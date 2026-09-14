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Marvel Tokon Fighting Souls
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name : Marvel Tokon Fighting Souls
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Arc System Works
genre : combat
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zoske
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zoske
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zoske > blog
Deadpool fait le show sur Marvel Tokon


Yo mina,

un tout petit post pour partager une vidéo qui reprend tous les petites techniques de combats qu'utilise Deadpool dans le dernier Marvel Tokon.

Perso je trouve ça géniale à la fois le fait qu'ils ont respecté le côté 4ème mur de Deadpool et l'étendu des jeux qu'ils ont choisi de faire référence.

Spéciale mention pour Akuma et Sailor moon haha

Vous le saviez? Ou vous le découvrez avec cette vidéo aussi?
Bien envie de prendre ce Tokon rien que pour lui
Deadpool references - https://www.youtube.com/watch?v=fhE_dP6y5NY
    tags : marvel deadpool copie master
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    tynokarts, suzukube
    posted the 09/14/2026 at 12:24 PM by zoske
    comments (7)
    badeuh posted the 09/14/2026 at 01:08 PM
    La vidéo donne envie (surtout Deadpool), par contre les matchs de l'UFA26 me faisaient l'effet inverse. Pour le moment SF6, ça me suffit
    zoske posted the 09/14/2026 at 01:24 PM
    badeuh Clairement SF6 est au top!

    Mais un petit side pour le plaisir et plus accessible pour les copains quand ils passent, why not
    rogeraf posted the 09/14/2026 at 01:50 PM
    Mais pourquoi chez Marvel je ne vois jamais Howard the duck. Une honte pour un des plus grands super héros de l'histoire marvel
    zboubi480 posted the 09/14/2026 at 02:06 PM
    On en est ou des ventes ??? Non parce que je me suis fait insulté quand j’ai dit que c'était un bide hein https://www.gamekyo.com/blog_article487342.html


    Alors quelqu'un a des chiffres ? On était à moins de 500 000 ventes fin août
    ungarsduqueens posted the 09/14/2026 at 02:51 PM
    Moins de 500 000 fin août alors qu'ils as fait 485 000 sur sa première semaine... Tellement beau les mecs qui ont la haine d'une boite et qui ne parle que d'elle toute la journée
    kenjushi posted the 09/14/2026 at 06:32 PM
    J ne sais pas sur ps5, mais le succès est pas au rendez-vous sur PC : le jeu ne dépasse même pas les 2000 joueurs sur Steam en moyenne.

    Le suivi risque d'être plus court que prévu
    sayokou posted the 09/15/2026 at 01:21 PM
    Lol Deadpool est super bien adapté. Ils aurait dû l'appeler Deadpool Tokon
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