... Xbox nous mentait avec malice. Ce n'est pas forcément mieux.
    rasalgul posted the 09/15/2026 at 11:53 AM
    ravyxxs non moi je dis juste que tu ne sens pas bon de la bouche quand tu écris.
    ravyxxs posted the 09/15/2026 at 12:00 PM
    rasalgul Oui et moi je te dis que ta vie est misérable pour être autant toxique sur mes côtes, donc réfléchit avant d'écrire, ça urge.
    rasalgul posted the 09/15/2026 at 12:08 PM
    ravyxxs bof j'ai du te notifier 2 fois dans ma misérable vie de noname du site

    Pschitt pschitt
    ravyxxs posted the 09/15/2026 at 12:19 PM
    rasalgul Et voilà que tu continues à me notifier alors que je ne te connais ni d'Adam et Eve, continue à perdre ton temps et me donner autant d'importance t'iras loin dans la vie gringo
    rasalgul posted the 09/15/2026 at 12:28 PM
    ravyxxs mais je ne te notifie pas pour te notifier ! Je te réponds simplement ! T'es chelou toi
    ravyxxs posted the 09/15/2026 at 12:44 PM
    rasalgul
    nyseko posted the 09/15/2026 at 01:19 PM
    Oui Uncharted n'a pas révolutionner grand chose, c'est une copie cinématographique de Tomb Raider. C'est une évolution mais pas une révolution.

    Concernant The Heretic Prophet à mon avis il serait sage de ne pas trop en attendre.
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