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[Metacritic] Another Eden Begins
Si tous les regards des JRPGistes sont tournés vers Trails in the Sky 2 et le nouveau Fire Emblem, un 3eme J-RPG sort cette semaine : Another Eden Begins, remake sur PC, Switch 1 & 2 du jeu mobile à l'instar de Octopath Travelers 0 et Final Fantasy Resonance.

PC : 75%
SW1 ?
SW2 ?

100 RPGSite
90 Game8
85 CGMgazine
75 DualShockers
70 Slant Magazine
65 Noisy Pixel
65 Gamesurf
50 RPGFan

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    posted the 09/14/2026 at 03:37 PM by guiguif
    comments (4)
    shinz0 posted the 09/14/2026 at 03:42 PM
    Le grand écart des notes
    sandman posted the 09/14/2026 at 04:23 PM
    Le grand écart des notes qui vient du grand écart entre ceux qui savent que c'est un jeu gacha reconvertit en jeu payant et ceux qui ne savent pas que c'est un jeu gacha et qui le notent comme un simple rpg
    rbz posted the 09/14/2026 at 07:43 PM
    sandman pas seulement. il se fait aussi défoncer a cause du season pass a 50 boules. et oui ... perso je peut pas leur en vouloir.

    je le ferais perso le système est carré et l'écriture très chrono cross.
    le gros défaut viens de l'équilibrage, la difficulté a pas l'air au rendez vous contrairement a résonance en expert.
    neetsen posted the 09/14/2026 at 08:13 PM
    Ça n'est jamais qu'un portage d'un jeu mobile

    Mais d'un excellent rpg mobile, le meilleur à mon goût
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