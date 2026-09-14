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PlayStation Blackout : Sony aurait bien tremblé
Jeux Video


Parce qu'ils se retenaient de rire.
Voilà.

Maintenant, vous comprenez un peu plus que les réseaux sociaux et les "true gamers", ça représente une miette.
Une miette amenée à disparaître.

Mais on se soutient, tout ça
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    grospich, zoske, akinen, link49
    posted the 09/14/2026 at 04:27 PM by shanks
    comments (122)
    guiguif posted the 09/14/2026 at 04:28 PM
    Personne ne pensait un seul instant que les gens allaient arrêter de jouer, tout comme personne va arrêter de jouer sur PS en 2027.
    Par contre en 2028, c'est là que la chute va s'entamer...
    shao posted the 09/14/2026 at 04:30 PM
    supasaiyajin posted the 09/14/2026 at 04:31 PM
    Nan, mais le blackout, un mois d'août aussi, quelle connerie.
    legend83 posted the 09/14/2026 at 04:31 PM
    On court vers la dépossession et la destruction des droits des consommateurs mais tant qu'on peut se moquer des quelques mouvements, même quand c'est une poignée d'individus, de contestation tout va bien.

    Changez rien surtout c'est ainsi que les problèmes vont s'améliorer.
    sandman posted the 09/14/2026 at 04:31 PM
    ahaha bien joué... Après qui pouvait croire une seconde que quelques milliers de true gamers qui font grève sur playstation allait changer quoique ce soit quand des millions de personnes continuent de jouer et de se connecter (et d'acheter en démat plein pot XD )
    beppop posted the 09/14/2026 at 04:32 PM
    naoshige11 posted the 09/14/2026 at 04:32 PM
    guiguif que dalle, la plupart des gens consomment déjà majoritairement du démat', ça va rien changer du tout.
    levieuxjoueur posted the 09/14/2026 at 04:33 PM


    De toute façon suffit de voir le sondage ici--> https://www.gamekyo.com/blog_article487914.html et voir le décalage des rageux du site qui comme le dit cet article ne représente rien.



    guiguif

    Par contre en 2028, c'est là que la chute va s'entamer..

    :lol;

    2028 il se passera rien au pire ce qu'à estimer Sony perdre 4 millions de rageux et???
    C'est pas eux qui font le gros des ventes
    cyr posted the 09/14/2026 at 04:33 PM
    guiguif si la ps6 va démarrer mal, c'est a cause du prix. Sauf si prix abordable.
    Rien que gta6 a 60 fps, tu verra que
    fiveagainstone posted the 09/14/2026 at 04:33 PM
    Vous arrivez à vous en réjouir, eh ben. Ils sont tranquilles Sony avec vous, c'est sûr.
    saram posted the 09/14/2026 at 04:33 PM
    no disk no buy but buy quand même au final
    levieuxjoueur posted the 09/14/2026 at 04:34 PM
    Ah d'ailleurs c'est comme les appels au boycott de harry potter on a vu ce que ça a donné
    fiveagainstone posted the 09/14/2026 at 04:35 PM
    legend83 Tu as tout dit, merci. J'hallucine aussi, les gens comprennent pas que c'est dans leur intérêt visiblement.
    cyr posted the 09/14/2026 at 04:35 PM
    levieuxjoueur oui mais attention , sans se public ultra minoritaire acquis a la marque, des jeux comme knackt auront encorne beaucoup plus de mal a ce faire une place...
    jenicris posted the 09/14/2026 at 04:37 PM
    C'est du vent twitter, certains pensent que c'est représentatif de la réalité alors que cela là l'a j'avais été
    olex posted the 09/14/2026 at 04:37 PM
    C'est pas ouf ce genre de réflexion. Chacun et chacune a ses convictions, chacun et chacune voit midi à sa porte. De toute façon, on verra bien plus tard...
    levieuxjoueur posted the 09/14/2026 at 04:38 PM
    fiveagainstone

    On en reparlera quand Nintendo suivra le move qu'il a initié d'ailleurs.

    les GKC (ok pour le moment on peut revendre, pour le moment...), les prix demat moins chers que le physique une premiere avec en prime des jeux à 80 voir 90€ en physique, pour le petit artisan qui soit disant défend le physique
    levieuxjoueur posted the 09/14/2026 at 04:39 PM
    cyr


    Tant pis y'aura autre chose, il y a astrobot.
    D'ailleurs moi j'ai aimé les deux knacks qui n'ont jamais prétendus être des killer app ou des millions seller.
    guiguif posted the 09/14/2026 at 04:40 PM
    naoshige11 Hum... J'crois pas non.

    levieuxjoueur On verra, la PS3 a perdu la moitié des joueurs PS2 et la Vita 80% des joueurs PSP, rien n'est gravé surtout avec l'enchainement de bad buzz.
    altendorf posted the 09/14/2026 at 04:41 PM
    Mais qui pensait réellement que l'impact serait dingue ? La bulle Twitter a fait des dégâts chez certains
    supasaiyajin posted the 09/14/2026 at 04:41 PM
    legend83 fiveagainstone Mais c'est ça qu'est terrible. Se moquer d'un mouvement qui se mobilise pour défendre les droits des consommateurs, aussi minime soit il, je trouve ça dingue. Aucun bon sens.
    fiveagainstone posted the 09/14/2026 at 04:42 PM
    levieuxjoueur Bah oui...les GKC vont dans le sens du démat' et c'est de la merde.
    shao posted the 09/14/2026 at 04:42 PM
    fiveagainstone
    On se réjouit pas, c'est surtout l'article qui est drôle c'est tout.

    Et puis bon, c'est même pas une question de "les true gamers sont qu'une minorité un peu bruyante", c'est surtout que cet appelle au boycott n'a eu aucune résonnance en dehors de twitter.
    Je suis sur que même de gros gamers n'ont pas eu vent de cet appel au blackout. Le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas assez de gens partant pour le faire, le problème c'est que personne n'est vraiment au courant de ce genre d'initiative en dehors de ceux qui suivent assidument l'actualité jv sur les réseaux.
    levieuxjoueur posted the 09/14/2026 at 04:43 PM
    guiguif


    On verra, la PS3 a perdu la moitié des joueurs PS2 et la Vita 80% des joueurs PSP, rien n'est gravé surtout avec l'enchainement de bad buzz.

    Oui mais à cause de quoi??

    la PS3 à l'époque son prix était prohibitif. c'est pas une question de minorité acquise à la marque qui a fait flop les débuts de la PS3. ce sera le cas de la PS6 si le prix est trop haut.
    La PS vita non plus c'est le manque de support tiers et first party
    shao posted the 09/14/2026 at 04:46 PM
    levieuxjoueur
    On le sait déjà, la PS6 coutera une blinde.
    levieuxjoueur posted the 09/14/2026 at 04:48 PM
    fiveagainstone

    Bah non parait que les rageux anti demat Sony disent que le GKC c'est génial



    Mais d'ailleurs tout le monde râle sans savoir ce que sera le full demat sur PS6.

    Personne ne peut dire à l'heure actuelle si Sony n'a pas un système à la Xbox physique--> demat.

    Leur stratégie est prévu pour être déployé aux environs de la sortie de la PS6 donc la console n'est pas encore annoncée et il faudrait annoncé& les plans du full demat pour cette dernière?

    Au moins ils ont le tact de prévenir presque 2 ans avant, comme ça les gens peuvent faire en fonction de leurs convictions.

    shao
    On le sait déjà, la PS6 coutera une blinde.
    Si tu le sais tant mieux moi non je suis pas madame Irma, sinon j'aurais gagné à l'Euromillions
    guiguif posted the 09/14/2026 at 04:48 PM
    levieuxjoueur Perdre 80 millions de personnes en une génération, ce n'est pas qu'une question de minorité en effet, et tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas non plus une question de prix vu qu'elle a vite baissé.

