Jeux Video
Parce qu'ils se retenaient de rire.
Voilà.
Maintenant, vous comprenez un peu plus que les réseaux sociaux et les "true gamers", ça représente une miette.
Une miette amenée à disparaître.
Mais on se soutient, tout ça
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posted the 09/14/2026 at 04:27 PM by shanks
Par contre en 2028, c'est là que la chute va s'entamer...
Changez rien surtout c'est ainsi que les problèmes vont s'améliorer.
De toute façon suffit de voir le sondage ici--> https://www.gamekyo.com/blog_article487914.html et voir le décalage des rageux du site qui comme le dit cet article ne représente rien.
guiguif
Par contre en 2028, c'est là que la chute va s'entamer..
:lol;
2028 il se passera rien au pire ce qu'à estimer Sony perdre 4 millions de rageux et???
C'est pas eux qui font le gros des ventes
Rien que gta6 a 60 fps, tu verra que
On en reparlera quand Nintendo suivra le move qu'il a initié d'ailleurs.
les GKC (ok pour le moment on peut revendre, pour le moment...), les prix demat moins chers que le physique une premiere avec en prime des jeux à 80 voir 90€ en physique, pour le petit artisan qui soit disant défend le physique
Tant pis y'aura autre chose, il y a astrobot.
D'ailleurs moi j'ai aimé les deux knacks qui n'ont jamais prétendus être des killer app ou des millions seller.
levieuxjoueur On verra, la PS3 a perdu la moitié des joueurs PS2 et la Vita 80% des joueurs PSP, rien n'est gravé surtout avec l'enchainement de bad buzz.
On se réjouit pas, c'est surtout l'article qui est drôle c'est tout.
Et puis bon, c'est même pas une question de "les true gamers sont qu'une minorité un peu bruyante", c'est surtout que cet appelle au boycott n'a eu aucune résonnance en dehors de twitter.
Je suis sur que même de gros gamers n'ont pas eu vent de cet appel au blackout. Le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas assez de gens partant pour le faire, le problème c'est que personne n'est vraiment au courant de ce genre d'initiative en dehors de ceux qui suivent assidument l'actualité jv sur les réseaux.
On verra, la PS3 a perdu la moitié des joueurs PS2 et la Vita 80% des joueurs PSP, rien n'est gravé surtout avec l'enchainement de bad buzz.
Oui mais à cause de quoi??
la PS3 à l'époque son prix était prohibitif. c'est pas une question de minorité acquise à la marque qui a fait flop les débuts de la PS3. ce sera le cas de la PS6 si le prix est trop haut.
La PS vita non plus c'est le manque de support tiers et first party
On le sait déjà, la PS6 coutera une blinde.
Bah non parait que les rageux anti demat Sony disent que le GKC c'est génial
Mais d'ailleurs tout le monde râle sans savoir ce que sera le full demat sur PS6.
Personne ne peut dire à l'heure actuelle si Sony n'a pas un système à la Xbox physique--> demat.
Leur stratégie est prévu pour être déployé aux environs de la sortie de la PS6 donc la console n'est pas encore annoncée et il faudrait annoncé& les plans du full demat pour cette dernière?
Au moins ils ont le tact de prévenir presque 2 ans avant, comme ça les gens peuvent faire en fonction de leurs convictions.
shao
On le sait déjà, la PS6 coutera une blinde.
Si tu le sais tant mieux moi non je suis pas madame Irma, sinon j'aurais gagné à l'Euromillions
Je ne pense pas non plus que le succès de la PSP ait été dû aux exclus Sony que tout le monde a quasiment oubliées, mais biens aux exclues tout court dont MH, ce que Sony n'a plus.
Même moi je savais pas quand c’était la période du black-out c’est dire.
Tant le public achetera une play, un jeu démat, le boycott de connexion c'est juste ridicule.
Par contre vous boycottez l'achat de la ps6, vous n'achetez pas de jeux démat, et là sony changera d'avis (seulement si une bonne moitié fait ce boycott donc vous pouvez deja oublié, vous avez deja perdu avec sony.
C'est pas comme si la ps5 sans lecteur de bluray c'etait deja pas un signe de ne pas acheter la ps5. Vous avez deja perdu depuis le début et vous avez rien vu.
C'est pas maintenant les conséquences mais plus tard. Et oui les tue gamer représentent une minorité mais ils sont aussi les early buyers. Et quand ils vont lancer leur prochaine console de salon a plus de 1000€ on verra bien si c'est le grand publique qui va sauter dessus...
Et oui ce blackout n'allait pas forcément avoir beaucoup d'echo même au près des gros joueurs. Car on peut aussi se demander a quel point ça aurait eu un impact (a moins d'un blackout de fou furieux). On verra les chiffres d'abonnement l'année prochaine, on verra la vente des jeux en 2028 et on verra les ventes des prochains hardware. C'est là qu'il y aura des conséquences.
