accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
0
Like
Likers
Who likes this ?
jasonduval
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
8
visites since opening :
24067
jasonduval
> blog
Wolverine, ca pique! (Meta)
"CHEH"
Encore une belle journée pour sony
Triste pour insomniac qui sont des monstres et qui ont carry playstation pendant une longue période, mais les laisser s'enliser dans du marvel....
tags :
2
Likes
Who likes this ?
walterwhite
,
malroth
posted the 09/10/2026 at 03:13 PM by
jasonduval
comments (
119
)
wolverine
posted
the 09/10/2026 at 03:17 PM
supasaiyajin
posted
the 09/10/2026 at 03:18 PM
Il y en a ils ont pas été invités en californie visiblement.
walterwhite
posted
the 09/10/2026 at 03:19 PM
Faut retirer 5 points pour les invitations à L.A et "parceque c'est SONY" et on arrive à la bonne moyenne arithmétique.
Tous les voyants été au rouge depuis son annonce.
jasonduval
posted
the 09/10/2026 at 03:19 PM
Cest descendu mdr
zephon
posted
the 09/10/2026 at 03:19 PM
en même temps il a l'ai super degeulasse
malroth
posted
the 09/10/2026 at 03:20 PM
et dites vous que des jeux comme ça vous aller les payer 80€ sur le store minimum plus tard sans aucune possibilité de revendre
MAIS
avec la possibilité que vous le perdiez pour toujours en cas de ban, hack votre compte...
For The Payers
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 03:22 PM
(Je le ferai quand même
)
riddler
posted
the 09/10/2026 at 03:22 PM
Faut les fermer
jasonduval
posted
the 09/10/2026 at 03:23 PM
guiguif
en occasion j'espère
aozora78
posted
the 09/10/2026 at 03:23 PM
Insomniac Games sont mid niveau narration et niveau gameplay, pareil niveau graphismes quand ça se dirige vers le réalisme.
Bien fait. Je rappel qu'ils ont annoncé ce putain de jeu il y a 5 ans.
altendorf
posted
the 09/10/2026 at 03:24 PM
Hermen t'en penses quoi de cet enchaînement ? Ah bah oui rien, le mec est encore en train de voyager sans pression
negan
posted
the 09/10/2026 at 03:24 PM
J'ai dit depuis le début que l'opus 360/PS3 n'avait rien à lui envier, on m'a pris pour un fou
Pour comparer l'opus 360/PS3 c'est 75 Metacritic, et comme le dit Walter White dans les tests, il y a les mecs généreux car ils ont été rincés en cadeaux.de la part de PlayStation, la vraie note est plus basse
jenicris
posted
the 09/10/2026 at 03:25 PM
Ouais ça sens le sapin. Je voulais le prendre mais au final ça sera sans moi
yanssou
posted
the 09/10/2026 at 03:26 PM
Un bon 78 comme la tête de constipé de Logan dans le jeu
keiku
posted
the 09/10/2026 at 03:26 PM
et les commentaire des test sont donc conforme a ce que le jeu laissait paraitre dans ses trailer (et donc les critique des gens qui n'avait pas encore toucher au jeu, comme quoi)
tokito
posted
the 09/10/2026 at 03:26 PM
Une bonne chiasse et encore les testeurs bien rincés par Sony (voyage de luxe) ont surnoté cet étron.
Merci Sony de détruire ses studios
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 03:27 PM
jasonduval
Nop day one, l'une des dernieres exclues physiques chez Sony, j'en profite
malroth
posted
the 09/10/2026 at 03:27 PM
Les gars, même Chieze est pas emballé, c'est DIRE
rogeraf
posted
the 09/10/2026 at 03:28 PM
Oh oui il se trouvera a 15 balles en promo dans 3 mois
natedrake
posted
the 09/10/2026 at 03:29 PM
Ted Price a quitté la boîte, et voilà ce que ça donne.
romgamer6859
posted
the 09/10/2026 at 03:29 PM
"structure en couloirs et vagues d'ennemis"
"combat répétitif"
je le sentais :/
junaldinho
posted
the 09/10/2026 at 03:29 PM
En même temps il a l'air tellement lassant rien que dans les vidéos. Dommage car avec cette licence et Insomniac je m'attendais à bien mieux lors de son annonce.
nobleswan
posted
the 09/10/2026 at 03:30 PM
Ça avait l'air aseptisé et moyen en meme temps au même titre que les films Marvel de manière général.
Il serait temps de laisser Insomniac loin des projets Marvel et de les laisser faire quelque chose à eux car ça reste un putain de studios.
oreillesal
posted
the 09/10/2026 at 03:30 PM
Les bides s'enchaînent et se ressemblent
malroth
posted
the 09/10/2026 at 03:31 PM
rogeraf
par contre c'est fini ça chez Sony apres 2028, ta bouse de Wolverine restera à 80€ sur le store car t'aura pas le choix ^^
nigel
posted
the 09/10/2026 at 03:31 PM
Mais mdr ça va bien chez Sony
jasonduval
posted
the 09/10/2026 at 03:31 PM
guiguif
faut pas leurs donner de fric justement sur leurs exclus,ton jeu 3 jours après la sortie tu la a easy cash ou le bon coin!
