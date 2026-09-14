Yo mina,un tout petit post pour partager une vidéo qui reprend tous les petites techniques de combats qu'utilise Deadpool dans le dernier Marvel Tokon.Perso je trouve ça géniale à la fois le fait qu'ils ont respecté le côté 4ème mur de Deadpool et l'étendu des jeux qu'ils ont choisi de faire référence.Spéciale mention pour Akuma et Sailor moon hahaVous le saviez? Ou vous le découvrez avec cette vidéo aussi?Bien envie de prendre ce Tokon rien que pour lui