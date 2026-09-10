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Switch 2 : "Mais c'est quoi ce jeu d'merde là ?"
Jeux Video


Bah ce jeu d'merde a fait plus de 100.000 ventes sur l'eShop depuis sa sortie hier.
Voilà.
https://pbs.twimg.com/media/HR3hSIraEAAWeab.jpg?name=orig


Pour info, il doit actuellement s'approcher des 25 millions de ventes sur PC et pourrait donc être le deuxième plus gros succès de l'année après GTA 6.



(après il coûte 5€ hein )
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    aeris201, burningcrimson, kisukesan, link49
    posted the 09/10/2026 at 05:46 PM by shanks
    comments (25)
    negan posted the 09/10/2026 at 05:48 PM
    Ça a l'air moins assisté que Wolverine cela dit
    yanssou posted the 09/10/2026 at 05:48 PM
    C'est plutôt le jeu de pouce du nintendo direct de juin.
    burningcrimson posted the 09/10/2026 at 05:48 PM
    Le jeu est super populaire au japon et m'a l'air plutôt fun aussi
    ducknsexe posted the 09/10/2026 at 05:48 PM
    Le mec devenu multimillionnaire en développant un jeu de merde . félicitations a lui
    ziggourat posted the 09/10/2026 at 05:49 PM
    Un test de prévu ?
    edgar posted the 09/10/2026 at 05:51 PM
    negan Décidément t’en rates pas une pour enfoncer le clou toi !
    metroidvania posted the 09/10/2026 at 05:52 PM
    Cache Cache en jeu. Excellent.
    thauvinho posted the 09/10/2026 at 05:52 PM
    negan
    ryadr posted the 09/10/2026 at 06:02 PM
    Je l'ai acheté et en fait c'est merdique. On ne comprend rien et mes potes en soirée vont lâcher direct. Grosse déception.
    jeanouillz posted the 09/10/2026 at 06:04 PM
    Je le pensais passé de mode depuis quelques remps... bon
    natedrake posted the 09/10/2026 at 06:04 PM
    ryadr Pas étonnant en fait, y'a juste à regarder la vidéo pour s'en rendre compte.
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 06:05 PM
    Un pote avait voulu me le faire acheter sur PC : "non merci"
    cyr posted the 09/10/2026 at 06:08 PM
    Je trouve marrant, mais je me vois pas y jouer pendant des heures.

    Je sais pas le prix mais pas le temps.
    aeris201 posted the 09/10/2026 at 06:09 PM
    J'etais pas au courant de l'existence de ce jeu jusqu'a hier.

    Je suis pas un utilisateur de Tik Tok ca doit etre pour ca
    ioda posted the 09/10/2026 at 06:09 PM
    Le Demat c'est de la merde (sauf sur Switch )
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 06:14 PM
    cyr
    Il faut sûrement y jouer en vocal avec des potes pour que ce soit drôle,
    seul contre des inconnus ça doit vite être nase.
    zekk posted the 09/10/2026 at 06:15 PM
    negan
    kidicarus posted the 09/10/2026 at 06:23 PM
    Un jeu populaire qu'on ne regarde pas mais qui fonctionne
    ratchet posted the 09/10/2026 at 06:24 PM
    Une bonne partie des streameurs sont dessus depuis quelques temps et niveau planque il y a des pépites!
    ducknsexe posted the 09/10/2026 at 06:24 PM
    Plus fort que Picross ?
    jackfrost posted the 09/10/2026 at 06:32 PM
    ioda C'est un jeu purement multi joueurs
    aozora78 posted the 09/10/2026 at 06:47 PM
    Le jeu en question a fait un mega buzz sur les réseaux sociaux à sa sortit sur steam, il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. C'est un jeu multi très fun avec ses potes.
    keiku posted the 09/10/2026 at 07:01 PM
    on a donc trouver le concurrent direct a gta...

    Ses graphisme photoréaliste...
    Sa technique incroyable...

    c'est ce que le publique (grand ou non) veut... ou pas en fait...
    akinen posted the 09/10/2026 at 07:20 PM
    Ça fait parti des raisons qui ont poussées sony à chercher la perle rare. Des jeux multi qui font le buzz et génèrent un max de pognon.

    Pour moi c’est ça la déchéance jv.
    pimoody posted the 09/10/2026 at 07:27 PM
    Déjà sortie sur pc depuis un moment c’est très fun et les enfants adorent. Donc pas étonné que ça cartonne sur switch.
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