    Je ne pense pas non plus que le succès de la PSP ait été dû aux exclus Sony que tout le monde a quasiment oubliées, mais biens aux exclues tout court dont MH, ce que Sony n'a plus.
    ratchet posted the 09/14/2026 at 04:49 PM
    Qui en doutais
    Même moi je savais pas quand c’était la période du black-out c’est dire.
    sandman posted the 09/14/2026 at 04:50 PM
    Les analystes en carton qui viennent chialer. Ils ont toujours pas compris que c'est le boycott qui marche, pas une vieille grève de connexion. Quand vous dépensez votre argent pour acheter une ps5, c'est deja perdu pour vous.
    Tant le public achetera une play, un jeu démat, le boycott de connexion c'est juste ridicule.
    Par contre vous boycottez l'achat de la ps6, vous n'achetez pas de jeux démat, et là sony changera d'avis (seulement si une bonne moitié fait ce boycott donc vous pouvez deja oublié, vous avez deja perdu avec sony.

    C'est pas comme si la ps5 sans lecteur de bluray c'etait deja pas un signe de ne pas acheter la ps5. Vous avez deja perdu depuis le début et vous avez rien vu.
    maxx posted the 09/14/2026 at 04:51 PM
    Cet article
    C'est pas maintenant les conséquences mais plus tard. Et oui les tue gamer représentent une minorité mais ils sont aussi les early buyers. Et quand ils vont lancer leur prochaine console de salon a plus de 1000€ on verra bien si c'est le grand publique qui va sauter dessus...

    Et oui ce blackout n'allait pas forcément avoir beaucoup d'echo même au près des gros joueurs. Car on peut aussi se demander a quel point ça aurait eu un impact (a moins d'un blackout de fou furieux). On verra les chiffres d'abonnement l'année prochaine, on verra la vente des jeux en 2028 et on verra les ventes des prochains hardware. C'est là qu'il y aura des conséquences.
    En attendant, même si l'impact financier n'est pas encore là, l'impact sur l'image l'est bien. On fait que parler du downfall de Sony et ça suffit déjà a bien ternir leur image. Toutes les campagnes marketing sont plombées. Et ça déjà c'est pas mal. Certains disaient que la rogne durerait quelque jours, hé ben non. Et puis même si c'est une minorité, il y en a qui se détournent vraiment de Sony.
    Spoiler, Sony va vendre a balle en cette fin d'année ça voudra pas dire qu'ils ne vont pas payer leur décision plus tard. L'avenir nous le dira de toutes manières.

    guiguif La PSP a surtout marchée grace au tiers, en aucun cas grâce à Sony. Ils ont pas fait grand chose. Et les tiers n'ont pas répondu présent car pas de public. Et le public au lancement, ce sont les joueurs. Les casuals arrivent ensuite quand les jeux affluent.
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 04:52 PM
    Shanks
    Maintenant, vous comprenez un peu plus que les réseaux sociaux et les "true gamers", ça représente une miette.
    Une miette amenée à disparaître.

    Ca, mais aussi que tout ce foin, que j'apprécie tout de même car faire mal au finance d'une boîte fait réfléchir, ne vise que nous, les millenials.

    Des personnes dans la trentaine, quarantaine, dont Sony Playstation prête de moins en moins attention en fait.

    Ce blackout est pourtant facile à faire, mais c'est là qu'on voit que le public, donc nous, est soit faible, soit s'en contre fou parce qu'ils pensent que des autres prendront leur place et ça suffira
    yurius posted the 09/14/2026 at 04:52 PM
    Le blackout aura au moins une mérite de faire du bruit histoire de faire savoir le changement politique dégueulasse de la boîte.
    Là ils font les malins parce que la ps5 est déjà installé GTA va leur apporter beaucoup d'argent indirectement.
    Je pense qu'à la période de la ps6 lorsqu'il va falloir qu'ils installent de nouvelles machines dans les foyers des machines qui avoisineront les 1000 € et à ce moment où les gens découvriront que leur boîte ne contiennent pas de disque, pour sortir d'une génération ps5 pas folle en terme d'exclus , sans compter toutes les retombées de leur décision de merde on en reparle dans 3 ans
    churos45 posted the 09/14/2026 at 04:53 PM
    C'est vraiment perdu d'avance, la majorité semble avoir accepté que les entreprises doivent avoir les pleins pouvoirs sur notre manière de consommer.

    Soit on s'y conforme si on veut apprécier un média auquel on est habitué depuis longtemps, soit on l'abandonne, mais on sait tous que c'est pas facile.

    Quand y'aura moins de promos, des jeux à 100€ sans concurrence, le blocage du partage de compte, etc., car les boites chercheront toujours la rentabilité max, peut-être que des voix se feront entendre. Ou pas, vu que apparemment ça arrange les gens d'avoir moins de choix et de payer plus cher.
    ratchet posted the 09/14/2026 at 04:53 PM
    Je me demande si les fumeurs arrêtent de fumer quand leurs clopes explosent niveau pris ?
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 04:56 PM
    On en reparlera en janvier 2028

    Quand les effets de GTA 6 seront retombés, ceux qui rigolent aujourd’hui feront moins les malins à ce moment là.
    shinz0 posted the 09/14/2026 at 04:58 PM
    Dommage ça partait d'une bonne initiative mais la majorité sans foutait et ne suivent même pas les RS

    Prochain test les ventes de Wolfverine
    levieuxjoueur posted the 09/14/2026 at 04:58 PM
    guiguif

    Perdre 80 millions de personnes en une génération, ce n'est pas qu'une question de minorité en effet,

    D'où tu sors ce chiffre toi?
    Parce que je te rappelle qu'à la sortie de la PS3, la PS2 était même pas à 100 millions et la PS3 a FINIE à 85 Millions, donc je vois pas où ils ont perdu les 80 millions. faut pas refaire l'histoire comme ça t'ararnge.

    Et je le répète, mais la PS3 a souffert de ses 1 an de retard face à une 360 qui avait les exclues japs historique (Ridge Racer ... qui d'ailleurs m'a fait prendre une 360 ), de son prix etc... en aucun des early adopters qui n'ont pas acheté la console.





    et tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas non plus une question de prix vu qu'elle a vite baissé.


    Vite baissé? non!
    Elle a mit 8 mois avant de baissé
    aozora78 posted the 09/14/2026 at 04:59 PM
    Je suis très curieux de voir comment la prochaine génération va se dérouler. Déjà le début.

    Les PS Studios ne seront pas en mesure de mettre une claque graphique aux gens comme avant, pas de GTA ou de CDPROJEKT avant longtemps, un prix certainement exorbitant, des studios en pleines restructurations du à des échecs soient critiques soient commerciaux car ils n'ont pas sur se renouvelés, encore des tentatives ratés de jeux multijoueurs qui feront perdre encore et toujours plus d'argent, des remakes et remasters que personne n'a demandé, des tentatives de jeux sur lesquels ils auront 10 ans de retard...

    La PS5 à encore de très beaux jours devant elle avec tous les jeux tiers qui arrivent et même sans disques, tous les jeux et DLC qui rapporteront de la thune aux joueurs qui ont déjà la console... mais pour la PS6 aie, ce sera une autre histoire. Qui voudra développer sur PS6 parmi les développeurs indés, AA et même certains AAA si la PS5 fait déjà le taff.
    shao posted the 09/14/2026 at 04:59 PM
    levieuxjoueur
    Bah il faut pas être Einstein pour le comprendre quand on voit le prix exorbitant des composants à cause de l'IA. Même si Sony arrive a négocier des prix, ils peuvent pas non plus les cassé en 2.

    Aujourd'hui la PS5 standard sans lecteur, c'est minimum 600 boules.
    Et la pro c'est 900 boules. Y'a aucun monde ou la prochaine Playstation avec des composants excessivement plus chers que ceux de la PS5 pro coute moins que 800/900 boules.
    yukilin posted the 09/14/2026 at 05:00 PM
    walterwhite : En soit, je suis pour le choix et le physique tout ça
    Je tiens juste à te dire que tu devrais faire attention quand tu dis riras bien qui rira le dernier, parce que ça peut aussi ne pas être toi qui rigolera à la fin malgré toutes les bonnes intentions qui nous animent.
    Donc, attendons de voir les faits, et soyons aussi réalistes et objectifs dans les analyses quelque soit l'interet qu'elles défendent.
    guiguif posted the 09/14/2026 at 05:01 PM
    levieuxjoueur Google me dit entre "105 et 110".
    Dans tous les cas on s'en fout de quand elle est sortie, la PS2 c'est 160M donc c'est 75M en moins si tu veux.