En attendant, même si l'impact financier n'est pas encore là, l'impact sur l'image l'est bien. On fait que parler du downfall de Sony et ça suffit déjà a bien ternir leur image. Toutes les campagnes marketing sont plombées. Et ça déjà c'est pas mal. Certains disaient que la rogne durerait quelque jours, hé ben non. Et puis même si c'est une minorité, il y en a qui se détournent vraiment de Sony.
Spoiler, Sony va vendre a balle en cette fin d'année ça voudra pas dire qu'ils ne vont pas payer leur décision plus tard. L'avenir nous le dira de toutes manières.
guiguif La PSP a surtout marchée grace au tiers, en aucun cas grâce à Sony. Ils ont pas fait grand chose. Et les tiers n'ont pas répondu présent car pas de public. Et le public au lancement, ce sont les joueurs. Les casuals arrivent ensuite quand les jeux affluent.
Maintenant, vous comprenez un peu plus que les réseaux sociaux et les "true gamers", ça représente une miette.
Une miette amenée à disparaître.
Ca, mais aussi que tout ce foin, que j'apprécie tout de même car faire mal au finance d'une boîte fait réfléchir, ne vise que nous, les millenials.
Des personnes dans la trentaine, quarantaine, dont Sony Playstation prête de moins en moins attention en fait.
Ce blackout est pourtant facile à faire, mais c'est là qu'on voit que le public, donc nous, est soit faible, soit s'en contre fou parce qu'ils pensent que des autres prendront leur place et ça suffira
Là ils font les malins parce que la ps5 est déjà installé GTA va leur apporter beaucoup d'argent indirectement.
Je pense qu'à la période de la ps6 lorsqu'il va falloir qu'ils installent de nouvelles machines dans les foyers des machines qui avoisineront les 1000 € et à ce moment où les gens découvriront que leur boîte ne contiennent pas de disque, pour sortir d'une génération ps5 pas folle en terme d'exclus , sans compter toutes les retombées de leur décision de merde on en reparle dans 3 ans
Soit on s'y conforme si on veut apprécier un média auquel on est habitué depuis longtemps, soit on l'abandonne, mais on sait tous que c'est pas facile.
Quand y'aura moins de promos, des jeux à 100€ sans concurrence, le blocage du partage de compte, etc., car les boites chercheront toujours la rentabilité max, peut-être que des voix se feront entendre. Ou pas, vu que apparemment ça arrange les gens d'avoir moins de choix et de payer plus cher.
Quand les effets de GTA 6 seront retombés, ceux qui rigolent aujourd’hui feront moins les malins à ce moment là.
Prochain test les ventes de Wolfverine
Perdre 80 millions de personnes en une génération, ce n'est pas qu'une question de minorité en effet,
D'où tu sors ce chiffre toi?
Parce que je te rappelle qu'à la sortie de la PS3, la PS2 était même pas à 100 millions et la PS3 a FINIE à 85 Millions, donc je vois pas où ils ont perdu les 80 millions. faut pas refaire l'histoire comme ça t'ararnge.
Et je le répète, mais la PS3 a souffert de ses 1 an de retard face à une 360 qui avait les exclues japs historique (Ridge Racer ... qui d'ailleurs m'a fait prendre une 360 ), de son prix etc... en aucun des early adopters qui n'ont pas acheté la console.
et tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas non plus une question de prix vu qu'elle a vite baissé.
Vite baissé? non!
Elle a mit 8 mois avant de baissé
Les PS Studios ne seront pas en mesure de mettre une claque graphique aux gens comme avant, pas de GTA ou de CDPROJEKT avant longtemps, un prix certainement exorbitant, des studios en pleines restructurations du à des échecs soient critiques soient commerciaux car ils n'ont pas sur se renouvelés, encore des tentatives ratés de jeux multijoueurs qui feront perdre encore et toujours plus d'argent, des remakes et remasters que personne n'a demandé, des tentatives de jeux sur lesquels ils auront 10 ans de retard...
La PS5 à encore de très beaux jours devant elle avec tous les jeux tiers qui arrivent et même sans disques, tous les jeux et DLC qui rapporteront de la thune aux joueurs qui ont déjà la console... mais pour la PS6 aie, ce sera une autre histoire. Qui voudra développer sur PS6 parmi les développeurs indés, AA et même certains AAA si la PS5 fait déjà le taff.
Bah il faut pas être Einstein pour le comprendre quand on voit le prix exorbitant des composants à cause de l'IA. Même si Sony arrive a négocier des prix, ils peuvent pas non plus les cassé en 2.
Aujourd'hui la PS5 standard sans lecteur, c'est minimum 600 boules.
Et la pro c'est 900 boules. Y'a aucun monde ou la prochaine Playstation avec des composants excessivement plus chers que ceux de la PS5 pro coute moins que 800/900 boules.
Je tiens juste à te dire que tu devrais faire attention quand tu dis riras bien qui rira le dernier, parce que ça peut aussi ne pas être toi qui rigolera à la fin malgré toutes les bonnes intentions qui nous animent.
