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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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name :
Metroid Ravenous
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
N.C
genre :
action-aventure
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nicolasgourry
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Nous connaissons maintenant le développeur de Metroid Ravenous
Même si nous nous en doutions, c'est confirmé : le développeur est MercurySteam.
https://x.com/mercurysteam/status/2097992498664587599
Il avait déjà développé Metroid Dread et co-développé de Metroid : Samus Returns
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posted the 09/10/2026 at 02:10 PM by
nicolasgourry
comments (
13
)
5120x2880
posted
the 09/10/2026 at 02:11 PM
Personne s'en doutait
aeris201
posted
the 09/10/2026 at 02:14 PM
C'est le studio qui developpe Ocarina of Time qu'on aimerait savoir
newtechnix
posted
the 09/10/2026 at 02:14 PM
On tous savoir pour Zelda OoT...
akinen
posted
the 09/10/2026 at 02:14 PM
Pretend to be shocked
fdestroyer
posted
the 09/10/2026 at 02:15 PM
j'espère un peu plus de challengepour dans le labyrinthe, Dread était un peu facile. J'aimerai bien être bloqué de fou comme certain passage de Fusion ou étant ado j'avais cru avoir trouvé un glitch pour continuer XD
newtechnix
posted
the 09/10/2026 at 02:16 PM
On tous savoir pour Zelda OoT...
Je pense que Shiver Entertainement est derrière.
shinz0
posted
the 09/10/2026 at 02:16 PM
Quelle surprise
supasaiyajin
posted
the 09/10/2026 at 02:16 PM
Nintendo ne développe pas ses propres jeux ? J'apprends quelque chose.
altendorf
posted
the 09/10/2026 at 02:17 PM
Captain obvious.
sph1x
posted
the 09/10/2026 at 02:18 PM
fdestroyer
: tu as été bloqué dans Fusion ? Sérieux ? Pour moi c'était un des jeux où justement quasi impossible d'être bloqué car on te donnait toujours l'objectif. Par contre dans Super metroid, ça oui, c'était labyrinthique et on pouvait facilement être bloqué
fdestroyer
posted
the 09/10/2026 at 02:21 PM
sph1x
Je me souviens plus bien, mais il me semble dans la zone frigorifique, fallait péter des carrés bien précis, et j'avais galéré à trouver à l'époque
Sinon oui c'était beaucoup plus linéaire que Super Metroid c'est clair
newtechnix
posted
the 09/10/2026 at 02:23 PM
en fait pour Zelda OoT on a possiblement:
Tantalus Media
vu qu'ils ont travaillé sur le portage de Zelda Skysword sur Switch (et aussi Luigi's Mansion 2).
ou
Shiver Entertainement
car ils sont spécialisé en portage et qu'en plus ils sont un vrai studio racheté par Nintendo.
cyr
posted
the 09/10/2026 at 02:33 PM
OK. Je suis partagé dans tous les cas. D'un côté ça l'air intéressant mais avec l'histoire d'absorption de l'ennemi je sais pas.
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Je pense que Shiver Entertainement est derrière.
Sinon oui c'était beaucoup plus linéaire que Super Metroid c'est clair
Tantalus Media vu qu'ils ont travaillé sur le portage de Zelda Skysword sur Switch (et aussi Luigi's Mansion 2).
ou
Shiver Entertainement car ils sont spécialisé en portage et qu'en plus ils sont un vrai studio racheté par Nintendo.