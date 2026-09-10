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Jeux Vidéo
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obi69
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Le scalping, ce cancer moderne...
Final Fantasy VII Revelation...






Zelda Ocarina of Time...




Metroid...




Moins de 12h après leurs annonces de pré commande, ces 3 produits sont sold out sans possibilité de réassort autre que par des annulations, et se retouvent par conséquent par centaines d'exemplaires en précommande (!) sur Ebay à 2, 3, 4, 5 fois le prix initial.
Les pré ventes sont soit disant interdits sur Ebay, mais ils ferment les yeux, puisqu'ils prennent une com' au passage.


Si des scalpers lisent un jour ce message, sachez que je vous méprise : vous n'êtes que des étrons.
Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/la-rage-t42.php?p=56348#p56348
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    fuji, link1983, kisukesan, tripy73
    posted the 09/10/2026 at 02:41 PM by obi69
    comments (56)
    fuji posted the 09/10/2026 at 02:43 PM
    Bonjour ,
    Je suis un scalper , les temps sont durs , on prend l'argent ou il y en a.
    Cordialement.
    captaintoad974 posted the 09/10/2026 at 02:46 PM
    Le problème c'est pas les vendeurs, si ya pas d'acheteurs les prix baisserais.
    supasaiyajin posted the 09/10/2026 at 02:47 PM
    J'avoue que ça m'en touche une. Je suis pas collectionneur et je ne suis pas pressé. Sauter sur un produit, notamment scalpé, jamais compris. Ça reste que du carton et du plastique.
    zekk posted the 09/10/2026 at 02:48 PM
    captaintoad974 si les vendeurs sont aussi problématiques... dire qu’ils necfont pas partie du problème, c’est n'importe quoi
    masharu posted the 09/10/2026 at 02:49 PM
    Faut vraiment que la masse +/- casual apprenne qu'il n'est pas nécessaire de tout acheter à l'instant T.

    Moi je viens de prendre le collector Fortune's Weave aujourd'hui, j'ai eu peur de le rater mais la patience paie.
    obi69 posted the 09/10/2026 at 02:50 PM
    fuji Bonjour, si c'est vrai, tu peux te faire cuire le cul. Cordialement. captaintoad974 Oui et non. C'est toujours la même rengaine. Ca va rester bloqué des mois en ligne avant de redescendre à des prix raisonnables.supasaiyajin On est d'accord, mais quelle dinguerie que tout soit systématiquement sold out à chaue fois en quelques heures pour se retrouver continuellement face à ça. Les éditeurs et fabricants ne font rien. Seul compte la vente initiale pour eux.
    masharu On est d'accord. Il y a un vrai problème à gérer la compulsitivtié aujourd'hui. Et le scalping accentue cette angoisse.
    fuji posted the 09/10/2026 at 02:53 PM
    Obi69 Avec plaisir
    keiku posted the 09/10/2026 at 02:53 PM
    qui dit production limité dit risque augmenter, si les editeurs ne limitait pas les stock les scalpeur perdrait leur argent et donc disparaitrait...

    le scalping c'est aussi principalement une cause du démat
    brook1 posted the 09/10/2026 at 02:53 PM
    Les premiers responsables, ce sont les gens qui achètent.
    rogeraf posted the 09/10/2026 at 02:54 PM
    Les indiens s'etaient autre chose ! La j'appelerais cela des arnaqueurs. On vit en France
    keiku posted the 09/10/2026 at 02:55 PM
    brook1 je dirais que la principale cause est une offre trop faible par rapport a la demande
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 02:57 PM
    brook1
    Exactement, c'est pareil avec la drogue, s'il n'y avait pas des idiots pour vouloir se droguer il n'y aurait pas de dealeurs.

    De même que s'il y a des putes qui font des millions grâce à onlyfans.

    Les responsables sont ceux qui utilisent leur argent, les acheteurs, toujours.
    malroth posted the 09/10/2026 at 02:59 PM
    si ya un truc ou le full demat est bien c'est que ça va mettre fin à tout ce bordel du scalping du physique.

    mais c'est vraiment le seul point positif.
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 03:02 PM
    malroth
    Vivement les consoles dématérialisées alors.
    malroth posted the 09/10/2026 at 03:03 PM
    micheljackson on y viendra avec le cloud gaming démocratisé en 2040
    mercure7 posted the 09/10/2026 at 03:03 PM
    malroth Oui le full démat va mettre fin au scalping du physique . . .

