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Fire Emblem : Fortune's Weave
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name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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shuntaro
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shuntaro
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shuntaro > blog
J-3 Votre Body est ready?



Je prends les Paris sur la Moyenne Metacritic :

Perso je pense à un 90 et vous ?

Meilleur jeu de la série, meilleur graphisme, meilleur rejouabilité, meilleur système de gameplay... Je pense qu'on a un best of des meilleurs choses de la série
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    link49
    posted the 09/14/2026 at 03:21 PM by shuntaro
    comments (42)
    guiguif posted the 09/14/2026 at 03:31 PM
    On verra s'ils lachent un patch 60fps...
    30fps vu la gueule du truc, faut aller se faire foutre, T-RPG ou pas.
    hypermario posted the 09/14/2026 at 03:34 PM
    guiguif pour un tactical ? tu es serieux ? en faite tu aimes pas les jeux video.... remet toi en question
    shuntaro posted the 09/14/2026 at 03:36 PM
    guiguif tu trouves que ça lag ?
    kambei312 posted the 09/14/2026 at 03:36 PM
    guiguif Rien a foutre du 60fps pour du tactical.
    akinen posted the 09/14/2026 at 03:37 PM
    J'le ferai mais je sens déjà venir le scénario pas fini, les persos beaux mais creux et le 30fps relou alors que ça fait des années que tout est passé en 60 fps

    Et puis les cartes mon dieu... Quelle indignité
    guiguif posted the 09/14/2026 at 03:39 PM
    hypermario kambei312
    Eh bien rien a foutre de l'inverse aussi, j'ai pas claqué 480 balles dans une machine pour avoir un rendu PS3+ en 30fps quand en face le remake de Zelda largement plus beau tourne en 60fps

    shuntaro Je boycott tout ce qui est 30fps depuis 2020.
    shuntaro posted the 09/14/2026 at 03:39 PM
    akinen les cartes cad ? Trop petite ?
    mercure7 posted the 09/14/2026 at 03:40 PM
    L'excuse du "tactical" ne tient pas un instant.

    Surtout que ça se sent direct dans les menus, etc, mais bon, un jour vous comprendrez que c'est ce genre de fanboyisme à la con qui fait que les Pokemon etc, sont encore techniquement coincés 2 gen' en arrière.

    Ce qui est montré à l'écran ne suppose à AUCUN MOMENT de devoir downgrade le jeu en 30fps pour soutenir "l'incroyable richesse graphique et les déluges d'effets, couplés à un open world riche et dense"

    Justement. On est sur un tactical, et assez cheapouille en plus de ça, donc rien ne justifie le 30fps.

    Ils ont fait comme depuis les derniers FE : ils ont rien optimisé, n'ont donné aucune option graphique (mode perf / etc), et ont juste lock en 30fps pour partir en week-end plus vite / éviter de payer des heures supp et des formations à leur staff.

    En tout cas j'espère AU MOINS qu'ils auront bossé l'équilibrage du jeu, qui était à chier sur Engage.
    51love posted the 09/14/2026 at 03:44 PM
    En terme de DA ils ont vraiment trouvé le truc, je la trouve vraiment top sur les artworks

    Les reviews tombent quand ?

    akinen par contre ouais ils auraient pu faire un peu plus d'effort sur l'aspect technique...

    C'est pas tellement les 30fps, c'est vrai que c'est un des styles de jeu les moins impacté par une faible fréquence d'image...mais si au moins il pouvait y avoir un mode VRR, plutôt qu'un lock a 30fps..

