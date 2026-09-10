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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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Ocarina of Time: Nintendo peut il sauver le soldat Zelda?
Une œuvre intemporelle comme Zelda Ocarina of Time ne laisse pas indifférent, on l'a encore vu et chacun appréciera plus ou moins le parti pris esthétique des personnages de ce remake.

Au moins, l'on sort du classicisme rassurant (mais facile) comme souvent avec cette série.

Par contre, s'il y a bien un choix qui a mis tout le monde d'accord, c'est l'immondice qui sert de visage à Zelda enfant.



On dirait qu'ils ont pris les traits d'un visage adulte, pour les rentrer au chausse-pied dans un crâne d'enfant. Le résultat est très perturbant et franchement vilain.

Même nos influenceurs YouTube les plus pro-N n'ont su cacher leur étonnement en live (voire, pour certains, leur dégoût), j'ai trouvé leurs reactions assez amusantes

On peut passer notre temps à surjouer, mais par moment le naturel reprend le dessus

Bref c'est raté aux yeux de tous et à moins de deux mois de la sortie, Nintendo peut-il encore limiter la casse ?

Difficile d'imaginer une refonte, il est trop tard pour le jeu de tenter une "Jet Force Gemini" les moules des amiibo sont validés et le marketing est déjà en place.

C'est le risque de présenter son jeu aussi tard dans son développement si un élément clé provoque un rejet massif, la marge de manœuvre est extrêmement limitée.

Au moins avec Craig, Microsoft a eu le temps de voir venir, ce qui ne les a pourtant pas empeché de faire une catastrophe industrielle tout de meme



Alors quelles solutions?

- Le bidouillage des éclairages ?
- Désactiver cet odieux DLSS5 sur son jolie visage?
- Ou peut etre que finalement, les amateurs de Neural Rendering ont vu juste?



Mais encore?

- Retoucher le cadrage et mettre un effet de blur sur sa tronche?
- Un patch day one tout de meme jouable?
- Proposer un costume alternatif au lancement du jeu avec un masque Sheikah?

Elle est après tout plus mignonne sur son propre amiibo sans les effets d'ombres qui lui donnent un coté plus réaliste





Malgré tout, il y avait peut être mieux à faire avec elle...





Nintendo, faites quelque chose svp
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    posted the 09/10/2026 at 10:07 PM by 51love
    comments (7)
    biboufett posted the 09/10/2026 at 10:10 PM
    j'espere que c'est un ancien build
    masharu posted the 09/10/2026 at 10:10 PM
    On n'a pas d'image de sa version adulte, c'est ça qui m'intéresse le plus .
    burningcrimson posted the 09/10/2026 at 10:12 PM
    masharu Par contre ouais faut qu'il fasse un truc pour elle, même si je me suis un peu habitué à sa tronche.
    ratchet posted the 09/10/2026 at 10:13 PM
    Je sentais qu’il y allait avoir le gugusse d’Halo
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 10:14 PM
    Vivement que l'on puisse émuler la Switch 2 sur PC, ça va être dément !
    51love posted the 09/10/2026 at 10:18 PM
    biboufett Dans les anciennes builds de Bananza, la légende dit que Pauline ressemblait à un caillou

    l'espoir fait vivre

    masharu tu peux revendre tes actions Sopalin elle part de bcp trop loin.

    ratchet franchement, c'est à peine pire

    micheljackson On va utiliser le DLSS5 pour appliquer un masque et retirer les ombres de son visage, tout l'inverse de ce qui se fait pour le moment
    aerithlazyqueen posted the 09/10/2026 at 10:24 PM
    juste rendre les sourcils moins épais ça aiderais déja bien
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