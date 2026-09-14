Yo mina,
un tout petit post pour partager une vidéo qui reprend tous les petites techniques de combats qu'utilise Deadpool dans le dernier Marvel Tokon.
Perso je trouve ça géniale à la fois le fait qu'ils ont respecté le côté 4ème mur de Deadpool et l'étendu des jeux qu'ils ont choisi de faire référence.
Spéciale mention pour Akuma et Sailor moon haha
Vous le saviez? Ou vous le découvrez avec cette vidéo aussi?
Bien envie de prendre ce Tokon rien que pour lui
posted the 09/14/2026 at 12:24 PM by zoske
Mais un petit side pour le plaisir et plus accessible pour les copains quand ils passent, why not
Alors quelqu'un a des chiffres ? On était à moins de 500 000 ventes fin août
Le suivi risque d'être plus court que prévu