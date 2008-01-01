Alors là, vous êtes prévenus : Keeper est une pure merveille ! Injustement boudé à sa sortie en raison d'une publicité fantomatique, Keeper profite de la nouvelle indépendance de son studio Double Fine pour retenter sa chance !

Et bien mes amis, quelle claque ! Vous dirigez un phare (oui, un phare) qui décide de partir à l'aventure accompagné d'un oiseau aussi foutraque qu'attachant ! Un pitch comme seul le studio du génial Tim Schafer est capable de nous pondre !

Passé une première heure un peu trop sage voire pataude, Keeper se révèle : c'est un jeu visuellement et artistiquement époustouflant ; à la fois simple dans son gameplay et terriblement original dans son exécution !

Certains tableaux sont de pures fresques, sublimés par des lumières, des compositions et des couleurs absolument incroyables ! Une véritable spectacle sans fin !

Certains puzzles sont les plus originaux que j'ai vu depuis... It Take Two ! La narration est toute en suggestivité ou via des mémos présents dans les trophées : original !

Vendu à un prix ridicule, Keeper est un hymne au jeu Vidéo, auquel il fait honneur avec maestria ! Un jeu incontournable si vous voulez mon respect ! Un immense BRAVO !