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Sony en roue libre?
Yo Mina,

Depuis quelque temps, à chaque annonce PlayStation, j'ai l'impression que la conclusion générale est devenue : « Sony fait de la crème rectale. » ????

Et honnêtement, avec l'annonce de l'abandon du physique pour les nouveaux jeux en 2028, difficile de reprocher aux joueurs d'être enthousiastes comme devant le dernier trophée « New Game + obligatoire » pour le platine.

Mais si cette très mauvaise nouvelle pour une partie d'entre nous faisait justement partie d'une stratégie beaucoup plus large ?

Aujourd'hui, plus de 80 % des jeux PlayStation sont déjà vendus en numérique. Et à partir du moment où le disque disparaît, Sony peut progressivement transformer PS4, PS5, PS6 portable et PS6 salon en une seule immense plateforme PlayStation.

Tu achètes un jeu PS6 numérique : ta licence n'est plus attachée à une boîte ou à un lecteur, mais à ton compte, comme sur Steam ou avec Nintendo lors du passage à la Switch 2.

Le même achat pourrait donc fonctionner sur PS6 portable et PS6 salon, avec des réglages différents selon la machine, pendant que ton ancienne bibliothèque PS4/PS5 continue de suivre ton compte.

Et là, le passage forcé au tout-numérique devient beaucoup plus logique industriellement… même si ça reste une excellente façon de faire hurler ceux qui aiment réellement posséder une galette Blu-ray dans une belle boîte. ????

En parallèle, il y a le gros problème actuel : RAM, SSD et semi-conducteurs coûtent une fortune. Même le Steam Deck OLED 1 To dépasse maintenant les 900 €, et Sony reconnaît lui-même que le prix de la mémoire pèse sur son hardware.

D'où ma petite théorie.

Sony pourrait lancer la génération PS6 non pas en une fois, mais en deux temps.

Premier temps : une PS6 portable (OLED please) autour de 799–899 €.

Pourquoi commencer par elle ?

Parce qu'elle permettrait à Sony d'attaquer le marché avec un prix qui ressemble encore vaguement à celui d'une console « next-gen normale », au lieu de demander immédiatement entre 1 000 et 1 200 € pour entrer dans la nouvelle génération.

Les rumeurs parlent d'une portable proche ou légèrement supérieure à une Series S en puissance brute, mais surtout basée sur une architecture beaucoup plus moderne : meilleur Ray Tracing, reconstruction IA, PSSR nouvelle génération, etc.

Donc potentiellement des jeux PS5 en 1080p/60 avec une reconstruction bien meilleure, tout en faisant tourner de vrais jeux PS6 avec des réglages adaptés, façon Steam Deck settings.

Puis, six mois ou un an plus tard, la grosse PS6 salon, probablement autour de 999–1 299 €, avec les mêmes jeux mais en 4K/60–120 fps, Ray Tracing plus poussé, DualSense 2 et probablement des fonctions de reconstruction/neural rendering façon DLSS nouvelle génération.

Et pourquoi pas, à terme, davantage d'IA directement dans les jeux et l'OS pour certaines fonctions génératives.

Et c'est là que le plan devient intéressant.

Sony pourrait sortir dès le départ un ou deux gros jeux réellement PS6, sans devoir les rendre cross-gen avec la PS5 uniquement pour avoir assez de clients.

La portable créerait déjà plusieurs millions d'utilisateurs PS6 avant même l'arrivée de la console de salon.

Pendant ce temps, la PS5, bientôt proche des 100 millions de machines écoulées, pourrait continuer tranquillement quelques années avec GTA VI, les F2P, les tiers et certains jeux cross-gen… comme les GAAS de Sony. mdr

On aurait donc quelque chose comme :

PS4 / PS5 = ancienne génération toujours intégrée à l'écosystème, parce que ça continue à générer du cash pendant 2 à 3 ans.

PS6 portable = porte d'entrée « abordable » vers la nouvelle génération, histoire d'éviter le choc psychologique d'une next-gen annoncée directement à plus de 1 000 €.