Donc, attendons de voir les faits, et soyons aussi réalistes et objectifs dans les analyses quelque soit l'interet qu'elles défendent.
Dans tous les cas on s'en fout de quand elle est sortie, la PS2 c'est 160M donc c'est 75M en moins si tu veux.
Désolé, mais baisser de 200 balles au bout de 8 mois dans la vie d'une console, c'est "vite".
https://strawpoll.com/7rnzV7A3xnO
60% de ceux qui ont répondu, ont mit un budget de 700 à 1000€ donc ça veut dire qu'ils comptent la prendre dans cette fourchette de prix,contre les quelques dizaines de râleurs du site ça laisse songeur.
Mec, y'a que 60 votes
Ce que, dis en passant je ne souhaite pas car je préfère qu'on conserve le physique.
Mais pas de raison de s’inquiéter, on aura déjà un aperçu avec les ventes dd Wolverine d’ici une semaine
Dans tous les cas on s'en fout de quand elle est sortie, la PS2 c'est 160M donc c'est 75M en moins si tu veux.
Oui et je t'ai donné les raisons de ce différentiel.
Lis les comms!!
PS3 un an en retard sur la 360, prix 200€ plus cher, exclues tiers historique chez MS dû au retard de la PS3.
Rien n'est dû aux early adopters.
Désolé, mais baisser de 200 balles au bout de 8 mois dans la vie d'une console, c'est "vite".
Heureusement tu diriges pas une entreprise toi.
T'aurais voulu quoi laisser la console à 600 lifetime?
shao
Mec, y'a que 60 votes
Et??? je te signale que si tu prends Gamekyo en référence vu que du coup ce vote ne concerne que GK, il n'y a que 20 même péte burnes qui râlent en boucle, sans rien savoir de la stratégie à venir en 2028. On sait juste que Sony veut arrêter les frais avec le physique. Et ils ont l'honnêteté de le dire 2 ans avant. Au moins pas d'entourloupe à la sortie de la PS6 et chacun fera son choix en conscience.
"Et" tu dis? Je croyais que les "true gamer" n'étaient pas représentatif de l'ensemble des joueurs? Et maintenant, tu veux prendre en référence Gamekyo? Une niche parmi les niches qui compte énormément de pro Sony?
Je suis désolé mais ton sondage, je peux en aucun cas le prendre au sérieux.
Bref quand y’aura plus que du demat avec les tarifs qui vont avec et que vous devrez payer 100€ votre jeu en kit parceque de toute façon t’as pas le choix peut être que la vous rigolerez moins
La majorité décide du marché, et même si tu as des convictions tu ne peux pas tout abandonner du jour au lendemain... mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de se faire entendre. Il y a une différence entre accepter d'avoir perdu et accepter gaiement de se faire mettre
T'aurais voulu quoi laisser la console à 600 lifetime?
Bah je sais pas, elles coutent combien la PS5 et la Xbox en ce moment ?
Un seul intérêt le fric, c’est toute les boites qui fonctionnent ainsi, le monde veut ça.
Je croyais que les "true gamer" n'étaient pas représentatif de l'ensemble des joueurs?
Bah oui pour montrer que même au sein d'une niche c'est divisé.
Je joue depuis la Master System (et même l'atari 2600), et je suis conscient que je ne représente la majorité des joueurs.
Je suis désolé mais ton sondage, je peux en aucun cas le prendre au sérieux.
Fais ce qu'il te plaît, je suis pas là pour imposer ma vision.
Je te montrais juste que même au sein d'une niche c'est même pas d'accord entre eux et cet article le montre.
guiguif
Je suis désolé mais ton sondage, je peux en aucun cas le prendre au sérieux.
Oui et que n'avait pas la dreamcast?
Je te laisse réfléchir mais spoil je l'ai mit pour la PS3 (à part la date de sortie)
Bah je sais pas, elles coutent combien la PS5 et la Xbox en ce moment ?
Oui combien coûtait une baguette en franc et combien coûte une baguette en euro. C'est le même genre de raisonnement absurde que tu fais là!
On s'en fout, les gens sont capables en 2026 de claquer 700 balles dans une PS5 et 900 dans le Pro sans se poser de question.
Les gros prix, ça ne fait pas peur.
Dans tous les cas tes exemples me démontre bien que rien n'est jamais joué d'avance et que la PS6 peut parfaitement connaitre le sale destin de la PS3, la différence c'est qu'elle n'aura ni la dizaine d'exclues pas an, ni un lecteur DVD/BR ou BR 4K, ni le online gratos pour la sauver
par contre la gen prochaine on va voir ceux qui vont continuer a les suivre...et la on va voir s'ils vont continuer a rire...
Mais justement, une niche de passionnés ne peut être pris en compte lorsqu'on parle de vente à plus grande échelle. La majorité des joueurs ne sont pas des passionnés comme nous ici sur Gamekyo.
