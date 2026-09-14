Yo Mina,
Depuis quelque temps, à chaque annonce PlayStation, j'ai l'impression que la conclusion générale est devenue : « Sony fait de la crème rectale. » ????
Et honnêtement, avec l'annonce de l'abandon du physique pour les nouveaux jeux en 2028, difficile de reprocher aux joueurs d'être enthousiastes comme devant le dernier trophée « New Game + obligatoire » pour le platine.
Mais si cette très mauvaise nouvelle pour une partie d'entre nous faisait justement partie d'une stratégie beaucoup plus large ?
Aujourd'hui, plus de 80 % des jeux PlayStation sont déjà vendus en numérique. Et à partir du moment où le disque disparaît, Sony peut progressivement transformer PS4, PS5, PS6 portable et PS6 salon en une seule immense plateforme PlayStation.
Tu achètes un jeu PS6 numérique : ta licence n'est plus attachée à une boîte ou à un lecteur, mais à ton compte, comme sur Steam ou avec Nintendo lors du passage à la Switch 2.
Le même achat pourrait donc fonctionner sur PS6 portable et PS6 salon, avec des réglages différents selon la machine, pendant que ton ancienne bibliothèque PS4/PS5 continue de suivre ton compte.
Et là, le passage forcé au tout-numérique devient beaucoup plus logique industriellement… même si ça reste une excellente façon de faire hurler ceux qui aiment réellement posséder une galette Blu-ray dans une belle boîte. ????
En parallèle, il y a le gros problème actuel : RAM, SSD et semi-conducteurs coûtent une fortune. Même le Steam Deck OLED 1 To dépasse maintenant les 900 €, et Sony reconnaît lui-même que le prix de la mémoire pèse sur son hardware.
D'où ma petite théorie.
Sony pourrait lancer la génération PS6 non pas en une fois, mais en deux temps.
Premier temps : une PS6 portable (OLED please) autour de 799–899 €.
Pourquoi commencer par elle ?
Parce qu'elle permettrait à Sony d'attaquer le marché avec un prix qui ressemble encore vaguement à celui d'une console « next-gen normale », au lieu de demander immédiatement entre 1 000 et 1 200 € pour entrer dans la nouvelle génération.
Les rumeurs parlent d'une portable proche ou légèrement supérieure à une Series S en puissance brute, mais surtout basée sur une architecture beaucoup plus moderne : meilleur Ray Tracing, reconstruction IA, PSSR nouvelle génération, etc.
Donc potentiellement des jeux PS5 en 1080p/60 avec une reconstruction bien meilleure, tout en faisant tourner de vrais jeux PS6 avec des réglages adaptés, façon Steam Deck settings.
Puis, six mois ou un an plus tard, la grosse PS6 salon, probablement autour de 999–1 299 €, avec les mêmes jeux mais en 4K/60–120 fps, Ray Tracing plus poussé, DualSense 2 et probablement des fonctions de reconstruction/neural rendering façon DLSS nouvelle génération.
Et pourquoi pas, à terme, davantage d'IA directement dans les jeux et l'OS pour certaines fonctions génératives.
Et c'est là que le plan devient intéressant.
Sony pourrait sortir dès le départ un ou deux gros jeux réellement PS6, sans devoir les rendre cross-gen avec la PS5 uniquement pour avoir assez de clients.
La portable créerait déjà plusieurs millions d'utilisateurs PS6 avant même l'arrivée de la console de salon.
Pendant ce temps, la PS5, bientôt proche des 100 millions de machines écoulées, pourrait continuer tranquillement quelques années avec GTA VI, les F2P, les tiers et certains jeux cross-gen… comme les GAAS de Sony. mdr
On aurait donc quelque chose comme :
PS4 / PS5 = ancienne génération toujours intégrée à l'écosystème, parce que ça continue à générer du cash pendant 2 à 3 ans.
PS6 portable = porte d'entrée « abordable » vers la nouvelle génération, histoire d'éviter le choc psychologique d'une next-gen annoncée directement à plus de 1 000 €.
PS6 salon = version premium un peu plus tard, idéalement quand le marché des composants sera moins fou qu'aujourd'hui, vers début 2029.
Le tout lié par un compte, une bibliothèque numérique et potentiellement les mêmes achats.
Et concernant le fameux « même le CEO vend ses actions, Sony est foutu » : Hiroki Totoki a effectivement vendu une grosse partie de ses actions directement détenues, mais Sony lui a attribué peu après plusieurs centaines de milliers de nouvelles actions conditionnelles pour les années suivantes.
