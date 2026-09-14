Impossible de savoir ce qu'ont ressenti les dirigeants de PlayStation en voyant de nombreux critiques réagir avec indifférence au Wolverine d'Insomniac. Dans l'univers des productions AAA, une note inférieure à 80 sur Metacritic est tristement perçue comme un désastre ; Sony ne s'en réjouira donc certainement pas, même si l'entreprise pourrait aisément mettre cet échec sur le compte d'un faux pas inhabituel. Après tout, même Capcom a sorti le très moyen Exoprimal en pleine période faste, alors que l'éditeur enchaînait les succès depuis près de dix ans. Toutefois, cela reviendrait à ignorer délibérément une triste réalité : PlayStation Studios est actuellement loin d'être un terrain fertile pour les aventures solo.
Sony s'apprête évidemment à nager dans ce qui sera sans doute le plus grand fleuve d'argent de son histoire grâce à Grand Theft Auto 6. Son accord marketing exclusif avec Rockstar a réussi le tour de force de faire croire au grand public que GTA 6 est une exclusivité PS5 ; ainsi, le plus grand jeu de tous les temps assurera sans aucun doute la prospérité financière de PlayStation pour l'avenir. Toutefois, GTA 6 ne fait que renforcer les interrogations sur l'identité de PlayStation : pour l'heure, la prochaine itération en ligne de GTA ne relève que de la supposition ; par conséquent, les millions d'exemplaires vendus le 19 novembre seront acquis pour accéder à une expérience solo. La survie constante du jeu en solo, malgré des décennies de prédictions annonçant sa disparition au profit du multijoueur, est un fait indéniable ; et quel meilleur foyer pour les aventures en solo que PlayStation ? C'est une identité que Sony aurait tort de dilapider.
Le projet Physint n'était pas nécessairement la solution aux déboires de PlayStation. À en croire les récentes informations sur la gestion des budgets et des délais par Kojima, il aurait peut-être même engendré davantage de problèmes. Reste que la question de l'identité de PlayStation exige une réponse. Alors que Kojima se tourne vers Xbox et que les dirigeants de Sony continuent de courir après le modèle du « jeu-service », la pression n'a jamais été aussi forte sur Naughty Dog. On a le sentiment qu'Intergalactic: The Heretic Prophet doit marquer une révolution comparable à celle d'*Uncharted* et propulser le jeu solo de PlayStation vers un avenir inédit. Car s'il se contente de cinématiques somptueuses, de combats accessibles agrémentés de quelques éléments de RPG, d'infiltrations dans des hautes herbes pour des éliminations furtives basiques et d'une jauge de rage déclenchant une capacité ultime, alors ce sera l'échec assuré.
Source : https://www.ign.com/articles/playstations-future-has-never-looked-bleaker/
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posted the 09/14/2026 at 04:47 PM by link49
Seul votre argent mènera a la fin de Sony ou a sa continuité.
Prochain article, un article pour promouvoir la Switch 2, on continue le rythme faut pas lâcher.
C'est ouf de ce dire que GTA 6 est une quasi exclusivité lorsqu'on voit le ratio de vente préco PS5 et XBOX
La tempête va passer et les gens auront oubliés, c'est dingue...
Donc cette épisode, à mon avis, c'est temporaire. On parle de Wolverine, alors que chez les verts ça sortaient du jaune pisse META chaque semaine.
Les Youtubeurs se régalent car ça génère du clic, mais Playstation essuie ses larmes avec des liasses de billet de 10K dans chaque main.
Le cas Kojima me fait rire, Konami le vire, Sony le vire, mais vient qu'on ne questionne pas les méthodes du gars au niveau des budgets et des emprunt de techno moteur etc. DS sort, on insulte son jeu de jeu FEDEX,DS2 sort ça quasi flop, il va chez XBOX, c'est un dieu et fuck SONY
Cette industrie est bourré d'hypocrite de gauche à droite.
Alors non, si je devais le prendre dans X année, ça serait sur xbox serie X.
Et di c'était une exclu ps5, ben qu'il garde gta6.
Les seuls fois où j'entendais parler de Kojima c'est parce qu'il faisait des photos avec des stars mais jamais sur du JV
On parle d'un Xbox
-Annulation de Perfect Dark
-Se séparer de Ninja Theory, Unded labs, Compulsion, et co
-Arkane e ncours de séparation ou fermeture (car pas rentable et blade a dépassé son budget )
On parle d'une boite qui a dégagé 1600 personnes rien qu'en juillet et Asha a encore prévu de licencier 16000 avant juillet 2027 dans leur nouvelle phase de rentabilité.
Mais tranquille Xbox c'est les saveurs, la descente d'organe va être tellement drôle
C'est un début à tout, lorsque Phantom Blade va sortir tu seras le premier à oublier Wolverine et son bad buzz.