PS6 salon = version premium un peu plus tard, idéalement quand le marché des composants sera moins fou qu'aujourd'hui, vers début 2029.

Le tout lié par un compte, une bibliothèque numérique et potentiellement les mêmes achats.

Et concernant le fameux « même le CEO vend ses actions, Sony est foutu » : Hiroki Totoki a effectivement vendu une grosse partie de ses actions directement détenues, mais Sony lui a attribué peu après plusieurs centaines de milliers de nouvelles actions conditionnelles pour les années suivantes.

Donc difficile d'en faire le capitaine qui quitte le Titanic. ????

Je le vois plutôt en mode : « je fais un peu de cash avant la retraite ».

Et je vous conseille la même chose : prenez autant de cash sur vous que possible. ????

Est-ce que Sony peut se planter ? Évidemment.

Et beaucoup de gens le veulent. ????

Est-ce que l'abandon du physique reste une mauvaise nouvelle pour le joueur ? Pour moi, clairement oui…

Pour Ikea aussi.

J'ai annulé ma préco de deux armoires Billy pour la next-gen. ????

Mais après cinq générations de PlayStation pas exactement catastrophiques, je doute quand même que leur stratégie soit simplement d'appuyer au hasard sur tous les boutons rouges.

Et si le passage au tout-numérique était justement la pièce qui permet à Sony de transformer PlayStation en une plateforme unique, allant de la PS4 jusqu'à une PS6 portable et une PS6 de salon ?

Vous en pensez quoi ?

Que devrait faire Sony pour que vous vous disiez : “la PS6, elle est incontournable pour moi” ?

En attendant je repends Blood the Dawnwalker
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    posted the 09/14/2026 at 01:19 PM by zoske
    comments (46)
    rogeraf posted the 09/14/2026 at 01:21 PM
    Ta théorie du lancement en premier de la portable ne tient pas la route pour moi ... Mais il faut que j'aille consulter ma boule de crystal pour en etre sur
    zoske posted the 09/14/2026 at 01:23 PM
    rogeraf impatient que tu me dises la vraie vérité par rapport à une théorie de ce qu'on peut lire aujourd'hui
    darksector posted the 09/14/2026 at 01:26 PM
    Y'a rien à théoriser, il veulent tout contrôler et supprimer le marché de l'occasion.
    simbaverin posted the 09/14/2026 at 01:27 PM
    Et pourquoi pas, à terme, davantage d'IA directement dans les jeux et l'OS pour certaines fonctions génératives.

    Cela veut dire quoi ça ? Cela fait peur non ?
    jenicris posted the 09/14/2026 at 01:29 PM
    Que devrait faire Sony pour que vous vous disiez : “la PS6, elle est incontournable pour moi” ?

    - Retour au physique
    - Console à un prix "correct"
    - Arrêt des GaaS, et donc se concentrer sur les jeux solos et ne pas annuler des partenariats comme celui avec Kojima.

    Sans cela, c'est sans moi.

    Mais bon tant qu'il y aura les dirigeants actuels de Sony Megacorp, on ne verra pas cela, donc c'est vite vu.
    shinz0 posted the 09/14/2026 at 01:30 PM
    "La roue tourne va tourner"
    simbaverin posted the 09/14/2026 at 01:36 PM
    jenicris J'espère que Playstation va revoir sa décision pour le physique. Je serai même d'accord pour du vraie physique 2-3 mois après la sortie en digitale.....C'est dire .....
    ducknsexe posted the 09/14/2026 at 01:37 PM
    Payer des jeux 80 € pour une simple location, avec Sony qui peut potentiellement t’en retirer l’accès à tout moment ? Non merci.
    rogeraf posted the 09/14/2026 at 01:38 PM
    Avec plaisir zoske
    Je vois plutot une PS6 (chère) et une PS6 lite (version wish) comme Microsoft, c'est ma théorie ... Une console PS6 pour les riches, une console PS6 pour les pauvres
    ootaniisensei posted the 09/14/2026 at 01:38 PM
    Une PSportable a 800e c'est plus qu'optimiste en vrai, c'est sensé être un monstre si elle veut faire tourné des jeux PS6 en natif donc elle serait plus puissante que la plus puissante des portables actuelle
    cyr posted the 09/14/2026 at 01:39 PM
    C'est bien le problème quand il y a pas de vrai concurrence en face.