    Désolé, mais baisser de 200 balles au bout de 8 mois dans la vie d'une console, c'est "vite".
    levieuxjoueur posted the 09/14/2026 at 05:01 PM
    Encore une fois je vous référe à ça:


    https://strawpoll.com/7rnzV7A3xnO

    60% de ceux qui ont répondu, ont mit un budget de 700 à 1000€ donc ça veut dire qu'ils comptent la prendre dans cette fourchette de prix,contre les quelques dizaines de râleurs du site ça laisse songeur.
    zanpa posted the 09/14/2026 at 05:02 PM
    je vous le dit vous représenter rie les geekos ! même pas 5% du marché, les vrai gamer ce sont les casus et ils n'en ont rien à foutre de vos CD
    grospich posted the 09/14/2026 at 05:02 PM
    Ces mêmes gens qui appellent au boycott pour préserver le physique et qui seront là day one pour GTA 6.
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 05:03 PM
    yukilin Je sais que SONY et ses fanboys chialeront d’ici 2028, c’est inéluctable.
    masharu posted the 09/14/2026 at 05:04 PM
    grospich Non .
    shao posted the 09/14/2026 at 05:04 PM
    levieuxjoueur
    Mec, y'a que 60 votes
    brook1 posted the 09/14/2026 at 05:04 PM
    levieuxjoueur je plussois
    yukilin posted the 09/14/2026 at 05:08 PM
    walterwhite : J'espère. Sinon faudra assumer la défaite.
    Ce que, dis en passant je ne souhaite pas car je préfère qu'on conserve le physique.
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 05:09 PM
    yukilin On trouvera une pirouette ou on désertera au pire

    Mais pas de raison de s’inquiéter, on aura déjà un aperçu avec les ventes dd Wolverine d’ici une semaine
    levieuxjoueur posted the 09/14/2026 at 05:09 PM
    guiguif

    Dans tous les cas on s'en fout de quand elle est sortie, la PS2 c'est 160M donc c'est 75M en moins si tu veux.

    Oui et je t'ai donné les raisons de ce différentiel.
    Lis les comms!!
    PS3 un an en retard sur la 360, prix 200€ plus cher, exclues tiers historique chez MS dû au retard de la PS3.

    Rien n'est dû aux early adopters.


    Désolé, mais baisser de 200 balles au bout de 8 mois dans la vie d'une console, c'est "vite".

    Heureusement tu diriges pas une entreprise toi.
    T'aurais voulu quoi laisser la console à 600 lifetime?

    shao
    Mec, y'a que 60 votes

    Et??? je te signale que si tu prends Gamekyo en référence vu que du coup ce vote ne concerne que GK, il n'y a que 20 même péte burnes qui râlent en boucle, sans rien savoir de la stratégie à venir en 2028. On sait juste que Sony veut arrêter les frais avec le physique. Et ils ont l'honnêteté de le dire 2 ans avant. Au moins pas d'entourloupe à la sortie de la PS6 et chacun fera son choix en conscience.
    tripy73 posted the 09/14/2026 at 05:12 PM
    Au fait si vous voulez jailbreak votre PS5 pour ne plus donner un centime à cette boîte de merde, gardez la mise à jour actuelle (13.60) puis bloquez les maj ou déconnecté la net, puis achetez Star Wars Racers Revenge qui permet d'exploiter la faille trouvée par les hackers sur cette version du firmware. De rien
    shao posted the 09/14/2026 at 05:14 PM
    levieuxjoueur
    "Et" tu dis? Je croyais que les "true gamer" n'étaient pas représentatif de l'ensemble des joueurs? Et maintenant, tu veux prendre en référence Gamekyo? Une niche parmi les niches qui compte énormément de pro Sony?
    Je suis désolé mais ton sondage, je peux en aucun cas le prendre au sérieux.
    jem25 posted the 09/14/2026 at 05:15 PM
    Au moins ils ont fait quelque chose, pas comme certains avec le online payant ou autre jeux en kit!

    Bref quand y’aura plus que du demat avec les tarifs qui vont avec et que vous devrez payer 100€ votre jeu en kit parceque de toute façon t’as pas le choix peut être que la vous rigolerez moins
    churos45 posted the 09/14/2026 at 05:15 PM
    grospich bah oui et alors ? Quand t'es pendu par les boules tu ne peux que te conformer. Ceux qui ont manifesté et perdu la bataille sont obligé de payer pour des trucs contre lesquels ils manifestaient. Ça a toujours été comme ça.

    La majorité décide du marché, et même si tu as des convictions tu ne peux pas tout abandonner du jour au lendemain... mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de se faire entendre. Il y a une différence entre accepter d'avoir perdu et accepter gaiement de se faire mettre
    guiguif posted the 09/14/2026 at 05:17 PM
    levieuxjoueur Et donc ? La Dreamcast est sortie bien avant la PS2 et elle s'est fait manger.

    T'aurais voulu quoi laisser la console à 600 lifetime?
    Bah je sais pas, elles coutent combien la PS5 et la Xbox en ce moment ?
    ratchet posted the 09/14/2026 at 05:18 PM
    jem25 c’est comme dans tout les domaines. Si ça dois monter ça montera quoi qu’il arrive.

    Un seul intérêt le fric, c’est toute les boites qui fonctionnent ainsi, le monde veut ça.
    aozora78 posted the 09/14/2026 at 05:20 PM
    tripy73 merci !
    levieuxjoueur posted the 09/14/2026 at 05:21 PM
    shao


    Je croyais que les "true gamer" n'étaient pas représentatif de l'ensemble des joueurs?
    Bah oui pour montrer que même au sein d'une niche c'est divisé.

    Je joue depuis la Master System (et même l'atari 2600), et je suis conscient que je ne représente la majorité des joueurs.


    Je suis désolé mais ton sondage, je peux en aucun cas le prendre au sérieux.

    Fais ce qu'il te plaît, je suis pas là pour imposer ma vision.
    Je te montrais juste que même au sein d'une niche c'est même pas d'accord entre eux et cet article le montre.


    guiguif

    Je suis désolé mais ton sondage, je peux en aucun cas le prendre au sérieux.

    Oui et que n'avait pas la dreamcast?

    Je te laisse réfléchir mais spoil je l'ai mit pour la PS3 (à part la date de sortie)


    Bah je sais pas, elles coutent combien la PS5 et la Xbox en ce moment ?

    Oui combien coûtait une baguette en franc et combien coûte une baguette en euro. C'est le même genre de raisonnement absurde que tu fais là!
    guiguif posted the 09/14/2026 at 05:28 PM
    levieuxjoueur La Dream avait des grosses exclues, bien plus que la PS2 à sa sortie et une résolution bien superieur grâce aux jeux compatibles en VGA. Après si tu me sors le coup des DVD, je te dirai " et les BR de la PS3 ?"

    On s'en fout, les gens sont capables en 2026 de claquer 700 balles dans une PS5 et 900 dans le Pro sans se poser de question.
    Les gros prix, ça ne fait pas peur.

