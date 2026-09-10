Bref c'est raté aux yeux de tous et à moins de deux mois de la sortie, Nintendo peut-il encore limiter la casse ?

Alors quelles solutions?

Une œuvre intemporelle comme Zelda Ocarina of Time ne laisse pas indifférent, on l'a encore vu et chacun appréciera plus ou moins le parti pris esthétique des personnages de ce remake.Au moins, l'on sort du classicisme rassurant (mais facile) comme souvent avec cette série.Par contre, s'il y a bien un choix qui a mis tout le monde d'accord,On dirait qu'ils ont pris les traits d'un visage adulte, pour les rentrer au chausse-pied dans un crâne d'enfant. Le résultat est très perturbant et franchement vilain.Même nos influenceurs YouTube les plus pro-N n'ont su cacher leur étonnement en live (voire, pour certains, leur dégoût), j'ai trouvé leurs reactions assez amusantesOn peut passer notre temps à surjouer, mais par moment le naturel reprend le dessusDifficile d'imaginer une refonte, il est trop tard pour le jeu de tenter une "les moules des amiibo sont validéset le marketing est déjà en place.C'est le risque de présenter son jeu aussi tard dans son développement si un élément clé provoque un rejet massif, la marge de manœuvre est extrêmement limitée.Au moins avec, Microsoft a eu le temps de voir venir, ce qui ne les a pourtant pas empeché de faire une catastrophe industrielle tout de meme- Le bidouillage des éclairages ?- Désactiver cet odieux DLSS5 sur son jolie visage?- Ou peut etre que finalement, les amateurs de Neural Rendering ont vu juste?Mais encore?- Retoucher le cadrage et mettre un effet de blur sur sa tronche?- Un patch day one tout de meme jouable?- Proposer un costume alternatif au lancement du jeu avec un masque Sheikah?Elle est après tout plus mignonne sur son propre amiibo sans les effets d'ombres qui lui donnent un coté plus réalisteMalgré tout, il y avait peut être mieux à faire avec elle...Nintendo, faites quelque chose svp