    Le 60fps si VRR, n'est pas une obligation non plus.
    kambei312 posted the 09/14/2026 at 03:49 PM
    mercure7 guiguif Si le 30fps vous empêche d'apprécier.. Bah.. Ouai vous êtes libre de vos opinions et surtout de votre pognon

    Perso je vais lui mettre 100h, 30fps ou pas ça changera rien.
    masharu posted the 09/14/2026 at 03:51 PM
    Je pense que le scénario est complet (pour te répondre akinen). La question sous-jacente c'est la tenue d'un DLC qui viendrait rajouter, mais rajouter quoi ? Tous les Fire Emblem depuis Awakening ont eu un DLC, et une extension depuis Three Houses (sans parler que TH et Engage leur extension avaient été annoncé avant la sortie du jeu). Vu comment est construit le jeu, on pourrait avoir 3 à 4 leaders DLC, le pire scénario c'est de lock Talimum/Anatolia/Orchel/Bertrand au DLC exclusivement. le fait que Nintendo n'a pas annoncé de DLC promet au moins une expérience complète de base.

    Concernant le 30FPS pour d'autres, c'est du 30FPS stable, on n'est pas sur du oscillant 40-60FPS des jeux tiers comme Capcom. 30 ou 60 ou 120, c'est la stabilité qui compte. Mais voilà je comprends que ça rebute certains, si Fire Emblem pouvait être à 120FPS, puisque la NS2 en est capable, c'est sur que ça serait top mais je pense qu'il y a de plus gros problème sur NS2 comme les jeux en carte clé.
    linkudo posted the 09/14/2026 at 04:01 PM
    pas fan du chara design de cet opus
    hypermario posted the 09/14/2026 at 04:01 PM
    guiguif "Je boycott tout ce qui est 30fps depuis 2020" Un joueur caviar
    hyoga57 posted the 09/14/2026 at 04:03 PM
    Non mon body n’est pas ready. Surtout que bon, ils n’ont jamais fait mieux depuis les opus GBA, Game Cube et Wii.
    akinen posted the 09/14/2026 at 04:05 PM
    51love j'attends le VRR en 30fps mais j'y crois pas perso

    masharu On verra, je prendrai des semaines pour le finir (trop de jeux) mais j'espère que l'on en aura pour notre argent
    shao posted the 09/14/2026 at 04:06 PM
    guiguif
    Tu feras pas GTA6 du coup?

    Sinon, si c'est du 30fps stable ça me va, encore faut-il que le jeu soit bon. Depuis Awakening aucun ne m'a vraiment fait de l'oeil. Celui-là pourrait peut-être sortir du lot mais vu tout ce qui arrive en cette fin d'année, je risque d'en faire l'impasse sauf si c'est vraiment un incontournable.
    guiguif posted the 09/14/2026 at 04:08 PM
    hypermario C'est pas du caviar de voir un putain de T-RPG être incapable de tourner en 60 alors qu'il n'a rien de fou visuellement

    shao Nop, 30fps + fulldemat...
    shao posted the 09/14/2026 at 04:12 PM
    guiguif
    je ne peux qu'approuvé
    mercure7 posted the 09/14/2026 at 04:17 PM
    akinen Le VRR va changer quoi si le jeu est lock en 30fps ?

    La majorité des setups qui proposent le VRR, suppose que le jeu aille au minimum à 40-48fps.
    cyr posted the 09/14/2026 at 04:24 PM
    guiguif boycote gta6 alors.
    guiguif posted the 09/14/2026 at 04:26 PM
    cyr Lis les coms avant de passer pour un idiot
    rogeraf posted the 09/14/2026 at 04:27 PM
    C'est quand meme plus beau que POKOPIA
    mizuki posted the 09/14/2026 at 04:28 PM
    J-3 c'est Trail in the sky 2 désolé Celui-ci il attendra après OoT !
    hypermario posted the 09/14/2026 at 04:28 PM
    guiguif pas besoin de s'enerver. On a pas les meme valeur c'est tout .
    guiguif posted the 09/14/2026 at 04:30 PM
    hypermario Mais je ne suis pas énervé, il est tout mignon ce smiley
    Effectivement, on n'a pas les mêmes valeurs, je ne soutiens pas les feignasses.
    shuntaro posted the 09/14/2026 at 04:46 PM
    guiguif tu penses que c'est dû a un manque de volonté où de talent ?
    guiguif posted the 09/14/2026 at 05:02 PM
    shuntaro Les deux je suppose.
    shambala93 posted the 09/14/2026 at 05:46 PM
    guiguif
    Tu as raison, le 60 fps, même pour un tactical ou un jeu de stratégie, c’est tellement plus agréable.
    Des flemmards, mais heureusement, ils ont leurs larbins pour lécher leurs pompes.
    masharu posted the 09/14/2026 at 05:51 PM
    shambala93 Tu vois que tu peux être un tweetos quand tu le veux .
    cyr posted the 09/14/2026 at 05:54 PM
    guiguif y en a qui t'a deja répondu, et mince moins qui voulais passer pour un idiot...c'est raté.