    Dans tous les cas tes exemples me démontre bien que rien n'est jamais joué d'avance et que la PS6 peut parfaitement connaitre le sale destin de la PS3, la différence c'est qu'elle n'aura ni la dizaine d'exclues pas an, ni un lecteur DVD/BR ou BR 4K, ni le online gratos pour la sauver
    keiku posted the 09/14/2026 at 05:28 PM
    Bien sur que la black out n'aurais rien changé sur leur donnée, vu qu'elle sont calculée mensuellement... ce n'est pas ce genre de mesure qui vont servir a quoi que se soit...

    par contre la gen prochaine on va voir ceux qui vont continuer a les suivre...et la on va voir s'ils vont continuer a rire...
    jamrock posted the 09/14/2026 at 05:30 PM
    Etonnant
    shao posted the 09/14/2026 at 05:31 PM
    levieuxjoueur
    Mais justement, une niche de passionnés ne peut être pris en compte lorsqu'on parle de vente à plus grande échelle. La majorité des joueurs ne sont pas des passionnés comme nous ici sur Gamekyo.
    Et quand des consommateurs sont moins passionnés, bah la nécessité de s'acheter des produits de loisir comme des consoles de jeux est bien moindre. Et un prix très élevé peut avoir un énorme impact psychologique sur un consommateur lambda.
    kratoszeus posted the 09/14/2026 at 05:35 PM
    A l'image de gamekyo en ce moment. Ça pète plus fort que ca respire. La PS5 se vend mieux que la switch 2. GTA 6 va faire en vendre par palette. Respirez ça va bien se passer
    kambei312 posted the 09/14/2026 at 05:35 PM
    Ok. On en reparle au lancement de leur futur console de merde
    masharu posted the 09/14/2026 at 05:36 PM
    kratoszeus Mon portefeuille va mieux respire en 2028 .
    keiku posted the 09/14/2026 at 05:39 PM
    kratoszeus La PS5 se vend mieux que la switch 2.

    la switch2 a un ans la ps5 en a 6... encore heureux, la switch 2 a fait une bien meilleurs première année que la ps5 et est la 2 eme meilleurs première année pour une console au USA

    donc oui tu peux te rassurer tant que tu veux, il y a les dire et puis il y a les chiffres...
    taiko posted the 09/14/2026 at 05:42 PM
    Ils rigolaient car ils savaient qu'ils aient envoyer du lourd avec Wolverine 77. Rigolez rigolez....
    kratoszeus posted the 09/14/2026 at 05:44 PM
    keiku respire ça va bien se passer..juillet et août la PS5 est devant en ventes mondiale. Septembre octobre et novembre ça risque d'être le même cas avec l'arrivé de GTA 6 et même si wolverine les avis sont mitigés ca fait vendre des consoles.
    sonilka posted the 09/14/2026 at 05:44 PM
    Le pseudo black-out n'avait guère d'intérêt justement parce que peu de joueurs allaient le suivre. Par contre, y a deux ou trois gus bien énervés qui attendent sagement le jour du lancement de GTAVI. Un jeu qui ne sera dispo qu'en demat. Quelque chose me dit que la tisane sera un peu moins bonne à ce moment la
    keiku posted the 09/14/2026 at 05:47 PM
    kratoszeus ca ce passe comme prévu, la switch2 a fait un très bon chiffre, la ps5 en 2 ans est passé de 3 millions en moins que la ps4 a 7 millions... pas de soucis ca respire très bien, l'écart se creuse chaque mois qui passe...

    comme je dis, il y a les dires et puis le chiffre...
    khazawi posted the 09/14/2026 at 05:48 PM
    À partir du moment où les revenus de PlayStation viennent de Fortnite, FUT, CoD et GTA Online, autrement dit du démat pur, ça ne changera pas fondamentalement les choses même avec moins de joueurs.
    cyr posted the 09/14/2026 at 05:56 PM
    khazawi oublie pas de tous les jeux first party de sony aussi. 80% en demat. Bon aller entre 65 et 80% suivant les jeux.
    zoske posted the 09/14/2026 at 05:59 PM
    fiveagainstone on ne se réjouit pas mais faut bien ne pas se voiler la face et peut-être un peu d'humour...

    Le pire c'est que je suis parti en vacance et j'y ai participé mdr
    grundbeld posted the 09/14/2026 at 06:02 PM
    Je comprends pas les moqueries. La décision de se bouger le cul, même quand on sait que ça ne changera rien, ça devrait être loué et non pas raillé. D’autant plus que le motif est noble et que ça nous concerne tous au final.

    Vous vous fendez la pêche mais les événements récents montrent bien que Sony abuse grave et qu’il est temps que ça change.

    Désolé mais moi je vois surtout une palanquée de quadragénaires (effectifs ou mentaux) pantouflards et soumis qui se moquent de ceux qui agissent un minimum (parce que le Black-out était très simple à observer) parce qu’ils ne peuvent pas en faire autant, faute de volonté.

    Moquez-vous donc. Nous on se moquera d’ici quelques années.
    masharu posted the 09/14/2026 at 06:04 PM
    grundbeld
    linkart posted the 09/14/2026 at 06:09 PM
    Vous avez trop confiance en PlayStation ici, j'aimerais que Michel et Antoine nous refassent le lancement de la PS3 sur Jeux France, mais le jour du lancement de la PS6. On s'y dirige et tant mieux.
    keiku posted the 09/14/2026 at 06:10 PM
    grundbeld s'il voulait faire quelque chose, c'était dire au gens de se désabonner du ps+ ca ca aurait eu de l'impact... ne pas jouer ca juste fait des économie a sony sur les cout de téléchargement et de résaux...
    sdkios posted the 09/14/2026 at 06:17 PM
    guiguif bof, a l'epoque, tout le monde etait 100% contre le demat. Maintznant, c'est vraiment rare de trouver un joueur qui n'a jamais acheté un seul jeu en demat (peu importe la raison. Promo/pas de physique/etc)
    Les gens qui jouent depuis meur enfance, si il faut passer par le demat pour pouvoir jouer a certains jeux, ils le feront. J'ai hate de voir tous ceux qui disent qu'ils vont arreter de jouer en 2028, quand y aura des gros jeux qui sortiront uniquemznt sur PS...
    judgedredd posted the 09/14/2026 at 06:17 PM
    La ps6 va précipiter playstation dans les enfers, l'image a pris un coup risible cette boîte, elle va rester butée dans l'enculade facile
    Ceux qui la dirige n'ont plus de foie ni conviction des hommes sans avenir playstation avec toutes ses licenses dans les mémoires.
    bennj posted the 09/14/2026 at 06:21 PM
    levieuxjoueur du coup t'as les rageux et les suceurs c'est ca la finalité ? Sacré niveau d'analyse...
    malroth posted the 09/14/2026 at 06:23 PM
    ça va rire jaune au lancement de la ps6
    tripy73 posted the 09/14/2026 at 06:23 PM
    aozora78 :
    oreillesal posted the 09/14/2026 at 06:26 PM
    Qui en doutait

    Et ceux qui appellent au boycott ou à un soit disant divorce seront les premiers à se ruer sur la PS6 dans leur micromania favoris à minuit moins dix le jour de la sortie
    shinz0 posted the 09/14/2026 at 06:35 PM
    "Circana confirme que le "PS Blackout" n'a eu AUCUN effet sur le nombre de joueurs ni sur l'activité sur PlayStation ; la majorité des utilisateurs qui prétendaient faire grève ne l'ont pas réellement fait."

    https://x.com/eXtas1stv/status/2099543291838558312
    nobleswan posted the 09/14/2026 at 06:56 PM
    Ils ont surtout plus le choix, ils vont arrêté les portages PC et le budget de leur jeux est beaucoup trop élevé, donc pour vendre plus et obtenir une marge maximale faut sacrifier le marché de l'occasion et la possibilité de prêter un jeu. En somme : fin du physique.

    Ils reviendront jamais sur cette décision et pour couronné le tout ils vont capitalisé au max sur ce qui fonctionne avec prise de risque minimal. Un jeu à 300 millions comme Wolverine faut que ça se vende tanpis si c'est du stéréotypé
    nigel posted the 09/14/2026 at 06:59 PM
    grundbeld +1 je comprends qu'on puisse s'en foutre de façon personnelle, mais je vois pas bien l'intérêt de venir rire d'un mouvement de lutte pour les droits des consommateurs, à part montrer qu'on est bien docile.