    Les mec ne se sentent plus, et fond n'importe quoi pour certains ou suivent le mouvement largement dominant aujourd'hui.

    Quelqu'un qui a découvert mario bros sur nes en 1985 quand il avais 7 ou 8 bougies sur sont gateau d'anniversaire a quel âge aujourd'hui ?

    Les jeunes de maintenant consomme musique demat, film en vod ou abonnement a des plate-forme.
    Pour le jeu vidéo c'est pareil . Quand il lâche sont smartphone.

    Les photos c'est devenu demat, cloud etc. Les disque dur c'est devenu démat aussi.

    On est dans une génération immatériel.
    jeanouillz posted the 09/14/2026 at 01:43 PM
    Bouge pas je vais en rajouter une
    jenicris posted the 09/14/2026 at 01:45 PM
    simbaverin il faudrait oui, sinon les pro physique vont les lacher.
    magneto860 posted the 09/14/2026 at 01:48 PM
    Aujourd'hui, plus de 80 % des jeux PlayStation sont déjà vendus en numérique.
    Non. Plus de 80% des contenus (pas des jeux) sont proposés (pas vendus) en numérique.

    Fortnite, Roblox, Genshin Impact, Disney Plus, Prime Video, Apple Tv, les DLCs, les skins, etc, tout ça c’est pas des ventes de jeux Playstation en numérique. Donc un peu de précision.
    supasaiyajin posted the 09/14/2026 at 01:59 PM
    ootaniisensei Je vois pas comment une console portable pourrait faire tourner les jeux PS6 en natif. Au mieux, je pense que ce sera proche d'une PS5 grâce au FSR/PSSR.
    zboubi480 posted the 09/14/2026 at 02:01 PM
    Moi je pense qu’ils sont en train de couler le bateaux pour le revendre....ils ne peuvent pas ne pas faire exprès : ils font 10 fois pire que Xbox dans leurs pires années, c'est hallucinant !!!
    simbaverin posted the 09/14/2026 at 02:05 PM
    ducknsexe C'est pas pareil partout ? Sauf GoG je crois.
    nyseko posted the 09/14/2026 at 02:08 PM
    La console portable sera d'une puissance légèrement inférieur à une PS5, ce qui permettra de faire tourner les jeux PS5 en 1080p, résolution largement suffisante pour une console portable.

    Donc pour qu'un jeu PS6 puisse tourner dessus, il va falloir en faire une version qui tourne sur PS5, plus ou moins.

    Et donc du coup quel est l'intérêt d'acheter une PS6 à 1000+€ si le jeu tourne sur PS5/PS5 Pro ?

    Parce que c'est plus beau ? Ouaip ce sera plus beau mais à condition de débourser 1000+€.

    Je ne pense pas que Sony va aller dans la direction d'une plateforme unifier, ce sera déjà beau si les jeux dématérialisés acheter sur PS5 pourront être lancer sur la PS Portable sans repasser à la caisse.