Et quand des consommateurs sont moins passionnés, bah la nécessité de s'acheter des produits de loisir comme des consoles de jeux est bien moindre. Et un prix très élevé peut avoir un énorme impact psychologique sur un consommateur lambda.
la switch2 a un ans la ps5 en a 6... encore heureux, la switch 2 a fait une bien meilleurs première année que la ps5 et est la 2 eme meilleurs première année pour une console au USA
donc oui tu peux te rassurer tant que tu veux, il y a les dire et puis il y a les chiffres...
comme je dis, il y a les dires et puis le chiffre...
Le pire c'est que je suis parti en vacance et j'y ai participé mdr
Vous vous fendez la pêche mais les événements récents montrent bien que Sony abuse grave et qu’il est temps que ça change.
Désolé mais moi je vois surtout une palanquée de quadragénaires (effectifs ou mentaux) pantouflards et soumis qui se moquent de ceux qui agissent un minimum (parce que le Black-out était très simple à observer) parce qu’ils ne peuvent pas en faire autant, faute de volonté.
Moquez-vous donc. Nous on se moquera d’ici quelques années.
Les gens qui jouent depuis meur enfance, si il faut passer par le demat pour pouvoir jouer a certains jeux, ils le feront. J'ai hate de voir tous ceux qui disent qu'ils vont arreter de jouer en 2028, quand y aura des gros jeux qui sortiront uniquemznt sur PS...
Ceux qui la dirige n'ont plus de foie ni conviction des hommes sans avenir playstation avec toutes ses licenses dans les mémoires.
Et ceux qui appellent au boycott ou à un soit disant divorce seront les premiers à se ruer sur la PS6 dans leur micromania favoris à minuit moins dix le jour de la sortie
https://x.com/eXtas1stv/status/2099543291838558312
Ils reviendront jamais sur cette décision et pour couronné le tout ils vont capitalisé au max sur ce qui fonctionne avec prise de risque minimal. Un jeu à 300 millions comme Wolverine faut que ça se vende tanpis si c'est du stéréotypé
D'autant qu'en réalité, le Blackout était voué à l'échec, mais clairement mes anciens collègues qui travaillent aujourd'hui chez Sony m'ont expliqué qu'en interne les studios ne sont pas très content de SIE parce que ça a beaucoup compliqué la communication sur les titres développés par les studios Playstations.
Pour le coup, oui.
Le prix des cigarettes a un réel impact sur la consommation... Le taux de fumeurs en France est en baisse, par exemple.
Pour le PS Blackout... Ce n'était pas tant d'arrêter de jouer mais de jouer offline. Ne pas se connecter, ne rien acheter sur le PSN...
Pour baisser leurs statistiques d'utilisateurs actifs mensuels, temps de jeu etc...
Mais, apparemment, retirer un câble à l'arrière de sa console, c'est trop compliqué pour certains...
Le jeu se fait dézinguer sur les réseaux....
C’est une poignée de gens, c’est un mini sous-ensemble du sous-ensemble
Ils vont trembler pour la ps6 vous verrez, quand elle faire 50/75% des ventes de la ps5 au lancement et se vendra bien moins de mois en mois
Ils ont triché en utilisant la carte Joker GTA 6 mais je ne désespère pas, il y a bien à un moment donné où le karma jouera son rôle héhéhé
Sony, prépare-toi
T’as intérêt à investir dans un truc bien concret, bien "physique" comme une... Panic Room
Nous NE sommes pas le grand public.
Par contre, un chat qui donne son poisson à un SDF, ça ouais ça buzzera plus que le combat de conkerax (à raison)
Pour ce qui est des militants, ils sont évidemment une minorité aussi bruyante qu'inefficace
Ça parle de faire un black-out de quelques jours ? Mais sérieusement Tout ça derrière pour aller acheter ce "bousin" de Wolverine neuf en CD en se justifiant de sauver le physique
Nan, faut juste assumer qu'il y a surtout 2 profils :
- 99 % des joueurs s'en foutent de militer ; si l'offre est meilleure ailleurs, ils se barreront tôt ou tard.
- 1 % des joueurs sont des militants tout au plus (mais ils sont composés à 90% de fanboys qui n'ont pas le courage de ranger leur PlayStation dans un placard et vont continuer à acheter des jeux Sony...)
On doit s'attendre à quoi au juste de telles actions?
Et puis on n'a pas attendu le full démat pour voir qu'ils nous font une grosse stratégie long terme de merde depuis 10 ans et dans leur proposition (GaaS comme Solo c'est globalement décevant).
Les mecs sont perdus, font connerie sur connerie, se foutent de la gueule des consommateurs, leur principale chance c'est le manque de concurrence.
Sauf que quand ta stratégie est mauvaise, tu ne régresses pas du jour au lendemain, et le full démat sera une pièce de plus qui ne pourra qu'accélérer leur régression.
Leur chance, c'est d'avoir eu :
- un Nintendo qui se retrouvait de facto hors compétition sur le segment du catalogue à cause de la puissance moindre de ses machines (et on est en train de vivre les dernières années, la Switch 2 accueillera déjà beaucoup plus de jeux tiers, et la Switch 3 les aura tous),
- et un Microsoft qui a merdé sur 2 générations et qui a laissé le champ libre à PlayStation
PlayStation a raté son virage il y a déjà 10 ans donc, et il est difficile de le rattraper en plein milieu.