    D'autant qu'en réalité, le Blackout était voué à l'échec, mais clairement mes anciens collègues qui travaillent aujourd'hui chez Sony m'ont expliqué qu'en interne les studios ne sont pas très content de SIE parce que ça a beaucoup compliqué la communication sur les titres développés par les studios Playstations.
    churos45 posted the 09/14/2026 at 07:14 PM
    grundbeld c'est juste leur besoin de montrer qu'ils ont raison. ça leur permet de faire croire qu'ils sont plus malins que les autres en crachant des banalités
    edarn posted the 09/14/2026 at 07:15 PM
    ratchet
    Pour le coup, oui.
    Le prix des cigarettes a un réel impact sur la consommation... Le taux de fumeurs en France est en baisse, par exemple.


    Pour le PS Blackout... Ce n'était pas tant d'arrêter de jouer mais de jouer offline. Ne pas se connecter, ne rien acheter sur le PSN...
    Pour baisser leurs statistiques d'utilisateurs actifs mensuels, temps de jeu etc...

    Mais, apparemment, retirer un câble à l'arrière de sa console, c'est trop compliqué pour certains...
    zboubi480 posted the 09/14/2026 at 07:20 PM
    En tout cas, ils mettent le paquet sur Wolverine
    Le jeu se fait dézinguer sur les réseaux....
    wickette posted the 09/14/2026 at 07:20 PM
    Mais quasi personne qui souhaitaient le retour du physique aller faire ce blackout

    C’est une poignée de gens, c’est un mini sous-ensemble du sous-ensemble

    Ils vont trembler pour la ps6 vous verrez, quand elle faire 50/75% des ventes de la ps5 au lancement et se vendra bien moins de mois en mois
    icebergbrulant posted the 09/14/2026 at 07:35 PM
    Sony va morfler mais pas cette année malheureusement !
    Ils ont triché en utilisant la carte Joker GTA 6 mais je ne désespère pas, il y a bien à un moment donné où le karma jouera son rôle héhéhé

    Sony, prépare-toi
    T’as intérêt à investir dans un truc bien concret, bien "physique" comme une... Panic Room
    akinen posted the 09/14/2026 at 07:57 PM
    Si nos voix comptaient, les F2P, les pokemon, les gatcha, jeux mobile, jeux services, MMO coréen 36789, moba, hero shooter, battle royale et autres fortnite like auraient tous bidés, car ils rassemblent les pires communautés obnubilés, toxique et intolérantes qui soit.

    Nous NE sommes pas le grand public.
    gaeon posted the 09/14/2026 at 07:59 PM
    On verra surtout comment ça se passera en 2028, il y aura forcément des répercussions. A voir aussi comment se debrouillera une PS6 full demat.
    akinen posted the 09/14/2026 at 08:00 PM
    Les forums de discussion autour d’un sujet débattant un avenir incertain n’ont jamais été les plus populaires.

    Par contre, un chat qui donne son poisson à un SDF, ça ouais ça buzzera plus que le combat de conkerax (à raison)
    osiris67 posted the 09/14/2026 at 08:05 PM
    Le retour de baton en pleine gueule de ces fdp arrivera a la sortie de la ps6.
    51love posted the 09/14/2026 at 08:53 PM
    Le full démat ne peut avoir qu'un impact négatif sur les ventes, mais ils sont sur la mauvaise pente à cause de leurs choix depuis 10 ans.

    Pour ce qui est des militants, ils sont évidemment une minorité aussi bruyante qu'inefficace

    Ça parle de faire un black-out de quelques jours ? Mais sérieusement Tout ça derrière pour aller acheter ce "bousin" de Wolverine neuf en CD en se justifiant de sauver le physique

    Nan, faut juste assumer qu'il y a surtout 2 profils :

    - 99 % des joueurs s'en foutent de militer ; si l'offre est meilleure ailleurs, ils se barreront tôt ou tard.

    - 1 % des joueurs sont des militants tout au plus (mais ils sont composés à 90% de fanboys qui n'ont pas le courage de ranger leur PlayStation dans un placard et vont continuer à acheter des jeux Sony...)

    On doit s'attendre à quoi au juste de telles actions?

    Et puis on n'a pas attendu le full démat pour voir qu'ils nous font une grosse stratégie long terme de merde depuis 10 ans et dans leur proposition (GaaS comme Solo c'est globalement décevant).

    Les mecs sont perdus, font connerie sur connerie, se foutent de la gueule des consommateurs, leur principale chance c'est le manque de concurrence.

    Sauf que quand ta stratégie est mauvaise, tu ne régresses pas du jour au lendemain, et le full démat sera une pièce de plus qui ne pourra qu'accélérer leur régression.

    Leur chance, c'est d'avoir eu :

    - un Nintendo qui se retrouvait de facto hors compétition sur le segment du catalogue à cause de la puissance moindre de ses machines (et on est en train de vivre les dernières années, la Switch 2 accueillera déjà beaucoup plus de jeux tiers, et la Switch 3 les aura tous),

    - et un Microsoft qui a merdé sur 2 générations et qui a laissé le champ libre à PlayStation

    PlayStation a raté son virage il y a déjà 10 ans donc, et il est difficile de le rattraper en plein milieu.

    Le succès commercial des PS4/5 n'est que du trompe-l'œil, mais c'est comme le réchauffement climatique, il va falloir attendre un certain seuil pour que les gens le réalisent véritablement.

    En attendant, Steam c'est désormais plus de 200M de joueurs connectés mensuels (50 % de plus que PlayStation) et la plateforme numéro 1 pour énormément de tiers, et ça s'aggrave tous les ans.

    À force de perdre des parts de marché, bon courage à eux pour rentabiliser leurs jeux maison qui coûtent un bras en les sortant uniquement sur leur écosystème, ça ne pourra certainement pas durer sur le long terme.

    Et si leur marché n'était pas en régression, celui des consoles de salon, ils vendraient plus de consoles que de PS2 sur ces 10 dernieres années, car entre la croissance du milieu et la récupération des déçus Xbox... les PS4 et PS5 pourraient même titiller les 200M, mais on en est loin.
    suzukube posted the 09/14/2026 at 09:45 PM
    51love Je pense qu'ils peuvent encore faire un virage tout numérique, proposer une "new PlayStation" très peu chère (149 €) et full demat' dans un format miniature super mignon avec pleins d'édition collector, et faire la PlayStation Eternelle, un peu comme les iPhones, quitte à avoir une nouvelle itération tous les 2 ans...

    Sauf que même ça avec le coût de la DRAM et bientot du Silicium, c'est Dead

    Franchement, j'vois pas trop de solution pour Sony, même moi qui suis bon client, la PS5 Pro m'a tellement déçu qu'une PS6 avec juste de plus beaux graphismes, ça va pas passer pour moi, j'suis déjà quasi full PC (et en plus je joue bcp à des free to play)...
    maxx posted the 09/14/2026 at 09:58 PM
    levieuxjoueur Et combien auraient mis "0€" a ton sondage? Il ne veut malheureusement rien dire car beaucoup ne se sont pas exprimés (dont moi)faute de réponse adaptée.
    maxx posted the 09/14/2026 at 10:07 PM
    grundbeld nigel Non mais tellement. Ça me tue le comportement de certains vis a vis de la gronde. Ils comprennent pas que l'intérêt est d'obtenir plus des constructeurs. Même si c'est pas un retour du physique, c'est au moins plus de possibilités pour posséder et profiter de nos jeux. Et ça ça servirait a tout le monde. Mais écoute, tout le monde ne semble pas le comprendre... Ca montre une certaine vision un peu puérile du JV et aucune vision quant à l'avenir de ce média, des pratiques et de sa préservation. C'est pas ça qui va aider le JV...
    Je pense la même chose de ceux qui défendent la décision de Sony avec Kojima car il vend pas assez. C'est oublier que le JV est aussi un art et parfois, il est bon d'avoir des choses de qualité même qui se vendent pas. Ca fait partie de l'image d'un studio, l'image d'une industrie qui fait aussi des choses différentes et pas que mainstream. Si au cinéma ou dans la littérature on avait que des œuvres mainstream, ce serait bien triste. Et dans le JV on serait passé à côté de bien de chef-d'oeuvres.
    azerty posted the 09/14/2026 at 11:24 PM
    10 mecs sur les forums et le reste du monde...logic.
    kratoszeus posted the 09/14/2026 at 11:27 PM
    keiku on compare avec la switch pas avec la ps4 tkt pas quand gta 6 sortira l ecart sera minimal . Respire je t ai dit . Avec ta console de merde fait pour les gosses
    azerty posted the 09/15/2026 at 01:14 AM
    judgedredd tout le monde va acheter une Play à cause de GTA. Leur écosystème va encore grandir. Les gamers sur les forums LOL
    keiku posted the 09/15/2026 at 05:52 AM
    kratoszeus bah oui c'est ce que je dis tu essaye de te rassurer comme tu peux... la ps5 sous performe et la switch2 a fait 6 millions de vente en plus que 1 sur ca première année...