    . . . as-tu regardé les objets présentés ici ?

    - console
    - collectors avec figurine
    keiku posted the 09/10/2026 at 03:03 PM
    malroth attend de voir les constructeurs mettre des jeux en ligne en nombre limité pour faire monter les prix, il y a un crétin qui va le faire un jour c'est garanti une fois que le physique aura disparu...

    d'ailleurs avec les nft c'était déja une tentative
    jenicris posted the 09/10/2026 at 03:05 PM
    En même temps les scalper et ceux qui achètent des consoles scalper sont pas des lumières
    malroth posted the 09/10/2026 at 03:06 PM
    keiku J'avoue ils en sont capables
    aozora78 posted the 09/10/2026 at 03:09 PM
    Une belle bande de merde.
    keiku posted the 09/10/2026 at 03:09 PM
    malroth et il te répondront a quoi bon vendre 100 000 jeux bradé, si on peut en vendre 10 000 en faisant payer 10 fois le prix pour ceux qui veulent "vraiment" notre jeux... quand on voit le nombre de vaisseau que star citisen vend et leur prix tu te dis que ce n'est que la prochaine étape
    gasmok2 posted the 09/10/2026 at 03:12 PM
    Les scalpers, ce cancer sérieux.
    Des putains de parasites
    icebergbrulant posted the 09/10/2026 at 03:14 PM
    Dans la liste, personne va acheter à ce prix
    Il va y avoir du réassort, rien est collector ici

    Les scalpers sont tellement vénères de la fin du physique qu’ils se jettent sur tout ce qui est possible avant 2028
    fuji posted the 09/10/2026 at 03:15 PM
    Ouin ouin , c'est la fin du monde j'aurais pas mon bout de plastique
    kikoo31 posted the 09/10/2026 at 03:15 PM
    c'est pas interdit par la loi ?
    hyoga57 posted the 09/10/2026 at 03:19 PM
    obi69 Ignore le l’autre, il a même volé des gens sur Gamekyo.
    22 posted the 09/10/2026 at 03:19 PM
    C'est pas que j'approuve mais "Time is money" c'est pour tous. Et surtout les acheteurs sont le premier problème et pas de "méeuu pas eu le choix", oh on parle de JV, pas de nourrir son gosse^^ Ils ont le droit de prendre les gens pour des cons (tous comme les politiques pour qui vous votez et qui finissent par vous enc***)

    Mais si ça peut vous rassurez : les scalpers ressortent souvent perdant avec des stock a ne plus quoi en faire et revendu au rabais.

    micheljackson avec Geforce now c'est un peu le cas non ? on déconne mais PS6, XBOX "5" en stream ça va arrivé j'en suis sur...
    kikoo31 posted the 09/10/2026 at 03:20 PM
    fuji je comprends pas ton move ? pourquoi le crier si haut ?
    Pourquoi pas te contenter de regarder en silence et de rigoler tout seul ?

    hyoga57 exact
    fuji posted the 09/10/2026 at 03:26 PM
    Kikoo31 Parce que son message est stupide le probleme c'est les acheteurs , si ils sont pret a payer des sommes astronomiques pour des choses dispensables c'est normal que des gens en profitent, l'argent tombe pas du ciel , je vais pas cracher sur de l'argent facile et je vais pas cracher sur ceux qui en profitent.
    On parle de jeux , de figurines pas de medicaments ou de la bouffe, faut relativiser 2 minutes !

    Hyoga57 super, y'a quoi 15 ans ? J'ai été ban j'ai fait mon temps ! Je me cache pas derriere un 2eme ou 3 eme compte au moins , j'assume.
    grundbeld posted the 09/10/2026 at 03:34 PM
    Normalement les parasites on les éradique. Dommage que ça soit illégal raaaaah.