Le succès commercial des PS4/5 n'est que du trompe-l'œil, mais c'est comme le réchauffement climatique, il va falloir attendre un certain seuil pour que les gens le réalisent véritablement.
En attendant, Steam c'est désormais plus de 200M de joueurs connectés mensuels (50 % de plus que PlayStation) et la plateforme numéro 1 pour énormément de tiers, et ça s'aggrave tous les ans.
À force de perdre des parts de marché, bon courage à eux pour rentabiliser leurs jeux maison qui coûtent un bras en les sortant uniquement sur leur écosystème, ça ne pourra certainement pas durer sur le long terme.
Et si leur marché n'était pas en régression, celui des consoles de salon, ils vendraient plus de consoles que de PS2 sur ces 10 dernieres années, car entre la croissance du milieu et la récupération des déçus Xbox... les PS4 et PS5 pourraient même titiller les 200M, mais on en est loin.
Sauf que même ça avec le coût de la DRAM et bientot du Silicium, c'est Dead
Franchement, j'vois pas trop de solution pour Sony, même moi qui suis bon client, la PS5 Pro m'a tellement déçu qu'une PS6 avec juste de plus beaux graphismes, ça va pas passer pour moi, j'suis déjà quasi full PC (et en plus je joue bcp à des free to play)...
Je pense la même chose de ceux qui défendent la décision de Sony avec Kojima car il vend pas assez. C'est oublier que le JV est aussi un art et parfois, il est bon d'avoir des choses de qualité même qui se vendent pas. Ca fait partie de l'image d'un studio, l'image d'une industrie qui fait aussi des choses différentes et pas que mainstream. Si au cinéma ou dans la littérature on avait que des œuvres mainstream, ce serait bien triste. Et dans le JV on serait passé à côté de bien de chef-d'oeuvres.
je comprend bien que tu sois attacher a playstation, mais pour reprendre tes mots "Ça pète plus fort que ca respire."
Et combien auraient mis "0€" a ton sondage? Il ne veut malheureusement rien dire car beaucoup ne se sont pas exprimés (dont moi)faute de réponse adaptée.
Bien sûr on parle d'un budget d'une console et toi tu me parles de 0€.
Respecte toi un peu non?
ce que je soulignais c'e"st que sur 60 comms sur l'article t'en enléve 20 des rageux habituels ici et t'as quand même 60 personnes qui opnt répondu.
Et allez, même si les personnes voulant pas acheter ou alors avoir le choix à 0€ avaient voulu montrer leur désaccord, ils avaient la possibilité 500€ (dont on sait que c'est pas réaliste au vu des tarifs actuels). Mais même là, ce nombre est ridicule en comparaison à ceux qui ont un budget entre 700 et 1000€.
Bref je répète pour la millième fois (exagération bien sûr). Vous râlez tous sans savoir ce que prépare Sony.
Si ils vous annoncent un système GKC vous faites quoi?
Vous n'allez plus acheter de Nintendo aussi?
Arrêter de faire les teuteux sur internent. Et attendez de voir.
Le seul moyen que vous avez d'agir c'est en 2028 en achetant pas.
En attendant vous vous époumonez et brassez du vent pour rien!
Et on dirait des gamins pourris gâtés dans un supermarché en train de se rouler par terre parce que l'un de leurs parents a pas voulu acheter des bonbons ou des gâteaux.bennj
guiguif
Et combien auraient mis "0€" a ton sondage? Il ne veut malheureusement rien dire car beaucoup ne se sont pas exprimés (dont moi)faute de réponse adaptée.
J'ai jamais dit le contraire!
Ce que je conteste c'est que tu penses qu'une minorité et des early adopters font la pluie et le beau. Tu vas tomber de haut!!!!
Je te rappelle, que Sony ça fait 31 dans les consoles qu'ils sont là!
Ils n'ont plus rien à prouver et n'ont plus besoin des early adopters (ça peut te faire mal au cœur ou ce que tu veux mais c'est ainsi).
Ça aurait été un nouvel arrivant je dis pas mais au stade où on en est ça n'a pas de sens.
bennj
Non t'as ceux qui attendent patiemment comme moi, de voir la stratégie à la sortie de la PS6 et qui aviseront le moment venu, mais qui ne se donne pas en spectacle.
En attendant c'est relou tous les anti demat quand ça les arranges, car combien râle sur Sony mais vont acheter leur GTAVI?
shao
On dit la même chose!
Je répondais à Guiguif que l'on l'accepte ou non hélas, les core gamers ne représentent qu'une niche (très bruyante) mais qui n'influera pas sur Sony.
Sony sont à des considérations qui vont bien plus loin que la niche des gamers qui elle même est divisée.