    je comprend bien que tu sois attacher a playstation, mais pour reprendre tes mots "Ça pète plus fort que ca respire."
    levieuxjoueur posted the 09/15/2026 at 08:41 AM
    maxx


    Et combien auraient mis "0€" a ton sondage? Il ne veut malheureusement rien dire car beaucoup ne se sont pas exprimés (dont moi)faute de réponse adaptée.

    Bien sûr on parle d'un budget d'une console et toi tu me parles de 0€.
    Respecte toi un peu non?

    ce que je soulignais c'e"st que sur 60 comms sur l'article t'en enléve 20 des rageux habituels ici et t'as quand même 60 personnes qui opnt répondu.

    Et allez, même si les personnes voulant pas acheter ou alors avoir le choix à 0€ avaient voulu montrer leur désaccord, ils avaient la possibilité 500€ (dont on sait que c'est pas réaliste au vu des tarifs actuels). Mais même là, ce nombre est ridicule en comparaison à ceux qui ont un budget entre 700 et 1000€.


    Bref je répète pour la millième fois (exagération bien sûr). Vous râlez tous sans savoir ce que prépare Sony.
    Si ils vous annoncent un système GKC vous faites quoi?
    Vous n'allez plus acheter de Nintendo aussi?


    Arrêter de faire les teuteux sur internent. Et attendez de voir.
    Le seul moyen que vous avez d'agir c'est en 2028 en achetant pas.
    En attendant vous vous époumonez et brassez du vent pour rien!
    Et on dirait des gamins pourris gâtés dans un supermarché en train de se rouler par terre parce que l'un de leurs parents a pas voulu acheter des bonbons ou des gâteaux.bennj


    guiguif


    Et combien auraient mis "0€" a ton sondage? Il ne veut malheureusement rien dire car beaucoup ne se sont pas exprimés (dont moi)faute de réponse adaptée.

    J'ai jamais dit le contraire!
    Ce que je conteste c'est que tu penses qu'une minorité et des early adopters font la pluie et le beau. Tu vas tomber de haut!!!!

    Je te rappelle, que Sony ça fait 31 dans les consoles qu'ils sont là!
    Ils n'ont plus rien à prouver et n'ont plus besoin des early adopters (ça peut te faire mal au cœur ou ce que tu veux mais c'est ainsi).
    Ça aurait été un nouvel arrivant je dis pas mais au stade où on en est ça n'a pas de sens.


    bennj

    Non t'as ceux qui attendent patiemment comme moi, de voir la stratégie à la sortie de la PS6 et qui aviseront le moment venu, mais qui ne se donne pas en spectacle.
    En attendant c'est relou tous les anti demat quand ça les arranges, car combien râle sur Sony mais vont acheter leur GTAVI?

    shao

    On dit la même chose!
    Je répondais à Guiguif que l'on l'accepte ou non hélas, les core gamers ne représentent qu'une niche (très bruyante) mais qui n'influera pas sur Sony.

    Sony sont à des considérations qui vont bien plus loin que la niche des gamers qui elle même est divisée.
    nyseko posted the 09/15/2026 at 08:48 AM
    Qui en aurait douté ?

    Le vrai problème auquel Sony doit faire face, c'est l'augmentation du prix des composant qui mettra la PS6 à un prix qui rebutera une partie du grand public.
    fritesmayo76 posted the 09/15/2026 at 09:45 AM
    C'était vraiment une idée à la con, mais en vrai, qu'est-ce qui les empêche de mentir? Si ça se trouve, y a eu un effet, mais pour paraitre en position de force ils ne le diront pas
    iglooo posted the 09/15/2026 at 09:59 AM
    legend83 +1
    maxx posted the 09/15/2026 at 03:35 PM
    levieuxjoueur Non mais 0€ pour dire qu'ils ne l'achèteront pas. Moi j'ai pas répondu à ton sondage car je ne compte pas l'acheter en l'état actuel. C'est pour ça ton sondage ne sert a rien et ne représente rien. Combien sont passé dessus sans rien voter car pas la possibilité. Donc ton respecte toi tu peux bien te le garder hein. Te prends pas pour un organisme de sondage avec un petit article sur gamekyo que la plupart de membres n'ont pas vu...

    Et on ne sait pas ce que prépare Sony oui, bah justement qu'ils annoncent alors. Enfin soit pas trop crédule, si ça gueule pas, ils vont jamais prévoir autre chose que du full demat en fait, c'est justement le moment de montrer notre désaccord pour qu'éventuellement ils proposent des choses annexes. Que ce soit prévu ou non, aujourd'hui on ne le sait pas donc faut montrer notre désaccord. On va pas attendre bêtement qu'en 2028 ils nous disent "bah voilà vous auriez rien d'autre que du full demat comme aujourd'hui sans changement de politique sur la possession de vos jeux demat".
    Donc tes comparaisons avec des enfants gâtés tu peux te les garder hein. On n'obtient pas des choses des entreprises ou autre en étant attentiste et passif.
    En vraiment je comprends pas les gens comme toi. Qu'est-ce que ça te fait que des gens se plaignent et critiquent la politique de Sony ? Au pire il ne se passe rien et ça ne change rien a ta vie, au mieux Sony entend une partie des critiques et propose des choses qui vont dans le sens des gamers et tout le monde y gagnerait. Ton comportement est typique de certains qui ne comprennent pas trop ce qui se joue. Vous attendez sagement et vous vous comportez comme des consommateurs qui acceptent tout ce que font les constructeurs n'essayant même pas de parler du fond du sujet qui est la préservation du JV, la possession des biens qu'on achète, le monopole des stores sur consoles etc. C'est juste "ça sert à rien, taisez vous et attendez". Avec ce comportement on aurait eu la Xbox One TV TV avec connexion obligatoire hein. On a des exemples où gueuler a servi à quelques choses.
    Ensuite, la niche de gamers ne devrait pas être divisée sur le sujet si vous réfléchissez un minimum. Les pro physique comme on aime dire, n'empêche en aucun cas d'autres d'être pro demat. Faut se le rentrer dans le crâne a un moment. Et tout ce que les joueurs obtiennent, ça bénéficie a tout le monde.

    Et t'inquiète pas qu'on achètera pas en 2028 s'il n'y a pas de changement.

    On ne s'est pas parlé avant donc je te prierai la prochaine fois d'avoir un langage un peu moins familier avec moi. J'ai été respectueux, tu devrais l'être aussi avec les autres même si tu n'es pas d'accord.
    levieuxjoueur posted the 09/16/2026 at 07:33 AM
    maxx


    Moi j'ai pas répondu à ton sondage car je ne compte pas l'acheter en l'état actuel.

    On voit bien que tu lis et que tu sais ce à quoi tu réponds avec cette phrase .

    Pour info c'est pas mon sondage



    Et on ne sait pas ce que prépare Sony oui, bah justement qu'ils annoncent alors.

    Ils sont pas à tes ordres!! T'as cru que t'étais qui pour dicter les plans et une stratégie d'une corp?
    Leur stratégie il la dévoile quand ils veulent, par contre au moins eux,ils ont l’honnêteté (pas comme MS et sa one à l'époque) de prévenir deux ans avant la sortie de la PS6 et pas de mettre les gens devant le fait accompli.