    Mais bon bref non, ils forcent le passage au full dématérialisé afin d'augmenter leurs marges et supprimer le marché de l'occasion, il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin.
    walterwhite posted the 09/14/2026 at 02:08 PM
    Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même nous pomper le dard quand ils seront plus au mal...la réponse sera un mollard.
    vieuxconsoleux posted the 09/14/2026 at 02:09 PM
    Sony m’a perdu sur cette gen, j’ai toujours eu toute les PlayStation, la 5 est la première que je ne prendrais pas ( même en occasion dans quelques années). La faute à la switch 2 : j’ai toujours eu la Nintendo et la play. J’avais pris la switch en 2017 et j’ai choppe une ps4 en 2019 quand il y a eu un trou noir avec la switch et surtout pour me faire bloodborne et ff7 remake. La avec la switch 2 j’ai TOUT les jeux que je voulais faire sur ps5 ( hormis silent Hill 2 remake). En gros j’avais une play pour les jeux tiers et quelques exclues tiers, les jeux first party ça a jamais été ma came. Donc pas de ps6 pour moi, sans compter cette histoire de demat only
    keiku posted the 09/14/2026 at 02:21 PM
    zoske donc je vais répéter encore la même chose :

    Aujourd'hui, plus de 80 % des jeux PlayStation sont déjà vendus en numérique.

    c'est faux, ca a été prouvé officiellement, et de plusieurs manière

    Tu achètes un jeu PS6 numérique : ta licence n'est plus attachée à une boîte ou à un lecteur, mais à ton compte, comme sur Steam ou avec Nintendo lors du passage à la Switch 2.

    ce n'est pas possible de la facon dont playstation gère les licences... du moins jusqu'a la ps5 comprise, c'est d'ailleurs pour ca que tu dois choisir ta version quand tu télécharge des jeux


    Et là, le passage forcé au tout-numérique devient beaucoup plus logique industriellement… même si ça reste une excellente façon de faire hurler ceux qui aiment réellement posséder une galette Blu-ray dans une belle boîte

    mais au niveau joueurs, plus de revente, plus d'occasion, et on reste lié a des serveurs et donc l'internet ce qui ne change rien a la problématique, surtout que le cout du démat continue a grimper plus vite que celui du disque...


    Premier temps : une PS6 portable (OLED please) autour de 799–899 €.

    d'accord prenons cette théorie, déja a ce prix, le grand publique ne suivra pas, ensuite les jeux des génération actuelle et suivante autre que les first sortiront sur switch 2...ensuite la technologie, la portabilité a un cout, donc a ce prix tu aura moins qu'une ps5 pro actuelle si ca doit être portatif (sans parler du cout des batterie pour faire tourner une console a 400 watt)

    du coup quel publique va l'acheter ? pas le grand car ils seront sur switch 2, le publique playstation donc, cela va donc diviser la base de joueurs en 2... mais ok prenons ca en compte dans un premier temps...donc disons 30 millions de joueurs vont prendre cette version (pour rester réaliste)

    Puis, six mois ou un an plus tard, la grosse PS6 salon, probablement autour de 999–1 299 €, avec les mêmes jeux mais en 4K/60–120 fps, Ray Tracing plus poussé, DualSense 2 et probablement des fonctions de reconstruction/neural rendering façon DLSS nouvelle génération.

    mais du coup, on est d'accord, pour faire tenir, la version de la portable, il faudra donc que tous les jeux ps6 tourne sur la portable ps5, et donc sur la switch 2...

    celui qui aura acheter la ps6 portable (donc une ps5) ne va pas redépenser 1000-1300 boule pour faire l'upgrade de salon...

    Et les gens vont avoir du mal a dépenser entre 1000 et 1300 boule pour une ps5 avec dlss... mais ok, a ce prix on va dire raisonablement (30 millions de joueurs max)


    Sony pourrait sortir dès le départ un ou deux gros jeux réellement PS6, sans devoir les rendre cross-gen avec la PS5 uniquement pour avoir assez de clients.

    ce qui n'est déja plus possible vu que la portable est une ps5... donc avec une portable la cross gen est inévitable.

