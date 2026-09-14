Si tous les regards des JRPGistes sont tournés vers Trails in the Sky 2 et le nouveau Fire Emblem, un 3eme J-RPG sort cette semaine : Another Eden Begins, remake sur PC, Switch 1 & 2 du jeu mobile à l'instar de Octopath Travelers 0 et Final Fantasy Resonance.PC : 75%SW1 ?SW2 ?100 RPGSite90 Game885 CGMgazine75 DualShockers70 Slant Magazine65 Noisy Pixel65 Gamesurf50 RPGFan