shinz0
posted
the 09/10/2026 at 03:32 PM
"Sweet Baby / 100"
Aïe
icebergbrulant
posted
the 09/10/2026 at 03:33 PM
Bon après, faut relativiser, ce n’est pas une si mauvaise note
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 03:34 PM
jasonduval
Flemme d'attendre pour gagner 10 balles
jasonduval
posted
the 09/10/2026 at 03:36 PM
guiguif
c pas pour gagner 10 balles mec c pour pas que l'oseille revienne dans les poches de sony
gasmok2
posted
the 09/10/2026 at 03:37 PM
Ouch ça fait mal ça....
ce sera d'occaz dans quelques temps
zboubi480
posted
the 09/10/2026 at 03:37 PM
Et il y en 1 qui sont étonnés ? C'était écrit depuis les premiers trailers....et encore, la note est haute car pas mal de 100 sur metacritic (des tests sponsorisés par Playstation, comme dautres tests sponsoriséspar Nintendo ou XBOX hein !!!!!). Sa vraie note se situe plus aux environs de 65
jasonduval
posted
the 09/10/2026 at 03:37 PM
icebergbrulant
les standards exclusivité sony triple a cest minimum 10 points de plus logiquement
abookhouseboy
posted
the 09/10/2026 at 03:40 PM
Bordel, même les médias qui ont pourtant "Sony" tatoué sur le derche n'ont pas mis des 9,5/10 !
La chute de hype de cette marque est hallucinante.
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 03:41 PM
jasonduval
Justement, faut qu'ils voient que les joueurs soutiennent le physique et qu'ils font de la merde.
Acheter en occaz, c'est le pire CSC possible.
grundbeld
posted
the 09/10/2026 at 03:41 PM
Je m’attendais à pire. Mais je ne suis pas surpris de la note. Les gens avaient décidé de lancer une vague de haine et ensuite la presse a suivi de manière modérée. Le jeu va tout de même fonctionner auprès du grand public je pense. Mais c’est un exemple de plus (après the Order ou encore Days Gone) que quand la masse a décidé de haïr, elle le fait avec passion. Et comme beaucoup de « gamers » sont des suiveurs qui s’arrêtent uniquement aux notes…
Après attention, Insomniac n’est pas parfait. Depuis quelques années leur obédience à la culture woke fait du mal à leurs productions. Leurs chara designs sont une parfaite illustration de ce qu’on appelle le « culte de la laideur » des progressistes anglo-saxons. Et les couillonnades style « Team-X » au lieu de X-Men c’est juste risible. Mais malgré cela je suis certain que leur jeu c’est un très bon titre d’action qui s’apprécie en mode détente. Tous les jeux n’ont pas besoin d’être des BTA hardcore ou des OW de 180h… ????♂️
Le seul point positif c’est que Sony continue de ramasser dans sa tronche. Et ils le méritent. Mais je peux pas m’empêcher de penser que Wolverine a « servi d’exemple ».
icebergbrulant
posted
the 09/10/2026 at 03:41 PM
jasonduval
C’est vrai, faut croire que Wolverine n’a pas le charisme de Spider-Man
fan2jeux
posted
the 09/10/2026 at 03:42 PM
Le futur communiqué de sony
"c'est après mûrs réflexions que nous avons décidé de fermer insomniac game.
Nous respectons les équipes qui ont fait de bons jeux au sein des playstation studio mais compte tenu des envies de nos chers joueurs, nous avons décider de nous en séparer. C'est quelques chose de dur pour nous.
Nous aimons les jeux insomniac game et les jeux vidéo, nous souhaitons bon courage à cette équipe"
jasonduval
posted
the 09/10/2026 at 03:44 PM
guiguif
non le csc de continuer a leurs donner de l'argent mdr cest sur leurs exclus que faut taper et le psn plus mais bon
cyr
posted
the 09/10/2026 at 03:44 PM
Au vu des vidéos c'était clairement pas le goty.
Et même la je trouve la note assez haute.
rogeraf
posted
the 09/10/2026 at 03:44 PM
malroth
oui sûrement ! A 80 balles y aura peu etre Wolverine 2 dedans (avec le 1) que j'attends maintenant impatiemment !
tokito
posted
the 09/10/2026 at 03:44 PM
Même Julien Chièze parle d'un jeu ultra assisté (impossible à désactiver) ne laissant aucune découverte au joueur
https://youtu.be/sZjOb5MoKuE?si=aRxby2NbIj_GhS20
wickette
posted
the 09/10/2026 at 03:44 PM
Pas pour moi, je pense quand même qu'il plaira aux gens concernés
C'est juste comparé à Spiderman 2 tout me semble une regression, hormis son prix de vente
guiguif
Les messages de soutiens aux physique Sony s'en tamponne bien comme il faut. S'ils réagissaient aux signaux qu'ils font de la m#rde on ne serait pas là de base..
keiku
posted
the 09/10/2026 at 03:45 PM
grundbeld
Je m’attendais à pire
on parle d'un AAA, en dessous de 90 c'est une mauvaise note sur métacritique... 77 c'est en vrai 64 pour du AAA
cyr
posted
the 09/10/2026 at 03:47 PM
te.
icebergbrulant
c'est même pas une question de charisme, juste le jeux en lui même et l'extrême répétition ainsi que wolverine est pratiquement invulnérable......
adamjensen
posted
the 09/10/2026 at 03:47 PM
C'est même encore beaucoup trop.
edgar
posted
the 09/10/2026 at 03:47 PM
L’image de marque de Sony a pris un violent coup dans la gueule depuis quelques temps, cette génération PS5 aura vraiment été catastrophique pour eux, alors qu’ils avaient maîtrisé d’une main de maître et fait un sans-faute la géne PS4 de À à Z.