    Pendant ce temps, la PS5, bientôt proche des 100 millions de machines écoulées, pourrait continuer tranquillement quelques années avec GTA VI, les F2P, les tiers et certains jeux cross-gen… comme les GAAS de Sony. mdr

    donc on revient sur le cross gen, mais il ne faut pas oublier qu'il faut 5 a 7 ans pour sortir un jeu sur ps5, encore plus donc pour la ps6...
    donc a l'heure actuelle, les prochain jeux sony ne sortiront pas avant 2030 au plus tot et 2035 pour les suivant (vu qu'on vient d'avoir wolverine, et on va avoir god of war bientot, et le multi de last of us qui vient d'être annulé)

    et 2035 c'est déja la fin de gen de la ps6...

    a ca ce pose beaucoup de soucis déja les gestions de licence, la licence ps4 d'un jeux est différente de celle ps5, et sera surement différente d'un jeu ps6...faut bien faire payer les mise a jour

    donc gèrer 3 licence d'un même jeux, qui peut avoir plusieurs version, chez sony on peut avoir parfois 6 licence différente pour un même jeux sur ps5, licence qui rentre parfois en conflit entre elle déja aujourd'hui... tu t'imagine s'il faut rajouter la ps6 derrière ?

    ensuite plusieurs console = bridage de la plus puissante( et oui la series S est une épine pour microsoft comme pour les éditeurs...)

    bref, l'idée peut sembler bonne mais elle est véritablement casse gueule

    - une portable au dessus de 600 euro ne se vendra pas ou très peu
    - 2 console de même génération, partageant le même catalogue, bride la puissance vers le bas, et augmente les cout pour les développeurs qui doivent multiplier les versions d'un même jeu
    - impossible de faire l'impasse du cross gen aujourd'hui, les jeux prenant trop de temps a être développer
    - fracturation de la base de joueurs...
    - colère des joueurs actuel, car oui il faut prendre en compte que la prochaine gen fera moins bien que celle ci ne serais ce que même si c'est de peu...(ou de beaucoup, mais de peu au minimum)
    - les prix et le publique, au dessus de 600 euro, le grand publique va bloquer, peu importe la qualité de la console...
    - la concurrence du pc et de la switch2... car il ne faut pas croire que le grand publique est lié a une marque... la switch 2 récupère déja depuis longtemps le publique sony et microsoft sur ces 2 dernière gen

    Et enfin et non des moindre... qu'est ce que la ps6 pourrait aujourd'hui apporté que la ps5 ne pourrait pas (voir même la switch 2) et c'est la le vrai problème de la chose, aujourd'hui on joue encore sur de la ps4, même gta6 a eu des test sur switch2 donc théoriquement c'est une jeu ps4... et la switch 2 en a encore pour quelque année donc les tier resteront sur cette base de switch 2 pour les 5 prochaine années au minimum...

    et voila pourquoi sony est dans la panade...
    keiku posted the 09/14/2026 at 02:30 PM
    zoske Que devrait faire Sony pour que vous vous disiez : “la PS6, elle est incontournable pour moi” ?

    du physique intergénérationnel et multiplateforme, un prix abordable voir bas (400 euro), des exclus en quantité et en qualité, un ciblage du marché japonais et non américain, et un dogeza des dirigeant qui laissera la marque de leur crane dans le sol
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 02:48 PM
    zboubi480 Moi je pense qu’ils sont en train de couler le bateaux pour le revendre....ils ne peuvent pas ne pas faire exprès : ils font 10 fois pire que Xbox dans leurs pires années, c'est hallucinant !!!

    On sent le fanboy refoulé

    Ca fait juste 3 mois que Sony enchaîne les mauvaises nouvelles.....XBOX depuis la ONE sont dans le caca.

    Mélange pas tout gringo
    zboubi480 posted the 09/14/2026 at 03:14 PM
    ravyxxs je vis dans ta tête à toi !!!!!!! Tu peux pas t'en empêcher !!!!!!
    Me parle pas, tu es un con....
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 03:16 PM
    zboubi480 Euh non, non merci, mon dieu, toi t'avoir dans ma tête eh ben, la misère que serait ma vie...

