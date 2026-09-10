Jeux Video
Bah ce jeu d'merde a fait plus de 100.000 ventes sur l'eShop depuis sa sortie hier.
Voilà.
https://pbs.twimg.com/media/HR3hSIraEAAWeab.jpg?name=orig
Pour info, il doit actuellement s'approcher des 25 millions de ventes sur PC et pourrait donc être le deuxième plus gros succès de l'année après GTA 6.
(après il coûte 5€ hein
)
tags :
posted the 09/10/2026 at 05:46 PM by shanks
Je sais pas le prix mais pas le temps.
Je suis pas un utilisateur de Tik Tok ca doit etre pour ca
Il faut sûrement y jouer en vocal avec des potes pour que ce soit drôle,
seul contre des inconnus ça doit vite être nase.
Ses graphisme photoréaliste...
Sa technique incroyable...
c'est ce que le publique (grand ou non) veut... ou pas en fait...
Pour moi c’est ça la déchéance jv.