    Enfin soit pas trop crédule, si ça gueule pas, ils vont jamais prévoir autre chose que du full demat en fait, c'est justement le moment de montrer notre désaccord pour qu'éventuellement ils proposent des choses annexes. Que ce soit prévu ou non, aujourd'hui on ne le sait pas donc faut montrer notre désaccord. On va pas attendre bêtement qu'en 2028 ils nous disent "bah voilà vous auriez rien d'autre que du full demat comme aujourd'hui sans changement de politique sur la possession de vos jeux demat".

    tu sors ça de ton derche ton ramassis!
    Encore une fois personne ne sait ce qu'ils ont prévu.
    Montrer ton désaccord se fera en 2028 en achetant pas c'est aussi simple que ça.
    Si t'as tellement la haine, ttu achètes pas le moment venu.
    Mais venir chialer comme un gosse fera rien avancer et surtout ça va soûler tous ceux que vous faites chier et qui en ont rien à foutre (et ceux là sont plus noimbreux que vous) avec vos incessantes jérémiades.

    Donc tes comparaisons avec des enfants gâtés tu peux te les garder hein. On n'obtient pas des choses des entreprises ou autre en étant attentiste et passif.

    Vous n'obtiendrez rien non de cette façon. Tu crois qu'une corp comme Sony décide du jour au lendemain de cesser de produire des BD pour consoles sans y avoir réfléchi et analyses?? Vraiment??


    En vraiment je comprends pas les gens comme toi. Qu'est-ce que ça te fait que des gens se plaignent et critiquent la politique de Sony ? Au pire il ne se passe rien et ça ne change rien a ta vie, au mieux Sony entend une partie des critiques et propose des choses qui vont dans le sens des gamers et tout le monde y gagnerait. Ton comportement est typique de certains qui ne comprennent pas trop ce qui se joue.

    parce que peut-être que les agissements d'attardés sur les réseaux (où je ne suis d'ailleurs) et sur les sites comme ici gonflent ceux qui veulent discuter d'autres choses non?
    Mais continuez les autistes, quand en 2028 vous verrez que vous représentez rien (moi j'ai perso fait mon deuil, que je représentais pas la masse du public JV), vous irez chercher votre corde où vous ramperez en scred pour aller acheter la console malgré tout.

    Ensuite, la niche de gamers ne devrait pas être divisée sur le sujet si vous réfléchissez un minimum. Les pro physique comme on aime dire, n'empêche en aucun cas d'autres d'être pro demat. Faut se le rentrer dans le crâne a un moment. Et tout ce que les joueurs obtiennent, ça bénéficie a tout le monde.


    Elle l'est c'est factuel.
    Même j'ai les core gamers une partie de cette niche est full demat (merci MS pour ça depuis la Xbox original)

    Et t'inquiète pas qu'on achètera pas en 2028 s'il n'y a pas de changement.

    Parle déjà pour toi au lieu de parler à la place des autres.
    Comme dit même certains coire gamers sont déjà passé au full demat.


    On ne s'est pas parlé avant donc je te prierai la prochaine fois d'avoir un langage un peu moins familier avec moi. J'ai été respectueux, tu devrais l'être aussi avec les autres même si tu n'es pas d'accord.

    Familier où ça???
    Le respect tu l'as, avec tes jérémiades H24 sur l'annonce de Sony pour 2028 envers les autres joueurs ?

    Alors avant de demander du respect, évite de dire que les autres qui ne gueulent pas contre sont des moutons où des mecs qui aiment se faire enfiler.
    Vu que tu aimes bien parler au nom de tous ("Et t'inquiète pas qu'on achètera pas en 2028 s'il n'y a pas de changement. ", je te mets donc dans les même sac que les haineux et rageux qui insultent.


    Et oui si tu peux éviter de reposter un pavé, en effet ce serait mieux pour ne pas avoir à te répondre et toi tu ne t'essouffleras pas pour rien

    Sur ce poste un pavé de 10000 ligne si tu le souhaites mais n'attends pas de réponse de ma part.
    .
    olex posted the 09/16/2026 at 08:11 AM
    Maxx je partage plus ou moins ton avis. Ca râle parce qu'on a pas été solidaires ou réagi à l'époque sur ce changement de modèle, mais encore une fois, c'est facile de juger des choses qui datent de Mathusalem. Dans mon cas, je n'ai pas fait ce Blackout, déjà parce que je n'achète quasiment jamais rien en DLC (tout au plus, je vais sur le Store pour gratter des demos, mettre mes codes de précommande et voir s'il y a pas des extensions gratuites pour mes jeux) et parce que j'accuse encore le contrecoup de l'annonce de début juillet.

    Ce Blackout, dans cette proposition, ne sert à rien, car proposé au mauvais moment, est trop court et n'a pas de poids pour faire plier ou sourciller qui que ce soit. La meilleure approche est de se battre pour nos droits numériques et d'espérer que la situation économique fasse bouleverser les plans de Sony. Je ne vais pas changer ma position pour autant, et continuer à prendre les disques PS que je souhaite, jusqu'en janvier 2028 (et peut-être au-delà, au travers de promos, rééditions ou sorties tardives). Mais tout ce qui est après, pour moi, ce sera désormais ailleurs...

    C'est triste que les gens se tirent la bourre pour ça, au lieu de partager et de réfléchir sereinement à la situation. Ça ne profite à personne et même le créateur de ce billet fonce tête baissée dans l'hypocrisie. C'est contre-productif et stupide.
    maxx posted the 09/16/2026 at 09:22 AM
    levieuxjoueur Tu fais preuve d'une telle agressivité pour rien avec un langage familier et grossier qui montre malheureusement ton niveau... Tu demandes où tu as parlé de manière familière? Vraiment? Attardé, jérémiades, autistes, gamins pourris gâtés, je continue? Tu ne sais rien de moi, tu parles de mes jérémiades alors qu'on a jamais discuté ensemble. Tu n'as probablement même pas vu mes commentaires sur d'autres articles mais tu es là a parler n'importe comment. Je n'ai jamais insulté ici, toujours essayé d'être un maximum cordial même lors de fort désaccord. Toi non, tu débarques on ne sait d'où avec tes commentaire est bourré d'insultes, tu ne sais pas discuter donc je vais pas aller plus loin avec toi, c'est une perte de temps.
    Et puis terminer ton commentaire avec ça Sur ce poste un pavé de 10000 ligne si tu le souhaites mais n'attends pas de réponse de ma part.
    .     Ça montre bien que tu n'as rien à faire sur un site communautaire comme celui-ci. Tu devrais aller voir ailleurs.
    Je préfère discuter avec des membres qui savent échanger même dans le désaccord et qui ont un minimum de maturité. Bonne continuation.

    olex Vraiment quand tu vois les réactions de certains ça fait peur hein. Faut pas critiquer un constructeur alors même que ce sont ces critiques qui ont fait évoluer pleins de choses. Bref, le niveau de certains...
    levieuxjoueur posted the 09/16/2026 at 09:51 AM
    maxx

    Dernière réponse de ma part envers toi:

    Tu demandes où tu as parlé de manière familière? Vraiment? Attardé, jérémiades, autistes, gamins pourris gâtés, je continue?

    1- Tu t'es senti visé? Pourtant je disais "les" ou "vos" a aucun moment je n'ai explicitement parlé de toi.
    Désolé si tu as un ego surdimensionné (quand on voit le reste de ton semi pavé on le voit) et que tu prends tout personnellement.


    tu ne sais rien de moi, tu parles de mes jérémiades alors qu'on a jamais discuté ensemble.

    Mais j'ai pas à connaître ta vie. On est pas sur un site de réconfort psychologique ou de rencontre. Et encore une fois (et là je te tutoie donc prends le pour toi!) dégonfle ton melon. T'es pas seul sur le site.

    Tu n'as probablement même pas vu mes commentaires sur d'autres articles mais tu es là a parler n'importe comment.

