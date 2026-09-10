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Bah ce jeu d'merde a fait plus de 100.000 ventes sur l'eShop depuis sa sortie hier.Voilà.Pour info, il doit actuellement s'approcher des 25 millions de ventes sur PC et pourrait donc être le deuxième plus gros succès de l'année après GTA 6.(après il coûte 5€ hein