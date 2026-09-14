Je prends les Paris sur la Moyenne Metacritic :
Perso je pense à un 90 et vous ?
Meilleur jeu de la série, meilleur graphisme, meilleur rejouabilité, meilleur système de gameplay... Je pense qu'on a un best of des meilleurs choses de la série
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posted the 09/14/2026 at 03:21 PM by shuntaro
30fps vu la gueule du truc, faut aller se faire foutre, T-RPG ou pas.
Et puis les cartes mon dieu... Quelle indignité
Eh bien rien a foutre de l'inverse aussi, j'ai pas claqué 480 balles dans une machine pour avoir un rendu PS3+ en 30fps quand en face le remake de Zelda largement plus beau tourne en 60fps
shuntaro Je boycott tout ce qui est 30fps depuis 2020.
Surtout que ça se sent direct dans les menus, etc, mais bon, un jour vous comprendrez que c'est ce genre de fanboyisme à la con qui fait que les Pokemon etc, sont encore techniquement coincés 2 gen' en arrière.
Ce qui est montré à l'écran ne suppose à AUCUN MOMENT de devoir downgrade le jeu en 30fps pour soutenir "l'incroyable richesse graphique et les déluges d'effets, couplés à un open world riche et dense"
Justement. On est sur un tactical, et assez cheapouille en plus de ça, donc rien ne justifie le 30fps.
Ils ont fait comme depuis les derniers FE : ils ont rien optimisé, n'ont donné aucune option graphique (mode perf / etc), et ont juste lock en 30fps pour partir en week-end plus vite / éviter de payer des heures supp et des formations à leur staff.
En tout cas j'espère AU MOINS qu'ils auront bossé l'équilibrage du jeu, qui était à chier sur Engage.
Les reviews tombent quand ?
akinen par contre ouais ils auraient pu faire un peu plus d'effort sur l'aspect technique...
C'est pas tellement les 30fps, c'est vrai que c'est un des styles de jeu les moins impacté par une faible fréquence d'image...mais si au moins il pouvait y avoir un mode VRR, plutôt qu'un lock a 30fps..
Le 60fps si VRR, n'est pas une obligation non plus.
Perso je vais lui mettre 100h, 30fps ou pas ça changera rien.
Concernant le 30FPS pour d'autres, c'est du 30FPS stable, on n'est pas sur du oscillant 40-60FPS des jeux tiers comme Capcom. 30 ou 60 ou 120, c'est la stabilité qui compte. Mais voilà je comprends que ça rebute certains, si Fire Emblem pouvait être à 120FPS, puisque la NS2 en est capable, c'est sur que ça serait top mais je pense qu'il y a de plus gros problème sur NS2 comme les jeux en carte clé.
masharu On verra, je prendrai des semaines pour le finir (trop de jeux) mais j'espère que l'on en aura pour notre argent
Tu feras pas GTA6 du coup?
Sinon, si c'est du 30fps stable ça me va, encore faut-il que le jeu soit bon. Depuis Awakening aucun ne m'a vraiment fait de l'oeil. Celui-là pourrait peut-être sortir du lot mais vu tout ce qui arrive en cette fin d'année, je risque d'en faire l'impasse sauf si c'est vraiment un incontournable.
shao Nop, 30fps + fulldemat...
je ne peux qu'approuvé
La majorité des setups qui proposent le VRR, suppose que le jeu aille au minimum à 40-48fps.
Effectivement, on n'a pas les mêmes valeurs, je ne soutiens pas les feignasses.
Tu as raison, le 60 fps, même pour un tactical ou un jeu de stratégie, c’est tellement plus agréable.
Des flemmards, mais heureusement, ils ont leurs larbins pour lécher leurs pompes.
Le framerate, pour les jeux de course automobile et fps, oui 60 c'est important.
Mais maintenant si tu a 30 et que ça reste stable....c'est pas dérangeant.
D'ailleurs faudra espérer que les robots qui remplaceront les CRS ne dépasseront pas 30 fps. Sinon chaque coup sera contrer
J'aime Fire Emblem, j'aime prendre mon temps quand je joue et pour ce genre ça ne me gène pas.
cyr guiguif jouez ou boycottez c'est votre portefeuille qui fait le boulot critique
Je n’ai rien compris.
shuntaro
Si, mais je ne vais pas défendre des flemmards. Comme Digimon bloque à 30 fps sur console avant la maj alors que même le steam deck le fait tourner à 60 fps !
Fire emblem devrait même tourner à plus que 60 fps ! Et la fluidité, peu importe le jeu, c’est un confort et un plaisir. Cependant voir les tarés Nintendo défendre l’indéfendable, ça me donne envie de devenir psychiatre et de les soigner.
Ah oui il y aussi Xenoblade Chronicles X avec upgrade payante, le dream.