Mais bon Dieu qu’est-ce qui s’est passé depuis ?
Ah oui je me souviens, un certain « Concord » a pointé le bout de son nez et … plouf tout s’est effondré avec lui !
Et depuis ils ne se sont jamais remis de cet accident industriel, au contraire ils n’ont fait que enchaîner les mauvaises décisions.
Comme quoi jamais rien n’est acquis de façon définitive et durable dans cette industrie, t’as beau être là depuis l’antiquité avec tous les succès qu’on connaît, il suffit d’un faux pas et c’est déjà limite la pierre tombale.
ducknsexe
posted
the 09/10/2026 at 03:48 PM
Cette etron fumant
tokito
posted
the 09/10/2026 at 03:48 PM
Faut vraiment être maso pour s'infliger cette purge, même
IGN fracasse cette abomination
.
6/10
https://www.ign.com/articles/marvels-wolverine-review
cyr
posted
the 09/10/2026 at 03:48 PM
La prochaine fois faite un jeux sur thoracique, iron man, captain marvel , ou que sais je. Les possibilités seront décuplé.
gamjys
posted
the 09/10/2026 at 03:49 PM
J'attends d'avoir le jeu en main avant de me faire un vrai avis.
cyr
posted
the 09/10/2026 at 03:50 PM
La prochaine fois faite un jeux sur thor, iron man, captain marvel , ou que sais je. Les possibilités seront décuplé.
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 03:50 PM
ducknsexe
Un étron fumant a 77 ? Dose mon canard
ducknsexe
posted
the 09/10/2026 at 03:50 PM
O noble étron fumant,
Tronant fièrement dans la cuvette,
Ton parfum, puissant et enivrant,
Annonce au monde ta conquête.
Ô sombre boudin solitaire, lalalalalala
ducknsexe
posted
the 09/10/2026 at 03:52 PM
guiguif
vu comme ont a descendu des jeux Switch 2 pour moins que ça
Donc je peux conclure que ce wolverine est bien puant .
icebergbrulant
posted
the 09/10/2026 at 03:54 PM
cyr
Je note
De toute façon, je ne le sentais pas trop le jeu pour la simple raison que ce n’est pas un Open-World, à l’instar d’un Spider-Man
Donc on se retrouve dans un jeu couloir assisté il semblerait
Bref, je vais vite le faire et le revendre, comme
Guiguif
Heureusement qu’on n’est pas en 2028 ! Sinon, ça aurait été 79,99 euros en démat ou 79,99 euros de perte
avec douleur au cucul
cyr
posted
the 09/10/2026 at 03:54 PM
gamjys
si tu aime te faire du mal. Pourquoi pas.
ratchet
posted
the 09/10/2026 at 03:54 PM
77 c’est donc nul pour vous ? Rofl.
guiguif
posted
the 09/10/2026 at 03:55 PM
ducknsexe
Normal, sur Switch 2 c'etait bel et bien des étrons
romgamer6859
posted
the 09/10/2026 at 03:57 PM
cyr
faudrait surtout que insomniac fasse autre chose
gamjys
posted
the 09/10/2026 at 03:58 PM
cyr
C'est n'importe quoi, tu préfères te baser sur l'avis des autres pour te faire une opinion, c'est du délire. Je ne juge jamais un truc sans avoir testé par moi-même. À la rigueur, s'il se tapait des notes catastrophiques, je dirais "ok", mais là faut pas déconner non plus.
raioh
posted
the 09/10/2026 at 03:59 PM
Guiguif
faut qu'ils voient que les joueurs soutiennent le physique
*main sur l'épaule*
Ça suffit
Guiguif
, dépose les armes. C'est terminé.
burningcrimson
posted
the 09/10/2026 at 03:59 PM
Lol c'était prévisible
skuldleif
posted
the 09/10/2026 at 04:00 PM
tenleve le bad buzz généralisé sur le physique la presse n'aurait jamais osé
quand tu vends tes jeux 80€ achat unitaire only + demat + duree de vie pas incroyable tu dois faire mieux que 77 meta
dalbog
posted
the 09/10/2026 at 04:01 PM
romgamer6859
Depuis quand c'est nul les jeux d'action linéaires ?
Beaucoup aiment se défouler sur les BTA, d'arènes en arènes.
Wolverine va faire plaisir à ceux qui veulent défoncer des mobs et suivre un spectacle.
Y'en a marre des open world ou des Souls like.
ratchet
posted
the 09/10/2026 at 04:03 PM
Pourquoi venir sur « Game »Kyo vous n’aimez pas le jeux-video ?
raioh
posted
the 09/10/2026 at 04:03 PM
Grundbeld
: Mouais, je suis tellement client pour Wolverine et pourtant j'ai AUCUNE envie de l'acheter day one. C'est clairement pas les gens qui vont réussir à m'influencer
Le jeu suinte la médiocrité et le déjà vu, on sent qu'il n'y a aucune aura qui se dégage de ce jeu. J'ai pas lu les leaks, mais apparemment, même le scénario est cata
raioh
posted
the 09/10/2026 at 04:06 PM
Ratchet
: Parce que nous ne sommes pas tous comme toi à tout bouffer et trouver ça incroyable à partir du moment où c'est une licence populaire
ratchet
posted
the 09/10/2026 at 04:07 PM
raioh
mais depuis quand 77 c’est mauvais en faite ?
aeris201
posted
the 09/10/2026 at 04:07 PM
Tout ça pour ça
djfab
posted
the 09/10/2026 at 04:08 PM
La même note que Crimson Desert !