    Je ne fais que répondre à une bêtise, et vas y molo avec les insultes, je t'ai pas insulté que je sache...
    zboubi480 posted the 09/14/2026 at 03:17 PM
    ravyxxs me parle pas....
    brook1 posted the 09/14/2026 at 03:20 PM
    C'est drama qu'on peut lire, digne de l'époque PS3
    hypermario posted the 09/14/2026 at 03:33 PM
    Du miel pour moi, apres avoir tant craché sur la Switch 2, son prix exorbitant, les gkc ect.. on se retrouve 1 an apres avec une switch 2 en forme et un Sony qui par en sucette.. le bonheur
    jobiwan posted the 09/14/2026 at 03:42 PM
    Beaucoup de monde condamnait la solution Serie S / Serie X pour Microsoft et là il faudrait applaudir ?

    Entre une portable et une console de salon, en terme de puissance, il y a un sacré delta. De plus, ça sous entend qu'il faut passer deux fois à la caisse si tu veux profiter des deux mondes.
    romgamer6859 posted the 09/14/2026 at 03:47 PM
    Je voulais de nouvelles licences et des jeux variés, des rpg, des fps, mais c’est mort.
    kambei312 posted the 09/14/2026 at 03:53 PM
    zoske Pas du tout en roue libre mais c'est une compagnie qui ne regarde plus que les chiffres. Les joueurs ils en ont plus rien a foutre.
    rogeraf posted the 09/14/2026 at 04:05 PM
    zoske Cependant tu ferais un bon ingénieur chez Sony, payé 10000 $ mois, au moins. Mais il faudra que tu déménages dans le pays des fast foods, les USA.
    ravyxxs posted the 09/14/2026 at 04:49 PM
    kambei312 Ils sont dirigés par des businessmans c'est normal. Lorsque Miyamoto sera plus chez Nintendo et ses consorts, bah ça sera exactement pareil. Y a qu'à voir le line up dégueulasse de la Switch 2, un MK complètement en retrait de l'excellent MK8 Deluxe, des tonnes de remasters et remake.

    Y a que Microsoft qui essaye d'apporter un peu de sang neuf, mais même eux crève au niveau du hardware et on perdu la confiance des joueurs. Si demain la PS6 marche en full démat, Microsoft va tout simplement suive et ainsi de suite.

    Asha n'est pas une fan de jeu vidéo contrairement à Spencer, tout comme Hulst ne l'est pas ou du moins plus depuis très très longtemps comparer à Andrew House,Shuhei Yoshida ou encore Shawn Laden.
    xylander posted the 09/14/2026 at 05:06 PM
    Sony me crache à la gueule (je suis de la classe moyenne) et je n'aime pas ça !
    zoske posted the 09/14/2026 at 05:56 PM
    keiku Du coup c'est combien de % le démat si ça été démontré plusieurs manières officiellement?

    Aussi, je te rejoins sur plusieurs points comme l'occaz, pour le reste c'est comme Steam ou Nintendo, ils peuvent ban ou retirer des licences. Et puis on vie en Europe, il se pourrait qu'il y ai une loi pour qu'on puisse revendre ses licences? à voir comment ça évolue ou pas

    400w... une PS5 pro n'arrache même pas 300w... pour la portable, il y a 15w de CPU et 30w de GPU d'après les leaks. Ce qui correspond à plus ou moins ce qu'AMD fait sur d'autre portable x86.

    Donc 50w tout au plus en dock. De toute manière si elle est plus récente et plus puissante que la Switch 2 (vu le prix supérieur et les specs), les jeux next gen tourneront mieux que sur la Switch 2 sur le temps.

    Pour le prix, je ne suis pas sûr... la Steam Deck se vend à 900€ et la ROG Ally X aussi. Tous les prix montent sur tous en générale, donc d'ici 2028... qui peut dire ce qui sera cher ou pas à ce moment à 900€.

    rogeraf Travailler avec Marc Cerny je dis pas non! Je viens direct avec mon t-shirt Sonic pour qu'il le signe

    Sinon pas mal de bon haters ici! C'est un bon post pour les débusquer
    keiku posted the 09/14/2026 at 06:01 PM
    zoske 60% physique sur les achats mondial de jv, 44% physique au USA, rapport de l’ESA au USA... on est très loin des chiffres mentionner sur le net
    keiku posted the 09/14/2026 at 06:02 PM
    zoske une PS5 pro n'arrache même pas 300w

    500w quand elle tourne sur des gros jeux d'après la fiche technique
    keiku posted the 09/14/2026 at 06:05 PM
    zoske la Steam Deck se vend à 900€ et la ROG Ally X aussi.

