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Nintendo réduit drastiquement ses tarifs en raison du remboursement des taxes douanières
Afin que le remboursement des taxes douanières annulées aux USA bénéficie aux consommateurs, Nintendo of America a annoncé que des promotions seraient mises en place aux États-Unis entre le 13 et le 26 septembre.

Ces réductions seront parmi les plus grosses jamais pratiquées par Nintendo et seront valables sur le Nintendo Store, sur le Nintendo eShop et dans certains magasins partenaires (30 % sur des dizaines de jeux numériques et packs Nintendo Switch, mais aussi des promos sur une sélection de jeux physiques, téléchargeables, accessoires, amiibo et vêtements).

https://x.com/NintendHOME/status/2098065978533765258?s=20
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    posted the 09/10/2026 at 10:46 PM by aeris201
    comments (3)
    j9999 posted the 09/10/2026 at 10:50 PM
    Il y a enormément de promotions intéressantes d'ailleurs sur l'eshop en ce moment. J'hésite à me prendre No man's sky à 20€ car je le trouve pas a si bas prix en physique. Il y a pas mal d'autres hits qui sont a des prix cassés, sous les 10€. C'est le moment d'y aller
    wolverine posted the 09/10/2026 at 10:51 PM
    Quelqu'un aurait L’Évangile selon Nintendo ? Que je puisse mieux comprendre le coté sectaire
    51love posted the 09/10/2026 at 10:53 PM
    wolverine
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