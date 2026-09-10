Le Nintendo Direct spécial Zelda a attiré 2,1 millions de spectateurs. C'est plus important que l'ouverture de Gamescom, et plus du double du dernier State of Play de PlayStation. C'est confortablement le deuxième jeu le plus discuté de l'année, derrière GTAVI.
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games/zgbs/videogames
Ce sont les thèmes iconiques de la saga... Ralenti 100x... Joué à l'envers... Au triangle et à la flûte traversière
Donc ils ont fait une formule "jamais bloqué, et tu récupères jamais rien d'important", pour ces gens là.
Je les vois mal revenir en arrière, pour faire plaisir à la niche de joueurs que nous sommes (ceux qui persévèrent donc).
Peut-être en faisant un mode "super casual", avec indices sur l'écran au bout de 2min pour les énigmes, et un "guide" qui te rappelle où aller quand tu te perds (comme sur MP4, donc).
A mon avis, on aura juste droit à se retaper les anciens jeux, embellis/défigurés comme Link's Awakening ou ici, et les nouveaux Zelda resteront sur la formule grand public, qu'ils ont d'ailleurs décliné un peu partout (Mario Odyssey / DK Bananza)
Le seul jeu exclusif Switch 2 a ma connaissance qui s'approche de cette excellence c'est DK Bananza, du coup oui d'une certaine manière, on attend.
Et OOT est un jeu d'excellence, un jeu qui a marqué des générations (et une licence culte plus generalement) donc bon... t'es gentil et tu ravales tes sarcasmes.
Je n'ai même pas envie d'en rire tant je me suis senti trahi par ce jeu de merde.
S'adapter aux idiots et à ceux qui abandonnent à la moindre difficulté, était la pire chose à faire.
Qu'est ce qu'on était bien quand les jeux vidéos n'était qu'un loisir de "nerds" qui n'intéressait ni les yes-lifes ni les bonnes femmes...
Finalement meme avec les Zelda anciennes formules, ce qui a permit de maintenir le cap un certain temps, c'etait grace aux grosses evolutions graphiques: 2D puis 3D (OOT, MM et son scenario ovni) puis de la variete dans la 3D (TWW) apres, on a commence a dire que ca tournait un peu en rond.