    Plus sérieusement oui c’est grave. Et c’est laid. Mais je peux pas m’empêcher de me dire que les détaillants et surtout la source de production (Nintendo, Square,…) ne font pas non plus grand chose pour enrayer cela.
    oreillesal posted the 09/10/2026 at 03:34 PM
    La collector de Metroid est déjà tombé ?
    Elle était en préco où ?
    silentwolf posted the 09/10/2026 at 03:40 PM
    si fuji est réellement un scalper et qu'il défend cette pratique, le forum étant un forum privé, n'est il pas possible de bannir les membres expliquant procéder à cette pratique qui est une insulte aux fans de JV ?
    Personnellement, je trouve que ça serait un bon signe de la part des modérateurs.
    forte posted the 09/10/2026 at 03:40 PM
    Perso j'ai eu de la chance, j'ai eu mon collector Metroid en passant tranquillement sur Micromania en fin de journée. Aucune queue, en quelques secondes.

    Et pour ceux qui pensent que les collectors vont disparaitrent avec la fin du physique, mais réfléchissez 2 secondes : jamais de la vie. On vous proposera le jeu en code de téléchargement avec des goodies, figurines etc. Un collector n'a pas forcément besoin d'une présence d'un jeu physique (et c'est déjà arrivé) C'est l'édition que tu veux, dans un collector, pas forcément le jeu. L'objet, un tout. Les collectors sortiront encore, c'est certain.
    masharu posted the 09/10/2026 at 03:40 PM
    oreillesal Ça reviendra d'ici janvier.
    fuji posted the 09/10/2026 at 03:44 PM
    Silentwolf T'as bien raison, la dictature y'a que ca de vrai
    wickette posted the 09/10/2026 at 03:48 PM
    il y a 3 problèmes principaux pour moi:

    - les opportunistes mais ca existe depuis l'antiquité
    - les gens qui achètent des scalpers, là où en attendant ils revenderaient à perte
    -..les marques qui font du FOMO en boucle, je pense encore à l'event PSX 30eme anniversaire avec une poignée de PS5 pro et dualsense qui se sont envolées en 5 minutes, quelle honte, au moins ici c'est beaucoup plus conséquent comme stock et je pense que la plupart qui voudront un truc zelda l'auront
    stampead posted the 09/10/2026 at 03:56 PM
    Dire que la collector metroid j 'ai reussi à l 'avoir à 4h00 du mat car j 'arrivais plus à dormir et qu 'en allant sur hamster-joueur l'offre à été publié 1minutes avant,comme moi les insomnies par moment ça à du bon.
    micheljackson posted the 09/10/2026 at 03:57 PM
    fuji
    sauf quand le dictateur est de gauche.
    terminagore posted the 09/10/2026 at 04:00 PM
    C'est ce qu'on appelle dans la langue commune des FDP.
    Et ceux qui achètent des gros cons.
    thekingofpop posted the 09/10/2026 at 04:05 PM
    les temps sont durs hein... que ses scalpers tombe pas sur certains clients vengeurs
    hyoga57 posted the 09/10/2026 at 04:13 PM
    fuji Ça rejoint juste ton comportement actuel. Un scalper et un voleur, c’est du pareil au même.

    Moi je m’en fout hein, mais ça me fait rire vu ton passif sur ce site.
    idd posted the 09/10/2026 at 04:15 PM
    les scalpers qui font avec les jeux ce que les proprio leur font avec le loyer
    fritesmayo76 posted the 09/10/2026 at 04:16 PM
    Faut juste que les abrutis qui achètent aux scalpers les niquent en se faisant rembourser avec des vidéo modifiées par IA comme les putes sur vinted ou deliveroo
    fuji posted the 09/10/2026 at 04:19 PM
    Hyoga57 tu compares vraiment le vol et l'achat revente ? lol
    J'imagine que tu penses la meme chose sur le piratage
    Cela dit effectivement la réflexion était facile ^^
    Micheljackson
    osiris67 posted the 09/10/2026 at 04:21 PM
    Devenez scalper alors plutot que de pleurer. Ou arrivez a l’heure d ouveture des preco. Ca a tjr exister faut se reveiller.
    chreasy97 posted the 09/10/2026 at 04:22 PM
    obi69 si les scalpers existent, c'est qu'il y a des pigeons pour acheter.