Le jeu risque donc d'être très bon !!
negan
posted
the 09/10/2026 at 04:08 PM
ratchet
ratchet publié le 10/09/2026 à 18:03
Pourquoi venir sur « Game »Kyo vous n’aimez pas le jeux-video ?
C'est pas la première fois qu'il y a un article du genre et t'a jamais rien dit.
Faut pas faire dans l’hypocrisie a venir faire le moralisateur car c'est Playstation et Marvel t'es 2 plus grosses passion hein.
korou
posted
the 09/10/2026 at 04:10 PM
Qu’ils arrêtent avec Marvel sérieux. Même gratos j’ai pas envie d’y toucher à leur jeu. J’attends un nouveau Ratchet.
ratchet
posted
the 09/10/2026 at 04:11 PM
negan
ok.
Il y a bien qu’ici qu’on 78/100 = étron.
Changer rien les « passionnés »
J’aimerais tellement qu’on retourne à l’époque du Covid quand ça chouinais car il n’y avait quasiment aucune sortie, ça vous ferais tellement les fesses.
C’est une période incroyable en terme de sortie de JV mais non ça braille pour du 78/100, hallucinant.
fritesmayo76
posted
the 09/10/2026 at 04:11 PM
tokito
"Même Julien Chièze parle d'un jeu ultra assisté (impossible à désactiver) ne laissant aucune découverte au joueur
https://youtu.be/sZjOb5MoKuE?si=aRxby2NbIj_GhS20
"
Ca permettra à certains journalistes comme celui qui a pas passé le tuto de Cuphead de le finir.
romgamer6859
posted
the 09/10/2026 at 04:12 PM
dalbog
libre à chacun d'aimer je critique pas ça, mais on sent que c'est un jeu pop corn pour les plus jeunes et quand tu l'as fini, tu ne le relances plus jamais
C'est générique, sans prise de risque, alors voila pourquoi j'ai insisté sur la structure du jeu, ça amplifie les autres défauts pour moi, t'es à des années lumières de vrais BTA
d3athegg
posted
the 09/10/2026 at 04:12 PM
Ce qui est formidable avec les notes, c'est le cortège de mauvaise foi des gens :
Si c'est un jeu que j'ai envie (pour X ou Y raisons) qu'il soit bon : "77 ca va c'est un bon score" "Non mais les notes ca veut rien dire" "non mais c'est subjectif tu sais" "non mais un jeu n'est pas fait pour plaire à tout le monde"
Si c'est un jeu que j'ai pas envie (pour X ou Y raisons) qu'il soit bon : "77 c'est mid et j'ai pas le temps pour le mid" "les notes sont un bon indicateur" "Non mais des fois, l'opinion publique a raison"
Et évidemment : personne n'a encore joué au jeu pour l'ouvrir et personne ne fera preuve de nuance.
jaysennnin
posted
the 09/10/2026 at 04:12 PM
le début de la fin ?
d3athegg
posted
the 09/10/2026 at 04:13 PM
ratchet
Surtout que vu qu'il est fan de xbox, il a l'habitude des jeux à moins de 80% de metacritic. Et là a l'inverse, y sort sa plus belle langue de bois.
ratchet
posted
the 09/10/2026 at 04:16 PM
d3athegg
quand il y en a, c’est sur.
Non en vrai sans troll, ça fais de la peine de voir ça. Des gens aussi peu passionné par le jeu en lui-même. L’impression d’être sur le forum cinéma des sans âmes de JV.COM c’est dingue de critiquer pour rien mon dieu.
C’est sur qu’entre un jeu avec 78/100 et ne rien sortir le mieux c’est la 2eme option hein ?
Maintenant j’oubliais. Si c’est pas « banger » c’est directement considérer comme de la merde. Que ce soit dans n’importe quel domaine. Triste monde.
romgamer6859
posted
the 09/10/2026 at 04:18 PM
d3athegg
tu crois qu’on a besoin de jouer au jeu pour voir ce qu’on voit déjà avec nos yeux ? On va claquer 60 euros pour confirmer ce qu’on sait déjà ?
Tu crois qu’on a l’argent et l’envie de jouer à des jeux juste moyens ? Alors qu’on a déjà joué à des centaines de jeux. On sait ce qui ne va pas rien qu’en lisant les tests ou en voyant les gameplay.
Faut vraiment être facilement impressionnable pour tomber dans le panneau ou alors tu dis que tu aimes faire un jeu pop corn que tu finiras une fois et que tu auras oublié le lendemain.
raioh
posted
the 09/10/2026 at 04:18 PM
Ratchet
: À l'heure actuelle où ça surnote constamment les grosses sorties, ça en dit long sur la qualité du jeu et ça veut dire qu'il est encore plus médiocre que ce qu'on pensait vu qu'ils n'osent même pas lui mettre des grosses notes pour ne pas se décrédibiliser
Ça en fera pas un mauvais jeu, mais un jeu très moyen et oubliable, très certainement.
shambala93
posted
the 09/10/2026 at 04:19 PM
15/20 c’est quand même pas mal mais bon, c’est l’école des fans partout. Disons que ça vaut 13 et c’est déjà pas trop mal.
osiris67
posted
the 09/10/2026 at 04:19 PM
Le vrai insomniac game aurait signé une master classe qui aurait mis tout le monde d’accord, malheureusement ce produit woke merite son triste sors.
