"Avant toute chose, je suis personnellement très heureux que nous puissions proposer une version physique sur disque de FFVII Revelation, surtout à une époque où le marché du jeu vidéo s'oriente vers le tout-dématérialisé" a déclaré Hamaguchi, faisant allusion à la décision controversée de Sony de mettre fin à la production de disques PlayStation à partir de 2028.Après l'ouverture des précommandes, nous avons vu des fans exprimer leurs inquiétudes et poser des questions concernant le fait que les disques physiques nécessitent un téléchargement via Internet. Je tiens donc à apporter quelques précisions à ce sujet.Lorsque nous avons discuté en interne avec l'équipe de développement de la manière d'aborder les disques physiques et la sortie physique de FFVII Revelation, nous avons d'abord envisagé d'utiliser la même capacité de disque que pour FFVII Rebirth, par exemple. Cependant, une telle approche nous aurait obligés à faire des compromis sur la fidélité visuelle et la qualité globale du jeu. En tant qu'équipe de développement, nous ne voulions pas en arriver là ; nous refusions tout compromis sur le jeu. Concrètement, la seule option qui s'offrait à nous était donc de sortir ce disque physique tout en prévoyant que certaines parties du jeu soient téléchargées numériquement via ce même disque.""Bien sûr, le sous-marin est présent. Cependant, pour ce jeu, nous avons omis l’élément d’exploration sous-marine depuis la carte du monde.La carte du monde est déjà incroyablement vaste en soi, et si l’on y ajoutait l’exploration sous-marine, les développeurs se diraient : « C’est impossible », et les joueurs penseraient sans doute : « C’est tout simplement trop ».Le combat contre l'Arme Emeraude à bord de sous-marin constituent une nouvelle fonctionnalité solidement intégrée à l’histoire principale, je pense donc que vous en serez satisfaits."