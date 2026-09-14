Yo Mina,Depuis quelque temps, à chaque annonce PlayStation, j'ai l'impression que la conclusion générale est devenue : « Sony fait de la crème rectale. » ????Et honnêtement, avec l'annonce de l'abandon du physique pour les nouveaux jeux en 2028, difficile de reprocher aux joueurs d'être enthousiastes comme devant le dernier trophée « New Game + obligatoire » pour le platine.Mais si cette très mauvaise nouvelle pour une partie d'entre nous faisait justement partie d'une stratégie beaucoup plus large ?Aujourd'hui, plus de 80 % des jeux PlayStation sont déjà vendus en numérique. Et à partir du moment où le disque disparaît, Sony peut progressivement transformer PS4, PS5, PS6 portable et PS6 salon en une seule immense plateforme PlayStation.Tu achètes un jeu PS6 numérique : ta licence n'est plus attachée à une boîte ou à un lecteur, mais à ton compte, comme sur Steam ou avec Nintendo lors du passage à la Switch 2.Le même achat pourrait donc fonctionner sur PS6 portable et PS6 salon, avec des réglages différents selon la machine, pendant que ton ancienne bibliothèque PS4/PS5 continue de suivre ton compte.Et là, le passage forcé au tout-numérique devient beaucoup plus logique industriellement… même si ça reste une excellente façon de faire hurler ceux qui aiment réellement posséder une galette Blu-ray dans une belle boîte. ????En parallèle, il y a le gros problème actuel : RAM, SSD et semi-conducteurs coûtent une fortune. Même le Steam Deck OLED 1 To dépasse maintenant les 900 €, et Sony reconnaît lui-même que le prix de la mémoire pèse sur son hardware.D'où ma petite théorie.Sony pourrait lancer la génération PS6 non pas en une fois, mais en deux temps.Premier temps : une PS6 portable (OLED please) autour de 799–899 €.Pourquoi commencer par elle ?Parce qu'elle permettrait à Sony d'attaquer le marché avec un prix qui ressemble encore vaguement à celui d'une console « next-gen normale », au lieu de demander immédiatement entre 1 000 et 1 200 € pour entrer dans la nouvelle génération.Les rumeurs parlent d'une portable proche ou légèrement supérieure à une Series S en puissance brute, mais surtout basée sur une architecture beaucoup plus moderne : meilleur Ray Tracing, reconstruction IA, PSSR nouvelle génération, etc.Donc potentiellement des jeux PS5 en 1080p/60 avec une reconstruction bien meilleure, tout en faisant tourner de vrais jeux PS6 avec des réglages adaptés, façon Steam Deck settings.Puis, six mois ou un an plus tard, la grosse PS6 salon, probablement autour de 999–1 299 €, avec les mêmes jeux mais en 4K/60–120 fps, Ray Tracing plus poussé, DualSense 2 et probablement des fonctions de reconstruction/neural rendering façon DLSS nouvelle génération.Et pourquoi pas, à terme, davantage d'IA directement dans les jeux et l'OS pour certaines fonctions génératives.Et c'est là que le plan devient intéressant.Sony pourrait sortir dès le départ un ou deux gros jeux réellement PS6, sans devoir les rendre cross-gen avec la PS5 uniquement pour avoir assez de clients.La portable créerait déjà plusieurs millions d'utilisateurs PS6 avant même l'arrivée de la console de salon.Pendant ce temps, la PS5, bientôt proche des 100 millions de machines écoulées, pourrait continuer tranquillement quelques années avec GTA VI, les F2P, les tiers et certains jeux cross-gen… comme les GAAS de Sony. mdrOn aurait donc quelque chose comme :PS4 / PS5 = ancienne génération toujours intégrée à l'écosystème, parce que ça continue à générer du cash pendant 2 à 3 ans.PS6 portable = porte d'entrée « abordable » vers la nouvelle génération, histoire d'éviter le choc psychologique d'une next-gen annoncée directement à plus de 1 000 €.PS6 salon = version premium un peu plus tard, idéalement quand le marché des composants sera moins fou qu'aujourd'hui, vers début 2029.Le tout lié par un compte, une bibliothèque numérique et potentiellement les mêmes achats.Et concernant le fameux « même le CEO vend ses actions, Sony est foutu » : Hiroki Totoki a effectivement vendu une grosse partie de ses actions directement détenues, mais Sony lui a attribué peu après plusieurs centaines de milliers de nouvelles actions conditionnelles pour les années suivantes.Donc difficile d'en faire le capitaine qui quitte le Titanic. ????Je le vois plutôt en mode : « je fais un peu de cash avant la retraite ».Et je vous conseille la même chose : prenez autant de cash sur vous que possible. ????Est-ce que Sony peut se planter ? Évidemment.Et beaucoup de gens le veulent. ????Est-ce que l'abandon du physique reste une mauvaise nouvelle pour le joueur ? Pour moi, clairement oui…Pour Ikea aussi.J'ai annulé ma préco de deux armoires Billy pour la next-gen. ????Mais après cinq générations de PlayStation pas exactement catastrophiques, je doute quand même que leur stratégie soit simplement d'appuyer au hasard sur tous les boutons rouges.Et si le passage au tout-numérique était justement la pièce qui permet à Sony de transformer PlayStation en une plateforme unique, allant de la PS4 jusqu'à une PS6 portable et une PS6 de salon ?Vous en pensez quoi ?Que devrait faire Sony pour que vous vous disiez : “la PS6, elle est incontournable pour moi” ?En attendant je repends Blood the Dawnwalker