    4 million en combinant les 2... oui... ca se vend...
    ducknsexe posted the 09/14/2026 at 08:19 PM
    simbaverin Sur Gog tu peux les installer et les conserver sans devoir te connecter en permanence à la plateforme pour vérifier ta licence.
    C’est justement une différence importante avec les achats dématérialisés sur certaines console
    rocan posted the 09/15/2026 at 08:05 AM
    Toute entreprise monopolistique tend à se saboter à un moment ou à un autre, que ce soit par ses décisions liées à l'ubris ou à cause de l'absence de concurrence
    zoske posted the 09/15/2026 at 01:08 PM
    kambei312 une société qui ne s'occupent plus de ses joueurs, ok c'est quoi t'es arguments?? Parce que oublié plus de 90 millions de clients ça a beaucoup de sens

    keiku 240w en générale sur les jeux en RT mode Qualité...

    Entre Steam et Asus, je pense que Sony vendra bcp plus de PS6 Portable que toutes les marques qui font de la console portable PC vu l'historique de la marque (5 générations contre première et non exclusif à la plateforme pc)

    Je pense qu'ils jouent aussi sur les chiffres pour mettre leurs propos plus en avant qu'il ne parait par contre je ne pense pas qu'on peut dire que la part de physique dans le monde du jeu vidéo augmente par an... Dû principalement par les plateformes de ventes PC d'ailleurs.
    keiku posted the 09/15/2026 at 01:31 PM
    zoske 390 pas 500 pardon mais ca de trop pour une portable...

    http://www.comptoir-hardware.com/actus/modding-et-systemes/47819-167-tflops-plutot-que-335-tflops-la-supposee-fiche-technique-de-la-ps5-pro-clarifie-certains-aspects-post_843479.html

    Entre Steam et Asus, je pense que Sony vendra bcp plus de PS6 Portable que toutes les marques qui font de la console portable PC vu l'historique de la marque (5 générations contre première et non exclusif à la plateforme pc)

    beaucoup plus peut être, quoi que la psvita c'était 15 millions... ca reste pas assez...

    Je pense qu'ils jouent aussi sur les chiffres pour mettre leurs propos plus en avant qu'il ne parait par contre je ne pense pas qu'on peut dire que la part de physique dans le monde du jeu vidéo augmente par an... Dû principalement par les plateformes de ventes PC d'ailleurs.

    bien sur qu'il joue sur leur chiffre, mais ce qui a été démontrer c'est que si le physique baisse ce n'est pas parce que les gens achète moins de physique mais bien parce qu'il n'y a presque plus de physique sur le marché, un calcul avait été fait et par rapport au nombre de jeu physique qui sortait on était en terme de vente proportionnellement au même chiffre que 2009 ( donc sortie de la ps3)
    rogeraf posted the 09/15/2026 at 02:33 PM
    zoske
    zoske posted the 09/15/2026 at 04:46 PM
    keiku https://particuliers.engie.fr/economies-energie/conseils-economies-energie/conseils-calcul-consommation/consommation-ps5.html />
    c'est comme les alimentations pc, elles doivent être plus hautes que la consommation réel en jeux tout au max
    zoske posted the 09/15/2026 at 04:48 PM
    keiku aussi la PSP s'est vendu 80 millions dans entre elle et la PSVita on peut viser 40 à 60 millions à partager avec la PS6 de toute façon
    keiku posted the 09/15/2026 at 09:40 PM
    zoske bah ouais mais la psp était a 200 balle...
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