Donc difficile d'en faire le capitaine qui quitte le Titanic. ????
Je le vois plutôt en mode : « je fais un peu de cash avant la retraite ».
Et je vous conseille la même chose : prenez autant de cash sur vous que possible. ????
Est-ce que Sony peut se planter ? Évidemment.
Et beaucoup de gens le veulent. ????
Est-ce que l'abandon du physique reste une mauvaise nouvelle pour le joueur ? Pour moi, clairement oui…
Pour Ikea aussi.
J'ai annulé ma préco de deux armoires Billy pour la next-gen. ????
Mais après cinq générations de PlayStation pas exactement catastrophiques, je doute quand même que leur stratégie soit simplement d'appuyer au hasard sur tous les boutons rouges.
Et si le passage au tout-numérique était justement la pièce qui permet à Sony de transformer PlayStation en une plateforme unique, allant de la PS4 jusqu'à une PS6 portable et une PS6 de salon ?
Vous en pensez quoi ?
Que devrait faire Sony pour que vous vous disiez : “la PS6, elle est incontournable pour moi” ?
En attendant je repends Blood the Dawnwalker
Cela veut dire quoi ça ? Cela fait peur non ?
- Retour au physique
- Console à un prix "correct"
- Arrêt des GaaS, et donc se concentrer sur les jeux solos et ne pas annuler des partenariats comme celui avec Kojima.
Sans cela, c'est sans moi.
Mais bon tant qu'il y aura les dirigeants actuels de Sony Megacorp, on ne verra pas cela, donc c'est vite vu.
Je vois plutot une PS6 (chère) et une PS6 lite (version wish) comme Microsoft, c'est ma théorie ... Une console PS6 pour les riches, une console PS6 pour les pauvres
Les mec ne se sentent plus, et fond n'importe quoi pour certains ou suivent le mouvement largement dominant aujourd'hui.
Quelqu'un qui a découvert mario bros sur nes en 1985 quand il avais 7 ou 8 bougies sur sont gateau d'anniversaire a quel âge aujourd'hui ?
Les jeunes de maintenant consomme musique demat, film en vod ou abonnement a des plate-forme.
Pour le jeu vidéo c'est pareil . Quand il lâche sont smartphone.
Les photos c'est devenu demat, cloud etc. Les disque dur c'est devenu démat aussi.
On est dans une génération immatériel.
Non. Plus de 80% des contenus (pas des jeux) sont proposés (pas vendus) en numérique.
Fortnite, Roblox, Genshin Impact, Disney Plus, Prime Video, Apple Tv, les DLCs, les skins, etc, tout ça c’est pas des ventes de jeux Playstation en numérique. Donc un peu de précision.
Donc pour qu'un jeu PS6 puisse tourner dessus, il va falloir en faire une version qui tourne sur PS5, plus ou moins.
Et donc du coup quel est l'intérêt d'acheter une PS6 à 1000+€ si le jeu tourne sur PS5/PS5 Pro ?
Parce que c'est plus beau ? Ouaip ce sera plus beau mais à condition de débourser 1000+€.
Je ne pense pas que Sony va aller dans la direction d'une plateforme unifier, ce sera déjà beau si les jeux dématérialisés acheter sur PS5 pourront être lancer sur la PS Portable sans repasser à la caisse.
Mais bon bref non, ils forcent le passage au full dématérialisé afin d'augmenter leurs marges et supprimer le marché de l'occasion, il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin.
Aujourd'hui, plus de 80 % des jeux PlayStation sont déjà vendus en numérique.
c'est faux, ca a été prouvé officiellement, et de plusieurs manière
Tu achètes un jeu PS6 numérique : ta licence n'est plus attachée à une boîte ou à un lecteur, mais à ton compte, comme sur Steam ou avec Nintendo lors du passage à la Switch 2.
ce n'est pas possible de la facon dont playstation gère les licences... du moins jusqu'a la ps5 comprise, c'est d'ailleurs pour ca que tu dois choisir ta version quand tu télécharge des jeux
Et là, le passage forcé au tout-numérique devient beaucoup plus logique industriellement… même si ça reste une excellente façon de faire hurler ceux qui aiment réellement posséder une galette Blu-ray dans une belle boîte
mais au niveau joueurs, plus de revente, plus d'occasion, et on reste lié a des serveurs et donc l'internet ce qui ne change rien a la problématique, surtout que le cout du démat continue a grimper plus vite que celui du disque...