    Ben non, car contrairement à toi j'ai autre chose à faire (travail, vie de famille etc...)que passer ma vie H24 sur GK et vu la pollution des rageux anti demat je vais y passer moins de temps encore .


    tu n'as probablement même pas vu mes commentaires sur d'autres articles mais tu es là a parler n'importe comment. Je n'ai jamais insulté ici, toujours essayé d'être un maximum cordial même lors de fort désaccord. Toi non, tu débarques on ne sait d'où avec tes commentaire est bourré d'insultes, tu ne sais pas discuter donc je vais pas aller plus loin avec toi, c'est une perte de temps.

    Ecoute si t'es un fragile j'y peux rien.
    Des insultes non! Un constat et encore tu parles de respect mais les seuls à qui je manque de respect, sont les attardés les vrais qui ont un handicap non voulu). Car eux au moins ne le font pas exprés. Vous vous êtes conscient de votre comportement ce qui est plus grave encore.
    Jouer au jeu vidéo ne doit pas vous exclure de devenir mature et arrêter d'agir en gamin pourri gâtés (si ça t'arrive à trouver que c'est une insulte oui tu es fragile).

    Ça montre bien que tu n'as rien à faire sur un site communautaire comme celui-ci. Tu devrais aller voir ailleurs.
    Je préfère discuter avec des membres qui savent échanger même dans le désaccord et qui ont un minimum de maturité. Bonne continuation.


    Bah je suis pas à la recherche comme toi de calin sur un site de JV.
    Si t'acceptes pas la critique sous quelques formes qu'elle soit, c'est toi qui n'a rien à faire sur des RS ou GK.
    levieuxjoueur posted the 09/16/2026 at 09:53 AM
    maxx

    J'ai oublié de répondre à ceci:

    olex Vraiment quand tu vois les réactions de certains ça fait peur hein. Faut pas critiquer un constructeur alors même que ce sont ces critiques qui ont fait évoluer pleins de choses. Bref, le niveau de certains...

    T'arrive pas à capter, qu'il y a une différence entre montrer une fois son mécontentement et agir le moment venu, puis tourner en boucle H24 comme des autistes sur les RS et autres.
    olex posted the 09/16/2026 at 10:09 AM
    levieuxjoueur Tu vas pas me dire que l'article où l'on vient commenter est intelligent, avec une réflexion et un smiley à la con. Voilà, c'est comme ça que mon cerveau réagit et encore, je me retiens. J'aurais pu vraiment faire comme une bonne partie sur ce site et insulter avec malice la personne en question, m'entêter sur ma position en réagissant au moindre com n'allant pas dans mon sens... Car je sais que ça me retomberait dessus et que je n'ai pas envie de donner raison et de considérer cette catégorie de personnes.

    Agir le moment venu, très bien mais quand ? Dans mon cas encore une fois, je déplore depuis je ne sais pas combien de temps plusieurs modèles économiques énergivores comme le prix de développement des jeux exponentiels, le GamePass et la situation du numérique, dont les lois actuelles peinent à apporter des avantages au consommateur, car quadrillées par des CLUF et autres bêtises très disparates. Je n'ai pas attendu pour dire ça mais je ne suis qu'un petit grain de sable dans un océan.

    Mais je sais quand m'arrêter quand je vois que la discussion n'en est plus. Et ça commence à être le cas ici.
    levieuxjoueur posted the 09/16/2026 at 11:50 AM
    olex

    Je te répondais pas à toi mais maxx qui te répondait

    C'est pourquoi ton pseudo apparaît sinon je t'aurais notifié direct
    levieuxjoueur posted the 09/16/2026 at 11:51 AM
    olex


    Agir le moment venu, très bien mais quand ?

    Ben t'as la date de Sony lui même Janvier 2028 donc voilà t'as la réponse à ton quand.
    maxx posted the 09/16/2026 at 01:31 PM
    levieuxjoueur Mais t'es complètement à côté de la plaque ma parole. Quand est-ce que j'ai dis que je le prenais pour moi? Mais c'est pas ça le sujet, c'est juste ta manière de t'exprimer à insulter tout le monde. Le melon ici, ce n'est pas moi qu'il l'ait mais toi à insulter tout le monde. Tu viens parler de mon melon, je dis que tu me connais pas et que surtout tu ne dois pas vraiment me connaitre sur le site pour dire ça, et tu dis que ouais parce que tu as autre chose à faire. Bah donc n'émets pas de jugement alors Non mais ça n'a aucune logique ce que tu racontes Et tu continues avec fragile etc. T'as vraiment un soucis. Ne pas savoir échanger et débattre sans sortir des insultes à tout va c'est un problème.
    Vraiment, ta place est ailleurs et pas sur ce site où tout l'intérêt est les échanges et les débats en commentaires. Bon vent.
    maxx posted the 09/16/2026 at 01:32 PM
    olex Apparemment il fallait attendre que la Xbox One sorte pour se plaindre de la connexion obligatoire
    levieuxjoueur posted the 09/16/2026 at 04:01 PM
    maxx

    Non t'as raison, débattre en ayant un raisonnement avec des mecs qui tournent en boucle ou qui soutiennent ces mecs (comme toi). C'est vrai que c'est pas pertinent!

    Donc oui tu es dans le même panier peu importe que je te connaisse ou pas!


    olex Apparemment il fallait attendre que la Xbox One sorte pour se plaindre de la connexion obligatoire

    Encore une fois tu prouves ton ignorance et tes choix de combat!!
    rappelle moi quand as t'on appris la connexion obligatoire et tout le reste de la ONE??

    Ah merde juste au moment où ils annonçaient la one c'est à dire 9 mois avant la sortie.
    Rappelle moi maintenant en juillet 2026 et Janvier 2028 combien ça fait???
    levieuxjoueur posted the 09/16/2026 at 04:15 PM
    Maxx

    En fait qu'est-ce que t'as d'intéressant à dire qui te différencierait des autres en réalité?

    C'est ça la question et ma réponse et rien.

    Puisque tu chouines H24 et tu applaudis sur les actions prises sur les réseaux comme pourrir les fils X ou les vidéos Youtube.
    C'est ça votre combat et maturité? sérieusement?

    Donc oui je te parles comme ça car je sais que tu approuves ces méthodes de tarés ou d'adolescents si tu veux un terme plus doux.

    A toi de me prouver le contraire, mais ça va être dur vous êtes pas capable d'attendre la fin de cette gen, qui je te le rappelle ne zappe pas le physique!! Mais à vous écouter c'est effectif maintenant alors que c'est acté pour Janvier 2028.

    Vous êtes pas capable d'attendre les temps de communications d'une entreprise? Sérieux?

    Comme j'ai déjà dit moi je sui full demat sur PS5 depuis day one et demi demat sur Switch2 (je prends encore du physique mais je ne sais même pas pourquoi).

    en attendant rien n'est figé chez moi et ce qui déterminera mon choix sur PS6 ce sera le prix rien d'autres et la politique derrière le demat.
    J’espère encore un truc avec la blockchain type GKC pour les autres.
    Moi je sais que le demat me convient, ça m'évite de faire le boulimique, acheter des jeux sans y toucher.
    maxx posted the 09/16/2026 at 06:25 PM
    levieuxjoueur Mais peu importe que ce soit 9 mois ou 2 ans avant. Les critiques se font a l'annonce. Tout a l'heure tu disais que les critiques devaient se faire en 2028 au moment de l'arrêt des BR maintenant tu considères que 9 mois avant c'est ok. Tu vois bien que ça n'a pas de logique ce que tu dis non?

    Bon sinon t'es toujours là ? Je croyais que tu vais une vie et tout ? Mais t'as l'air de passer ton temps a justement inventer une vie aux autres au lieu de parler du fond. La préservation du JV, la possession des biens qu'on achète. Le fait d'essayer d'avoir plus de droits sur les achats demat. Non, tu préfères insulter car en fait tu ne sais pas argumenter et je pense que tout va ça te dépasse. Encore une fois, ta place n'est pas sur ce site.
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