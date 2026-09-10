Gley Lancer: Overdrive est une refonte complète du classique japonais *Advanced Busterhawk Gley Lancer*, sorti sur Mega Drive en 1992. Ce nouveau titre allie l'esprit de l'original à des graphismes en pixel art et des musiques entièrement inédits, tout en proposant des mécaniques de jeu améliorées, un mode multijoueur enrichi ainsi qu'une multitude de nouveaux modes et fonctionnalités.- Réinterprétation pour Neo Geo – Une refonte totale d'Advanced Busterhawk Gley Lancer, développée nativement pour les systèmes Neo Geo AES et MVS.- 11 niveaux revisités – Des niveaux entièrement redessinés avec de nouveaux graphismes en pixel art, des musiques inédites, des environnements dynamiques et des séquences spectaculaires.- Overdrive – Une nouvelle mécanique offensive et défensive au cœur du système de score basé sur le rapport risque/récompense.- Movers et Gunners – Personnalisez votre vaisseau grâce à divers types d'armes et de comportements.- Nouveaux modes – Score Attack, Boss Rush, Speedrunner, 1CC, Gunner Mode, Core Pickup Run et bien plus encore, sans oublier le mode « Bullet Hell » sur les plateformes modernes.- Améliorations modernes – Format 16:9, affichage 4:3 (style Neo Geo) en option, filtres CRT, retour haptique, visée à la souris et prise en charge du Steam Deck.