Le vrai problème auquel Sony doit faire face, c'est l'augmentation du prix des composant qui mettra la PS6 à un prix qui rebutera une partie du grand public.
Et on ne sait pas ce que prépare Sony oui, bah justement qu'ils annoncent alors. Enfin soit pas trop crédule, si ça gueule pas, ils vont jamais prévoir autre chose que du full demat en fait, c'est justement le moment de montrer notre désaccord pour qu'éventuellement ils proposent des choses annexes. Que ce soit prévu ou non, aujourd'hui on ne le sait pas donc faut montrer notre désaccord. On va pas attendre bêtement qu'en 2028 ils nous disent "bah voilà vous auriez rien d'autre que du full demat comme aujourd'hui sans changement de politique sur la possession de vos jeux demat".
Donc tes comparaisons avec des enfants gâtés tu peux te les garder hein. On n'obtient pas des choses des entreprises ou autre en étant attentiste et passif.
En vraiment je comprends pas les gens comme toi. Qu'est-ce que ça te fait que des gens se plaignent et critiquent la politique de Sony ? Au pire il ne se passe rien et ça ne change rien a ta vie, au mieux Sony entend une partie des critiques et propose des choses qui vont dans le sens des gamers et tout le monde y gagnerait. Ton comportement est typique de certains qui ne comprennent pas trop ce qui se joue. Vous attendez sagement et vous vous comportez comme des consommateurs qui acceptent tout ce que font les constructeurs n'essayant même pas de parler du fond du sujet qui est la préservation du JV, la possession des biens qu'on achète, le monopole des stores sur consoles etc. C'est juste "ça sert à rien, taisez vous et attendez". Avec ce comportement on aurait eu la Xbox One TV TV avec connexion obligatoire hein. On a des exemples où gueuler a servi à quelques choses.
Ensuite, la niche de gamers ne devrait pas être divisée sur le sujet si vous réfléchissez un minimum. Les pro physique comme on aime dire, n'empêche en aucun cas d'autres d'être pro demat. Faut se le rentrer dans le crâne a un moment. Et tout ce que les joueurs obtiennent, ça bénéficie a tout le monde.
Et t'inquiète pas qu'on achètera pas en 2028 s'il n'y a pas de changement.
On ne s'est pas parlé avant donc je te prierai la prochaine fois d'avoir un langage un peu moins familier avec moi. J'ai été respectueux, tu devrais l'être aussi avec les autres même si tu n'es pas d'accord.
Moi j'ai pas répondu à ton sondage car je ne compte pas l'acheter en l'état actuel.
On voit bien que tu lis et que tu sais ce à quoi tu réponds avec cette phrase .
Pour info c'est pas mon sondage
Et on ne sait pas ce que prépare Sony oui, bah justement qu'ils annoncent alors.
Ils sont pas à tes ordres!! T'as cru que t'étais qui pour dicter les plans et une stratégie d'une corp?
Leur stratégie il la dévoile quand ils veulent, par contre au moins eux,ils ont l’honnêteté (pas comme MS et sa one à l'époque) de prévenir deux ans avant la sortie de la PS6 et pas de mettre les gens devant le fait accompli.
Enfin soit pas trop crédule, si ça gueule pas, ils vont jamais prévoir autre chose que du full demat en fait, c'est justement le moment de montrer notre désaccord pour qu'éventuellement ils proposent des choses annexes. Que ce soit prévu ou non, aujourd'hui on ne le sait pas donc faut montrer notre désaccord. On va pas attendre bêtement qu'en 2028 ils nous disent "bah voilà vous auriez rien d'autre que du full demat comme aujourd'hui sans changement de politique sur la possession de vos jeux demat".
tu sors ça de ton derche ton ramassis!
Encore une fois personne ne sait ce qu'ils ont prévu.
Montrer ton désaccord se fera en 2028 en achetant pas c'est aussi simple que ça.
Si t'as tellement la haine, ttu achètes pas le moment venu.
Mais venir chialer comme un gosse fera rien avancer et surtout ça va soûler tous ceux que vous faites chier et qui en ont rien à foutre (et ceux là sont plus noimbreux que vous) avec vos incessantes jérémiades.
Donc tes comparaisons avec des enfants gâtés tu peux te les garder hein. On n'obtient pas des choses des entreprises ou autre en étant attentiste et passif.
Vous n'obtiendrez rien non de cette façon. Tu crois qu'une corp comme Sony décide du jour au lendemain de cesser de produire des BD pour consoles sans y avoir réfléchi et analyses?? Vraiment??
En vraiment je comprends pas les gens comme toi. Qu'est-ce que ça te fait que des gens se plaignent et critiquent la politique de Sony ? Au pire il ne se passe rien et ça ne change rien a ta vie, au mieux Sony entend une partie des critiques et propose des choses qui vont dans le sens des gamers et tout le monde y gagnerait. Ton comportement est typique de certains qui ne comprennent pas trop ce qui se joue.
parce que peut-être que les agissements d'attardés sur les réseaux (où je ne suis d'ailleurs) et sur les sites comme ici gonflent ceux qui veulent discuter d'autres choses non?
