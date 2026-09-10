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Metroid Ravenous
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name : Metroid Ravenous
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : N.C
genre : action-aventure
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nicolasgourry
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nicolasgourry
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Nous connaissons maintenant le développeur de Metroid Ravenous


Même si nous nous en doutions, c'est confirmé : le développeur est MercurySteam.


Il avait déjà développé Metroid Dread et co-développé de Metroid : Samus Returns
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    posted the 09/10/2026 at 02:10 PM by nicolasgourry
    comments (13)
    5120x2880 posted the 09/10/2026 at 02:11 PM
    Personne s'en doutait
    aeris201 posted the 09/10/2026 at 02:14 PM
    C'est le studio qui developpe Ocarina of Time qu'on aimerait savoir
    newtechnix posted the 09/10/2026 at 02:14 PM
    On tous savoir pour Zelda OoT...
    akinen posted the 09/10/2026 at 02:14 PM
    Pretend to be shocked
    fdestroyer posted the 09/10/2026 at 02:15 PM
    j'espère un peu plus de challengepour dans le labyrinthe, Dread était un peu facile. J'aimerai bien être bloqué de fou comme certain passage de Fusion ou étant ado j'avais cru avoir trouvé un glitch pour continuer XD
    newtechnix posted the 09/10/2026 at 02:16 PM
    On tous savoir pour Zelda OoT...

    Je pense que Shiver Entertainement est derrière.
    shinz0 posted the 09/10/2026 at 02:16 PM
    Quelle surprise
    supasaiyajin posted the 09/10/2026 at 02:16 PM
    Nintendo ne développe pas ses propres jeux ? J'apprends quelque chose.
    altendorf posted the 09/10/2026 at 02:17 PM
    Captain obvious.
    sph1x posted the 09/10/2026 at 02:18 PM
    fdestroyer : tu as été bloqué dans Fusion ? Sérieux ? Pour moi c'était un des jeux où justement quasi impossible d'être bloqué car on te donnait toujours l'objectif. Par contre dans Super metroid, ça oui, c'était labyrinthique et on pouvait facilement être bloqué
    fdestroyer posted the 09/10/2026 at 02:21 PM
    sph1x Je me souviens plus bien, mais il me semble dans la zone frigorifique, fallait péter des carrés bien précis, et j'avais galéré à trouver à l'époque

    Sinon oui c'était beaucoup plus linéaire que Super Metroid c'est clair
    newtechnix posted the 09/10/2026 at 02:23 PM
    en fait pour Zelda OoT on a possiblement:

    Tantalus Media vu qu'ils ont travaillé sur le portage de Zelda Skysword sur Switch (et aussi Luigi's Mansion 2).

    ou

    Shiver Entertainement car ils sont spécialisé en portage et qu'en plus ils sont un vrai studio racheté par Nintendo.
    cyr posted the 09/10/2026 at 02:33 PM
    OK. Je suis partagé dans tous les cas. D'un côté ça l'air intéressant mais avec l'histoire d'absorption de l'ennemi je sais pas.
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