Premier temps : une PS6 portable (OLED please) autour de 799–899 €.
d'accord prenons cette théorie, déja a ce prix, le grand publique ne suivra pas, ensuite les jeux des génération actuelle et suivante autre que les first sortiront sur switch 2...ensuite la technologie, la portabilité a un cout, donc a ce prix tu aura moins qu'une ps5 pro actuelle si ca doit être portatif (sans parler du cout des batterie pour faire tourner une console a 400 watt)
du coup quel publique va l'acheter ? pas le grand car ils seront sur switch 2, le publique playstation donc, cela va donc diviser la base de joueurs en 2... mais ok prenons ca en compte dans un premier temps...donc disons 30 millions de joueurs vont prendre cette version (pour rester réaliste)
Puis, six mois ou un an plus tard, la grosse PS6 salon, probablement autour de 999–1 299 €, avec les mêmes jeux mais en 4K/60–120 fps, Ray Tracing plus poussé, DualSense 2 et probablement des fonctions de reconstruction/neural rendering façon DLSS nouvelle génération.
mais du coup, on est d'accord, pour faire tenir, la version de la portable, il faudra donc que tous les jeux ps6 tourne sur la portable ps5, et donc sur la switch 2...
celui qui aura acheter la ps6 portable (donc une ps5) ne va pas redépenser 1000-1300 boule pour faire l'upgrade de salon...
Et les gens vont avoir du mal a dépenser entre 1000 et 1300 boule pour une ps5 avec dlss... mais ok, a ce prix on va dire raisonablement (30 millions de joueurs max)
Sony pourrait sortir dès le départ un ou deux gros jeux réellement PS6, sans devoir les rendre cross-gen avec la PS5 uniquement pour avoir assez de clients.
ce qui n'est déja plus possible vu que la portable est une ps5... donc avec une portable la cross gen est inévitable.
Pendant ce temps, la PS5, bientôt proche des 100 millions de machines écoulées, pourrait continuer tranquillement quelques années avec GTA VI, les F2P, les tiers et certains jeux cross-gen… comme les GAAS de Sony. mdr
donc on revient sur le cross gen, mais il ne faut pas oublier qu'il faut 5 a 7 ans pour sortir un jeu sur ps5, encore plus donc pour la ps6...
donc a l'heure actuelle, les prochain jeux sony ne sortiront pas avant 2030 au plus tot et 2035 pour les suivant (vu qu'on vient d'avoir wolverine, et on va avoir god of war bientot, et le multi de last of us qui vient d'être annulé)
et 2035 c'est déja la fin de gen de la ps6...
a ca ce pose beaucoup de soucis déja les gestions de licence, la licence ps4 d'un jeux est différente de celle ps5, et sera surement différente d'un jeu ps6...faut bien faire payer les mise a jour
donc gèrer 3 licence d'un même jeux, qui peut avoir plusieurs version, chez sony on peut avoir parfois 6 licence différente pour un même jeux sur ps5, licence qui rentre parfois en conflit entre elle déja aujourd'hui... tu t'imagine s'il faut rajouter la ps6 derrière ?
ensuite plusieurs console = bridage de la plus puissante( et oui la series S est une épine pour microsoft comme pour les éditeurs...)
bref, l'idée peut sembler bonne mais elle est véritablement casse gueule
- une portable au dessus de 600 euro ne se vendra pas ou très peu
- 2 console de même génération, partageant le même catalogue, bride la puissance vers le bas, et augmente les cout pour les développeurs qui doivent multiplier les versions d'un même jeu
- impossible de faire l'impasse du cross gen aujourd'hui, les jeux prenant trop de temps a être développer
- fracturation de la base de joueurs...
- colère des joueurs actuel, car oui il faut prendre en compte que la prochaine gen fera moins bien que celle ci ne serais ce que même si c'est de peu...(ou de beaucoup, mais de peu au minimum)
- les prix et le publique, au dessus de 600 euro, le grand publique va bloquer, peu importe la qualité de la console...
- la concurrence du pc et de la switch2... car il ne faut pas croire que le grand publique est lié a une marque... la switch 2 récupère déja depuis longtemps le publique sony et microsoft sur ces 2 dernière gen
Et enfin et non des moindre... qu'est ce que la ps6 pourrait aujourd'hui apporté que la ps5 ne pourrait pas (voir même la switch 2) et c'est la le vrai problème de la chose, aujourd'hui on joue encore sur de la ps4, même gta6 a eu des test sur switch2 donc théoriquement c'est une jeu ps4... et la switch 2 en a encore pour quelque année donc les tier resteront sur cette base de switch 2 pour les 5 prochaine années au minimum...
et voila pourquoi sony est dans la panade...
du physique intergénérationnel et multiplateforme, un prix abordable voir bas (400 euro), des exclus en quantité et en qualité, un ciblage du marché japonais et non américain, et un dogeza des dirigeant qui laissera la marque de leur crane dans le sol
On sent le fanboy refoulé
Ca fait juste 3 mois que Sony enchaîne les mauvaises nouvelles.....XBOX depuis la ONE sont dans le caca.
