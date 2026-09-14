Si tous les regards des JRPGistes sont tournés vers Trails in the Sky 2 et le nouveau Fire Emblem, un 3eme J-RPG sort cette semaine : Another Eden Begins, remake sur PC, Switch 1 & 2 du jeu mobile à l'instar de Octopath Travelers 0 et Final Fantasy Resonance.
PC : 75%
SW1 ?
SW2 ?
100 RPGSite
90 Game8
85 CGMgazine
75 DualShockers
70 Slant Magazine
65 Noisy Pixel
65 Gamesurf
50 RPGFan
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posted the 09/14/2026 at 03:37 PM by guiguif
je le ferais perso le système est carré et l'écriture très chrono cross.
le gros défaut viens de l'équilibrage, la difficulté a pas l'air au rendez vous contrairement a résonance en expert.
Mais d'un excellent rpg mobile, le meilleur à mon goût