    Et seul les pigeons sont touchés par ce cancer qu'il est extrement facile d'eviter.

    Acheter un jeu sur l'edition la plus basique, c'est suffisant...
    fuji posted the 09/10/2026 at 04:23 PM
    Fritesmayo76 Donc le vol c'est ok mais revendre plus cher un produit limité, au prix que des acheteurs sont pret a mettre, houlala c'est pas bien ?
    Osiris67 +1000
    segatendo posted the 09/10/2026 at 04:23 PM
    Silentwolf On sait ce que faisait ton arrière grand mère dans les années 40…
    akinen posted the 09/10/2026 at 04:25 PM
    Pendant ce temps, moi qui n’ai jamais a acheté une collector de ma vie:
    fritesmayo76 posted the 09/10/2026 at 04:27 PM
    fuji Tout à fait, le principe de l'arroseur arrosé. Enfin là c'est plus l'enculeur enculé. C'est comme les bâtards qui privent les gosses des cartes pokémon. Je peux comprendre l'envie d'argent, on peut tous l'avoir, mais on est pas tous sans race à le faire au détriment de son prochain.
    noukous posted the 09/10/2026 at 04:29 PM
    Oui chui d'accord ce sont des giga merdes
    Néanmmoins je trouve que les éditions collectors de ces dernières années sont déja trop chères en MSRP pour ce qu'elles proposent.

    là où le scalping atteint des proportions folles c'est à peu près sur tout ce qui a marqué "pokémon" dessus

    J'ai lu un article un article comme quoi des donut's pokémon se sont retoruvés scalpés, de la folie pur et simple
    forte posted the 09/10/2026 at 04:30 PM
    osiris67 Ca aussi c'est un point à souligner : combien se plaignent, alors qu'ils le savent depuis DES ANNEES, que, quand ils annoncent un truc, il faut être derrière ton écran. Et qu'on me disent pas que c'est pas possible, j'y arrive, même étant au taff. Et je le répète, jamais j'ai loupé une sortie, que ce soit des collectors, des consoles mini ou même des amiibos.

    Ca me rappelle les gens qui se plaignent de ne pas avoir leur steelbook Micromania. Les gens te parlent toute l'année de leur série, ils savent que Micromania va te filer un steelbook exclu mais.... ils ne préco pas, et pire, vont se plaindre ensuite. L'un des grands mystères de l'humanité !
    fuji posted the 09/10/2026 at 04:32 PM
    Fritesmayo76 tu parles mal un peu ^^
    J'avoue des gros vilains pour pokemon
    jobiwan posted the 09/10/2026 at 04:49 PM
    brook1 Tout le monde est responsable dans l'affaire !
    Les personnes vraiment intéressaient par les produits, ils doivent poser une journée de congés à chaque Nintendo Direct ou annonce d'un jeu pour pouvoir enchainer sur une précommande ?
    Nintendo a su mettre des garde-fous comme il peut (principalement au japon), eBay ne joue pas le jeu de la réglementation, l'UE et les gouvernements nationaux ne font rien.
    L'offre et la demande a bon dos, nous le voyons bien en ce moment pour les carburants.
    gaeon posted the 09/10/2026 at 04:55 PM
    fuji tu peux tjrs assumer autant que tu veux ou tourner les fans en ridicule en mettant en avant leur passion pour du plastique, ton activité reste naze. T'en as vraiment besoin de ce pognon ? Pour quoi faire ? Trouve toi une activité honnête/utile et fait pas chier le monde.
    fuji posted the 09/10/2026 at 04:59 PM
    Gaeon Est ce que j'ai vraiment besoin de ce pognon ? C'est la meilleure celle la
    Je suis moi meme fan et quand je veux quelque chose je me donne les moyens d'etre dispo pour les préco en me renseignant et si je passe a coté tant pis pour moi !
    Tu peux avoir une passion et la vivre sainement sans etre obligé de tout avoir a nimporte quel prix non plus.
    Et j'ai un boulot tout aussi honnete que ce que je fais a coté tout va bien
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