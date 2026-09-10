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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch 2
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guiguif
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Final Fantasy VII : Pas de vrai disque, mais aussi pas d'explo sous-marine
On commence par le cours d’hypocrisie:

"Avant toute chose, je suis personnellement très heureux que nous puissions proposer une version physique sur disque de FFVII Revelation, surtout à une époque où le marché du jeu vidéo s'oriente vers le tout-dématérialisé" a déclaré Hamaguchi, faisant allusion à la décision controversée de Sony de mettre fin à la production de disques PlayStation à partir de 2028.

Après l'ouverture des précommandes, nous avons vu des fans exprimer leurs inquiétudes et poser des questions concernant le fait que les disques physiques nécessitent un téléchargement via Internet. Je tiens donc à apporter quelques précisions à ce sujet.

Lorsque nous avons discuté en interne avec l'équipe de développement de la manière d'aborder les disques physiques et la sortie physique de FFVII Revelation, nous avons d'abord envisagé d'utiliser la même capacité de disque que pour FFVII Rebirth, par exemple. Cependant, une telle approche nous aurait obligés à faire des compromis sur la fidélité visuelle et la qualité globale du jeu. En tant qu'équipe de développement, nous ne voulions pas en arriver là ; nous refusions tout compromis sur le jeu. Concrètement, la seule option qui s'offrait à nous était donc de sortir ce disque physique tout en prévoyant que certaines parties du jeu soient téléchargées numériquement via ce même disque."

Ensuite lors d'une interview, on apprend qu'il n'y aura pas de fond marin a explorer avec le sous-marin.

"Bien sûr, le sous-marin est présent. Cependant, pour ce jeu, nous avons omis l’élément d’exploration sous-marine depuis la carte du monde.
La carte du monde est déjà incroyablement vaste en soi, et si l’on y ajoutait l’exploration sous-marine, les développeurs se diraient : « C’est impossible », et les joueurs penseraient sans doute : « C’est tout simplement trop ».
Le combat contre l'Arme Emeraude à bord de sous-marin constituent une nouvelle fonctionnalité solidement intégrée à l’histoire principale, je pense donc que vous en serez satisfaits."

https://x.com/nhamaguc/status/2098057305334091887 - https://x.com/Finaland_/status/2098102054463938691
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    posted the 09/10/2026 at 07:07 PM by guiguif
    comments (19)
    yanssou posted the 09/10/2026 at 07:10 PM
    "nous avons d'abord envisagé d'utiliser la même capacité de disque que pour FFVII Rebirth, par exemple. Cependant, une telle approche nous aurait obligés à faire des compromis sur la fidélité visuelle et la qualité globale du jeu"

    je suis plié
    wolverine posted the 09/10/2026 at 07:11 PM
    Crimson Desert l'aura déjà fait.

    Quelle Honte Squarenix, les Coréens développe mieux que vous.


    Je demande Harakiri
    51love posted the 09/10/2026 at 07:12 PM
    yanssou nan le plus marrant c'est
    Concrètement, la seule option qui s'offrait à nous était donc de sortir ce disque physique tout en prévoyant que certaines parties du jeu soient téléchargées numériquement via ce même disque.




    Heureusement, à l'époque de la PS1 on avait déjà internet et un disque dur integré dans la console, sinon t'imagines, FF7 ils auraient été obligé de le faire tenir sur 3 CD.........
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 07:14 PM
    C'est un classique des interviews de devs japonais, je ne les lis même plus, les mecs sont briefés à fond et ne sortent jamais des clous.
    Il n'y a jamais une info croustillante de leur part, c'est toujours insipide.
    yanssou posted the 09/10/2026 at 07:14 PM
    51love
    icebergbrulant posted the 09/10/2026 at 07:17 PM
    Mais ?!
    keiku posted the 09/10/2026 at 07:18 PM
    je vais pas me plaindre je me suis arrêter a l'épisode précédent... et ca va être dur de prendre encore un de leur jeu (bravely défault 3 a la rigueur, ou wold of ff 2 s'il sort un jour)... mais c'est fini le temps ou square vendait du rêve, square c'est le ubisoft japonais, nft, dlc, numérique, des remake... mais plus capable de creer quelque chose d'artistique
    zekk posted the 09/10/2026 at 07:20 PM
    Franchement de mon côté Osef
    greggy posted the 09/10/2026 at 07:21 PM
    Quel réponse de merde concernant le physique, c'est hallucinant
    jenicris posted the 09/10/2026 at 07:26 PM
    Après l'exploration sous marine n'apportait pas grand chose hormi explorer le Gelnika pour Hades et combatre l'Arme
    derno posted the 09/10/2026 at 07:29 PM
    51love
    une dinguerie, impossible de faire un jeu sur 4 CD t'imagine la galère technique....et est ce que le joueur est seulement capable de se lever de son canapé pour changer le disque?
    pimoody posted the 09/10/2026 at 07:30 PM
    Les explications
    51love posted the 09/10/2026 at 07:33 PM
    derno a l'époque j'étais pret a utiliser 10 disquettes sur PC pour installer mon jeu et j'en suis pas mort

    ou a me lever mon gros cul pour changer de CD, c'était meme une fierté de passer au disque suivant sur Play ^^

    mais j'avoue en bon vieux aigri paresseux que je suis devenu, je n'en serais plus capable a mon age
    masharu posted the 09/10/2026 at 07:37 PM
    brook1 posted the 09/10/2026 at 07:37 PM
    Depuis qu'ils ont changé de PDG, c'est un running gag permanent leur communication. Je vous conseille de lire les interviews de l'époque à la sortie du Remake/Rebirth pour constater la différence avec maintenant.

    jenicris Je suis d'accord, mais il aurait pu faire quelque chose comme avec le Tiny Bronco dans Rebirth
    jenicris posted the 09/10/2026 at 07:39 PM
    brook1 ouais mais autant le Tiny Bronco j'y trouvais de l'intérêt autant le sous marin beaucoup moins
    jenicris posted the 09/10/2026 at 07:41 PM
    Par contre c'est quoi le rapport entre la fidélité graphique et avoir plusieurs disques Hamaguchi ?
    gaeon posted the 09/10/2026 at 07:44 PM
    1 Blu ray et pis c'est tout il a dit le monsieur. Bon bah Square Enix quoi, on va pas faire comme si c'était surprenant
    khazawi posted the 09/10/2026 at 07:45 PM
    Il fera encore moins de ventes que les 2 autres parties malgré le multiplateforme day one car la plupart des gens s'en foutent royalement de cette licence en dehors des fan historiques
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