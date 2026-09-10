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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Nintendo Direct] Switch 2 : Zelda : Ocarina of Time Remake affole les compteurs!


Le Nintendo Direct spécial Zelda a attiré 2,1 millions de spectateurs. C'est plus important que l'ouverture de Gamescom, et plus du double du dernier State of Play de PlayStation. C'est confortablement le deuxième jeu le plus discuté de l'année, derrière GTAVI.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1wcj0t9/the_zelda_nintendo_direct_attracted_21_million/
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    Who likes this ?
    aeris201, gaymer40, kujiraldine
    posted the 09/10/2026 at 06:11 PM by link49
    comments (24)
    aeris201 posted the 09/10/2026 at 06:12 PM
    Tout se déroule comme prévu
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 06:16 PM
    Espérons que son succès motivera Nintendo à refaire de vrais Zelda.
    ducknsexe posted the 09/10/2026 at 06:16 PM
    Tiens y a pas de trehousse sur Zelda ?
    legend83 posted the 09/10/2026 at 06:17 PM
    Mon espoir pour le prochain episode, un mix de la vieille et nouvelle formule de Zelda. Un open world, mais de vrais donjons bien complexes.
    judebox posted the 09/10/2026 at 06:18 PM
    ducknsexe Non et c'est bien dommage ! Ils l'ont fait pour Fire Emblem et Switch/Wii Sports...
    link49 posted the 09/10/2026 at 06:18 PM
    legend83 Perso, j'adorerais un RPG Zelda au tour par tour.
    kinectical posted the 09/10/2026 at 06:19 PM
    Novembre va être fou ce jeu qui sors en début du mois pour me faire patienter jusqu’au GTA6
    judebox posted the 09/10/2026 at 06:19 PM
    Ce qui me fait vraiment plaisir avec ce remake c'est le "retour" de vrais donjons et de vraies musiques ! Ce qui manquait pour moi à BOTW/TOTK
    aeris201 posted the 09/10/2026 at 06:19 PM
    Zelda est #1 des ventes sur amazon

    https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games/zgbs/videogames

    ducknsexe posted the 09/10/2026 at 06:20 PM
    judebox
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 06:21 PM
    legend83 et une OST une vraie, avec des thèmes épiques qui tournent en boucle avec quelques variations, pas 3 notes de pianos toutes nases toutes les demi-heures
    taiko posted the 09/10/2026 at 06:36 PM
    C'est quoi wearelua?
    z0dd posted the 09/10/2026 at 06:42 PM
    Ressortir un papy de 27 ans pour enfin avoir un bon jeu sur switch
    oreillesal posted the 09/10/2026 at 06:42 PM
    micheljackson t'as rien compris à la poésie de BotW.
    Ce sont les thèmes iconiques de la saga... Ralenti 100x... Joué à l'envers... Au triangle et à la flûte traversière
    mercure7 posted the 09/10/2026 at 06:55 PM
    legend83 Ca semble compliqué, ils avaient fait la formulé BotW justement car ils avaient remarqué que les gens lâchaient le jeu quand ils étaient bloqués.

    Donc ils ont fait une formule "jamais bloqué, et tu récupères jamais rien d'important", pour ces gens là.

    Je les vois mal revenir en arrière, pour faire plaisir à la niche de joueurs que nous sommes (ceux qui persévèrent donc).

    Peut-être en faisant un mode "super casual", avec indices sur l'écran au bout de 2min pour les énigmes, et un "guide" qui te rappelle où aller quand tu te perds (comme sur MP4, donc).

    A mon avis, on aura juste droit à se retaper les anciens jeux, embellis/défigurés comme Link's Awakening ou ici, et les nouveaux Zelda resteront sur la formule grand public, qu'ils ont d'ailleurs décliné un peu partout (Mario Odyssey / DK Bananza)
    gaeon posted the 09/10/2026 at 06:55 PM
    z0dd la Switch 2 a déjà des tas de bons jeux, c'est pas le problème, c'est que les joueurs aimeraient un jeu d'excellence et ils sont de plus en plus exigeant et de moins en moins impressionables.

    Le seul jeu exclusif Switch 2 a ma connaissance qui s'approche de cette excellence c'est DK Bananza, du coup oui d'une certaine manière, on attend.

    Et OOT est un jeu d'excellence, un jeu qui a marqué des générations (et une licence culte plus generalement) donc bon... t'es gentil et tu ravales tes sarcasmes.
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 06:55 PM
    oreillesal
    Je n'ai même pas envie d'en rire tant je me suis senti trahi par ce jeu de merde.
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 07:04 PM
    mercure7 "Ca semble compliqué, ils avaient fait la formulé BotW justement car ils avaient remarqué que les gens lâchaient le jeu quand ils étaient bloqués."

    S'adapter aux idiots et à ceux qui abandonnent à la moindre difficulté, était la pire chose à faire.
    Qu'est ce qu'on était bien quand les jeux vidéos n'était qu'un loisir de "nerds" qui n'intéressait ni les yes-lifes ni les bonnes femmes...
    mercure7 posted the 09/10/2026 at 07:13 PM
    micheljackson
    legend83 posted the 09/10/2026 at 07:29 PM
    micheljackson Le publique s'est etendu et le niveau a baisse, c'est pas une question de personnalite ou de genre. J'aurais presque envie de voir si c'est correle a l'effondrement du niveau observe dans l'education.
    legend83 posted the 09/10/2026 at 07:36 PM
    mercure7 Cela ne pourra pas durer non plus dans ce cas. Botw etait un raffraichissement plus que bienvenue car on voyait que la formule precedente tournait en rond, mais des Totk on se rend finalement compte que ca bouclait pas mal.

    Finalement meme avec les Zelda anciennes formules, ce qui a permit de maintenir le cap un certain temps, c'etait grace aux grosses evolutions graphiques: 2D puis 3D (OOT, MM et son scenario ovni) puis de la variete dans la 3D (TWW) apres, on a commence a dire que ca tournait un peu en rond.
    wazaaabi posted the 09/10/2026 at 07:42 PM
    C’est normal ça touche tellement de monde ce jeu , les vieux comme moi qui avaient ce jeu à l’époque . Les un peu moins vieux qui ont toujours entendu parler de ce jeu et ce qui de toute manière connaissent Zelda .
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 07:46 PM
    legend83 Si ça concernait le score PISA de la planète entière j'aurais dit oui, mais cet effondrement ne concerne que la France, accueillir le surplus démographique d’un continent dont le QI médian est de 75 a fini par se faire ressentir.
    legend83 posted the 09/10/2026 at 07:49 PM
    micheljackson T'inquietes pas, la connerie est universelle et l'effondrement des scores a lieu partout, pas uniquement en France.
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