Mais continuez les autistes, quand en 2028 vous verrez que vous représentez rien (moi j'ai perso fait mon deuil, que je représentais pas la masse du public JV), vous irez chercher votre corde où vous ramperez en scred pour aller acheter la console malgré tout.
Ensuite, la niche de gamers ne devrait pas être divisée sur le sujet si vous réfléchissez un minimum. Les pro physique comme on aime dire, n'empêche en aucun cas d'autres d'être pro demat. Faut se le rentrer dans le crâne a un moment. Et tout ce que les joueurs obtiennent, ça bénéficie a tout le monde.
Elle l'est c'est factuel.
Même j'ai les core gamers une partie de cette niche est full demat (merci MS pour ça depuis la Xbox original)
Et t'inquiète pas qu'on achètera pas en 2028 s'il n'y a pas de changement.
Parle déjà pour toi au lieu de parler à la place des autres.
Comme dit même certains coire gamers sont déjà passé au full demat.
On ne s'est pas parlé avant donc je te prierai la prochaine fois d'avoir un langage un peu moins familier avec moi. J'ai été respectueux, tu devrais l'être aussi avec les autres même si tu n'es pas d'accord.
Familier où ça???
Le respect tu l'as, avec tes jérémiades H24 sur l'annonce de Sony pour 2028 envers les autres joueurs ?
Alors avant de demander du respect, évite de dire que les autres qui ne gueulent pas contre sont des moutons où des mecs qui aiment se faire enfiler.
Vu que tu aimes bien parler au nom de tous ("Et t'inquiète pas qu'on achètera pas en 2028 s'il n'y a pas de changement. ", je te mets donc dans les même sac que les haineux et rageux qui insultent.
Et oui si tu peux éviter de reposter un pavé, en effet ce serait mieux pour ne pas avoir à te répondre et toi tu ne t'essouffleras pas pour rien
Sur ce poste un pavé de 10000 ligne si tu le souhaites mais n'attends pas de réponse de ma part.
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Ce Blackout, dans cette proposition, ne sert à rien, car proposé au mauvais moment, est trop court et n'a pas de poids pour faire plier ou sourciller qui que ce soit. La meilleure approche est de se battre pour nos droits numériques et d'espérer que la situation économique fasse bouleverser les plans de Sony. Je ne vais pas changer ma position pour autant, et continuer à prendre les disques PS que je souhaite, jusqu'en janvier 2028 (et peut-être au-delà, au travers de promos, rééditions ou sorties tardives). Mais tout ce qui est après, pour moi, ce sera désormais ailleurs...
C'est triste que les gens se tirent la bourre pour ça, au lieu de partager et de réfléchir sereinement à la situation. Ça ne profite à personne et même le créateur de ce billet fonce tête baissée dans l'hypocrisie. C'est contre-productif et stupide.
Et puis terminer ton commentaire avec ça Sur ce poste un pavé de 10000 ligne si tu le souhaites mais n'attends pas de réponse de ma part.
. Ça montre bien que tu n'as rien à faire sur un site communautaire comme celui-ci. Tu devrais aller voir ailleurs.
Je préfère discuter avec des membres qui savent échanger même dans le désaccord et qui ont un minimum de maturité. Bonne continuation.
olex Vraiment quand tu vois les réactions de certains ça fait peur hein. Faut pas critiquer un constructeur alors même que ce sont ces critiques qui ont fait évoluer pleins de choses. Bref, le niveau de certains...
Dernière réponse de ma part envers toi:
Tu demandes où tu as parlé de manière familière? Vraiment? Attardé, jérémiades, autistes, gamins pourris gâtés, je continue?
1- Tu t'es senti visé? Pourtant je disais "les" ou "vos" a aucun moment je n'ai explicitement parlé de toi.
Désolé si tu as un ego surdimensionné (quand on voit le reste de ton semi pavé on le voit) et que tu prends tout personnellement.
tu ne sais rien de moi, tu parles de mes jérémiades alors qu'on a jamais discuté ensemble.
Mais j'ai pas à connaître ta vie. On est pas sur un site de réconfort psychologique ou de rencontre. Et encore une fois (et là je te tutoie donc prends le pour toi!) dégonfle ton melon. T'es pas seul sur le site.
Tu n'as probablement même pas vu mes commentaires sur d'autres articles mais tu es là a parler n'importe comment.
Ben non, car contrairement à toi j'ai autre chose à faire (travail, vie de famille etc...)que passer ma vie H24 sur GK et vu la pollution des rageux anti demat je vais y passer moins de temps encore .
tu n'as probablement même pas vu mes commentaires sur d'autres articles mais tu es là a parler n'importe comment. Je n'ai jamais insulté ici, toujours essayé d'être un maximum cordial même lors de fort désaccord. Toi non, tu débarques on ne sait d'où avec tes commentaire est bourré d'insultes, tu ne sais pas discuter donc je vais pas aller plus loin avec toi, c'est une perte de temps.
