Final Fantasy VII Revelation...
Zelda Ocarina of Time...
Metroid...
Moins de 12h après leurs annonces de pré commande, ces 3 produits sont sold out
sans possibilité de réassort autre que par des annulations, et se retouvent par conséquent par centaines d'exemplaires en précommande (!) sur Ebay à 2, 3, 4, 5 fois le prix initial.
Les pré ventes sont soit disant interdits sur Ebay, mais ils ferment les yeux, puisqu'ils prennent une com' au passage.
Si des scalpers lisent un jour ce message, sachez que je vous méprise : vous n'êtes que des étrons.
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posted the 09/10/2026 at 02:41 PM by obi69
Je suis un scalper , les temps sont durs , on prend l'argent ou il y en a.
Cordialement.
Moi je viens de prendre le collector Fortune's Weave aujourd'hui, j'ai eu peur de le rater mais la patience paie.
masharu On est d'accord. Il y a un vrai problème à gérer la compulsitivtié aujourd'hui. Et le scalping accentue cette angoisse.
le scalping c'est aussi principalement une cause du démat
Exactement, c'est pareil avec la drogue, s'il n'y avait pas des idiots pour vouloir se droguer il n'y aurait pas de dealeurs.
De même que s'il y a des putes qui font des millions grâce à onlyfans.
Les responsables sont ceux qui utilisent leur argent, les acheteurs, toujours.
mais c'est vraiment le seul point positif.
Vivement les consoles dématérialisées alors.
. . . as-tu regardé les objets présentés ici ?
- console
- collectors avec figurine
d'ailleurs avec les nft c'était déja une tentative
Des putains de parasites
Il va y avoir du réassort, rien est collector ici
Les scalpers sont tellement vénères de la fin du physique qu’ils se jettent sur tout ce qui est possible avant 2028
Mais si ça peut vous rassurez : les scalpers ressortent souvent perdant avec des stock a ne plus quoi en faire et revendu au rabais.
micheljackson avec Geforce now c'est un peu le cas non ? on déconne mais PS6, XBOX "5" en stream ça va arrivé j'en suis sur...
Pourquoi pas te contenter de regarder en silence et de rigoler tout seul ?
hyoga57 exact
On parle de jeux , de figurines pas de medicaments ou de la bouffe, faut relativiser 2 minutes !
Hyoga57 super, y'a quoi 15 ans ? J'ai été ban j'ai fait mon temps ! Je me cache pas derriere un 2eme ou 3 eme compte au moins , j'assume.
Plus sérieusement oui c’est grave. Et c’est laid. Mais je peux pas m’empêcher de me dire que les détaillants et surtout la source de production (Nintendo, Square,…) ne font pas non plus grand chose pour enrayer cela.
Elle était en préco où ?
Personnellement, je trouve que ça serait un bon signe de la part des modérateurs.
Et pour ceux qui pensent que les collectors vont disparaitrent avec la fin du physique, mais réfléchissez 2 secondes : jamais de la vie. On vous proposera le jeu en code de téléchargement avec des goodies, figurines etc. Un collector n'a pas forcément besoin d'une présence d'un jeu physique (et c'est déjà arrivé) C'est l'édition que tu veux, dans un collector, pas forcément le jeu. L'objet, un tout. Les collectors sortiront encore, c'est certain.
- les opportunistes mais ca existe depuis l'antiquité
- les gens qui achètent des scalpers, là où en attendant ils revenderaient à perte
-..les marques qui font du FOMO en boucle, je pense encore à l'event PSX 30eme anniversaire avec une poignée de PS5 pro et dualsense qui se sont envolées en 5 minutes, quelle honte, au moins ici c'est beaucoup plus conséquent comme stock et je pense que la plupart qui voudront un truc zelda l'auront
sauf quand le dictateur est de gauche.
Et ceux qui achètent des gros cons.
Moi je m’en fout hein, mais ça me fait rire vu ton passif sur ce site.
J'imagine que tu penses la meme chose sur le piratage
Cela dit effectivement la réflexion était facile ^^
Micheljackson
Et seul les pigeons sont touchés par ce cancer qu'il est extrement facile d'eviter.
Acheter un jeu sur l'edition la plus basique, c'est suffisant...
Osiris67 +1000
Néanmmoins je trouve que les éditions collectors de ces dernières années sont déja trop chères en MSRP pour ce qu'elles proposent.
là où le scalping atteint des proportions folles c'est à peu près sur tout ce qui a marqué "pokémon" dessus
J'ai lu un article un article comme quoi des donut's pokémon se sont retoruvés scalpés, de la folie pur et simple
Ca me rappelle les gens qui se plaignent de ne pas avoir leur steelbook Micromania. Les gens te parlent toute l'année de leur série, ils savent que Micromania va te filer un steelbook exclu mais.... ils ne préco pas, et pire, vont se plaindre ensuite. L'un des grands mystères de l'humanité !
J'avoue des gros vilains pour pokemon
Les personnes vraiment intéressaient par les produits, ils doivent poser une journée de congés à chaque Nintendo Direct ou annonce d'un jeu pour pouvoir enchainer sur une précommande ?
Nintendo a su mettre des garde-fous comme il peut (principalement au japon), eBay ne joue pas le jeu de la réglementation, l'UE et les gouvernements nationaux ne font rien.
L'offre et la demande a bon dos, nous le voyons bien en ce moment pour les carburants.
Je suis moi meme fan et quand je veux quelque chose je me donne les moyens d'etre dispo pour les préco en me renseignant et si je passe a coté tant pis pour moi !
Tu peux avoir une passion et la vivre sainement sans etre obligé de tout avoir a nimporte quel prix non plus.
Et j'ai un boulot tout aussi honnete que ce que je fais a coté tout va bien