Mélange pas tout gringo
Me parle pas, tu es un con....
Je ne fais que répondre à une bêtise, et vas y molo avec les insultes, je t'ai pas insulté que je sache...
Entre une portable et une console de salon, en terme de puissance, il y a un sacré delta. De plus, ça sous entend qu'il faut passer deux fois à la caisse si tu veux profiter des deux mondes.
Y a que Microsoft qui essaye d'apporter un peu de sang neuf, mais même eux crève au niveau du hardware et on perdu la confiance des joueurs. Si demain la PS6 marche en full démat, Microsoft va tout simplement suive et ainsi de suite.
Asha n'est pas une fan de jeu vidéo contrairement à Spencer, tout comme Hulst ne l'est pas ou du moins plus depuis très très longtemps comparer à Andrew House,Shuhei Yoshida ou encore Shawn Laden.
Aussi, je te rejoins sur plusieurs points comme l'occaz, pour le reste c'est comme Steam ou Nintendo, ils peuvent ban ou retirer des licences. Et puis on vie en Europe, il se pourrait qu'il y ai une loi pour qu'on puisse revendre ses licences? à voir comment ça évolue ou pas
400w... une PS5 pro n'arrache même pas 300w... pour la portable, il y a 15w de CPU et 30w de GPU d'après les leaks. Ce qui correspond à plus ou moins ce qu'AMD fait sur d'autre portable x86.
Donc 50w tout au plus en dock. De toute manière si elle est plus récente et plus puissante que la Switch 2 (vu le prix supérieur et les specs), les jeux next gen tourneront mieux que sur la Switch 2 sur le temps.
Pour le prix, je ne suis pas sûr... la Steam Deck se vend à 900€ et la ROG Ally X aussi. Tous les prix montent sur tous en générale, donc d'ici 2028... qui peut dire ce qui sera cher ou pas à ce moment à 900€.
rogeraf Travailler avec Marc Cerny je dis pas non! Je viens direct avec mon t-shirt Sonic pour qu'il le signe
Sinon pas mal de bon haters ici! C'est un bon post pour les débusquer
500w quand elle tourne sur des gros jeux d'après la fiche technique
4 million en combinant les 2... oui... ca se vend...
C’est justement une différence importante avec les achats dématérialisés sur certaines console
keiku 240w en générale sur les jeux en RT mode Qualité...
Entre Steam et Asus, je pense que Sony vendra bcp plus de PS6 Portable que toutes les marques qui font de la console portable PC vu l'historique de la marque (5 générations contre première et non exclusif à la plateforme pc)
Je pense qu'ils jouent aussi sur les chiffres pour mettre leurs propos plus en avant qu'il ne parait par contre je ne pense pas qu'on peut dire que la part de physique dans le monde du jeu vidéo augmente par an... Dû principalement par les plateformes de ventes PC d'ailleurs.
http://www.comptoir-hardware.com/actus/modding-et-systemes/47819-167-tflops-plutot-que-335-tflops-la-supposee-fiche-technique-de-la-ps5-pro-clarifie-certains-aspects-post_843479.html
Entre Steam et Asus, je pense que Sony vendra bcp plus de PS6 Portable que toutes les marques qui font de la console portable PC vu l'historique de la marque (5 générations contre première et non exclusif à la plateforme pc)
beaucoup plus peut être, quoi que la psvita c'était 15 millions... ca reste pas assez...
Je pense qu'ils jouent aussi sur les chiffres pour mettre leurs propos plus en avant qu'il ne parait par contre je ne pense pas qu'on peut dire que la part de physique dans le monde du jeu vidéo augmente par an... Dû principalement par les plateformes de ventes PC d'ailleurs.
bien sur qu'il joue sur leur chiffre, mais ce qui a été démontrer c'est que si le physique baisse ce n'est pas parce que les gens achète moins de physique mais bien parce qu'il n'y a presque plus de physique sur le marché, un calcul avait été fait et par rapport au nombre de jeu physique qui sortait on était en terme de vente proportionnellement au même chiffre que 2009 ( donc sortie de la ps3)
c'est comme les alimentations pc, elles doivent être plus hautes que la consommation réel en jeux tout au max