Gley Lancer: Overdrive est une refonte complète du classique japonais *Advanced Busterhawk Gley Lancer*, sorti sur Mega Drive en 1992. Ce nouveau titre allie l'esprit de l'original à des graphismes en pixel art et des musiques entièrement inédits, tout en proposant des mécaniques de jeu améliorées, un mode multijoueur enrichi ainsi qu'une multitude de nouveaux modes et fonctionnalités.
Caractéristiques principales
- Réinterprétation pour Neo Geo – Une refonte totale d'Advanced Busterhawk Gley Lancer, développée nativement pour les systèmes Neo Geo AES et MVS.
- 11 niveaux revisités – Des niveaux entièrement redessinés avec de nouveaux graphismes en pixel art, des musiques inédites, des environnements dynamiques et des séquences spectaculaires.
- Overdrive – Une nouvelle mécanique offensive et défensive au cœur du système de score basé sur le rapport risque/récompense.
- Movers et Gunners – Personnalisez votre vaisseau grâce à divers types d'armes et de comportements.
- Nouveaux modes – Score Attack, Boss Rush, Speedrunner, 1CC, Gunner Mode, Core Pickup Run et bien plus encore, sans oublier le mode « Bullet Hell » sur les plateformes modernes.
- Améliorations modernes – Format 16:9, affichage 4:3 (style Neo Geo) en option, filtres CRT, retour haptique, visée à la souris et prise en charge du Steam Deck.