    Le framerate, pour les jeux de course automobile et fps, oui 60 c'est important.

    Mais maintenant si tu a 30 et que ça reste stable....c'est pas dérangeant.

    D'ailleurs faudra espérer que les robots qui remplaceront les CRS ne dépasseront pas 30 fps. Sinon chaque coup sera contrer
    guiguif posted the 09/14/2026 at 06:14 PM
    cyr Bah si tu passes pour un idiot en me disant de boycott GTA6 alors que c'est ce que j'ai expliqué juste au dessus.
    shuntaro posted the 09/14/2026 at 06:23 PM
    shambala93 tu n'as pas de licence de jeu que tu aimes et tu passes outre des choses comme le frame rate ?

    J'aime Fire Emblem, j'aime prendre mon temps quand je joue et pour ce genre ça ne me gène pas.

    cyr guiguif jouez ou boycottez c'est votre portefeuille qui fait le boulot critique
    sylphide posted the 09/14/2026 at 07:25 PM
    Ah merci, je l'ai préco mais je ne me souvenais plus de la date de sortie. Merci l'ami !
    jacquescechirac posted the 09/14/2026 at 08:02 PM
    certainement pas le meilleur chara-design en tout cas
    shambala93 posted the 09/14/2026 at 09:00 PM
    masharu
    Je n’ai rien compris.

    shuntaro
    Si, mais je ne vais pas défendre des flemmards. Comme Digimon bloque à 30 fps sur console avant la maj alors que même le steam deck le fait tourner à 60 fps !
    Fire emblem devrait même tourner à plus que 60 fps ! Et la fluidité, peu importe le jeu, c’est un confort et un plaisir. Cependant voir les tarés Nintendo défendre l’indéfendable, ça me donne envie de devenir psychiatre et de les soigner.
    masharu posted the 09/14/2026 at 09:09 PM
    shambala93 "Tu vas acheter le jeu en cachette" on vous connait .
    shuntaro posted the 09/14/2026 at 10:21 PM
    shambala93 ok je comprends. Non mais moi ce qui me chose que le plus c'est les doubles discours. Un jours la Switch est surpuissante, un jour ils n'arrivent pas à faire tourner un jeu sans lag... T'as l'impression que la Switch 2 a la puissance d'une Wii vue comment ils gèrent mal. Et d'autre moment avec CDproject une PS4 portable. C'est vraiment une incapacité des Japonais à gérer hormis Capcom qui fait un super boulot d'adaptation
    masharu posted the 09/15/2026 at 07:39 AM
    shuntaro C'est Intelligent Systems, pas Nintendo EPD. Les 2 derniers WarioWare sont en 60FPS quand les derniers Paper Mario sont en 30FPS.
    rocan posted the 09/15/2026 at 08:07 AM
    Je mise sur un 86 pour ma part !
    pademoniumcinematics posted the 09/15/2026 at 09:42 AM
    hypermario C'est une phrase pour un t-shirt ça
    hypermario posted the 09/15/2026 at 10:01 AM
    pademoniumcinematics
    testament posted the 09/16/2026 at 12:18 PM
    hyoga57 Si je prends la Switch 2 ce sera juste pour doser ce FE et le prochain Metroid, pas foufou l'investissement.
    Ah oui il y aussi Xenoblade Chronicles X avec upgrade payante, le dream.
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