zekk
posted
the 09/10/2026 at 04:19 PM
Belle année pour Sony
akinen
posted
the 09/10/2026 at 04:20 PM
Il commence pas très haut. Ça baisse souvent apres
churos45
posted
the 09/10/2026 at 04:20 PM
Pas un étron mais pas de quoi modifier la priorité sur ma wishlist
shambala93
posted
the 09/10/2026 at 04:21 PM
cyr
Y’a un jeu Iron man qui devrait arriver !
skuldleif
posted
the 09/10/2026 at 04:21 PM
romgamer6859
et bientot ce genre de jeu c'est 80€ only sans revente possible
raioh
posted
the 09/10/2026 at 04:22 PM
Shambala93
: Et pour le coup, la vidéo qui a leak est bien plus bandante que toute ce qu'on a pu voir de ce Wolverine
zekk
posted
the 09/10/2026 at 04:23 PM
shambala93
Dans les faits, je suis d'accord avec toi, mais avoir une grosse sortie faire un tel score, ça reste pas bon pour Sony
tokito
posted
the 09/10/2026 at 04:24 PM
dalbog
: C'est très bien d'avoir un jeu linéaire si c'est bien fait mais ce n'est pas ça qui rend ce Wolverine si médiocre, fait un effort stp et lis les critiques.
fritesmayo76
: C'est un journaliste d'IGN qui galérait dans Cuphead mais oui, si même lui se plaint d'un jeu trop assisté, c'est que c'est vraiment une purge.
djfab
: Ton damage control fait peine à voir
C'est dur de se convaincre de claquer autant d'argent dans un jeu mauvais.
negan
posted
the 09/10/2026 at 04:28 PM
zekk
zekk publié le 10/09/2026 à 18:23
shambala93 Dans les faits, je suis d'accord avec toi, mais avoir une grosse sortie faire un tel score, ça reste pas bon pour Sony
Attention tout de même car il peu faire des bonnes ventes et être rentable cela dit.
pcverso
posted
the 09/10/2026 at 04:28 PM
bon je vais annulé ma preco et attendre une occasion , j'espere que sony ne va pas les virer pour le coups
guigui59
posted
the 09/10/2026 at 04:30 PM
Cheh
walterwhite
posted
the 09/10/2026 at 04:30 PM
ratchet
Fais pas semblant, vu les ambitions du studio et SONY derrière 77 c'est une note de merde surtout quand t'es habitué à sortir des jeux qui sont à 90.
djfab
Toi je sens que l'avenir de SONY risque de te laisser des traces.
jobiwan
posted
the 09/10/2026 at 04:31 PM
malroth
C'est bien pire que cela. Dés que le jeu est téléchargé, tu ne peux plus te faire rembourser.
zekk
posted
the 09/10/2026 at 04:31 PM
negan
il en fera surement, mais en terme de qualité, ça sera aucun jeux dans les nominés au GOTY, cette année et ça montre que ça va vraiment pas bien en interne, qu'il n'y a plus de boussole.
Quand tu lis que c'est méga assisté, tu sens que Sony leur à imposer de faire un jeu pour casual pour toucher un max de personnes, au détriment de la qualité
kirk
posted
the 09/10/2026 at 04:31 PM
Pas étonnant vu la gueule du truc.
supasaiyajin
posted
the 09/10/2026 at 04:32 PM
77 pour un gros jeu PlayStation c'est clairement pas bon. SpiderMan 2 c'était 90.
guyllan
posted
the 09/10/2026 at 04:34 PM
IGN 6
Gamespot 6
Eurogamer 6
Gamekult 6
Outch !
sardinecannibale
posted
the 09/10/2026 at 04:36 PM
Ohlala, quel étonnement
d3athegg
posted
the 09/10/2026 at 04:37 PM
romgamer6859
Ton seul argument pour juger un jeu c'est le prix ? Donc on t'offre le plus gros jeu de merde de tout les temps et tu dira que c'est bien parce que tu l'as gratuit ?
Comme je l'ai marqué, t'as envie de voir que le jeu est nul donc tu viens juste consulté les notes pour alimenter ton biais de confirmation et te trouver des excuses pour ne pas réfléchir et avoir de la nuance. Bref, t'es pas plus malin que les autres.
ratchet
Ha mais c'est ça hein? les gens sont incapables de relativiser et de juger correctement une oeuvre, a croire que les termes "bon mais avec des défauts" "pas le jeu du siécle mais sympa" "bon mais pas inoubiable" ou encore "pas bon mais avec quelques bonnes idées" "mauvais là dessus mais bon sur ça" sont des gros mots qu'on peut pas prononcé.
Non l'important c'est lâché son troll pour apparaître cool et subversif et se faire mousser l'ego.
apollokami
posted
the 09/10/2026 at 04:38 PM
J'ai vu des vidéos et il va pouvoir être premier dans la catégorie "on prend les joueurs pour des débiles qui ne peuvent rien faire sans guidage". Franchement hallucinant cette incompétence crasse en level design. Tout ce que je hais dans les jeux occidentaux modernes
cyr
posted
the 09/10/2026 at 04:40 PM
gamjys
les différentes video qu'il y a eu dessus m'ont clairement donner un avis que les test aujourd'hui confirme.
Après il y a des jeux qui on eu d'excellentes note auquel cas que j'e n'ai pas apprécié ou étais captiver.
