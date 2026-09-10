Moins de 12h après leurs annonces de pré commande, ces 3 produits sontsans possibilité de réassort autre que par des annulations, et se retouvent par conséquent par centaines d'exemplaires en précommande (!) sur Ebay à 2, 3, 4, 5 fois le prix initial.Les pré ventes sont soit disant interdits sur Ebay, mais ils ferment les yeux, puisqu'ils prennent une com' au passage.