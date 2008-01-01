J'ai donc profité de l'arrivée le 03 Septembre de Keeper sur Ps5 pour m'essayer au dernier jeu de Double Fine, injustement boudé à sa sortie du temps de l'exclusivité Xbox.
Eh, si le met un peu de temps à démarrer, au final, c'est une petite merveille !
Avis publié par mes soins pour gameforever.fr.
Pour lire l'avis sur le site source et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/keeper-15327.php
Alors là, vous êtes prévenus : Keeper est une pure merveille ! Injustement boudé à sa sortie en raison d'une publicité fantomatique, Keeper profite de la nouvelle indépendance de son studio Double Fine pour retenter sa chance !
Et bien mes amis, quelle claque ! Vous dirigez un phare (oui, un phare) qui décide de partir à l'aventure accompagné d'un oiseau aussi foutraque qu'attachant ! Un pitch comme seul le studio du génial Tim Schafer est capable de nous pondre !
Passé une première heure un peu trop sage voire pataude, Keeper se révèle : c'est un jeu visuellement et artistiquement époustouflant ; à la fois simple dans son gameplay et terriblement original dans son exécution !
Certains tableaux sont de pures fresques, sublimés par des lumières, des compositions et des couleurs absolument incroyables ! Une véritable spectacle sans fin !
Certains puzzles sont les plus originaux que j'ai vu depuis... It Take Two ! La narration est toute en suggestivité ou via des mémos présents dans les trophées : original !
Vendu à un prix ridicule, Keeper est un hymne au jeu Vidéo, auquel il fait honneur avec maestria ! Un jeu incontournable si vous voulez mon respect ! Un immense BRAVO !