Ecoute si t'es un fragile j'y peux rien.
Des insultes non! Un constat et encore tu parles de respect mais les seuls à qui je manque de respect, sont les attardés les vrais qui ont un handicap non voulu). Car eux au moins ne le font pas exprés. Vous vous êtes conscient de votre comportement ce qui est plus grave encore.
Jouer au jeu vidéo ne doit pas vous exclure de devenir mature et arrêter d'agir en gamin pourri gâtés (si ça t'arrive à trouver que c'est une insulte oui tu es fragile).
Ça montre bien que tu n'as rien à faire sur un site communautaire comme celui-ci. Tu devrais aller voir ailleurs.
Je préfère discuter avec des membres qui savent échanger même dans le désaccord et qui ont un minimum de maturité. Bonne continuation.
Bah je suis pas à la recherche comme toi de calin sur un site de JV.
Si t'acceptes pas la critique sous quelques formes qu'elle soit, c'est toi qui n'a rien à faire sur des RS ou GK.
J'ai oublié de répondre à ceci:
olex Vraiment quand tu vois les réactions de certains ça fait peur hein. Faut pas critiquer un constructeur alors même que ce sont ces critiques qui ont fait évoluer pleins de choses. Bref, le niveau de certains...
T'arrive pas à capter, qu'il y a une différence entre montrer une fois son mécontentement et agir le moment venu, puis tourner en boucle H24 comme des autistes sur les RS et autres.
Agir le moment venu, très bien mais quand ? Dans mon cas encore une fois, je déplore depuis je ne sais pas combien de temps plusieurs modèles économiques énergivores comme le prix de développement des jeux exponentiels, le GamePass et la situation du numérique, dont les lois actuelles peinent à apporter des avantages au consommateur, car quadrillées par des CLUF et autres bêtises très disparates. Je n'ai pas attendu pour dire ça mais je ne suis qu'un petit grain de sable dans un océan.
Mais je sais quand m'arrêter quand je vois que la discussion n'en est plus. Et ça commence à être le cas ici.
Je te répondais pas à toi mais maxx qui te répondait
C'est pourquoi ton pseudo apparaît sinon je t'aurais notifié direct
Agir le moment venu, très bien mais quand ?
Ben t'as la date de Sony lui même Janvier 2028 donc voilà t'as la réponse à ton quand.
Vraiment, ta place est ailleurs et pas sur ce site où tout l'intérêt est les échanges et les débats en commentaires. Bon vent.
Non t'as raison, débattre en ayant un raisonnement avec des mecs qui tournent en boucle ou qui soutiennent ces mecs (comme toi). C'est vrai que c'est pas pertinent!
Donc oui tu es dans le même panier peu importe que je te connaisse ou pas!
olex Apparemment il fallait attendre que la Xbox One sorte pour se plaindre de la connexion obligatoire
Encore une fois tu prouves ton ignorance et tes choix de combat!!
rappelle moi quand as t'on appris la connexion obligatoire et tout le reste de la ONE??
Ah merde juste au moment où ils annonçaient la one c'est à dire 9 mois avant la sortie.
Rappelle moi maintenant en juillet 2026 et Janvier 2028 combien ça fait???
En fait qu'est-ce que t'as d'intéressant à dire qui te différencierait des autres en réalité?
C'est ça la question et ma réponse et rien.
Puisque tu chouines H24 et tu applaudis sur les actions prises sur les réseaux comme pourrir les fils X ou les vidéos Youtube.
C'est ça votre combat et maturité? sérieusement?
Donc oui je te parles comme ça car je sais que tu approuves ces méthodes de tarés ou d'adolescents si tu veux un terme plus doux.
A toi de me prouver le contraire, mais ça va être dur vous êtes pas capable d'attendre la fin de cette gen, qui je te le rappelle ne zappe pas le physique!! Mais à vous écouter c'est effectif maintenant alors que c'est acté pour Janvier 2028.
Vous êtes pas capable d'attendre les temps de communications d'une entreprise? Sérieux?
Comme j'ai déjà dit moi je sui full demat sur PS5 depuis day one et demi demat sur Switch2 (je prends encore du physique mais je ne sais même pas pourquoi).
en attendant rien n'est figé chez moi et ce qui déterminera mon choix sur PS6 ce sera le prix rien d'autres et la politique derrière le demat.
J’espère encore un truc avec la blockchain type GKC pour les autres.
Moi je sais que le demat me convient, ça m'évite de faire le boulimique, acheter des jeux sans y toucher.
Bon sinon t'es toujours là ? Je croyais que tu vais une vie et tout ? Mais t'as l'air de passer ton temps a justement inventer une vie aux autres au lieu de parler du fond. La préservation du JV, la possession des biens qu'on achète. Le fait d'essayer d'avoir plus de droits sur les achats demat. Non, tu préfères insulter car en fait tu ne sais pas argumenter et je pense que tout va ça te dépasse. Encore une fois, ta place n'est pas sur ce site.