Mais bon j'ai pas des euro illimité, il y a des choix a faire. Je ne prendrais pas forcément le risque de me faire avoir (sa c'etais quand j'étais plus jeune)
Maintenant je prend plus de risque.
jackfrost
posted
the 09/10/2026 at 04:40 PM
Ça sent la quiche aux fromages
sino
posted
the 09/10/2026 at 04:42 PM
Quand t'es habitué à des 90 minimum, prendre 77 avec un jeu Insomniac c'est douloureux.
cyr
posted
the 09/10/2026 at 04:42 PM
gamjys
et je précise, je suis full demat. Autrement dit la revente est impossible. Donc oui les jeux qui ne font pas l'humanité ou yi on de gros défauts j'évite car je n'aimerais pas. Et je serais condamnée a les conserver.
Être full demat ça recentre les choses.
yogfei
posted
the 09/10/2026 at 04:42 PM
rogeraf
15€ dans 3 mois tu es déconnecté de la réalité mec... Envoie moi un lien dans 3 mois
grospich
posted
the 09/10/2026 at 04:42 PM
Je pense qu'Insomniac va être obligé de sortir un jeu service pour se racheter.
cyr
posted
the 09/10/2026 at 04:43 PM
shambala93
je le surveille du coin de l'œil. Mais je me dais pas de faut espoir. J'attends de voir.
Par contre c'est prévu aussi su xbox serie ?
zoske
posted
the 09/10/2026 at 04:45 PM
à titre de comparaison sur ce site de grande référence :
-Mouse: PI 77
- Good & Evil : 79
- Elden Ring Nightreing 77
- Starfield 78
- Crimson Desert 77
- Cronos 77 (coup de coeur 2025 pour moi)
- FF 14 78
- Like a Dragon: Pirate Yakuza 79
- The outer worlds 79
- Alan Wake Remastered 79
- Ninja Gaiden 4 79
- Lies of P 80
- FF 15 87
- Dragon Age: The Veilguard 82
Comme ça on sait à quoi on peut comparer au lieu de bitcher
maxx
posted
the 09/10/2026 at 04:50 PM
d3athegg
Non mais totalement ça y va de son analyse foireuse. Le jeu aurait eu 90 ça aurait ete parce que les journalistes étaient vendus. Maintenant il a une note moyen/bon seulement, ça dit que c'est de la merde et certains viennent dire que c'est le wokisme. D'autres que c'est parce qu'ils font trop de Marvel etc etc. En attendant Spider-Man 2 c'était 90, pas moins "woke" comme ils disent que celui-là et déjà le 3e jeu Marvel de Insomniac. Bref, le jeu serait moins bons que leurs autres jeux, ça arrive, ça semble pas être une bouse non plus faut pas exagérer. Sûrement oubliable mais voilà. Insomniac a carry de ouf toutes ces années, ils peuvent aussi faire moins bien. Je ne le prendrai pas et c'est ok, y a tellement de choses a faire.
Après le timing est plutôt bon car ça va bien faire chier Sony qui chie dans la colle en ce moment et méritent de se prendre des claques. Après bien sûr, faut pas que ça touche les équipes d'Insomniac qui a quand même été irréprochable durant cette gen
shambala93
posted
the 09/10/2026 at 04:53 PM
zekk
Franchement vu les vidéos de gameplay ça n’avait pas l’air extraordinaire.
Je trouve que c’est même une régression par rapport à Spiderman.
hayatevibritania
posted
the 09/10/2026 at 04:59 PM
Il a moins que MP4
j'ai apprécié ce dernier, donc je pourrais apprécier Wolverine si un jour il sort sur PC
zekk
posted
the 09/10/2026 at 05:11 PM
zoske
ça fait relativiser
shambala93
En me basant sur les retours, je m'attendais quand même à plus d'efficacité
jasonduval
posted
the 09/10/2026 at 05:21 PM
Les mecs qui font semblant de pas comprendre et qui veulent absolument défendre le jeu.
On parle dune EXCLUSIVITÉ sony ps5,chose qui se fait quasi plus désormais tellement ya plus rien .
Je suis le première a etre d'accord sur metacritic que cest perso pas une référence vu le nombre de charlots référencé la bas
Mais allez voir les video de gameplay svp ca fait rêver qui??? Qui a envie de jouer a ca?
Seul Naughty dog va réussir a sortir un truc a la hauteur de sa réputation car eux sont pas enfermé dans du marvel ou autre truc dégueulasse genre horizon mais apres lui ca fait peur le niveau des exclus.
Je pense avec tristesse aux anciennes consoles sony ou chaque exclusivité c'était assuré d'être au minimum un très bon jeu.
bladagun
posted
the 09/10/2026 at 05:24 PM
Je pense que les histoire de Sony m'ont un peu degouté pour le prendre plein pot, je le prendrais mais en occaz sur le bon coin pour me mentir et me dire que je leur ai pas donné d'argent
.
Ps: je suis sur onimusha c'est une dinguerie ! La mise en scène est magistral
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Tous les voyants été au rouge depuis son annonce.
et dites vous que des jeux comme ça vous aller les payer 80€ sur le store minimum plus tard sans aucune possibilité de revendre MAIS avec la possibilité que vous le perdiez pour toujours en cas de ban, hack votre compte...
For The Payers
Bien fait. Je rappel qu'ils ont annoncé ce putain de jeu il y a 5 ans.
Pour comparer l'opus 360/PS3 c'est 75 Metacritic, et comme le dit Walter White dans les tests, il y a les mecs généreux car ils ont été rincés en cadeaux.de la part de PlayStation, la vraie note est plus basse
Merci Sony de détruire ses studios
"combat répétitif"
je le sentais :/
Il serait temps de laisser Insomniac loin des projets Marvel et de les laisser faire quelque chose à eux car ça reste un putain de studios.