Donc avant de faire le malin, ça serait bien de réfléchir un minimum et voir les choses plus loin que le bout de son nez
Les gens passent à autre chose, comme pour tout, rien ne nouveau sous le soleil gringo.
Non mais plus sérieusement, j'aime beaucoup ses jeux, mais si à l'heure d'aujourd'hui y a toujours rien de concret sur PHYSINT et surtout OD...c'est chaud quand même.
Le pire serait de voir PHYSINT sortir sur PC et XBOX mais aussi PLAYSTATION...
ALORS LAAA !!!!!!!!!!!!!!
On en sera là encore en octobre, en novembre, en décembre et en 2027 . Tu veux parier combien ?
Seront les premiers à pré commander leur ps6 en cachette, et à bouffer du démat non stop vu qu'ils se respectent pas au fond. Mais ont une posture à garder .
Merci à sony, de nous montrer le stade ultime de l'asservissement sans violence aucune de la plèbe à peine éduqué. Ca pourra servir aux études sociologiques des futures générations
Mais merde putain
Quelle génération de merde, aucun 90+ metacritic
C'est sûr que l'herbe est plus verte ailleurs...
Ou pas !
https://www.facebook.com/Digitalmodz.info/posts/playstation-studios-has-built-a-serious-ps5-lineup-so-far-from-launch-titles-lik/1581494530263235/
"And we have people claim PS5 has no games."
https://x.com/Zuby_Tech/status/1937172486245740916
Alors qu'il rapplique plus vite que les moutons bleus les plus hardcore pour défendre leur berger, c'est une sacrée performance
dire qu’on dit que l’ia va remplacer les journalistes…
La preuve que non!
vraiment ils ont perdu tout le savoir faire qu'ils avaient meme sur PS4
la nouvelle equipe a tout detruit en une gen.
finito pour moi, ça c'est certain
ils sont rincés en vrai.
leur suites sont plus mauvaises que les précédents.
Bravo, la classe le réfléchi pro pc estampillé playstation.
Par pitié comporte toi correctement pas d'insultes en représaille
La compagnie vous as tout simplement eu et vous fermez les yeux et pleurer au final, mais continuer de dire que je suce, pendant ce temps là, c'est pas moi qui paie des abos PS + et GAMEPASS et possède une PS5 dans son salon
masharu Perso j'espère ne pas en faire parti et surtout petit à petit dégager de ce site...
Je retourne mes vestes, tu retournes tes slips 6 fois avant de les laver.
Tu vas pas assumer, tu vas insulter et tu vas encore prendre une semaine. Tout doux…
P-L-E-U-R-E
C'est pas toi qui chier violent sur XBOX cet génération et la précédente ??? Maintenant c'est *Oh oui prenez moi XBOX oui oui* *Oh GEARS je veux toute la collection, oh oui mes potes XBOX on va bien manger avec EDAY*. Les années ça s'embrouille avec le raciste, maintenant ça fait copain copain sur du Gears. T'es hypocrite, et tu l'as toujours été *mollard au sol*, tu peux ne pas être d'acccord sur le physique, mais arrête de faire ton mouton ici, t'as, vous, avez toujours payé des abos sur console alors que c'est gratuit sur PC. Tu vas faire quoi maintenant ? Revenir sur PC ???? Après avoir chier dessus ?
Tu suis les masses COMME une chèvre, point.
Bien évidement que je tourne ma veste, toi ta raison d’être c’est de ta cacher derrière ton PC pour pomper allègrement SONY en te prenant pour un éminent économiste alors que tu calcules le coût du kilowatt pour économiser des lessives.
Je vais là ou l’herbe est la plus verte, toi tu restes là où tu peux t’asseoir sur une ****.
Petit rappel d'abord mais elle a essayé de récupérer Fable et Halo en exclue mais le contrat était déjà signé sinon elle aurait annulé la sortie Playstation 5.
Donc en plus que probable exclue sur la next gen Xbox/PC :
Diablo 5
Starcraft TPS
TES6
Fallout5
Fable 2
Halo remake 2 et 3
Physint
ETC
Bonne chance Sony.
Y’a trop de bon jeux pour risquer d’acheter day one un jeu moyen qui aurait été un four s’il n’avait pas couté des centaines de millions.
On a un Microscoft à nouveau challenger et un Sony à nouveau arrogant
Vos vies sont si vide, déplorables, que vous venez un par un me chier gratuitement chaque semaine, hallucinant comment j'occupes vos pensées lorsque vous me voyez ici.......agressivité gratuite,racisme, jalousie,insultes, et j'en passe vous faites tous la paire !
Médites la dessus.
Sérieux, il y a pas plus forceur que toi sur une marque sur ce site.
Rappelle-nous combien d’articles tu as fait pour promouvoir le Game Pass ?
Pschitt pschitt
Concernant The Heretic Prophet à mon avis il serait sage de ne pas trop en attendre.