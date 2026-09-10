Afin que le remboursement des taxes douanières annulées aux USA bénéficie aux consommateurs, Nintendo of America a annoncé que des promotions seraient mises en place aux États-Unis entre le 13 et le 26 septembre.Ces réductions seront parmi les plus grosses jamais pratiquées par Nintendo et seront valables sur le Nintendo Store, sur le Nintendo eShop et dans certains magasins partenaires (30 % sur des dizaines de jeux numériques et packs Nintendo Switch, mais aussi des promos sur une sélection de jeux physiques, téléchargeables, accessoires, amiibo et vêtements).