Aïe
Bon après, faut relativiser, ce n’est pas une si mauvaise note
ce sera d'occaz dans quelques temps
La chute de hype de cette marque est hallucinante.
Acheter en occaz, c'est le pire CSC possible.
Après attention, Insomniac n’est pas parfait. Depuis quelques années leur obédience à la culture woke fait du mal à leurs productions. Leurs chara designs sont une parfaite illustration de ce qu’on appelle le « culte de la laideur » des progressistes anglo-saxons. Et les couillonnades style « Team-X » au lieu de X-Men c’est juste risible. Mais malgré cela je suis certain que leur jeu c’est un très bon titre d’action qui s’apprécie en mode détente. Tous les jeux n’ont pas besoin d’être des BTA hardcore ou des OW de 180h… ????♂️
Le seul point positif c’est que Sony continue de ramasser dans sa tronche. Et ils le méritent. Mais je peux pas m’empêcher de penser que Wolverine a « servi d’exemple ».
"c'est après mûrs réflexions que nous avons décidé de fermer insomniac game.
Nous respectons les équipes qui ont fait de bons jeux au sein des playstation studio mais compte tenu des envies de nos chers joueurs, nous avons décider de nous en séparer. C'est quelques chose de dur pour nous.
Nous aimons les jeux insomniac game et les jeux vidéo, nous souhaitons bon courage à cette équipe"
Et même la je trouve la note assez haute.
https://youtu.be/sZjOb5MoKuE?si=aRxby2NbIj_GhS20
C'est juste comparé à Spiderman 2 tout me semble une regression, hormis son prix de vente
guiguif Les messages de soutiens aux physique Sony s'en tamponne bien comme il faut. S'ils réagissaient aux signaux qu'ils font de la m#rde on ne serait pas là de base..
on parle d'un AAA, en dessous de 90 c'est une mauvaise note sur métacritique... 77 c'est en vrai 64 pour du AAA
Mais bon Dieu qu’est-ce qui s’est passé depuis ?
Ah oui je me souviens, un certain « Concord » a pointé le bout de son nez et … plouf tout s’est effondré avec lui !
Et depuis ils ne se sont jamais remis de cet accident industriel, au contraire ils n’ont fait que enchaîner les mauvaises décisions.
Comme quoi jamais rien n’est acquis de façon définitive et durable dans cette industrie, t’as beau être là depuis l’antiquité avec tous les succès qu’on connaît, il suffit d’un faux pas et c’est déjà limite la pierre tombale.
6/10
https://www.ign.com/articles/marvels-wolverine-review
Tronant fièrement dans la cuvette,
Ton parfum, puissant et enivrant,
Annonce au monde ta conquête.
Ô sombre boudin solitaire, lalalalalala
Donc je peux conclure que ce wolverine est bien puant .
De toute façon, je ne le sentais pas trop le jeu pour la simple raison que ce n’est pas un Open-World, à l’instar d’un Spider-Man
Donc on se retrouve dans un jeu couloir assisté il semblerait
Bref, je vais vite le faire et le revendre, comme Guiguif
Heureusement qu’on n’est pas en 2028 ! Sinon, ça aurait été 79,99 euros en démat ou 79,99 euros de perte avec douleur au cucul
*main sur l'épaule*
Ça suffit Guiguif, dépose les armes. C'est terminé.
quand tu vends tes jeux 80€ achat unitaire only + demat + duree de vie pas incroyable tu dois faire mieux que 77 meta
Depuis quand c'est nul les jeux d'action linéaires ?
Beaucoup aiment se défouler sur les BTA, d'arènes en arènes.
Wolverine va faire plaisir à ceux qui veulent défoncer des mobs et suivre un spectacle.
Y'en a marre des open world ou des Souls like.
ratchet publié le 10/09/2026 à 18:03
Pourquoi venir sur « Game »Kyo vous n’aimez pas le jeux-video ?
C'est pas la première fois qu'il y a un article du genre et t'a jamais rien dit.
Faut pas faire dans l’hypocrisie a venir faire le moralisateur car c'est Playstation et Marvel t'es 2 plus grosses passion hein.
Il y a bien qu’ici qu’on 78/100 = étron.
Changer rien les « passionnés »
J’aimerais tellement qu’on retourne à l’époque du Covid quand ça chouinais car il n’y avait quasiment aucune sortie, ça vous ferais tellement les fesses.
C’est une période incroyable en terme de sortie de JV mais non ça braille pour du 78/100, hallucinant.
https://youtu.be/sZjOb5MoKuE?si=aRxby2NbIj_GhS20"
Ca permettra à certains journalistes comme celui qui a pas passé le tuto de Cuphead de le finir.
libre à chacun d'aimer je critique pas ça, mais on sent que c'est un jeu pop corn pour les plus jeunes et quand tu l'as fini, tu ne le relances plus jamais
C'est générique, sans prise de risque, alors voila pourquoi j'ai insisté sur la structure du jeu, ça amplifie les autres défauts pour moi, t'es à des années lumières de vrais BTA
Si c'est un jeu que j'ai envie (pour X ou Y raisons) qu'il soit bon : "77 ca va c'est un bon score" "Non mais les notes ca veut rien dire" "non mais c'est subjectif tu sais" "non mais un jeu n'est pas fait pour plaire à tout le monde"
Si c'est un jeu que j'ai pas envie (pour X ou Y raisons) qu'il soit bon : "77 c'est mid et j'ai pas le temps pour le mid" "les notes sont un bon indicateur" "Non mais des fois, l'opinion publique a raison"
Et évidemment : personne n'a encore joué au jeu pour l'ouvrir et personne ne fera preuve de nuance.
Non en vrai sans troll, ça fais de la peine de voir ça. Des gens aussi peu passionné par le jeu en lui-même. L’impression d’être sur le forum cinéma des sans âmes de JV.COM c’est dingue de critiquer pour rien mon dieu.
C’est sur qu’entre un jeu avec 78/100 et ne rien sortir le mieux c’est la 2eme option hein ?
Maintenant j’oubliais. Si c’est pas « banger » c’est directement considérer comme de la merde. Que ce soit dans n’importe quel domaine. Triste monde.
Tu crois qu’on a l’argent et l’envie de jouer à des jeux juste moyens ? Alors qu’on a déjà joué à des centaines de jeux. On sait ce qui ne va pas rien qu’en lisant les tests ou en voyant les gameplay.
Faut vraiment être facilement impressionnable pour tomber dans le panneau ou alors tu dis que tu aimes faire un jeu pop corn que tu finiras une fois et que tu auras oublié le lendemain.
Ça en fera pas un mauvais jeu, mais un jeu très moyen et oubliable, très certainement.
Y’a un jeu Iron man qui devrait arriver !
fritesmayo76 : C'est un journaliste d'IGN qui galérait dans Cuphead mais oui, si même lui se plaint d'un jeu trop assisté, c'est que c'est vraiment une purge.
djfab : Ton damage control fait peine à voir
C'est dur de se convaincre de claquer autant d'argent dans un jeu mauvais.
zekk publié le 10/09/2026 à 18:23
shambala93 Dans les faits, je suis d'accord avec toi, mais avoir une grosse sortie faire un tel score, ça reste pas bon pour Sony
Attention tout de même car il peu faire des bonnes ventes et être rentable cela dit.
djfab Toi je sens que l'avenir de SONY risque de te laisser des traces.
Quand tu lis que c'est méga assisté, tu sens que Sony leur à imposer de faire un jeu pour casual pour toucher un max de personnes, au détriment de la qualité
Gamespot 6
Eurogamer 6
Gamekult 6
Outch !
Ton seul argument pour juger un jeu c'est le prix ? Donc on t'offre le plus gros jeu de merde de tout les temps et tu dira que c'est bien parce que tu l'as gratuit ?
Comme je l'ai marqué, t'as envie de voir que le jeu est nul donc tu viens juste consulté les notes pour alimenter ton biais de confirmation et te trouver des excuses pour ne pas réfléchir et avoir de la nuance. Bref, t'es pas plus malin que les autres.
ratchet Ha mais c'est ça hein? les gens sont incapables de relativiser et de juger correctement une oeuvre, a croire que les termes "bon mais avec des défauts" "pas le jeu du siécle mais sympa" "bon mais pas inoubiable" ou encore "pas bon mais avec quelques bonnes idées" "mauvais là dessus mais bon sur ça" sont des gros mots qu'on peut pas prononcé.
Non l'important c'est lâché son troll pour apparaître cool et subversif et se faire mousser l'ego.
Après il y a des jeux qui on eu d'excellentes note auquel cas que j'e n'ai pas apprécié ou étais captiver.
Mais bon j'ai pas des euro illimité, il y a des choix a faire. Je ne prendrais pas forcément le risque de me faire avoir (sa c'etais quand j'étais plus jeune)
Maintenant je prend plus de risque.
Être full demat ça recentre les choses.
Par contre c'est prévu aussi su xbox serie ?
-Mouse: PI 77
- Good & Evil : 79
- Elden Ring Nightreing 77
- Starfield 78
- Crimson Desert 77
- Cronos 77 (coup de coeur 2025 pour moi)
- FF 14 78
- Like a Dragon: Pirate Yakuza 79
- The outer worlds 79
- Alan Wake Remastered 79
- Ninja Gaiden 4 79
- Lies of P 80
- FF 15 87
- Dragon Age: The Veilguard 82
Comme ça on sait à quoi on peut comparer au lieu de bitcher
Après le timing est plutôt bon car ça va bien faire chier Sony qui chie dans la colle en ce moment et méritent de se prendre des claques. Après bien sûr, faut pas que ça touche les équipes d'Insomniac qui a quand même été irréprochable durant cette gen
Franchement vu les vidéos de gameplay ça n’avait pas l’air extraordinaire.
Je trouve que c’est même une régression par rapport à Spiderman.
shambala93 En me basant sur les retours, je m'attendais quand même à plus d'efficacité
On parle dune EXCLUSIVITÉ sony ps5,chose qui se fait quasi plus désormais tellement ya plus rien .
Je suis le première a etre d'accord sur metacritic que cest perso pas une référence vu le nombre de charlots référencé la bas
Mais allez voir les video de gameplay svp ca fait rêver qui??? Qui a envie de jouer a ca?
Seul Naughty dog va réussir a sortir un truc a la hauteur de sa réputation car eux sont pas enfermé dans du marvel ou autre truc dégueulasse genre horizon mais apres lui ca fait peur le niveau des exclus.
Je pense avec tristesse aux anciennes consoles sony ou chaque exclusivité c'était assuré d'être au minimum un très bon jeu.
Ps: je suis sur onimusha c'est une dinguerie ! La mise en scène est magistral